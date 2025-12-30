Сандерленд - Манчестер Сити, 1 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Сандерленд» устроил примерно такой же переполох в АПЛ, как «Балтика» - в РПЛ. «Черные коты» только через плей-офф пробились в Премьер-лигу из Чемпионшипа - зато на высшем уровне не перестают удивлять. За последние 10 матчей команда Ле Бриса потерпела всего два поражения, причем одно - как раз таки от «Манчестер Сити» (0:3 в начале декабря). В активе у «Сандерленда» на этом отрезке выездная победа над «Челси» и домашняя над «Ньюкаслом», ничья в гостях с чемпионом - «Ливерпулем» (1:1). Так что первый выезд в новом году не сулит парням Гвардиолы легких очков. За них придется побиться.

Победная серия «горожан» после победы в Ноттингеме над местным «Форест» достигла уже восьми матчей. Однако свое поле «Сандерленд» еще ни разу в этом чемпионате не покидал без забитого гола: во всех девяти домашних матчах хотя бы раз, да забивал. Полагаем, что в ближайший четверг ни один из нулей на табло «Стэдиум оф Лайт» до финального свистка судьи Джиллетта не сохранится.