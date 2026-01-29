Элина Свитолина – Диана Шнайдер, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Шнайдер потратила прилично сил на пути к третьему кругу Australian Open, отдав по одному сету Крейчиковой и Гибсон. В последней встрече россиянка и вовсе отыграла три матч-пойнта, после чего на классе разобралась с соперницей.

Свитолина, в свою очередь, очень уверенно смотрится в 2026 году. До старта мэйджора украинка завоевала титул на соревнованиях в Окленде. Непосредственно в Мельбурне Элина играючи разобралась к Букшей и Климовицовой, отдав лишь две свои подачи.

Не исключаем, что предстоящий матч может выйти вязким и богатым на геймы, однако на стороне украинки, помимо актуальной формы, богатый опыт выступлений на поздних стадиях Шлемов. Кроме того, Свитолина мотивирована защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Считаем, что Элина сумеет победить с форой (-2,5) по геймам за коэффициент 1,68.