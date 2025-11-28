Спартак Кострома - Торпедо, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Первая часть сезона в Лиге PARI подошла к концу. С субботы по понедельник пройдут заключительные матчи первого дивизиона в 2025 году. Московское «Торпедо» формально финиширует в гостях, а на деле - дома. Подмосковная «Арена Химки» в этом сезоне стала пристанищем сразу для трех клубов «лучшей лиги мира» - «Родины», «Торпедо», а во второй половине осени еще и костромского «Спартака».
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|7
|1
|3
|18-10
|«Торпедо»
|3
|1
|7
|10-18
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Урал»
1:1
«Спартак»
Лига PARI
|17.11.2025
|«Спартак»
0:2
«Родина»
Лига PARI
|11.11.2025
|«Факел»
3:2
«Спартак»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.11.2025
|«Торпедо»
0:2
«Балтика»
Кубок России
|21.11.2025
|«Волга»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Торпедо»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Торпедо»
1:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Факел»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
Перед заключительным туром года «Торпедо» занимает третье с конца место в таблице, а его соперник - четвертое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
В конце года или сезона на первый план в большинстве матчей, помимо функциональной готовности, выходит мотивационная составляющая. У торпедовцев она в этой паре по определению должна быть выше. Все второе полугодие после скандальной истории с учредителем некогда авторитетную команду трясло. За первую часть чемпионата черно-белые очень сильно задолжали своим болельщикам. Последний матч года - повод наконец-то собраться и хотя бы частично компенсировать людям недостаток положительных эмоций.
Спартаковцам перед уходом в отпуск заставить себя сыграть через «не могу» будет объективно сложнее. В первой части сезона дебютант Лиги PARI и так превзошел все ожидания, а теперь уже откровенно доигрывает этот тяжелый год.
Элементарная логика подсказывает, что номинальные гости должны быть просто «голоднее» до очков. Двойной шанс в пользу команды Кононова представляется в этом случае вполне реальным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая видеотрансляция из ближнего Подмосковья запланирована на сайте БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Лях, Рубцов (оба - травмы)
«Торпедо»: нет
PARI выкатила высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.35 на победу номинальных хозяев, 3.15 - на ничью и 3.30 - на выигрыш гостей. Хотя в данном случае деление на хозяев и гостей чисто формальное.
PARI оценила одинаковым коэффициентом 6.00 два варианта итогового счета - 0:0 и 1:0.
Видеотрансляцию из ближнего Подмосковья проведет букмекерская контора PARI.
Приобрести билет на игру можно на официальном сайте костромской команды. Цена большинства билетов составляет 100 рублей. За 2 500 можно посетить VIP-ложу.
Обе команды принимают соперников в Химках.