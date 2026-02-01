Спартак - СКА, прогноз на 30 января: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Перед стартом сезона армейцев Санкт-Петербурга причисляли к фаворитам сезона в Континентальной хоккейной лиге. Однако перестройка имени Игоря Ларионова в СКА явно затянулась. Восьмая позиция в таблице и близко не соответствует амбициям учредителей клуба. Неудивительно, что в штабе Профессора уже произошли изменения. При этом сам главный тренер пока сохраняет свой пост. Однако терпение руководство клуба не безгранично, и любая новая неудача может стать для Игоря Николаевича последней в команде.

Со «Спартаком» в этом сезоне у Ларионова особенно не складываются отношения. Три предыдущие попытки СКА обыграть красно-белых закончились неудачей: в Москве армейцы уступили 1:3, а дома - дважды по 1:2. Как легко заметить, ни один из этих матчей не отличался повышенной результативностью. А в сложившейся ситуации ожидать открытого хоккея с обилием голов, наверное, тем более не стоит.

Отсюда наш прогноз: тотал меньше 5.5. BETBOOM дает коэффициент 1.86 на этот исход.