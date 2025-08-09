Сокол - Черноморец, 9 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

После глобальной кадровой перезагрузки в летнее межсезонье многие эксперты и аналитики предрекали «Черноморцу» крушение на старте сезона. Все-таки покинули команду гораздо более статусные исполнители, нежели их сменщики. Тем не менее в первых турах нового сезона южане показали себя вполне боеспособным коллективом, несмотря на весьма суровый календарь. С «Родиной» на выезде южане поделили очки, а «Уралу» и «Арсеналу» уступили в равной борьбе всего в один мяч. При том, что как минимум два из трех соперников позиционируют себя как претендентов на выход в РПЛ. И во всех трех турах новороссийцы забивали и пропускали.

«Сокол» - полная противоположность, и по результатам это отчетливо видно: ноль забитых мячей, всего один пропущенный. Видно, что оборону команды Младен Кашчелан уже выстроил. С атакой сложнее. Но где и кому забивать первый гол в сезоне, если не дома соседу по таблице? Полагаем, что на своем поле саратовскую атаку наконец прорвет, но и гости свою забивную серию продолжат.