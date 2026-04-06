Спортинг - Арсенал, 7 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В Лиге чемпионов УЕФА пришла пора четвертьфиналов. Главного фаворита турнира ожидает непростой выезд - в Лиссабон в гости к «Спортингу». Рассмотрим коэффициенты легальных букмекеров на игру в португальской столице.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Жозе Алваладе» (Лиссабон, Португалия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спортинг»
|0
|4
|3
|4-12
|«Арсенал»
|3
|4
|0
|12-4
Последние пять матчей «Спортинга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.04.2026
|«Спортинг»
4:2
«Санта-Клара»
Примейра
|22.03.2026
|«Алверка»
|1:4
«Спортинг»
Примейра
|17.03.2026
|«Спортинг»
|5:0
«Буде-Глимт»
Лига чемпионов
|11.03.2026
|«Буде-Глимт»
3:0
«Спортинг»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Брага»
2:2
«Спортинг»
Примейра
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Саутгемптон»
2:1
«Арсенал»
Кубок Англии
|17.03.2026
|«Арсенал»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
|17.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Байер»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|11.03.2026
|«Байер»
1:1
«Арсенал»
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)
08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
Главный фаворит Лиги чемпионов в недоуменных чувствах подходит к четвертьфинальной стадии. За пару недель на стыке марта и апреля «Арсенал» потерпел вдвое больше поражений, чем за предыдущие три месяца! В финале Кубка лиги «канониры» уступили «Манчестер Сити», а в Кубке Англии - «Саутгемптону».
«Спортинг» за 10 последних матчей потерпел лишь одно поражение (0:3 от «Буде-Глимт»), да и то не помешало лиссабонцам пробиться в четвертьфинал. Дома бело-зеленые забили Никите Хайкину пять безответных мячей. Три последних матча команда Руя Боржеша выиграла убедительно - с разницей от двух мячей.
Полтора года назад «Арсенал» уже гостил на «Алваладе», и тогда выиграл убедительно - 5:1. Повторить разгром на этот раз англичанам будет крайне сложно. Учитывая форму лиссабонской команды (средняя результативность в последних 10 матчах - 2,40 гола за игру), перспективным представляется прогноз на обмен голами.
В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.81.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Спортинг»: Юльманн (дисквалификация), Мангаш, Кочорашвили, Иоаннидис, Гильерме, Кенда (все - травмы)
«Арсенал»: Габриэл, Эзе, Мерино (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Спортинг»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Руй Силва
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|13. Ваяннидис
|4. Уайт
|Защитник
|Защитник
|25. Инасиу
|6. Москера
|Защитник
|Защитник
|22. Фреснеда
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|52. Симойнш
|5. Инкапье
|Защитник
|Полузащитник
|5. Морита
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Катамо
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|2. Рейс
|29. Хаверц
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Файе
|19. Троссард
|Нападающий
|Полузащитник
|17. Тринкан
|7. Сака
|Нападающий
|Нападающий
|97. Суарес
|14. Дьокереш
|Нападающий
|Главный тренер
|Руй Боржеш
|Микель Артета
|Главный тренер
Эксперты «МАРАФОНА» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.85. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 3.80, а на успех британцев - за 1.78.
Редкий случай, когда коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 равны - 1.909.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.
