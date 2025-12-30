Сандерленд - Манчестер Сити, 1 января: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Английская Премьер-лига не останавливается даже в новогодние праздники. На первый день 2026-го в самом престижном чемпионате планеты запланировано четыре матча. Один из главных фаворитов сезона «Манчестер Сити» едет в Сандерленд. Попробуем предугадать сценарий игры, исходя из статистических трендов и коэффициентов крупнейших букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 19-й тур
Стадион: «Стэдиум оф Лайт» (Сандерленд, Англия)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Сандерленд»
|50
|25
|72
|209-258
|«Манчестер Сити»
|72
|25
|50
|258-209
Последние пять матчей «Сандерленда»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.12.2025
|«Сандерленд»
1:1
«Лидс»
АПЛ
|20.12.2025
|«Брайтон»
0:0
«Сандерленд»
АПЛ
|14.12.2025
|«Сандерленд»
1:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|06.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Сандерленд»
АПЛ
|03.12.2025
|«Ливерпуль»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.12.2025
|«Ноттингем Форес
1:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
|20.12.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Вест Хэм»
АПЛ
|17.12.2025
|«Манчестер Сити»
2:0
«Брентфорд»
Кубок лиги
|14.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|10.12.2025
|«Реал»
1:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
«Сандерленд» устроил примерно такой же переполох в АПЛ, как «Балтика» - в РПЛ. «Черные коты» только через плей-офф пробились в Премьер-лигу из Чемпионшипа - зато на высшем уровне не перестают удивлять. За последние 10 матчей команда Ле Бриса потерпела всего два поражения, причем одно - как раз таки от «Манчестер Сити» (0:3 в начале декабря). В активе у «Сандерленда» на этом отрезке выездная победа над «Челси» и домашняя над «Ньюкаслом», ничья в гостях с чемпионом - «Ливерпулем» (1:1). Так что первый выезд в новом году не сулит парням Гвардиолы легких очков. За них придется побиться.
Победная серия «горожан» после победы в Ноттингеме над местным «Форест» достигла уже восьми матчей. Однако свое поле «Сандерленд» еще ни разу в этом чемпионате не покидал без забитого гола: во всех девяти домашних матчах хотя бы раз, да забивал. Полагаем, что в ближайший четверг ни один из нулей на табло «Стэдиум оф Лайт» до финального свистка судьи Джиллетта не сохранится.
Следить за ходом матча в Сандерленде онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Сандерленд»: нет
«Манчестер Сити»: Ковачич (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Сандерленд» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Сандерленд»
|«Манчестер Сити»
|Позиция
|Вратарь
|22. Рефс
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|15. Альдерете
|27. Луис
|Защитник
|Защитник
|20. Мукиэле
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|3. Киркин
|24. Гвардиол
|Защитник
|Защитник
|32. Хьюм
|33. О'Рейли
|Защитник
|Полузащитник
|6. Гертрюйда
|20. Силва
|Полузащитник
|Полузащитник
|34. Джака
|14. Гонсалес
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Ригг
|4. Райндерс
|Нападающий
|Полузащитник
|28. ле Фе
|10. Шерки
|Нападающий
|Полузащитник
|4. Нилл
|9. Холанд
|Нападающий
|Нападающий
|9. Броббей
|47. Фоден
|Нападающий
|Главный тренер
|Реджи Ле Брис
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Коэффициент на победу фаворита в «МАРАФОН» составляет 1.45. Предложение на успех хозяев поля более чем в пять раз выше - 7.50. Ничья в конторе котируется за 4.80.
Аналитики считают наиболее вероятным счетом матча победу гостей со счетом 2:0. Этот вариант котируется за 6.85.
Коэффициент 1.65 на тотал больше 2.5 обещает весьма результативную игру.