Сандерленд - Манчестер Сити, 1 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Дерзкий новичок лиги никого из гостей не отпускает домой «сухим»
Валентин Васильев

Английская Премьер-лига не останавливается даже в новогодние праздники. На первый день 2026-го в самом престижном чемпионате планеты запланировано четыре матча. Один из главных фаворитов сезона  «Манчестер Сити» едет в Сандерленд. Попробуем предугадать сценарий игры, исходя из статистических трендов и коэффициентов крупнейших букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Сандерленд»

01.01.2025, Чт

19:00 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 7.50

Х - 4.80

П2 - 1.45

Турнир:  английская Премьер-лига, 19-й тур 

Стадион: «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Сандерленд»502572209-258
«Манчестер Сити»722550258-209

Последние пять матчей «Сандерленда»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.12.2025«Сандерленд»

1:1

«Лидс»

АПЛ

20.12.2025«Брайтон»

0:0

«Сандерленд»

АПЛ

14.12.2025«Сандерленд»

1:0

«Ньюкасл»

АПЛ

06.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Сандерленд»

АПЛ

03.12.2025«Ливерпуль»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.12.2025«Ноттингем Форес

1:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

20.12.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Вест Хэм»

АПЛ

17.12.2025«Манчестер Сити»

2:0

«Брентфорд»

Кубок лиги

14.12.2025«Кристал Пэлас»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

10.12.2025«Реал»

1:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Прогноз на матч

«Сандерленд» устроил примерно такой же переполох в АПЛ, как «Балтика» - в РПЛ. «Черные коты» только через плей-офф пробились в Премьер-лигу из Чемпионшипа - зато на высшем уровне не перестают удивлять. За последние 10 матчей команда Ле Бриса потерпела всего два поражения, причем одно - как раз таки от «Манчестер Сити» (0:3 в начале декабря). В активе у «Сандерленда» на этом отрезке выездная победа над «Челси» и домашняя над «Ньюкаслом», ничья в гостях с чемпионом - «Ливерпулем» (1:1). Так что первый выезд в новом году не сулит парням Гвардиолы легких очков. За них придется побиться.

Победная серия «горожан» после победы в Ноттингеме над местным «Форест» достигла уже восьми матчей. Однако свое поле «Сандерленд» еще ни разу в этом чемпионате не покидал без забитого гола: во всех девяти домашних матчах хотя бы раз, да забивал. Полагаем, что в ближайший четверг ни один из нулей  на табло «Стэдиум оф Лайт» до финального свистка судьи Джиллетта не сохранится. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Следить за ходом матча в Сандерленде онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Сандерленд»: нет

«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Сандерленд» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Сандерленд»«Манчестер Сити»Позиция
Вратарь22. Рефс25. ДоннаруммаВратарь
Защитник15. Альдерете27. ЛуисЗащитник
Защитник20. Мукиэле3. ДиашЗащитник
Защитник3. Киркин24. ГвардиолЗащитник
Защитник32. Хьюм33. О'РейлиЗащитник
Полузащитник 6. Гертрюйда20. СилваПолузащитник
Полузащитник 34. Джака14. ГонсалесПолузащитник 
Полузащитник11. Ригг4. РайндерсНападающий
Полузащитник28. ле Фе10. ШеркиНападающий
Полузащитник4. Нилл9. ХоландНападающий
Нападающий9. Броббей47. ФоденНападающий
Главный тренерРеджи Ле БрисХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу фаворита в «МАРАФОН» составляет 1.45. Предложение на успех хозяев поля более чем в пять раз выше - 7.50. Ничья в конторе котируется за 4.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Сандерленд» - «Манчестер Сити»?

Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется за 6.85.

Матч «Сандерленд» - «Манчестер Сити» будет результативным?

Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 обещает весьма результативную игру.

