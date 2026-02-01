Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



30 января 8:39ГлавнаяПрогнозыХоккейКонтинентальная хоккейная лига (КХЛ)

Спартак - СКА, прогноз на 30 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Ларионову срочно нужно исправлять ситуацию!
Валентин Васильев

Центральный матч предпоследнего игрового дня Континентальной хоккейной лиги в январе пройдет в Москве. Всего неделю назад СКА со «Спартаком» мерились силами в Санкт-Петербурге, а теперь сразятся в столице. Удастся ли Игорь Ларионову наконец-то победить коллегу Алексея Жамнова со своей новой командой? Три предыдущие попытки окончились неудачей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва)  

30.01.2026, Пт

19:30 МСК

СКА (Санкт-Петербург)

П1 - 2.05

Х - 4.14

П2 - 3.13

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: ДС «Мегаспорт» (Москва)

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТБУМ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак»25446157-220
СКА46425220-157

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Спартак»

6:2

«Лада»

КХЛ

25.01.2026«Спартак»

2:3 ОТ

«Локомотив»

КХЛ

22.01.2026СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

20.01.2026«Шанхайские драконы»

1:3

«Спартак»

КХЛ

17.01.2026«Спартак»

0:1

«Торпедо»

КХЛ

Последние пять матчей  СКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.01.2026СКА

1:3

«Локомотив» 

КХЛ

24.01.2026«Торпедо» 

6:0

СКА

КХЛ

22.01.2026СКА

1:2

«Спартак»

КХЛ

19.01.2026СКА

3:4

«Динамо» Мн 

КХЛ

16.01.2026СКА

1:2

«Сочи» 

КХЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

В таблице западной конференции команды занимают соседние места, но совсем не те, на которые рассчитывают.

МестоКомандаИВВОВБПБПОПШайбыО
1Локомотив5124441414136-10569
2Северсталь5124713115155-13168
3Динамо Мн5025233314173-11666
4Торпедо5123432316151-13565
5ЦСКА5125107117129-12060
6Динамо М5118283119139-13160
7Спартак4921232417149-15158
8СКА4818512319135-13253
9Шанхайские Драконы5014316323126-16945
10ХК Сочи4813020726104-16537
11Лада5113114230115-17836

Прогноз на матч

Свернуть

Перед стартом сезона армейцев Санкт-Петербурга причисляли к фаворитам сезона в Континентальной хоккейной лиге. Однако перестройка имени Игоря Ларионова в СКА явно затянулась. Восьмая позиция в таблице и близко не соответствует амбициям учредителей клуба. Неудивительно, что в штабе Профессора уже произошли изменения. При этом сам главный тренер пока сохраняет свой пост. Однако терпение руководство клуба не безгранично, и любая новая неудача может стать для Игоря Николаевича последней в команде.

Со «Спартаком» в этом сезоне у Ларионова особенно не складываются отношения. Три предыдущие попытки СКА обыграть красно-белых закончились неудачей: в Москве армейцы уступили 1:3, а дома - дважды по 1:2. Как легко заметить, ни один из этих матчей не отличался повышенной результативностью. А в сложившейся ситуации ожидать открытого хоккея с обилием голов, наверное, тем более не стоит.

Отсюда наш прогноз: тотал меньше 5.5. BETBOOM дает коэффициент 1.86 на этот исход. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BETBOOMДо 10 тысяч рублей Приветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
AllHockeyТекстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: нет

СКА: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики BETBOOM установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 2.05 на победу спартаковцев, 3.13 - на армейцев и 4.14 - на ничью. 

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто выиграет в матче «Спартак» - СКА?

Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда, несмотря на четыре подряд победы «Спартак» в личных матчах.

Где купить билет на матч «Спартак» - СКА?

Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 1 550 рублей.

Вопросы и ответы

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer333 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer27 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer149 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer58 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer333 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer333 дней 13 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer333 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer333 дней 13 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё