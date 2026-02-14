Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 февраля 6:06ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Спартак - Динамо Минск, прогноз на 15 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Родные стены перестали помогать красно-белым?
Валентин Васильев

В воскресной программе FONBET Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в Москве. «Спартак» на фоне трех поражений подряд принимает гостей из дружественной Беларуси. Соперник - далеко не подарок. Удастся ли красно-белым преодолеть февральскую серию неудач?  Возможно, котировки профессионалов беттинга подскажут ответ на актуальный для спартаковцев вопрос.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)  

15.02.2026, Вс

17:00 МСК

«Динамо» (Минск)

П1 - 2.50

Х - 4.50

П2 - 2.35

Турнир: FONBET чемпионат КХЛ

Стадион: ДС «Мегаспорт» (Москва)

Получить до 15 000 рублей от FONBET

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»24719149-131
«Динамо» (Минск)19724131-149

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2026«Спартак»

0:2

ЦСКА

КХЛ

10.02.2026«Спартак»

2:3

«Динамо» М

КХЛ

04.02.2026«Локомотив»

3:1

«Спартак»

КХЛ

02.02.2026«Северсталь»

1:5

«Спартак»

КХЛ

30.01.2026«Спартак»

4:0

СКА

КХЛ

Последние пять матчей  «Динамо» Минск:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.02.2026«Динамо» Мн

4:2

«Локомотив»

КХЛ

10.02.2026«Динамо» Мн

7:4

«Северсталь»

КХЛ

05.02.2026«Лада»

3:8

«Динамо» Мн

КХЛ

03.02.2026«Динамо» Мн

3:4 Б

СКА

КХЛ

31.01.2026«Металлург»

5:4

«Динамо» Мн

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции минчане уступают только «Локо», тогда как «Спартак» делит 6-8 места по очкам с земляками-динамовцами и армейцами Санкт-Петербурга.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5628441415149-11177
2Динамо Мн5528234315199-13473
3Северсталь5626713118167-15072
4Торпедо5624532418161-14870
5ЦСКА5528117117138-12368
6Спартак5423232420161-16062
7СКА5421523320154-14462
8Динамо М5419283121145-14062
9Шанхайские Драконы5515316327136-18247
10Лада5614114333126-19639
11ХК Сочи5314020730113-18939

Прогноз на матч

Свернуть

«Спартак» никак не обретет стабильность. За тремя победами у него последовало столько же неудач. Особенно досадными были две последние. Мало того, что уступили землякам - «Динамо» и ЦСКА, так еще и на своей территории. Двойное огорчение. 

Минчане тоже в последнее время выдают результаты сериями: то четыре поражения подряд, то три победы. Причем играют динамовцы очень результативно. Особенно ярко эта особенность команды Дмитрия Квартальнова отражается в турнирной таблице. Даже лидер дивизиона, «Локомотив», забросил на полсотни шайб меньше! Что уж говорить о ниже стоящих клубах?

Однако спартаковцы на своем льду нечасто ввязываются в авантюрную игру с аномальным количеством голов. Минчане же в гостях чувствуют себя куда менее уверенно, чем дома. Поэтому рискнем предположить, что в воскресенье любителей хоккея ждет на самый зрелищный матч. Наш прогноз: тотал меньше шести. FONBET  дает коэффициент 1.62 на этот исход. 

Бонусы на матч

Свернуть

 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
FONBET До 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики FONBET  установили близкие коэффициенты победу обеих команд. Успех москвичей котируется даже чуть выше - 2.50 против 2.35. Ничью можно взять за 4.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Спартак» - «Динамо» Мн?

Аналитики ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. Отметим, что четыре последних матча завершились в пользу минчан. Общий счет этих игр выглядит прискорбно для красно-белых - 14:1!

Где купить билет на матч «Спартак» - ЦСКА?

Билеты номиналом от 1 150 рублей  доступны на официальном сайте столичного клуба.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer14 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer136 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer45 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 10 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё