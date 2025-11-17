Спартак Кострома - Родина, 17 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
19-й тур Лиги PARI финиширует в понедельник, 17 ноября. На начало новой рабочей недели ФНЛ вынесла противостояние костромского «Спартака» с «Родиной». Номинально красно-белые выступят в этой встрече хозяева, но фактически своим поле будет для обеих команд. Так что фактор стадиона в данном случае можно не принимать во внимание. Сейчас расскажем о других нюансах, способных повлиять на исход матча.
Турнир: Лига PARI, 19-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Карпов (Петрозаводск)
История официальных матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|2
|0
|0
|5-2
|«Родина»
|0
|0
|2
|2-5
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.11.2025
|«Факел»
3:2
«Спартак»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
|19.10.2025
|«Енисей»
1:0
«Спартак»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Спартак»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.11.2025
|«Родина»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Волга»
1:2
«Родина»
Лига PARI
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|19.10.2025
|«КАМАЗ»
1:2
«Родина»
Лига PARI
|15.10.2025
|«Родина»
0:0, пен. 4:5
«Челябинск»
Лига PARI
По итогам субботних матчей таблица приняла следующий вид. Москвичи отстают от костромичей всего на два очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|19
|12
|3
|4
|29-17
|39
|2. Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|3. Спартак Кострома
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|4. Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|5. Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|6. КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|7. Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|8. СКА-Хабаровск
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|9. Нефтехимик
|19
|5
|9
|5
|21-22
|24
|10. Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|11. Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|12. Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|13. Черноморец
|19
|5
|5
|9
|22-25
|20
|14. Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|15. Волга
|19
|5
|3
|11
|22-34
|18
|16. Торпедо
|19
|4
|6
|9
|16-27
|18
|17. Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|18. Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
Матч этих команд на этом же химкинском поле запомнился прежде всего чудным голом защитника спартаковцев Жилмостных: выбивая мяч чуть ли не от центра поля, он забросил его за шиворот вратарю «Родины» Айдарову. Встреча закончилась неожиданной победой дебютанта лиги - 3:1.
На этот раз один из фаворитов дивизиона недооценки новичка точно не допустит. Настрой столичных футболистов наверняка будет максимальным, а доскональное знание особенной газоне дополнительно повысит их шансы на успех.
Команды приблизительно равны по классу, так что обмен голами в Подмосковье выглядит вполне реалистичным сценарием. PARI оценила его вероятность коэффициентом 2.05.
Потери
«Спартак»: Рубцов (травма), Волков (вызов в сборную)
«Черноморец»: Мусаев (дисквалификация), Бессмертный (вызов в сборную)
PARI установила высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.80 на победу номинальных хозяев, 3.05 - на ничью и 2.70 - на выигрыш гостей.
Успешная ставка на 0:0 сулит шестикратный выигрыш. На другой вариант ничьей - 1:1 - можно поставить с коэффициентом 6.50.
В заключительных матчах года обе команды попеременно принимают соперников в Химках.