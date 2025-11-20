Спартак - ЦСКА, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дерби - это почти всегда история вне контекста таблицы, вещь в себе. В каком бы состоянии ни находились соперники на дистанции, в этой конкретной игре может произойти все что угодно. Поэтому обращать на более выгодное турнирное положение армейцев в данном случае нет смысла. И на это есть еще как минимум две причины, помимо статуса матча: «Спартак» играет дома, причем сразу после смены тренера. А такие вещи подчас вдохновляют футболистов на чудеса. Будем исходить из того, что фаворита в столичном междусобойчике нет. По крайней мере - явного. Аналитики букмекерских контор с этим тезисом более или менее согласятся.

На самом деле обе команды подходят к одной из самых статусных игр осени в неплохом состоянии. Армейцы после внезапно крупного поражения от «Локо» (0:3) выиграли четыре матча чемпионата подряд, три - всухую. Кубковое поражение в Дагестане - отдельная история.

У «Спартака» за пять последних матчей те же четыре победы, в том числе над тем же «Локомотивом». Очевидно, что напрямую со свежими результатами отставка Деяна Станковича не связана - стороны просто элементарно устали друг от друга. Поэтому и расстались без печали.

Хозяев наверняка решение руководства взбодрит. Гости будут стремиться в обойти чемпиона в таблице. По всем признакам, игра обещает быть обоюдоострой и достаточно результативной. Наш прогноз на субботу: обе забьют за 1.70 в PARI.