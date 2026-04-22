Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Спартак – Краснодар, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Тот случай, когда победа москвичей порадует «Зенит»
Александр Бокулёв
Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В четверг, 23 апреля, московский «Спартак» примет «Краснодар» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Сумеет ли столичная команда отобрать очки у соперника и косвенно помочь санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за титул?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

23.04.2026, Чт

19:45 МСК

«Краснодар» 

П1 - 2,27

Х - 3,70

П2 - 3,00

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: Артём Чистяков (главный), Андрей Образко, Алексей Ширяев (оба – ассистенты), Инал Танашев (резервный), Павел Шадыханов (VAR), Кирилл Левников (AVAR)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак Москва» 2221373-53
«Краснодар» 1322353-73

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0 (6:7 по пенальти)

«Спартак»

Кубок России

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Динамо» (Москва)

0:0

«Краснодар»

Кубок России

04.04.2026«Ахмат»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

21.03.2026«Краснодар»

5:0

«Пари НН»

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 25-го тура «Краснодар» опустился с первого на второе место. «Спартак» же замыкает топ-5 и претендует на бронзу.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит25167245-1755
2Краснодар25166351-1954
3Локомотив25139351-3348
4Балтика251112236-1545
5Спартак25136641-3345
6ЦСКА25134837-2743
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат25871030-3431
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала25581215-3123
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

Свернуть

Очень немиролюбивое противостояние. За всё время соперничества «Спартак» и «Краснодар» лишь дважды сыграли вничью. В целом на дистанции московская команда – неудобный соперник для «быков». Но в последние годы южане улучшили статистику.

В любом случае вне зависимости от исхода матчи этих соперников обычно получаются верховыми. В 13 из 15 последних очных встреч было забито минимум три мяча. Соответствующая ставка напрашивается вновь, но чуть более аккуратный вариант – «Обе забьют».

Свернуть
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«БЕТСИТИ»Графическая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Бабич, Саусь, Бонгонда (все – травмы)

«Краснодар»: Петров, Са, Стежко, Ловцов, Аугусто (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»:

Позиция«Спартак»«Краснодар»
Вратарь98. Максименко1. Агкацев
Защитник97. Денисов20. Гонсалес
Защитник3. Ву3. Тормена
Защитник4. Джику4. Коста
Защитник68. Литвинов15. Оласа
Полузащитник83. Фернандеш88. Кривцов
Полузащитник18. Умяров53. Черников
Полузащитник5. Барко10. Сперцян
Нападающий7. Солари23. Боселли
Нападающий10. Маркиньос11. Батчи
Нападающий9. Угальде9. Кордоба
Главный тренерХуан Карлос КарседоМурад Мусаев

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков «БЕТСИТИ», шансы москвичей на победу выше – коэффициент 2,27 на такой исход. Котировка на выигрыш краснодарской команды – 3,00, а на ничью – 3,70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» – «Краснодар»?

Свернуть

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля, но дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода.

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» – «Краснодар»?

Свернуть

Winline покажет игру на своих ресурсах без оплаты как беттинговый партнер РПЛ. Также прямую трансляцию организует федеральный телеканал «Матч ТВ».

loading