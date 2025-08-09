Сокол - Черноморец, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 9 августа, в «лучшей лиге мира» пройдет три матча. В Саратове «Сокол» сразится с недавним претендентом на повышение в классе - «Черноморцем». Рассказываем о форме команд и интересных вариантах для пари.
Турнир: Лига PARI, 4-й тур
Стадион: «Локомотив»
Главный судья: Капленков (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сокол»
|2
|5
|5
|12-16
|«Черноморец»
|5
|5
|2
|16-12
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Факел»
1:0
«Сокол»
Лига PARI
|26.07.2025
|«Сокол»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Енисей»
1:1
«Сокол»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Сокол»
1:0
«Чайка»
Первая лига
Последние пять игр «Черноморца»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.08.2025
|«Черноморец»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|21.07.2025
|«Родина»
1:1
«Черноморец»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Черноморец»
2:1
«Сочи»
Первая лига
|19.05.2025
|«Нефтехимик»
0:2
«Черноморец»
Первая лига
Перед стартом четвертого тура соперники занимают в таблице соседние места - соответственно, 12-е и 13-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|2. Факел
|3
|3
|0
|0
|3-0
|9
|3. КАМАЗ
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|4. СКА-Хабаровск
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5. Челябинск
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|6. Чайка
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|7. Арсенал
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|8. Спартак-Кострома
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|9. Ротор
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|10. Уфа
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|11. Нефтехимик
|3
|0
|3
|0
|1-1
|3
|12. Сокол
|3
|0
|2
|1
|0-1
|2
|13. Черноморец
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|14. Волга
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|15. Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|16. Шинник
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|17. Родина
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|18. Енисей
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
После глобальной кадровой перезагрузки в летнее межсезонье многие эксперты и аналитики предрекали «Черноморцу» крушение на старте сезона. Все-таки покинули команду гораздо более статусные исполнители, нежели их сменщики. Тем не менее в первых турах нового сезона южане показали себя вполне боеспособным коллективом, несмотря на весьма суровый календарь. С «Родиной» на выезде южане поделили очки, а «Уралу» и «Арсеналу» уступили в равной борьбе всего в один мяч. При том, что как минимум два из трех соперников позиционируют себя как претендентов на выход в РПЛ. И во всех трех турах новороссийцы забивали и пропускали.
«Сокол» - полная противоположность, и по результатам это отчетливо видно: ноль забитых мячей, всего один пропущенный. Видно, что оборону команды Младен Кашчелан уже выстроил. С атакой сложнее. Но где и кому забивать первый гол в сезоне, если не дома соседу по таблице? Полагаем, что на своем поле саратовскую атаку наконец прорвет, но и гости свою забивную серию продолжат.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
Прямой эфир из Саратова будет доступен на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Сокол»: нет
«Черноморец»: Магомедов
В PARI зафиксированы высокие коэффициенты на все основные исходы встречи. Победа южан в бигмаркете идет с котировкой 2.25, успех Саратова - за 3.10, а ничья - за 3.20.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи ничью - 0:0 или 1:1. Оба варианта котируются в линии PARI за 6.50.
Коэффициент 2.17 на тотал больше 2.5 не обещает зрителю голевого карнавала. У саратовской команды все пять последних игр были низовыми.
Билеты на игру доступны на официальном сайте саратовского клуба. Все места идут по 250 рублей.