Элина Свитолина – Диана Шнайдер, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Партнерский проект
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2026 между собой проведут матч россиянка Диана Шнайдер и представительница Украины Элина Свитолина. Выбираем сбалансированную ставку на это противостояние.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени
Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player
Элина Свитолина (31 год, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Диана Шнайдер (21 год, 22-я ракетка мира, 23-й номер посева)
Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Елена Габриэла Рузе (Румыния) - Мирра Андреева (Россия)
Победительница 20 турниров WTA (19 из них - в одиночном разряде), бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио. На пике карьеры занимала третью строчку в мировой классификации. В минувшем сезоне украинка дошла до четвертьфинала Australian Open, что является повторением ее лучшего результата на турнире в 2018 и 2019 годах.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА
В ходе карьеры завоевала семь титулов WTA (пять из них - в одиночном разряде), а также стала серебряным призером Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. В мае прошлого года россиянка расположилась на 11-й строчке в рейтинге одиночного разряда. В предыдущей кампании Шнайдер добралась до третьего раунда австралийского мэйджора.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Соперницы впервые сыграют друг с другом.
Букмекерская компания PARI выделила украинскую спортсменку фавориткой предстоящего матча, ее победа котируется за 1,48. Победа Шнайдер увеличит банк беттора более чем в два с половиной раза - 2,65.
ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ PARI
PARI открыла довольно низкий тотал на геймы в этом противостоянии. Коэффициент на ТБ (19,5) составляет 1,47. На ТМ (19,5) - 2,50.
Шнайдер потратила прилично сил на пути к третьему кругу Australian Open, отдав по одному сету Крейчиковой и Гибсон. В последней встрече россиянка и вовсе отыграла три матч-пойнта, после чего на классе разобралась с соперницей.
Свитолина, в свою очередь, очень уверенно смотрится в 2026 году. До старта мэйджора украинка завоевала титул на соревнованиях в Окленде. Непосредственно в Мельбурне Элина играючи разобралась к Букшей и Климовицовой, отдав лишь две свои подачи.
Не исключаем, что предстоящий матч может выйти вязким и богатым на геймы, однако на стороне украинки, помимо актуальной формы, богатый опыт выступлений на поздних стадиях Шлемов. Кроме того, Свитолина мотивирована защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Считаем, что Элина сумеет победить с форой (-2,5) по геймам за коэффициент 1,68.