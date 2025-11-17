Ведомости
16 ноября 11:02ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Спартак Кострома - Родина, 17 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Фактически домашняя встреча для обеих сторон
Валентин Васильев

19-й тур  Лиги PARI финиширует в понедельник, 17 ноября. На начало новой рабочей недели ФНЛ вынесла противостояние костромского «Спартака» с «Родиной». Номинально красно-белые выступят в этой встрече хозяева, но фактически своим поле будет для обеих команд. Так что фактор стадиона в данном случае можно не принимать во внимание. Сейчас расскажем о других нюансах, способных повлиять на исход матча. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

17.11.2025, Пн
19:30 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 2.80

Х - 3.05

П2 - 2.70

Турнир: Лига PARI, 19-й тур

Стадион:  «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Карпов (Петрозаводск)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»2005-2
«Родина»0022-5

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.11.2025«Факел»

3:2

«Спартак»

Лига PARI

02.11.2025«Спартак»

3:1

«Черноморец»

Лига PARI

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

19.10.2025«Енисей»

1:0

«Спартак»

Лига PARI

11.10.2025«Спартак»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.11.2025«Родина»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

02.11.2025«Волга»

1:2

«Родина»

Лига PARI

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

19.10.2025«КАМАЗ»

1:2

«Родина»

Лига PARI

15.10.2025«Родина»

0:0, пен. 4:5

«Челябинск»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

По итогам субботних матчей таблица приняла следующий вид. Москвичи отстают от костромичей всего на два очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал19123429-1739
2. Факел18123322-1139
3. Спартак Кострома1896329-2033
4. Родина1887326-1631
5. Ротор1985624-1529
6. КАМАЗ1885532-2029
7. Челябинск1877422-1528
8. СКА-Хабаровск1967618-2025
9. Нефтехимик1959521-2224
10. Арсенал1858526-2323
11. Шинник1857613-1622
12. Енисей1956814-2521
13. Черноморец1955922-2520
14. Уфа1847722-2219
15. Волга19531122-3418
16. Торпедо1946916-2718
17. Сокол1829710-1915
18. Чайка18251114-3511

Прогноз на матч

Свернуть

Матч этих команд на этом же химкинском поле запомнился прежде всего чудным голом защитника спартаковцев Жилмостных: выбивая мяч чуть ли не от центра поля, он забросил его за шиворот вратарю «Родины» Айдарову. Встреча закончилась неожиданной победой дебютанта лиги - 3:1.

На этот раз один из фаворитов дивизиона недооценки новичка точно не допустит. Настрой столичных футболистов наверняка будет максимальным, а доскональное знание особенной газоне дополнительно повысит их шансы на успех.  

 Команды приблизительно равны по классу, так что обмен голами в Подмосковье выглядит вполне реалистичным сценарием. PARI оценила его вероятность коэффициентом 2.05.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из ближнего Подмосковья запланирована на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Рубцов (травма), Волков (вызов в сборную)

«Черноморец»: Мусаев (дисквалификация), Бессмертный (вызов в сборную)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI установила высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.80 на победу номинальных хозяев, 3.05 - на ничью и 2.70 - на выигрыш гостей.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» Кострома - «Родина»? 

Успешная ставка на 0:0 сулит шестикратный выигрыш. На другой вариант ничьей - 1:1 - можно поставить с коэффициентом 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» Кострома - «Родина»?

Видеотрансляция игры доступна бесплатно на сайте букмекерской конторы PARI.

Где купить билеты на матч «Спартак» Кострома - «Родина»?

Приобрести билет на игру можно на официальном сайте костромской команды. Цена  начинается от 100 рублей.

Где играют «Спартак» Кострома и «Родина»?

В заключительных матчах года обе команды попеременно принимают соперников в Химках.

