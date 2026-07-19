Спартак - Родина, 25 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Спартак» уже открыл новый сезон – игрой за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Премьера вышла тяжелейшей, а развязка – шокирующей для красно-белых. Москвичам буквально нескольких секунд не хватило, чтобы удержать победный счет в противостоянии с «Зенитом». Нелепый пенальти (игра рукой у Джику) позволил чемпиону отыграться, а два сейва Адамова – вытащить серию послематчевых пенальти.

«Родина» дебютирует в РПЛ. В процессе подготовки к этому знаменательному событию парни Хуана Диаса выдали три разных матча: крупно (0:5) уступили «Акрону», по нулям разошлись с сербским «Пролетером», а напоследок устроили веселую перестрелку с израильским «Маккаби» из Петах-Тиквы. Какую версию «Родины» увидим в субботу на «Лукойл Арене», предсказать сложно.

В чем можно быть уверенным, так это в запредельном настрое гостей. Более мощного раздражителя для новичка лиги сложно придумать. Хозяевам, напротив, будет крайне сложно сохранять максимальную концентрацию в противостоянии с дебютантом. Вероятность обмена голами в такой ситуации автоматически возрастает.

«МАРАФОН» установил коэффициент 1.80 на этот исход.