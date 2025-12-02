Спартак - Динамо Москва, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В первые выходные зимы завершится первая часть сезона в чемпионате России по футболу. В центральном матче уикенда сразятся давние знакомые - «Спартака» и «Динамо». Дополнительной пикантности классическому дерби придает тренерский фактор. Редчайший случай, когда оба авторитетных столичных клуба готовили к противостоянию «временщики» - исполняющие обязанности главного тренера. Вадим Романов уже два столичных междусобойчика выиграл - как насчет третьего?
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|87
|74
|59
|317-274
|«Динамо»
|59
|74
|87
|274-317
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Балтика»
1:0
«Спартак»
РПЛ
|26.11.2025
|«Локомотив»
2:3
«Спартак»
Кубок России
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|09.11.2025
|«Ахмат»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|06.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Локомотив»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Ахмат»
1:0
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.11.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Зенит»
Кубок России
|23.11.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|08.11.2025
|«Динамо» Москва
1:2
«Акрон»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Динамо» Москва
2:2
«Спартак»
РПЛ
|11.05.2025
|«Динамо» Москва
2:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Зимний кубок РПЛ
|02.10.2024
|«Динамо» Москва
2:3
«Спартак»
Кубок России
За тур до окончания первой части сезона спартаковцы занимают шестое место в таблице, а динамовцы - и вовсе девятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
Оба столичных клуба практически одновременно сменили главных тренеров в ноябре. И тот, и другой доверились до конца года своим кадрам. Пока из двух «и. о.» лучше обстоят дела у спартаковского. Вадим Романов неожиданно для многих выиграл сразу два дерби - у ЦСКА в чемпионате и «Локомотива» - в Кубке. Затем, правда, последовало минимальное поражение в Калининграде от «Балтики», но общий фон вокруг красно-белой команды и атмосфера в коллективе явно улучшились. Если Романов обыграет еще и «Динамо», вряд ли кто-то сильно удивится его назначению на должность главного уже безо всяких приставок.
Ролану Гусеву, по всей видимости, полноценное повышение в клубной вертикали уже не светит. Из трех матчей после отставки Валерия Карпина бело-голубые проиграли два. Отставание от чемпиона и лидера в таблице уже измеряется 17 очками - такое за 12-13 туров отыгрывается крайне редко. В любом случае динамовцы обязаны постараться достойно завершить этот тяжелейший год. Настрой на дерби у них по умолчанию должен быть максимальным - вне зависимости от тренерских нюансов.
В этом веке дерби «Спартака» и «Динамо» ни разу не обходились без забитых мячей. Последняя нулевая ничья у них случилась еще в мае 1998 года. Верим, что и новая встреча получится яркой и результативной. Наш выбор в паре - обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире кубковую игру в Тушино покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
«Динамо»: Артур Гомес, Майсторович, Чавес, Миранчук, Зайнутдинов, Александров (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:
|Позиция
|«Спартак»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Лунев
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|4. Касерес
|Защитник
|Защитник
|68. Литвинов
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|55. Осипенко
|Защитник
|Защитник
|2. Рябчук
|44. Рубенс
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|88. Окишор
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|10. Бителло
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Солари
|17. Бабаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|33. Сергеев
|Нападающий
|Нападающий
|9. Угальде
|70. Тюкавин
|Нападающий
|И. о. главного тренера
|Вадим Романов
|Ролан Гусев
|И. о. главного тренера
Котировка на успех гостей почти вдвое выше - 3.70. Коэффициент на ничью составляет 3.60.
По расчетам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья 1:1. Пари на этот исход можно заключить с коэффициентом 6.40.
Посмотреть игру можно на канале и официальном сайте «Матч ТВ».
Посмотреть игру можно на канале и официальном сайте «Матч ТВ».
Билеты стоимостью от 600 до 7 500 рублей еще доступны на официальном сайте клуба-хозяина.
К этой игре команды готовят исполняющие обязанности главного тренера - соответственно, Вадим Романов и Ролан Гусев.