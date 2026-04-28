Торпедо - Факел, 27 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Программу 31-го тура Лиги PARI завершит встреча в ближайшем Подмосковье. Лидер сезона, «Факел», гостит у столичного «Торпедо». Анализируем шансы сторон на успех, выбираем перспективные варианты для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 31-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Данил Набока (Краснодар)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|19
|10
|8
|60-37
|«Факел»
|8
|10
|19
|37-60
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|17.04.2026
|«Торпедо»
2:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|12.04.2026
|«Торпедо»
1:1
«Арсенал»
Лига PARI
|06.04.2026
|«Уфа»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|30.03.2026
|«Торпедо»
4:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.04.2026
|«Факел»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Чайка»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|13.04.2026
|«Факел»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|01.04.2026
|«Нефтехимик»
0:2
«Факел»
Лига PARI
«Факел» всего на одно очко опережает в таблице «Родину», проведя на один матч меньше. «Торпедо» застряло в середине классификации и уже доигрывает чемпионат.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|30
|18
|6
|6
|37-20
|60
|2
|Родина
|31
|16
|11
|4
|49-26
|59
|3
|Урал
|31
|17
|7
|7
|48-28
|58
|4
|Ротор
|31
|14
|10
|7
|40-23
|52
|5
|Спартак Кострома
|31
|12
|12
|7
|45-37
|48
|6
|Енисей
|31
|12
|10
|9
|36-32
|46
|7
|КАМАЗ
|31
|11
|13
|7
|44-31
|46
|8
|Шинник
|31
|10
|13
|8
|30-25
|43
|9
|Нефтехимик
|31
|10
|12
|9
|38-35
|42
|10
|Челябинск
|31
|9
|13
|9
|38-36
|40
|11
|Торпедо
|30
|10
|8
|12
|31-36
|38
|12
|Арсенал
|31
|8
|14
|9
|39-37
|38
|13
|Волга
|31
|9
|9
|13
|33-42
|36
|14
|СКА-Хабаровск
|31
|8
|11
|12
|32-45
|35
|15
|Уфа
|31
|7
|10
|14
|30-37
|31
|16
|Черноморец
|31
|7
|8
|16
|32-45
|29
|17
|Чайка
|31
|5
|7
|19
|30-67
|22
|18
|Сокол
|31
|3
|10
|18
|13-43
|19
Еще недавно турнирное положение «Факела» казалось прочным и непоколебимым. Однако в разгар весны лидера сезона накрыла полоса неудач. За три тура воронежцы набрали всего одно очко - таких серий у них в этом первенстве еще не было. При этом главному конкуренту, «Родине», команда Олега Василенко уступила дома (1:3). По итогам последних апрельских выходных расстояние между двумя первыми командами в таблице сократилось до одного очка. Чистая победа «огнеопасных» в турнире неожиданно оказалась под угрозой. Нужно срочно вытягивать себя из этого состояния и возвращаться на победный путь.
У автозаводцев к исходу апреля внятных турнирных стимулов не осталось. 14 очков отставания от зоны стыков за четыре оставшихся тура москвичам объективно не отыграть. Обрушившиеся на столичный регион снегопады всплеску энтузиазма у футболистов тоже вряд ли поспособствуют.
По всей видимости, в Химках намечается типичный «весенний» футбол, тягучий и малозрелищный. При таких вводных интересным нам кажется комбинированный прогноз: «Факел» не проиграет (сколько можно?!) при общем количестве голов не более 3.5.
PARI дает коэффициент 1.65 на такую связку.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Широкую линию PARI на игру отличают высокие коэффициенты на успех обеих команд: 2.90 на хозяев поля и 2.60 - на гостей. Успешная ставка на ничью обещает трехкратный выигрыш.
В первом круге «Факел» победил на ноль дома - 2:0. В новом противостоянии сторон аналитики не видят фаворита.
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Билеты можно приобрести на официальном сайте автозаводского клуба. Стоимость колеблется от 300 до 600 рублей.