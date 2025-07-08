Кэти Тейлор — Аманда Серрано, 12 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Из трех поражений на профессиональном ринге Серрано два потерпела от Тейлор. Но вновь букмекеры считают фавориткой пуэрториканку. В ноябре мы были, по сути, обречены коэффициентами выбирать ставку на исход и остановились на номинальном аутсайдере ради более высоких котировок. И не прогадали — Тейлор победила. Стоит ли повторить пари и в этот раз?

Соблазн велик, но с трудом верится в то, что Серрано так и не найдет ключ к победе над Тейлор. Оба противостояния были близкими, и пуэрториканка действительно ходит вокруг да около. Плюс можно учесть и маркетинговый момент (не сочтите за конспирологию). Бой с высокой вероятностью вновь дойдет до конкурентного подсчета очков, и при победе Серрано будет логичнее и уместнее организовать четвертый поединок. Всё равно более медийной афиши в женском боксе пока не найти.

Резюмируя, в этот раз рискнем поставить на Серрано. Более аккуратный и очевидный вариант — полный бой. Коэффициенты появятся ближе к турниру и будут скромными.