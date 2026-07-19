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ГлавнаяПрогнозыСпартак - Родина, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Спартак - Родина, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Новое дерби в Премьер-лиге!
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

На последнюю субботу июля в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. Самый поздний временной слот организаторы соревнований отдали под новое дерби РПЛ. В гости к «Спартаку» едет «Родина». Внутри командного междусобойчика кроется еще и тренерский: испанцы Хуан Карлос Карседо и Хуан Диас впервые поспорят друг с другом. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру в столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)

25.07.2026, Сб

20:45 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 1.32

Х - 5.75

П2 - 9.20

Турнир: чемпионат России, 1-й тур

Стадион: «Лукойл Арена»  (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»2007-2
«Родина»0022-7

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2026«Зенит»

1:1, пен. 4:2

«Спартак»

Суперкубок России

11.07.2026«Локомотив»

2:0

«Спартак»

Товарищеский матч

08.07.2026«Спартак»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

04.07.2026«Спартак»

3:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

02.07.2026«Спартак»

1:0

«Спартак» Кс

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.07.2026«Родина»

3:3

«Маккаби» П-Т

Товарищеский матч

17.07.2026«Родина»

0:0

«Пролетер»

Товарищеский матч

02.07.2026«Родина»

0:5

«Акрон»

Товарищеский матч

16.05.2026«Арсенал»

1:4

«Родина»

Лига PARI

08.05.2026«Родина»

2:0

«Челябинск»

Лига PARI

Прогноз на матч

«Спартак» уже открыл новый сезон – игрой за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Премьера вышла тяжелейшей, а развязка – шокирующей для красно-белых. Москвичам буквально нескольких секунд не хватило, чтобы удержать победный счет в противостоянии с «Зенитом». Нелепый пенальти (игра рукой у Джику) позволил чемпиону отыграться, а два сейва Адамова – вытащить серию послематчевых пенальти. 

«Родина»  дебютирует в РПЛ. В процессе подготовки к этому знаменательному событию парни Хуана Диаса выдали три разных матча: крупно (0:5) уступили «Акрону», по нулям разошлись с сербским «Пролетером», а напоследок устроили веселую перестрелку с израильским «Маккаби» из Петах-Тиквы. Какую версию «Родины» увидим в субботу на «Лукойл Арене», предсказать сложно.

В чем можно быть уверенным, так это в запредельном настрое гостей. Более мощного раздражителя для новичка лиги сложно придумать. Хозяевам, напротив, будет крайне сложно сохранять максимальную концентрацию в противостоянии с дебютантом. Вероятность обмена голами в такой ситуации автоматически возрастает.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.80 на этот исход. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

Потери

«Спартак»: Ву (дисквалификация)

«Родина»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» – «Родина»:

Позиция«Спартак»«Родина»Позиция
Вратарь98. Ал-др Максименко13. ВолковВратарь
Защитник68. Литвинов88. СоколЗащитник
Защитник4. Джику55. КрижанЗащитник
Защитник6. Бабич26. МещаниновЗащитник
Защитник27. Дмитриев49. ДятловЗащитник
Полузащитник25. Пруцев6. ФищенкоПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров5. ЕгорычевПолузащитник 
Полузащитник5. Барко10. РейнаПолузащитник
Нападающий10. Маркиньос17. БакаевПолузащитник
Нападающий7. Солари9. Ар. МаксименкоПолузащитник
Нападающий9. Угальде99. ТимошенкоНападающий
Главный тренерХуан Карлос КарседоХуан ДиасГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.32 на победу хозяев поля и 9.20 – на гостей. Ничья котируется за 5.75.

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Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Спартак» – «Родина»?

Аналитики БК предсказуемо считают фаворитом игры команду Карседо. Две предыдущие встречи сторон – в Кубке и на товарищеском уровне – завершились в пользу красно-белых (5:1, 2:1).

Где купить билет на матч «Спартак» – «Родина»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте спартаковского клуба. Минимальная стоимость составляет 250 рублей.

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