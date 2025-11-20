Ведомости
Спартак - ЦСКА, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Второй круг стартует с супердерби!
Валентин Васильев

В ноябрьское «окно ФИФА» в российском футболе случилось сразу две громкие отставки. Первая из них грянула в «Спартаке». И первый матч после увольнения Деяна Станковича красно-белые проведут против главного и самого принципиального соперника. Поможет ли им пережитая встряска в дерби с ЦСКА? Изучаем линии легальных букмекеров на главный матч 16-го тура РПЛ. Изучаем.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

22.11.2025, Сб

16:45 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.17

Х - 3.70

П2 - 3.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 864176336-298
ЦСКА764186298-336

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России 

02.11.2025«Краснодар»

2:1

«Спартак»

РПЛ

25.10.2025«Спартак»

1:0

«Оренбург»

РПЛ

21.10.2025«Динамо» Махачкала

1:3

«Спартак»

Кубок России 

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Динамо» (Махачкала)

0:1

ЦСКА

РПЛ

05.11.2025«Динамо» (Махачкала)

1:0

ЦСКА

Кубок России

31.10.2025ЦСКА

2:0

«Пари НН»

РПЛ

25.10.2025ЦСКА

1:0

«Крылья Советов»

РПЛ

21.10.2025ЦСКА       3:2«Акрон»

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

25.04.2024ЦСКА

0:0

«Спартак»

РПЛ

08.10.2023«Спартак»

2:2

ЦСКА

РПЛ

Место в таблице

Перед дерби земляков разделяют в таблице восемь очков и четыре позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15103228-933
2. ЦСКА15103226-1333
3. Зенит1586129-1230
4. Локомотив1586131-1930
5. Балтика1577121-728
6. Спартак1574424-2125
7. Рубин1555515-1920
8. Акрон1546518-2018
9. Ростов1546512-1518
10. Динамо Москва1545622-2317
11. Ахмат1544719-2316
12. Динамо Махачкала153578-1714
13. Крылья Советов1535718-2614
14. Оренбург1525817-2611
15. Сочи15221112-348
16. Пари НН1522119-258

Прогноз на матч

Дерби - это почти всегда история вне контекста таблицы, вещь в себе. В каком бы состоянии ни находились соперники на дистанции, в этой конкретной игре может произойти все что угодно. Поэтому обращать на более выгодное турнирное положение армейцев в данном случае нет смысла. И на это есть еще как минимум две причины, помимо статуса матча:  «Спартак» играет дома, причем сразу после смены тренера. А такие вещи подчас вдохновляют футболистов на чудеса. Будем исходить из того, что фаворита в столичном междусобойчике нет. По крайней мере - явного. Аналитики букмекерских контор с этим тезисом более или менее согласятся.

На самом деле обе команды подходят к одной из самых статусных игр осени в неплохом состоянии.  Армейцы после внезапно крупного поражения от «Локо» (0:3) выиграли четыре матча чемпионата подряд, три - всухую. Кубковое поражение в Дагестане - отдельная история. 

У «Спартака» за пять последних матчей те же четыре победы, в том числе над тем же «Локомотивом». Очевидно, что напрямую со свежими результатами отставка Деяна Станковича не связана - стороны просто элементарно устали друг от друга. Поэтому и расстались без печали.

Хозяев наверняка решение руководства взбодрит. Гости будут стремиться в обойти чемпиона в таблице. По всем признакам, игра обещает быть обоюдоострой и достаточно результативной. Наш прогноз на субботу: обе забьют за 1.70 в PARI. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

В прямом эфире дерби в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Бабич (травма), Солари (дисквалификация)

ЦСКА: Мойзес, Обляков, Ди Лусиано, Алвес (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:

Позиция«Спартак»ЦСКАПозиция
Вратарь98. Максименко35. АкинфеевВратарь
Защитник97. Денисов4. Жоао ВикторЗащитник
Защитник68. Литвинов78. ДивеевЗащитник
Защитник3. Ву90. ЛукинЗащитник
Защитник2. Рябчук22. ГайичЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш31. КислякПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров5. ВильяграПолузащитник 
Полузащитник5. Барко3. КруговойПолузащитник
Полузащитник77. Бонгонда17. ГлебовПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос 8. ШуманскийНападающий
Нападающий9. Угальде9. АлеррандроНападающий
И. о. главного тренера Вадим РомановДеян СтанковичФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Основной рынок «БЕТСИТИ» на дерби отличают повышенные коэффициенты. Вероятность успеха хозяев аналитики оценили котировкой 2.17. На ЦСКА она еще выше - 3.50. Ничья идет в компании за 3.70.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - ЦСКА?

По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья. Ставки на 1:1 принимаются с коэффициентом 6.20. 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - ЦСКА?

Посмотреть игру можно без оплаты на канале «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Спартак» - ЦСКА?

В свободной продаже билетов на дерби не осталось. 

Кто тренирует «Спартак»?

Последние матчи 2025 года красно-белые проведут под командованием исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. Специалисту 47 лет, и значительная часть его жизни связана со «Спартаком»: в этом клубе он воспитывался и играл за дубль, а позже трудился в клубной академии и штабе Станковича в первой команде. 

