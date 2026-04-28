Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Торпедо - Факел, 27 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Лидеру больше нельзя оступаться - ситуация становится слишком опасной
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Программу 31-го тура Лиги PARI завершит встреча в ближайшем Подмосковье. Лидер сезона, «Факел»,  гостит у столичного «Торпедо». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективные варианты для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва)

27.04.2026, Пн

17:30 МСК

«Факел» (Воронеж) 

П1 - 2.90

Х - 3.00

П2 - 2.60

Турнир: Лига PARI, 31-й тур

Стадион: «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: Данил Набока (Краснодар)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»1910860-37
«Факел»8101937-60

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2026«Урал»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

17.04.2026«Торпедо»

2:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

12.04.2026«Торпедо»

1:1

«Арсенал»

Лига PARI

06.04.2026«Уфа»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

30.03.2026«Торпедо»

4:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.04.2026«Факел»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

18.04.2026«Чайка»

2:0

«Факел»

Лига PARI

13.04.2026«Факел»

1:3

«Родина»

Лига PARI

05.04.2026«Арсенал»

1:2

«Факел»

Лига PARI

01.04.2026«Нефтехимик»

0:2

«Факел»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Факел» всего на одно очко опережает в таблице «Родину», проведя на один матч меньше. «Торпедо» застряло в середине классификации и уже доигрывает чемпионат.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел30186637-2060
2Родина311611449-2659
3Урал31177748-2858
4Ротор311410740-2352
5Спартак Кострома311212745-3748
6Енисей311210936-3246
7КАМАЗ311113744-3146
8Шинник311013830-2543
9Нефтехимик311012938-3542
10Челябинск31913938-3640
11Торпедо301081231-3638
12Арсенал31814939-3738
13Волга31991333-4236
14СКА-Хабаровск318111232-4535
15Уфа317101430-3731
16Черноморец31781632-4529
17Чайка31571930-6722
18Сокол313101813-4319

Прогноз на матч

Свернуть

Еще недавно турнирное положение «Факела» казалось прочным и непоколебимым. Однако в разгар весны лидера сезона накрыла полоса неудач. За три тура воронежцы набрали всего одно очко - таких серий у них в этом первенстве еще не было. При этом главному конкуренту, «Родине», команда Олега Василенко уступила дома (1:3). По итогам последних апрельских выходных расстояние между двумя первыми командами в таблице сократилось до одного очка. Чистая победа «огнеопасных» в турнире неожиданно оказалась под угрозой. Нужно срочно вытягивать себя из этого состояния и возвращаться на победный путь.

У автозаводцев к исходу апреля внятных турнирных стимулов не осталось. 14 очков отставания от зоны стыков за четыре оставшихся тура москвичам объективно не отыграть. Обрушившиеся на столичный регион снегопады всплеску энтузиазма у футболистов тоже вряд ли поспособствуют.

По всей видимости, в Химках намечается типичный «весенний» футбол, тягучий и малозрелищный.  При таких вводных интересным нам кажется комбинированный прогноз: «Факел» не проиграет (сколько можно?!) при общем количестве голов не более 3.5.

PARI дает коэффициент 1.65 на такую связку.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Широкую линию PARI на игру отличают высокие коэффициенты на успех обеих команд: 2.90 на хозяев поля и 2.60 - на гостей. Успешная ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Кто победит в матче «Торпедо» - «Факел»?

В первом круге «Факел» победил на ноль дома - 2:0. В новом противостоянии сторон аналитики не видят фаворита.

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Факел»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Торпедо» - «Факел»?

Билеты можно приобрести на официальном сайте автозаводского клуба. Стоимость колеблется от 300 до 600 рублей. 

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/marathon_e34c698cee.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer63 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer247 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading