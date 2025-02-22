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22 февраля 11:03ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Клара Таусон — Мирра Андреева, 22 февраля: прогноз на финал турнира в Дубае

Юная россиянка в шаге от первого титула на «тысячнике»
Александр Бокулёв

В субботу, 22 февраля, Мирра Андреева выступит в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае. Её соперницей по решающему матчу будет датчанка Клара Таусон. Сумеет ли россиянка выиграть второй титул в карьере в одиночном разряде?

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Дата / Время: 22.02.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Aviation Club Tennis Centre», Центральный корт (Дубай, ОАЭ)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Клара Таусон (22 года, 38-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Ребекка Шрамкова (Словакия) — 7:6 (9:7), 6:0
  • 2-й круг: Элина Свитолина (Украина) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4)
  • 3-й круг: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — 6:3, 6:2
  • 1/4 финала: Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:4
  • 1/2 финала: Каролина Мухова (Чехия, 14) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

Мирра Андреева (17 лет, 14-я ракетка мира, 12-й номер посева)

  • 1-й круг: Элина Аванесян (Армения) — 6:2, 6:1
  • 2-й круг: Маркета Вондроушова (Чехия) — 7:5, 6:0
  • 3-й круг: Питон Стирнс (США) — 6:1, 6:1
  • 1/4 финала: Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:3, 6:3
  • 1/2 финала: Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — 6:4, 4:6, 6:3

Клара Таусон

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Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 15 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае уже показала свой лучший результат.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Мирра Андреева

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Серебряный призер Олимпиады-2024 в паре с Дианой Шнайдер. В прошлом сезоне взяла первый титул уровня WTA, победив на грунте в Яссах. В 2025 году дошла до полуфинала в Брисбене, на Australian Open вылетела в четвертом круге. Всего в нынешнем сезоне одержала 12 побед при трех поражениях. На турнире в Дубае ранее выступила только в прошлом году и вылетела в первом круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Ранее спортсменки не проводили официальных очных матчей.

Ставки на исход

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Букмекеры считают Андрееву фавориткой финала. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,56 на её победу и 2,55 на успех Таусон.

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Ставки на тоталы

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Компания WINLINE дает коэффициенты 1,86 на ТБ (21,5) и 2,03 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ТаусонПобеда АндреевойТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,551,561,862,03

Прогноз и ставка

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Выдающийся турнир для обеих спортсменок. Они уверенно прошли по сложной сетке, набрали близкие к идеальным кондиции и играют на стабильно высочайшем уровне. Определяющим фактором может оказаться подача, которая чуть надежнее у Таусон — но не настолько, чтобы играть победу датчанки, тем более если Андреева сократит количество двойных ошибок.

Таким образом, матч наверняка получится конкурентным и продолжительным. Возможно, местами спортсменкам не будет хватать хладнокровия ввиду недостатка опыта столь статусных игр. Напрашивается ставка, например, на ТБ (20,5)

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