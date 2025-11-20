Спартак - ЦСКА, 22 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В ноябрьское «окно ФИФА» в российском футболе случилось сразу две громкие отставки. Первая из них грянула в «Спартаке». И первый матч после увольнения Деяна Станковича красно-белые проведут против главного и самого принципиального соперника. Поможет ли им пережитая встряска в дерби с ЦСКА? Изучаем линии легальных букмекеров на главный матч 16-го тура РПЛ. Изучаем.
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|86
|41
|76
|336-298
|ЦСКА
|76
|41
|86
|298-336
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
|02.11.2025
|«Краснодар»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|25.10.2025
|«Спартак»
1:0
«Оренбург»
РПЛ
|21.10.2025
|«Динамо» Махачкала
1:3
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
ЦСКА
РПЛ
|05.11.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:0
ЦСКА
Кубок России
|31.10.2025
|ЦСКА
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|25.10.2025
|ЦСКА
1:0
«Крылья Советов»
РПЛ
|21.10.2025
|ЦСКА
|3:2
|«Акрон»
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
|25.04.2024
|ЦСКА
0:0
«Спартак»
РПЛ
|08.10.2023
|«Спартак»
2:2
ЦСКА
РПЛ
Перед дерби земляков разделяют в таблице восемь очков и четыре позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|2. ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|3. Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|4. Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|5. Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|6. Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|7. Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|8. Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|9. Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|10. Динамо Москва
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|11. Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|12. Динамо Махачкала
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|13. Крылья Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|14. Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|15. Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|16. Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Дерби - это почти всегда история вне контекста таблицы, вещь в себе. В каком бы состоянии ни находились соперники на дистанции, в этой конкретной игре может произойти все что угодно. Поэтому обращать на более выгодное турнирное положение армейцев в данном случае нет смысла. И на это есть еще как минимум две причины, помимо статуса матча: «Спартак» играет дома, причем сразу после смены тренера. А такие вещи подчас вдохновляют футболистов на чудеса. Будем исходить из того, что фаворита в столичном междусобойчике нет. По крайней мере - явного. Аналитики букмекерских контор с этим тезисом более или менее согласятся.
На самом деле обе команды подходят к одной из самых статусных игр осени в неплохом состоянии. Армейцы после внезапно крупного поражения от «Локо» (0:3) выиграли четыре матча чемпионата подряд, три - всухую. Кубковое поражение в Дагестане - отдельная история.
У «Спартака» за пять последних матчей те же четыре победы, в том числе над тем же «Локомотивом». Очевидно, что напрямую со свежими результатами отставка Деяна Станковича не связана - стороны просто элементарно устали друг от друга. Поэтому и расстались без печали.
Хозяев наверняка решение руководства взбодрит. Гости будут стремиться в обойти чемпиона в таблице. По всем признакам, игра обещает быть обоюдоострой и достаточно результативной. Наш прогноз на субботу: обе забьют за 1.70 в PARI.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире дерби в Тушино покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма), Солари (дисквалификация)
ЦСКА: Мойзес, Обляков, Ди Лусиано, Алвес (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:
|Позиция
|«Спартак»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|4. Жоао Виктор
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|22. Гайич
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|5. Вильягра
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Бонгонда
|17. Глебов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|8. Шуманский
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|9. Алеррандро
|Нападающий
|И. о. главного тренера Вадим Романов
|Деян Станкович
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Основной рынок «БЕТСИТИ» на дерби отличают повышенные коэффициенты. Вероятность успеха хозяев аналитики оценили котировкой 2.17. На ЦСКА она еще выше - 3.50. Ничья идет в компании за 3.70.
💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»
По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья. Ставки на 1:1 принимаются с коэффициентом 6.20.
Посмотреть игру можно без оплаты на канале «Матч ТВ».
В свободной продаже билетов на дерби не осталось.
Последние матчи 2025 года красно-белые проведут под командованием исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. Специалисту 47 лет, и значительная часть его жизни связана со «Спартаком»: в этом клубе он воспитывался и играл за дубль, а позже трудился в клубной академии и штабе Станковича в первой команде.