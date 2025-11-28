Спартак Кострома - Торпедо, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В конце года или сезона на первый план в большинстве матчей, помимо функциональной готовности, выходит мотивационная составляющая. У торпедовцев она в этой паре по определению должна быть выше. Все второе полугодие после скандальной истории с учредителем некогда авторитетную команду трясло. За первую часть чемпионата черно-белые очень сильно задолжали своим болельщикам. Последний матч года - повод наконец-то собраться и хотя бы частично компенсировать людям недостаток положительных эмоций.

Спартаковцам перед уходом в отпуск заставить себя сыграть через «не могу» будет объективно сложнее. В первой части сезона дебютант Лиги PARI и так превзошел все ожидания, а теперь уже откровенно доигрывает этот тяжелый год.

Элементарная логика подсказывает, что номинальные гости должны быть просто «голоднее» до очков. Двойной шанс в пользу команды Кононова представляется в этом случае вполне реальным исходом.