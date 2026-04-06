Партнерский проект

Спортинг - Арсенал, 7 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Команда Артеты остается главным фаворитом ЛЧ, несмотря на последние неудачи
Валентин Васильев

В Лиге чемпионов УЕФА пришла пора четвертьфиналов. Главного фаворита турнира ожидает непростой выезд - в Лиссабон в гости к «Спортингу». Рассмотрим коэффициенты легальных букмекеров на игру в португальской столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия) 

07.04.2026, Вт

22:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 4.85

Х - 3.80

П2 - 1.78

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Жозе Алваладе»  (Лиссабон, Португалия)

Главный судья: еще не назначен

🎁 Получить до 25 000 рублей от «Марафона»

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спортинг»0434-12
«Арсенал»34012-4

Последние пять матчей «Спортинга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.04.2026«Спортинг»

4:2

«Санта-Клара»

Примейра

22.03.2026«Алверка»      1:4

«Спортинг»

Примейра

17.03.2026«Спортинг»    5:0

«Буде-Глимт»

Лига чемпионов

11.03.2026«Буде-Глимт»

3:0

«Спортинг»

Лига чемпионов

07.03.2026«Брага»

2:2

«Спортинг»

Примейра

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Саутгемптон»

2:1

«Арсенал»

Кубок Англии

17.03.2026«Арсенал»

0:2

«Манчестер Сити»

Кубок лиги

17.03.2026«Арсенал»

2:0

«Байер»

Лига чемпионов

14.03.2026«Арсенал»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

11.03.2026«Байер»

1:1

«Арсенал»

Лига чемпионов

Календарь матчей

1/4 финала

Первые матчи

07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)

08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)

Прогноз на матч

Главный фаворит Лиги чемпионов в недоуменных чувствах подходит к четвертьфинальной стадии. За пару недель на стыке марта и апреля «Арсенал» потерпел вдвое больше поражений, чем за предыдущие три месяца! В финале Кубка лиги «канониры» уступили «Манчестер Сити», а в Кубке Англии - «Саутгемптону». 

«Спортинг» за 10 последних матчей потерпел лишь одно поражение (0:3 от «Буде-Глимт»), да и то не помешало лиссабонцам пробиться в четвертьфинал. Дома бело-зеленые забили Никите Хайкину пять безответных мячей. Три последних матча команда Руя Боржеша выиграла убедительно - с разницей от двух мячей.

Полтора года назад «Арсенал» уже гостил на «Алваладе», и тогда выиграл убедительно - 5:1. Повторить разгром на этот раз англичанам будет крайне сложно. Учитывая форму лиссабонской команды (средняя результативность в последних 10 матчах - 2,40 гола за игру), перспективным представляется прогноз на обмен голами.

В линии БК «МАРАФОН» этот вариант котируется за 1.81.

Бонусы на матч

Свернуть
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Спортинг»: Юльманн (дисквалификация), Мангаш, Кочорашвили, Иоаннидис, Гильерме, Кенда (все - травмы)

«Арсенал»: Габриэл, Эзе, Мерино (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спортинг» - «Арсенал»:

Позиция«Спортинг»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Руй Силва1. РайяВратарь
Защитник13. Ваяннидис4. УайтЗащитник
Защитник25. Инасиу6. МоскераЗащитник
Защитник22. Фреснеда2. СалибаЗащитник
Защитник52. Симойнш5. ИнкапьеЗащитник
Полузащитник5. Морита41. РайсПолузащитник
Полузащитник 10. Катамо36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник2. Рейс29. ХаверцПолузащитник
Полузащитник15. Файе19. ТроссардНападающий
Полузащитник17. Тринкан7. СакаНападающий
Нападающий97. Суарес14. ДьокерешНападающий
Главный тренерРуй БоржешМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты «МАРАФОНА» оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.85. Заключить пари на ничью предлагается с котировкой 3.80, а на успех британцев - за 1.78.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Спортинг» - «Арсенал»?

Редкий случай, когда коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 равны - 1.909.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть матч «Спортинг» - «Арсенал»?

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально ЛЧ в России показывает Okko.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Топ-3 претендентов на трофей от «МАРАФОНА»:

  1. «Арсенал» - 3.35
  2. «Бавария» - 4.30
  3. «Барселона» - 5.65

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё