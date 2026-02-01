Спартак - СКА, прогноз на 30 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Партнерский проект
Центральный матч предпоследнего игрового дня Континентальной хоккейной лиги в январе пройдет в Москве. Всего неделю назад СКА со «Спартаком» мерились силами в Санкт-Петербурге, а теперь сразятся в столице. Удастся ли Игорь Ларионову наконец-то победить коллегу Алексея Жамнова со своей новой командой? Три предыдущие попытки окончились неудачей.
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: ДС «Мегаспорт» (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|25
|4
|46
|157-220
|СКА
|46
|4
|25
|220-157
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Спартак»
6:2
«Лада»
КХЛ
|25.01.2026
|«Спартак»
2:3 ОТ
«Локомотив»
КХЛ
|22.01.2026
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|20.01.2026
|«Шанхайские драконы»
1:3
«Спартак»
КХЛ
|17.01.2026
|«Спартак»
0:1
«Торпедо»
КХЛ
Последние пять матчей СКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.01.2026
|СКА
1:3
«Локомотив»
КХЛ
|24.01.2026
|«Торпедо»
6:0
СКА
КХЛ
|22.01.2026
|СКА
1:2
«Спартак»
КХЛ
|19.01.2026
|СКА
3:4
«Динамо» Мн
КХЛ
|16.01.2026
|СКА
1:2
«Сочи»
КХЛ
В таблице западной конференции команды занимают соседние места, но совсем не те, на которые рассчитывают.
|Место
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|О
|1
|Локомотив
|51
|24
|4
|4
|1
|4
|14
|136-105
|69
|2
|Северсталь
|51
|24
|7
|1
|3
|1
|15
|155-131
|68
|3
|Динамо Мн
|50
|25
|2
|3
|3
|3
|14
|173-116
|66
|4
|Торпедо
|51
|23
|4
|3
|2
|3
|16
|151-135
|65
|5
|ЦСКА
|51
|25
|1
|0
|7
|1
|17
|129-120
|60
|6
|Динамо М
|51
|18
|2
|8
|3
|1
|19
|139-131
|60
|7
|Спартак
|49
|21
|2
|3
|2
|4
|17
|149-151
|58
|8
|СКА
|48
|18
|5
|1
|2
|3
|19
|135-132
|53
|9
|Шанхайские Драконы
|50
|14
|3
|1
|6
|3
|23
|126-169
|45
|10
|ХК Сочи
|48
|13
|0
|2
|0
|7
|26
|104-165
|37
|11
|Лада
|51
|13
|1
|1
|4
|2
|30
|115-178
|36
Перед стартом сезона армейцев Санкт-Петербурга причисляли к фаворитам сезона в Континентальной хоккейной лиге. Однако перестройка имени Игоря Ларионова в СКА явно затянулась. Восьмая позиция в таблице и близко не соответствует амбициям учредителей клуба. Неудивительно, что в штабе Профессора уже произошли изменения. При этом сам главный тренер пока сохраняет свой пост. Однако терпение руководство клуба не безгранично, и любая новая неудача может стать для Игоря Николаевича последней в команде.
Со «Спартаком» в этом сезоне у Ларионова особенно не складываются отношения. Три предыдущие попытки СКА обыграть красно-белых закончились неудачей: в Москве армейцы уступили 1:3, а дома - дважды по 1:2. Как легко заметить, ни один из этих матчей не отличался повышенной результативностью. А в сложившейся ситуации ожидать открытого хоккея с обилием голов, наверное, тем более не стоит.
Отсюда наш прогноз: тотал меньше 5.5. BETBOOM дает коэффициент 1.86 на этот исход.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|BETBOOM
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Прямая видеотрансляция из Москвы запланирована на телеканале «Матч ТВ», тематических «KHL» и «KHL Prime», а также в рамках подписок на «Кинопоиске» или «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|AllHockey
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: нет
СКА: нет
Аналитики BETBOOM установили высокие коэффициенты на все основные исходы главного рынка: 2.05 на победу спартаковцев, 3.13 - на армейцев и 4.14 - на ничью.
Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам льда, несмотря на четыре подряд победы «Спартак» в личных матчах.
Билеты на игру можно приобрести посредством официального сайта столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 1 550 рублей.