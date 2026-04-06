Спортинг - Арсенал, 7 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Главный фаворит Лиги чемпионов в недоуменных чувствах подходит к четвертьфинальной стадии. За пару недель на стыке марта и апреля «Арсенал» потерпел вдвое больше поражений, чем за предыдущие три месяца! В финале Кубка лиги «канониры» уступили «Манчестер Сити», а в Кубке Англии - «Саутгемптону».

«Спортинг» за 10 последних матчей потерпел лишь одно поражение (0:3 от «Буде-Глимт»), да и то не помешало лиссабонцам пробиться в четвертьфинал. Дома бело-зеленые забили Никите Хайкину пять безответных мячей. Три последних матча команда Руя Боржеша выиграла убедительно - с разницей от двух мячей.

Полтора года назад «Арсенал» уже гостил на «Алваладе», и тогда выиграл убедительно - 5:1. Повторить разгром на этот раз англичанам будет крайне сложно. Учитывая форму лиссабонской команды (средняя результативность в последних 10 матчах - 2,40 гола за игру), перспективным представляется прогноз на обмен голами.

В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.81.