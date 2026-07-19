Спартак - Родина, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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На последнюю субботу июля в чемпионате России по футболу запланировано четыре матча. Самый поздний временной слот организаторы соревнований отдали под новое дерби РПЛ. В гости к «Спартаку» едет «Родина». Внутри командного междусобойчика кроется еще и тренерский: испанцы Хуан Карлос Карседо и Хуан Диас впервые поспорят друг с другом. Рассмотрим предложения крупнейших легальных букмекеров на игру в столице.
Турнир: чемпионат России, 1-й тур
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|2
|0
|0
|7-2
|«Родина»
|0
|0
|2
|2-7
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2026
|«Зенит»
1:1, пен. 4:2
«Спартак»
Суперкубок России
|11.07.2026
|«Локомотив»
2:0
«Спартак»
Товарищеский матч
|08.07.2026
|«Спартак»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Спартак»
3:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|02.07.2026
|«Спартак»
1:0
«Спартак» Кс
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.07.2026
|«Родина»
3:3
«Маккаби» П-Т
Товарищеский матч
|17.07.2026
|«Родина»
0:0
«Пролетер»
Товарищеский матч
|02.07.2026
|«Родина»
0:5
«Акрон»
Товарищеский матч
|16.05.2026
|«Арсенал»
1:4
«Родина»
Лига PARI
|08.05.2026
|«Родина»
2:0
«Челябинск»
Лига PARI
«Спартак» уже открыл новый сезон – игрой за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Премьера вышла тяжелейшей, а развязка – шокирующей для красно-белых. Москвичам буквально нескольких секунд не хватило, чтобы удержать победный счет в противостоянии с «Зенитом». Нелепый пенальти (игра рукой у Джику) позволил чемпиону отыграться, а два сейва Адамова – вытащить серию послематчевых пенальти.
«Родина» дебютирует в РПЛ. В процессе подготовки к этому знаменательному событию парни Хуана Диаса выдали три разных матча: крупно (0:5) уступили «Акрону», по нулям разошлись с сербским «Пролетером», а напоследок устроили веселую перестрелку с израильским «Маккаби» из Петах-Тиквы. Какую версию «Родины» увидим в субботу на «Лукойл Арене», предсказать сложно.
В чем можно быть уверенным, так это в запредельном настрое гостей. Более мощного раздражителя для новичка лиги сложно придумать. Хозяевам, напротив, будет крайне сложно сохранять максимальную концентрацию в противостоянии с дебютантом. Вероятность обмена голами в такой ситуации автоматически возрастает.
«МАРАФОН» установил коэффициент 1.80 на этот исход.
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Потери
«Спартак»: Ву (дисквалификация)
«Родина»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» – «Родина»:
|Позиция
|«Спартак»
|«Родина»
|Позиция
|Вратарь
|98. Ал-др Максименко
|13. Волков
|Вратарь
|Защитник
|68. Литвинов
|88. Сокол
|Защитник
|Защитник
|4. Джику
|55. Крижан
|Защитник
|Защитник
|6. Бабич
|26. Мещанинов
|Защитник
|Защитник
|27. Дмитриев
|49. Дятлов
|Защитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|6. Фищенко
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|5. Егорычев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|10. Рейна
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Маркиньос
|17. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Солари
|9. Ар. Максименко
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|99. Тимошенко
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карлос Карседо
|Хуан Диас
|Главный тренер
«МАРАФОН» установил коэффициент 1.32 на победу хозяев поля и 9.20 – на гостей. Ничья котируется за 5.75.
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Аналитики БК предсказуемо считают фаворитом игры команду Карседо. Две предыдущие встречи сторон – в Кубке и на товарищеском уровне – завершились в пользу красно-белых (5:1, 2:1).
Билеты на игру доступны на официальном сайте спартаковского клуба. Минимальная стоимость составляет 250 рублей.