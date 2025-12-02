Спартак - Динамо Москва, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Оба столичных клуба практически одновременно сменили главных тренеров в ноябре. И тот, и другой доверились до конца года своим кадрам. Пока из двух «и. о.» лучше обстоят дела у спартаковского. Вадим Романов неожиданно для многих выиграл сразу два дерби - у ЦСКА в чемпионате и «Локомотива» - в Кубке. Затем, правда, последовало минимальное поражение в Калининграде от «Балтики», но общий фон вокруг красно-белой команды и атмосфера в коллективе явно улучшились. Если Романов обыграет еще и «Динамо», вряд ли кто-то сильно удивится его назначению на должность главного уже безо всяких приставок.

Ролану Гусеву, по всей видимости, полноценное повышение в клубной вертикали уже не светит. Из трех матчей после отставки Валерия Карпина бело-голубые проиграли два. Отставание от чемпиона и лидера в таблице уже измеряется 17 очками - такое за 12-13 туров отыгрывается крайне редко. В любом случае динамовцы обязаны постараться достойно завершить этот тяжелейший год. Настрой на дерби у них по умолчанию должен быть максимальным - вне зависимости от тренерских нюансов.

В этом веке дерби «Спартака» и «Динамо» ни разу не обходились без забитых мячей. Последняя нулевая ничья у них случилась еще в мае 1998 года. Верим, что и новая встреча получится яркой и результативной. Наш выбор в паре - обе забьют.