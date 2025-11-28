Ведомости
Спартак Кострома - Торпедо, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Последний шанс автозаводцев в 2025 году уйти из зоны вылета
Валентин Васильев

Первая часть сезона в Лиге PARI подошла к концу. С субботы по понедельник пройдут заключительные матчи первого дивизиона в 2025 году. Московское «Торпедо» формально финиширует в гостях, а на деле - дома. Подмосковная «Арена Химки» в этом сезоне стала пристанищем сразу для трех клубов «лучшей лиги мира» - «Родины», «Торпедо», а во второй половине осени еще и костромского «Спартака».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Кострома)

30.11.2025, Вс
17:00 МСК

«Торпедо» (Москва)

П1 - 2.35

Х - 3.15

П2 - 3.30

Турнир: Лига PARI, 21-й тур

Стадион:  «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»71318-10
«Торпедо»31710-18

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Урал»

1:1

«Спартак»

Лига PARI

17.11.2025«Спартак»

0:2

«Родина»

Лига PARI

11.11.2025«Факел»

3:2

«Спартак»

Лига PARI

02.11.2025«Спартак»

3:1

«Черноморец»

Лига PARI

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.11.2025«Торпедо»

0:2

«Балтика»

Кубок России

21.11.2025«Волга»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

15.11.2025«Торпедо»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

09.11.2025«Торпедо»

1:1

«Сокол»

Лига PARI

03.11.2025«Факел»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед заключительным туром года «Торпедо» занимает третье с конца место в таблице, а его соперник - четвертое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел20143327-1145
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак Кострома2097430-2334
5. Челябинск2088427-1832
6. КАМАЗ2087536-2431
7. Ротор2085724-1729
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск2068619-2126
11. Шинник2068617-1726
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа2047923-2819
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол20210810-2016
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

В конце года или сезона на первый план в большинстве матчей, помимо функциональной готовности, выходит мотивационная составляющая. У торпедовцев она в этой паре по определению должна быть выше. Все второе полугодие после скандальной истории с учредителем некогда авторитетную команду трясло. За первую часть чемпионата черно-белые очень сильно задолжали своим болельщикам. Последний матч года - повод наконец-то собраться и хотя бы частично компенсировать людям недостаток положительных эмоций.

Спартаковцам перед уходом в отпуск заставить себя сыграть через «не могу» будет объективно сложнее. В первой части сезона дебютант Лиги PARI и так превзошел все ожидания, а теперь уже откровенно доигрывает этот тяжелый год. 

Элементарная логика подсказывает, что номинальные гости должны быть просто «голоднее» до очков.  Двойной шанс в пользу команды Кононова представляется в этом случае вполне реальным исходом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая видеотрансляция из ближнего Подмосковья запланирована на сайте БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)

«Торпедо»: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI выкатила высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.35 на победу номинальных хозяев, 3.15 - на ничью и 3.30 - на выигрыш гостей. Хотя в данном случае деление на хозяев и гостей чисто формальное.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Спартак» Кострома - «Торпедо»? 

PARI оценила одинаковым коэффициентом 6.00 два варианта итогового счета - 0:0 и 1:0.

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» Кострома - «Торпедо»?

Видеотрансляцию из ближнего Подмосковья проведет букмекерская контора PARI.

Где купить билеты на матч «Спартак» Кострома - «Торпедо»?

Приобрести билет на игру можно на официальном сайте костромской команды. Цена большинства билетов составляет 100 рублей. За 2 500 можно посетить VIP-ложу.

Где играют «Спартак» Кострома и «Торпедо»?

Обе команды принимают соперников в Химках.

