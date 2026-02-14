Спартак - Динамо Минск, прогноз на 15 февраля: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
В воскресной программе FONBET Континентальной хоккейной лиги обращает на себя внимание встреча в Москве. «Спартак» на фоне трех поражений подряд принимает гостей из дружественной Беларуси. Соперник - далеко не подарок. Удастся ли красно-белым преодолеть февральскую серию неудач? Возможно, котировки профессионалов беттинга подскажут ответ на актуальный для спартаковцев вопрос.
Турнир: FONBET чемпионат КХЛ
Стадион: ДС «Мегаспорт» (Москва)
Получить до 15 000 рублей от FONBET
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|24
|7
|19
|149-131
|«Динамо» (Минск)
|19
|7
|24
|131-149
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2026
|«Спартак»
0:2
ЦСКА
КХЛ
|10.02.2026
|«Спартак»
2:3
«Динамо» М
КХЛ
|04.02.2026
|«Локомотив»
3:1
«Спартак»
КХЛ
|02.02.2026
|«Северсталь»
1:5
«Спартак»
КХЛ
|30.01.2026
|«Спартак»
4:0
СКА
КХЛ
Последние пять матчей «Динамо» Минск:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.02.2026
|«Динамо» Мн
4:2
«Локомотив»
КХЛ
|10.02.2026
|«Динамо» Мн
7:4
«Северсталь»
КХЛ
|05.02.2026
|«Лада»
3:8
«Динамо» Мн
КХЛ
|03.02.2026
|«Динамо» Мн
3:4 Б
СКА
КХЛ
|31.01.2026
|«Металлург»
5:4
«Динамо» Мн
КХЛ
В таблице западной конференции минчане уступают только «Локо», тогда как «Спартак» делит 6-8 места по очкам с земляками-динамовцами и армейцами Санкт-Петербурга.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|56
|28
|4
|4
|1
|4
|15
|149-111
|77
|2
|Динамо Мн
|55
|28
|2
|3
|4
|3
|15
|199-134
|73
|3
|Северсталь
|56
|26
|7
|1
|3
|1
|18
|167-150
|72
|4
|Торпедо
|56
|24
|5
|3
|2
|4
|18
|161-148
|70
|5
|ЦСКА
|55
|28
|1
|1
|7
|1
|17
|138-123
|68
|6
|Спартак
|54
|23
|2
|3
|2
|4
|20
|161-160
|62
|7
|СКА
|54
|21
|5
|2
|3
|3
|20
|154-144
|62
|8
|Динамо М
|54
|19
|2
|8
|3
|1
|21
|145-140
|62
|9
|Шанхайские Драконы
|55
|15
|3
|1
|6
|3
|27
|136-182
|47
|10
|Лада
|56
|14
|1
|1
|4
|3
|33
|126-196
|39
|11
|ХК Сочи
|53
|14
|0
|2
|0
|7
|30
|113-189
|39
«Спартак» никак не обретет стабильность. За тремя победами у него последовало столько же неудач. Особенно досадными были две последние. Мало того, что уступили землякам - «Динамо» и ЦСКА, так еще и на своей территории. Двойное огорчение.
Минчане тоже в последнее время выдают результаты сериями: то четыре поражения подряд, то три победы. Причем играют динамовцы очень результативно. Особенно ярко эта особенность команды Дмитрия Квартальнова отражается в турнирной таблице. Даже лидер дивизиона, «Локомотив», забросил на полсотни шайб меньше! Что уж говорить о ниже стоящих клубах?
Однако спартаковцы на своем льду нечасто ввязываются в авантюрную игру с аномальным количеством голов. Минчане же в гостях чувствуют себя куда менее уверенно, чем дома. Поэтому рискнем предположить, что в воскресенье любителей хоккея ждет на самый зрелищный матч. Наш прогноз: тотал меньше шести. FONBET дает коэффициент 1.62 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на каналах «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики FONBET установили близкие коэффициенты победу обеих команд. Успех москвичей котируется даже чуть выше - 2.50 против 2.35. Ничью можно взять за 4.50.
Аналитики ожидают конкурентную игру с равными шансами на успех. Отметим, что четыре последних матча завершились в пользу минчан. Общий счет этих игр выглядит прискорбно для красно-белых - 14:1!
Билеты номиналом от 1 150 рублей доступны на официальном сайте столичного клуба.