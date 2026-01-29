Ведомости
Элина Свитолина – Диана Шнайдер, 23 января: прогноз на третий круг Australian Open

Серьезный вызов для обеих спортсменок.
Валентин Васильев

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии-2026 между собой проведут матч россиянка Диана Шнайдер и представительница Украины Элина Свитолина. Выбираем сбалансированную ставку на это противостояние.

Дата / Время: 23.01.2026, не ранее 11:00 по московскому времени

Арена: Маргарет Корт Арена (Мельбурн, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player

Турнирная сетка

Элина Свитолина (31 год, 12-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Кристина Букша (Испания) – 6:4, 6:1
  • 2-й круг: Линда Климовицова (Польша) – 7:5, 6:1

Диана Шнайдер (21 год, 22-я ракетка мира, 23-й номер посева)

  • 1-й круг: Барбора Крейчикова (Чехия) – 2:6, 6:3, 6:3
  • 2-й круг: Талия Гибсон (Австралия) – 3:6, 7:5, 6:3

Победительница этого матча встретится с сильнейшей из пары Елена Габриэла Рузе (Румыния) - Мирра Андреева (Россия)

Элина Свитолина

Победительница 20 турниров WTA (19 из них - в одиночном разряде), бронзовый призер Олимпийских игр-2020 в Токио. На пике карьеры занимала третью строчку в мировой классификации. В минувшем сезоне украинка дошла до четвертьфинала Australian Open, что является повторением ее лучшего результата на турнире в 2018 и 2019 годах.

Диана Шнайдер

В ходе карьеры завоевала семь титулов WTA (пять из них - в одиночном разряде), а также стала серебряным призером Олимпиады-2024 в паре с Миррой Андреевой. В мае прошлого года россиянка расположилась на 11-й строчке в рейтинге одиночного разряда. В предыдущей кампании Шнайдер добралась до третьего раунда австралийского мэйджора.

Личные встречи

Соперницы впервые сыграют друг с другом.

Ставки на исход

Букмекерская компания PARI выделила украинскую спортсменку фавориткой предстоящего матча, ее победа котируется за 1,48. Победа Шнайдер увеличит банк беттора более чем в два с половиной раза - 2,65.

Ставки на тоталы

 PARI открыла довольно низкий тотал на геймы в этом противостоянии. Коэффициент на ТБ (19,5) составляет 1,47. На ТМ (19,5) - 2,50.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа СвитолинойПобеда ШнайдерТБ (19,5)ТМ (19,5)
PARI1,482,651,472,50

Прогноз и ставка

Шнайдер потратила прилично сил на пути к третьему кругу Australian Open, отдав по одному сету Крейчиковой и Гибсон. В последней встрече россиянка и вовсе отыграла три матч-пойнта, после чего на классе разобралась с соперницей.

Свитолина, в свою очередь, очень уверенно смотрится в 2026 году. До старта мэйджора украинка завоевала титул на соревнованиях в Окленде. Непосредственно в Мельбурне Элина играючи разобралась к Букшей и Климовицовой, отдав лишь две свои подачи. 

Не исключаем, что предстоящий матч может выйти вязким и богатым на геймы, однако на стороне украинки, помимо актуальной формы, богатый опыт выступлений на поздних стадиях Шлемов. Кроме того, Свитолина мотивирована защитить очки за прошлогодний четвертьфинал. Считаем, что Элина сумеет победить с форой (-2,5) по геймам за коэффициент 1,68.

