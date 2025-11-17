Спартак Кострома - Родина, 17 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Матч этих команд на этом же химкинском поле запомнился прежде всего чудным голом защитника спартаковцев Жилмостных: выбивая мяч чуть ли не от центра поля, он забросил его за шиворот вратарю «Родины» Айдарову. Встреча закончилась неожиданной победой дебютанта лиги - 3:1.

На этот раз один из фаворитов дивизиона недооценки новичка точно не допустит. Настрой столичных футболистов наверняка будет максимальным, а доскональное знание особенной газоне дополнительно повысит их шансы на успех.

Команды приблизительно равны по классу, так что обмен голами в Подмосковье выглядит вполне реалистичным сценарием. PARI оценила его вероятность коэффициентом 2.05.