Ига Швентек — Марта Костюк, 11 августа: прогноз на матч турнира в Цинциннати

Костюк в Монреале прервала серию поражений и вышла на явный эмоциональный подъем, что является крайне важным фактором для теннисистки такого стиля. На кураже украинка стартовала и в Цинциннати, где в первом матче отдала Марии лишь один гейм. Швёнтек тоже не испытала особых проблем во втором круге, хотя соперница в лице Потаповой была опаснее.

Важно, что Костюк успела восстановиться от травмы запястья, из-за которой и снялась по ходу четвертьфинала с Рыбакиной в Монреале. Однако вряд ли это поможет ей пройти Швёнтек. Полька — крайне неудобная соперница для украинки, особенно на харде. Неслучайно в прошлом сезоне в Цинциннати Костюк как раз вылетела в третьем круге от Швёнтек.

Год назад украинка зацепила у польки только четыре гейма. Пожалуй, максимум Костюк на этот раз — избежать подобного разгрома. И в такой сценарий с учетом нынешних кондиций вполне верится, поэтому попробуем воспользоваться высокими коэффициентами на уроженку Киева и заиграть плюсовую фору по геймам.