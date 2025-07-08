Кэти Тейлор — Аманда Серрано, 12 июля: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В ночь на субботу, 12 июля, по московскому времени в Нью-Йорке пройдет крупный вечер женского бокса. Возглавит турнир поединок между ирландкой Кэти Тейлор и пуэрториканкой Амандой Серрано. На кону будет стоять титул абсолютной чемпионки мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Сумеет ли Тейлор защитить это звание?
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Тейлор
Серрано
Ирландия
Страна
Пуэрто-Рико
39
Возраст
36
25
Бои
51
24 (6)
Победы (нокауты)
47 (31)
1 (0)
Поражения (нокауты)
3 (0)
0
Ничьи
1
1
Место в рейтинге первого полусреднего дивизиона BoxRec
2
165
Рост (см)
166
168
Размах рук (см)
166
Правша
Стойка
Левша
На любительском уровне стала пятикратной чемпионкой мира и выиграла Олимпиаду-2012 в легком весе. На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2017-м взяла пояс WBA в легкой категории, затем выиграла титулы IBF и WBO. В 2019 году присоединила пояс WBC и стала абсолютной чемпионкой мира, после чего несколько раз защитила это звание. В 2023-м потерпела единственное поражение в карьере — от Шантель Кэмерон. В ноябре того же года взяла реванш решением большинства судей и стала абсолютной чемпионкой мира в первом полусреднем весе. В последнем поединке в ноябре впервые защитила титул благодаря победе над Серрано единогласным решением рефери.
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Начала заниматься боксом в 12-летнем возрасте. На профессиональном ринге выступает с 2009 года. В 2011-м выиграла первое звание чемпионки мира — в первом полулегком весе по версии IBF. В дальнейшем она брала титулы ведущих организаций еще в шести дивизионах — это рекорд. В последнем поединке в ноябре уступила Тейлор единогласным решением судей, что прервало ее серию из пяти побед.
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Из трех поражений на профессиональном ринге Серрано два потерпела от Тейлор. Но вновь букмекеры считают фавориткой пуэрториканку. В ноябре мы были, по сути, обречены коэффициентами выбирать ставку на исход и остановились на номинальном аутсайдере ради более высоких котировок. И не прогадали — Тейлор победила. Стоит ли повторить пари и в этот раз?
Соблазн велик, но с трудом верится в то, что Серрано так и не найдет ключ к победе над Тейлор. Оба противостояния были близкими, и пуэрториканка действительно ходит вокруг да около. Плюс можно учесть и маркетинговый момент (не сочтите за конспирологию). Бой с высокой вероятностью вновь дойдет до конкурентного подсчета очков, и при победе Серрано будет логичнее и уместнее организовать четвертый поединок. Всё равно более медийной афиши в женском боксе пока не найти.
Резюмируя, в этот раз рискнем поставить на Серрано. Более аккуратный и очевидный вариант — полный бой. Коэффициенты появятся ближе к турниру и будут скромными.
Боксерский вечер пройдет на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США). Турнир начнется в субботу, 12 июля, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Тейлор — Серрано III стоит ожидать не ранее 06:00 мск.
Официальным вещателем турнира будет Netflix.
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