Эррол Спенс-младший — Теренс Кроуфорд, 30 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Одно из самых интригующих и качественных противостояний, которые вообще возможны в современном боксе. Стилистически Кроуфорд более универсален, с чем, вероятно, во многом связаны котировки букмекеров, которые считают его фаворитом. Однако Спенс-младший от природы одарен образцовым атлетизмом, который позволяет ему эффективно прессинговать любого соперника. Он прямолинейнее следующего оппонента, но пока никому не удавалось найти контраргументы к такому стилю.

Полагаем, далеко не факт, что получится и у Кроуфорда, который иногда не сразу входит в поединки и отдает стартовые раунды. Впрочем, ставка на исход здесь выглядит чересчур рискованной, уж слишком высок уровень обоих боксеров. Уместнее смотрится маркет «Полный бой», но коэффициенты на него скромны - они вынуждают выбрать конкретного атлета. И если в данном случае все-таки рисковать, то есть смысл поставить на Спенса. Уж слишком аппетитны котировки на чемпиона, который всю карьеру доминирует именно в полусреднем весе.