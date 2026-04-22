Спартак – Краснодар, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В четверг, 23 апреля, московский «Спартак» примет «Краснодар» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Сумеет ли столичная команда отобрать очки у соперника и косвенно помочь санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за титул?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: Артём Чистяков (главный), Андрей Образко, Алексей Ширяев (оба – ассистенты), Инал Танашев (резервный), Павел Шадыханов (VAR), Кирилл Левников (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак Москва»
|22
|2
|13
|73-53
|«Краснодар»
|13
|2
|23
|53-73
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0 (6:7 по пенальти)
«Спартак»
Кубок России
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Динамо» (Москва)
0:0
«Краснодар»
Кубок России
|04.04.2026
|«Ахмат»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|21.03.2026
|«Краснодар»
5:0
«Пари НН»
РПЛ
После 25-го тура «Краснодар» опустился с первого на второе место. «Спартак» же замыкает топ-5 и претендует на бронзу.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|45-17
|55
|2
|Краснодар
|25
|16
|6
|3
|51-19
|54
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|25
|11
|12
|2
|36-15
|45
|5
|Спартак
|25
|13
|6
|6
|41-33
|45
|6
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|25
|8
|7
|10
|30-34
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|25
|5
|8
|12
|15-31
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
Очень немиролюбивое противостояние. За всё время соперничества «Спартак» и «Краснодар» лишь дважды сыграли вничью. В целом на дистанции московская команда – неудобный соперник для «быков». Но в последние годы южане улучшили статистику.
В любом случае вне зависимости от исхода матчи этих соперников обычно получаются верховыми. В 13 из 15 последних очных встреч было забито минимум три мяча. Соответствующая ставка напрашивается вновь, но чуть более аккуратный вариант – «Обе забьют».
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич, Саусь, Бонгонда (все – травмы)
«Краснодар»: Петров, Са, Стежко, Ловцов, Аугусто (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Краснодар»
|Вратарь
|98. Максименко
|1. Агкацев
|Защитник
|97. Денисов
|20. Гонсалес
|Защитник
|3. Ву
|3. Тормена
|Защитник
|4. Джику
|4. Коста
|Защитник
|68. Литвинов
|15. Оласа
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|88. Кривцов
|Полузащитник
|18. Умяров
|53. Черников
|Полузащитник
|5. Барко
|10. Сперцян
|Нападающий
|7. Солари
|23. Боселли
|Нападающий
|10. Маркиньос
|11. Батчи
|Нападающий
|9. Угальде
|9. Кордоба
|Главный тренер
|Хуан Карлос Карседо
|Мурад Мусаев
По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы москвичей на победу выше – коэффициент 2,27 на такой исход. Котировка на выигрыш краснодарской команды – 3,00, а на ничью – 3,70.
Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.
Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты как беттинговый партнер РПЛ. Также прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».