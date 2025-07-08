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8 июля 19:35ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Кэти Тейлор — Аманда Серрано, 12 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Огненная трилогия
Александр Бокулёв
Источник: MVP
Источник: MVP

В ночь на субботу, 12 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер женского бокса. Возглавит турнир поединок между ирландкой Кэти Тейлор и пуэрториканкой Амандой Серрано. На кону будет стоять титул абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Сумеет ли Тейлор защитить это звание?

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Статистика

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Тейлор

 

Серрано

Ирландия

Страна

Пуэрто-Рико

39

Возраст

36

25

Бои

51

24 (6)

Победы (нокауты)

47 (31)

1 (0)

Поражения (нокауты)

3 (0)

0

Ничьи

1

1

Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec

2

165

Рост (см)

166

168

Размах рук (см)

166

Правша

Стойка

Левша

Кэти Тейлор

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На любительском уровне стала пятикратной чемпионкой мира и выиграла Олимпиаду-2012 в легком весе. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2017-м взяла пояс WBA в легкой категории, затем выиграла титулы IBF и WBO. В 2019 году присоединила пояс WBC и стала абсолютной чемпионкой мира, после чего несколько раз защитила это звание. В 2023-м потерпела единственное поражение в карьере — от Шантель Кэмерон. В ноябре того же года взяла реванш решением большинства судей и стала абсолютной чемпионкой мира в первом полусреднем весе. В последнем поединке в ноябре впервые защитила титул благодаря победе над Серрано единогласным решением рефери.

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Аманда Серрано

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Начала заниматься боксом в 12-летнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2009 года. В 2011-м выиграла первое звание чемпионки мира — в первом полулегком весе по версии IBF. В дальнейшем она брала титулы ведущих организаций еще в шести дивизионах — это рекорд. В последнем поединке в ноябре уступила Тейлор единогласным решением судей, что прервало ее серию из пяти побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ТейлорПобеда СерраноТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI2,451,736,001,10

Прогноз на бой

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Из трех поражений на профессиональном ринге Серрано два потерпела от Тейлор. Но вновь букмекеры считают фавориткой пуэрториканку. В ноябре мы были, по сути, обречены коэффициентами выбирать ставку на исход и остановились на номинальном аутсайдере ради более высоких котировок. И не прогадали — Тейлор победила. Стоит ли повторить пари и в этот раз?

Соблазн велик, но с трудом верится в то, что Серрано так и не найдет ключ к победе над Тейлор. Оба противостояния были близкими, и пуэрториканка действительно ходит вокруг да около. Плюс можно учесть и маркетинговый момент (не сочтите за конспирологию). Бой с высокой вероятностью вновь дойдет до конкурентного подсчета очков, и при победе Серрано будет логичнее и уместнее организовать четвертый поединок. Всё равно более медийной афиши в женском боксе пока не найти.

Резюмируя, в этот раз рискнем поставить на Серрано. Более аккуратный и очевидный вариант — полный бой. Коэффициенты появятся ближе к турниру и будут скромными.

Где смотреть бой Тейлор Серрано III

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Боксерский вечер пройдет на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в субботу, 12 июля, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Тейлор — Серрано III стоит ожидать не ранее 06:00 мск.

Официальным вещателем турнира будет Netflix.

Полный кард

  • Кэти Тейлор (Ирландия) — Аманда Серрано (Пуэрто-Рико). Первый полусредний вес. Бой за титул абсолютной чемпионки мира;
  • Элли Скотни (Англия) — Ямилет Меркадо (Мексика). Второй легчайший вес. Бой за титулы IBF, WBC, WBO и The Ring;
  • Алисия Баумгарднер (США) — Дженнифер Миранда (Испания). Второй полулегкий вес. Бой за титул абсолютной чемпионки мира;
  • Саванна Маршалл (Англия) — Шадасия Грин (США). Второй средний вес. Бой за титулы IBF, WBO и The Ring;
  • Чернека Джонсон (Новая Зеландия) — Шуретта Меткалф (США). Легчайший вес. Бой за титулы IBF, WBC и WBO;
  • Шантель Кэмерон (Англия) — Джессика Камара (Канада). Первый полусредний вес. Бой за временный титул WBC;
  • Рамла Али (Сомали) — Лила Фуртадо (Бразилия). Второй легчайший вес;
  • Таммара Тибо (Канада) — Мэри Касамасса (США). Средний вес.

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