Ига Швентек — Марта Костюк, 11 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Полька Ига Швёнтек стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в американском Цинциннати с победы над россиянкой Анастасией Потаповой. Следующей соперницей бывшего лидера мирового рейтинга станет украинка Марта Костюк. Сумеет ли фаворитка вновь оправдать свой статус?
Дата / Время: 11.08.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: Теннисный центр семьи Линднер (Мейсон, штат Огайо, США)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Ига Швёнтек (24 года, 3-я ракетка мира, 3-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 27-я ракетка мира, 25-й номер посева)
Победительница этого матча встретится в четвертом круге с сильнейшей из пары Сорана Кырстя (Румыния) — Юань Юэ (Китай)
Бывшая первая ракетка мира, бронзовая медалистка Олимпиады-2024 в одиночном разряде. Выиграла шесть турниров Большого шлема, а также еще 17 трофеев уровня WTA. 11 титулов, в том числе один US Open, взяла на харде. В 2025 году выиграла Уимблдон, дошла до финала в Бад-Хомбурге, полуфинала на Australian Open, «Ролан Гаррос», в Дохе, в Индиан-Уэллсе и в Мадриде. Всего в сезоне одержала 45 побед при 12 поражениях. На турнире в Цинциннати лучший результат показала в 2023-м и 2024-м, когда доходила до полуфинала.
Победительница одного турнира WTA в одиночном разряде — в Остине-2023 на харде. В нынешнем сезоне дошла на этом покрытии до четвертьфинала в Дохе и Монреале, на Australian Open вылетела в третьем круге, на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне — в первом. Всего в 2025 году одержала 21 победу при 17 поражениях. На турнире в Цинциннати уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.
Спортсменки провели три официальных очных матча: один — на грунте, два — на харде. Во всех случаях Швёнтек побеждала в двух сетах.
Букмекеры считают польку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,14 на её победу и 5,70 на успех украинки.
Все очные матчи спортсменок продлились не более 19 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 2,03 на ТБ (19,5) и 1,77 на ТМ (19,5).
Костюк в Монреале прервала серию поражений и вышла на явный эмоциональный подъем, что является крайне важным фактором для теннисистки такого стиля. На кураже украинка стартовала и в Цинциннати, где в первом матче отдала Марии лишь один гейм. Швёнтек тоже не испытала особых проблем во втором круге, хотя соперница в лице Потаповой была опаснее.
Важно, что Костюк успела восстановиться от травмы запястья, из-за которой и снялась по ходу четвертьфинала с Рыбакиной в Монреале. Однако вряд ли это поможет ей пройти Швёнтек. Полька — крайне неудобная соперница для украинки, особенно на харде. Неслучайно в прошлом сезоне в Цинциннати Костюк как раз вылетела в третьем круге от Швёнтек.
Год назад украинка зацепила у польки только четыре гейма. Пожалуй, максимум Костюк на этот раз — избежать подобного разгрома. И в такой сценарий с учетом нынешних кондиций вполне верится, поэтому попробуем воспользоваться высокими коэффициентами на уроженку Киева и заиграть плюсовую фору по геймам.