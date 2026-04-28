Торпедо - Факел, 27 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще недавно турнирное положение «Факела» казалось прочным и непоколебимым. Однако в разгар весны лидера сезона накрыла полоса неудач. За три тура воронежцы набрали всего одно очко - таких серий у них в этом первенстве еще не было. При этом главному конкуренту, «Родине», команда Олега Василенко уступила дома (1:3). По итогам последних апрельских выходных расстояние между двумя первыми командами в таблице сократилось до одного очка. Чистая победа «огнеопасных» в турнире неожиданно оказалась под угрозой. Нужно срочно вытягивать себя из этого состояния и возвращаться на победный путь.

У автозаводцев к исходу апреля внятных турнирных стимулов не осталось. 14 очков отставания от зоны стыков за четыре оставшихся тура москвичам объективно не отыграть. Обрушившиеся на столичный регион снегопады всплеску энтузиазма у футболистов тоже вряд ли поспособствуют.

По всей видимости, в Химках намечается типичный «весенний» футбол, тягучий и малозрелищный. При таких вводных интересным нам кажется комбинированный прогноз: «Факел» не проиграет (сколько можно?!) при общем количестве голов не более 3.5.

