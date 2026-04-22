Спартак – Краснодар, 23 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Очень немиролюбивое противостояние. За всё время соперничества «Спартак» и «Краснодар» лишь дважды сыграли вничью. В целом на дистанции московская команда – неудобный соперник для «быков». Но в последние годы южане улучшили статистику.

В любом случае вне зависимости от исхода матчи этих соперников обычно получаются верховыми. В 13 из 15 последних очных встреч было забито минимум три мяча. Соответствующая ставка напрашивается вновь, но чуть более аккуратный вариант – «Обе забьют».