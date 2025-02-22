Клара Таусон — Мирра Андреева, 22 февраля: прогноз на финал турнира в Дубае

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В субботу, 22 февраля, Мирра Андреева выступит в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае. Её соперницей по решающему матчу будет датчанка Клара Таусон. Сумеет ли россиянка выиграть второй титул в карьере в одиночном разряде?
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Дата / Время: 22.02.2025, не ранее 18:00 по московскому времени
Арена: «Aviation Club Tennis Centre», Центральный корт (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline
Клара Таусон (22 года, 38-я ракетка мира)
Мирра Андреева (17 лет, 14-я ракетка мира, 12-й номер посева)
Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 15 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае уже показала свой лучший результат.
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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году дошла до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 12 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.
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Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.
Букмекеры считают Андрееву фавориткой финала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,56 на её победу и 2,55 на успех Таусон.
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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).
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Выдающийся турнир для обеих спортсменок. Они уверенно прошли по сложной сетке, набрали близкие к идеальным кондиции и играют на стабильно высочайшем уровне. Определяющим фактором может оказаться подача, которая чуть надежнее у Таусон — но не настолько, чтобы играть победу датчанки, тем более если Андреева сократит количество двойных ошибок.
Таким образом, матч наверняка получится конкурентным и продолжительным. Возможно, местами спортсменкам не будет хватать хладнокровия ввиду недостатка опыта столь статусных игр. Напрашивается ставка, например, на ТБ (20,5).
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