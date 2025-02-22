Клара Таусон — Мирра Андреева, 22 февраля: прогноз на финал турнира в Дубае

В субботу, 22 февраля, Мирра Андреева выступит в финале хардового турнира WTA 1000 в Дубае. Её соперницей по решающему матчу будет датчанка Клара Таусон. Сумеет ли россиянка выиграть второй титул в карьере в одиночном разряде?

Дата / Время: 22.02.2025, не ранее 18:00 по московскому времени

Арена: «Aviation Club Tennis Centre», Центральный корт (Дубай, ОАЭ)