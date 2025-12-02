Ведомости
Спартак - Динамо Москва, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Тренерская дуэль «исполняющих обязанности»
Валентин Васильев

В первые выходные зимы завершится первая часть сезона в чемпионате России по футболу. В центральном матче уикенда сразятся давние знакомые - «Спартака» и «Динамо». Дополнительной пикантности классическому дерби придает тренерский фактор. Редчайший случай, когда оба авторитетных столичных клуба готовили к противостоянию «временщики» - исполняющие обязанности главного тренера. Вадим Романов уже два столичных междусобойчика выиграл - как насчет третьего?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

06.12.2025, Сб

16:30 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 2.00

Х - 3.60

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 877459317-274
«Динамо»597487274-317

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Балтика»

1:0

«Спартак»

РПЛ

26.11.2025«Локомотив»

2:3

«Спартак»

Кубок России

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

09.11.2025«Ахмат»

1:2

«Спартак»

РПЛ

06.11.2025«Спартак»

3:1

«Локомотив»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Ахмат»

1:0

«Динамо» Москва

РПЛ

27.11.2025«Динамо» Москва

0:1

«Зенит»

Кубок России

23.11.2025«Динамо» Москва

3:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

08.11.2025«Динамо» Москва

1:2

«Акрон»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Динамо» Москва

2:2

«Спартак»

РПЛ

11.05.2025«Динамо» Москва

2:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Зимний кубок РПЛ

02.10.2024«Динамо» Москва

2:3

«Спартак»

Кубок России

Место в турнирной таблице

За тур до окончания первой части сезона спартаковцы занимают шестое место в таблице, а динамовцы - и вовсе девятое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи16221214-378

Прогноз на матч

Оба столичных клуба практически одновременно сменили главных тренеров в ноябре. И тот, и другой доверились до конца года своим кадрам. Пока из двух «и. о.» лучше обстоят дела у спартаковского. Вадим Романов неожиданно для многих выиграл сразу два дерби - у ЦСКА в чемпионате и «Локомотива» - в Кубке. Затем, правда, последовало минимальное поражение в Калининграде от «Балтики», но общий фон вокруг красно-белой команды и атмосфера в коллективе явно улучшились. Если Романов обыграет еще и «Динамо», вряд ли кто-то сильно удивится его назначению на должность главного уже безо всяких приставок.

Ролану Гусеву, по всей видимости, полноценное повышение в клубной вертикали уже не светит. Из трех матчей после отставки Валерия Карпина бело-голубые проиграли два. Отставание от чемпиона и лидера в таблице уже измеряется 17 очками - такое за 12-13 туров отыгрывается крайне редко. В любом случае динамовцы обязаны постараться достойно завершить этот тяжелейший год. Настрой на дерби у них по умолчанию должен быть максимальным - вне зависимости от тренерских нюансов.

В этом веке дерби «Спартака» и «Динамо» ни разу не обходились без забитых мячей. Последняя нулевая ничья у них случилась еще в мае 1998 года. Верим, что и новая встреча получится яркой и результативной. Наш выбор в паре - обе забьют. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
БЕТСИТИДо 100 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Трансляции

В прямом эфире кубковую игру в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Бабич (травма)

«Динамо»: Артур Гомес, Майсторович, Чавес,  Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:

Позиция«Спартак»«Динамо»Позиция
Вратарь98. Максименко1. ЛуневВратарь
Защитник97. Денисов4. Касерес Защитник
Защитник68. Литвинов6. ФернандесЗащитник
Защитник3. Ву55. ОсипенкоЗащитник
Защитник2. Рябчук44. РубенсЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров88. ОкишорПолузащитник 
Полузащитник5. Барко10. БителлоПолузащитник
Полузащитник7. Солари17. БабаевПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос 33. СергеевНападающий
Нападающий9. Угальде70. ТюкавинНападающий
И. о. главного тренераВадим РомановРолан ГусевИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

БЕТСИТИ удвоит номинал выигрышной ставки на «Спартак». Котировка на успех гостей почти вдвое выше - 3.70. Коэффициент на ничью составляет 3.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» - «Динамо»?

По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья 1:1. Пари на этот исход можно заключить с коэффициентом 6.40. 

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - «Динамо»?

Посмотреть игру можно на канале и официальном сайте «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Спартак» - «Динамо»?

Билеты стоимостью от 600 до 7 500 рублей еще доступны на официальном сайте клуба-хозяина. 

Кто тренирует «Спартак» и «Динамо»?

К этой игре команды готовят исполняющие обязанности главного тренера - соответственно, Вадим Романов и Ролан Гусев.

