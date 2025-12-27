Эррол Спенс-младший — Теренс Кроуфорд, 30 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В ночь на воскресенье, 30 июля, по московскому времени определится первый абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе (до 66,7 кг) в эпоху четырех поясов. На ринге в Лас-Вегасе сойдутся непобежденные американцы Эррол Спенс-младший и Теренс Кроуфорд. Какую ставку выбрать на один из главных боев года?
Спенс-младший
Кроуфорд
США
Страна
США
33
Возраст
35
Истинный
Прозвище
Кореш
Левша
Стойка
Левша
28
Бои
39
28 (22)
Победы (нокауты)
39 (30)
0
Поражения (нокауты)
0
-
Место в рейтинге BoxRec (pound-for-pound)
3
175
Рост (см)
173
183
Размах рук (см)
188
На любительском уровне в полусреднем весе выиграл турнир «Золотые перчатки» в 2009 году, трижды становился чемпионом США. На профессиональном ринге дебютировал в 2012-м. Первый титул завоевал в 2017-м - пояс IBF в полусредней категории. В 2019-м забрал также титул по версии WBC. В последнем поединке в апреле прошлого года нокаутировал Йордениса Угаса и завоевал титул WBA (Super). За пределами бокса самый известный инцидент с участием Спенса - автомобильная авария в 2019 году. После нее он шесть дней провел в больнице, а затем получил условный срок за вождение в нетрезвом виде.
Начал заниматься боксом в семь лет, на любительском уровне в легком выигрывал серебро «Золотых перчаток» и бронзу чемпионата США. В 2008 году дебютировал на профессиональном ринге. В 2014-м завоевал пояса WBO и The Ring в легком весе, затем выиграл титул WBO уже в первой полусредней категории. В 2016-м также стал сильнейшим по версиям WBC и The Ring, в 2017-м - по версиям WBA (Super) и IBF, тем самым добившись звания абсолютного чемпиона мира. Оставив пояса, в 2018 году перешел в полусредний вес и завоевал пояс WBO, который защитил шесть раз. В последнем бою в декабре нокаутировал Давида Аванесяна.
Одно из самых интригующих и качественных противостояний, которые вообще возможны в современном боксе. Стилистически Кроуфорд более универсален, с чем, вероятно, во многом связаны котировки букмекеров, которые считают его фаворитом. Однако Спенс-младший от природы одарен образцовым атлетизмом, который позволяет ему эффективно прессинговать любого соперника. Он прямолинейнее следующего оппонента, но пока никому не удавалось найти контраргументы к такому стилю.
Полагаем, далеко не факт, что получится и у Кроуфорда, который иногда не сразу входит в поединки и отдает стартовые раунды. Впрочем, ставка на исход здесь выглядит чересчур рискованной, уж слишком высок уровень обоих боксеров. Уместнее смотрится маркет «Полный бой», но коэффициенты на него скромны - они вынуждают выбрать конкретного атлета. И если в данном случае все-таки рисковать, то есть смысл поставить на Спенса. Уж слишком аппетитны котировки на чемпиона, который всю карьеру доминирует именно в полусреднем весе.
Кроуфорд нокаутировал Спенса-младшего в девятом раунде.
Боксерский вечер пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena». Турнир начнется в воскресенье, 30 июля, в 03:00 по московскому времени, главный бой Спенс-младший - Кроуфорд стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Официальным вещателем шоу будет Showtime, легальных бесплатных прямых трансляций в России не предусмотрено.