Эррол Спенс-младший — Теренс Кроуфорд, 30 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Один из самых статусных боев за последние годы
Александр Бокулёв
Источник: Showtime
Источник: Showtime

В ночь на воскресенье, 30 июля, по московскому времени определится первый абсолютный чемпион мира по боксу в полусреднем весе (до 66,7 кг) в эпоху четырех поясов. На ринге в Лас-Вегасе сойдутся непобежденные американцы Эррол Спенс-младший и Теренс Кроуфорд. Какую ставку выбрать на один из главных боев года?

Статистика

Спенс-младший

 

Кроуфорд

США

Страна

США

33

Возраст

35

Истинный

Прозвище

Кореш

Левша

Стойка

Левша

28

Бои

39

28 (22)

Победы (нокауты)

39 (30)

0

Поражения (нокауты)

0

-

Место в рейтинге BoxRec (pound-for-pound)

3

175

Рост (см)

173

183

Размах рук (см)

188

Эррол Спенс-младший

На любительском уровне в полусреднем весе выиграл турнир «Золотые перчатки» в 2009 году, трижды становился чемпионом США. На профессиональном ринге дебютировал в 2012-м. Первый титул завоевал в 2017-м - пояс IBF в полусредней категории. В 2019-м забрал также титул по версии WBC. В последнем поединке в апреле прошлого года нокаутировал Йордениса Угаса и завоевал титул WBA (Super). За пределами бокса самый известный инцидент с участием Спенса - автомобильная авария в 2019 году. После нее он шесть дней провел в больнице, а затем получил условный срок за вождение в нетрезвом виде.

Теренс Кроуфорд

Начал заниматься боксом в семь лет, на любительском уровне в легком выигрывал серебро «Золотых перчаток» и бронзу чемпионата США. В 2008 году дебютировал на профессиональном ринге. В 2014-м завоевал пояса WBO и The Ring в легком весе, затем выиграл титул WBO уже в первой полусредней категории. В 2016-м также стал сильнейшим по версиям WBC и The Ring, в 2017-м - по версиям WBA (Super) и IBF, тем самым добившись звания абсолютного чемпиона мира. Оставив пояса, в 2018 году перешел в полусредний вес и завоевал пояс WBO, который защитил шесть раз. В последнем бою в декабре нокаутировал Давида Аванесяна.

Сравнение коэффициентов

 Победа Спенса-младшегоПобеда КроуфордаДосрочное завершениеПолный бой
PARI2,401,662,571,47

Прогноз на бой

Одно из самых интригующих и качественных противостояний, которые вообще возможны в современном боксе. Стилистически Кроуфорд более универсален, с чем, вероятно, во многом связаны котировки букмекеров, которые считают его фаворитом. Однако Спенс-младший от природы одарен образцовым атлетизмом, который позволяет ему эффективно прессинговать любого соперника. Он прямолинейнее следующего оппонента, но пока никому не удавалось найти контраргументы к такому стилю.

Полагаем, далеко не факт, что получится и у Кроуфорда, который иногда не сразу входит в поединки и отдает стартовые раунды. Впрочем, ставка на исход здесь выглядит чересчур рискованной, уж слишком высок уровень обоих боксеров. Уместнее смотрится маркет «Полный бой», но коэффициенты на него скромны - они вынуждают выбрать конкретного атлета. И если в данном случае все-таки рисковать, то есть смысл поставить на Спенса. Уж слишком аппетитны котировки на чемпиона, который всю карьеру доминирует именно в полусреднем весе.

UPD: результат

Кроуфорд нокаутировал Спенса-младшего в девятом раунде.

Где смотреть бой Спенс - Кроуфорд

Боксерский вечер пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «T-Mobile Arena». Турнир начнется в воскресенье, 30 июля, в 03:00 по московскому времени, главный бой Спенс-младший - Кроуфорд стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Официальным вещателем шоу будет Showtime, легальных бесплатных прямых трансляций в России не предусмотрено.

Полный кард

  • Эррол Спенс-младший (США) - Теренс Кроуфорд (США). Полусредний вес. Бой за звание абсолютного чемпиона мира;
  • Исаак Крус (Мексика) - Джованни Кабрера (США). Легкий вес. Претендентский бой по линиям WBC и WBA;
  • Нонито Донэйр (Филиппины) - Алехандро Сантьяго (Мексика). Легчайший вес. Бой за титул WBC;
  • Йонис Теллез (Куба) - Серхио Гарсия (Испания). Первый средний вес;
  • Стивен Нельсон (США) - Роуди Монтгомери (США). Второй средний вес;
  • Хосе Салас (Мексика) - Астон Паликте (Филиппины). Второй легчайший вес;
  • Демлер Замора (США) - Николай Бузолин (Россия). Легкий вес;
  • Кевин Вентура (США) - Дешон Пратер (США). Полусредний вес;
  • Ябин Чолле (США) - Майкл Порталес (США). Легкий вес;
  • Джастин Вилория (США) - Педро Пенунури (Мексика). Второй полулегкий вес.

