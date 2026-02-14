Спартак - Динамо Минск, прогноз на 15 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

«Спартак» никак не обретет стабильность. За тремя победами у него последовало столько же неудач. Особенно досадными были две последние. Мало того, что уступили землякам - «Динамо» и ЦСКА, так еще и на своей территории. Двойное огорчение.

Минчане тоже в последнее время выдают результаты сериями: то четыре поражения подряд, то три победы. Причем играют динамовцы очень результативно. Особенно ярко эта особенность команды Дмитрия Квартальнова отражается в турнирной таблице. Даже лидер дивизиона, «Локомотив», забросил на полсотни шайб меньше! Что уж говорить о ниже стоящих клубах?