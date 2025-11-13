Торпедо - Ротор, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Это РПЛ всякий раз встает на паузу во время «окон ФИФА» - в Лиге PARI игры продолжаются в режиме нон-стоп. В субботней программе турнира обращает на себя внимание противостояние двух клубов, в 1990-е представлявших серьезную силу в нашем футболе. Здесь обсуждаем шансы сторон в паре «Торпедо» - «Ротор».
Турнир: Лига PARI, 19-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|31
|17
|13
|86-55
|«Ротор»
|13
|17
|31
|55-86
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Торпедо»
1:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Факел»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|29.10.2025
|«Торпедо»
1:1, пен. 3:1
«Кубань Холдинг»
Кубок России
|25.10.2025
|«Торпедо»
3:2
«Чайка»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Торпедо»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2025
|«Ротор»
3:0
«Шинник»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Ротор»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Факел»
4:0
«Ротор»
Лига PARI
|12.10.2025
|«Ротор»
2:0
«Черноморец»
Лига PARI
После 18 туров «Ротор» идет пятым в таблице, «Торпедо» - предпоследним.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|18
|12
|3
|3
|29-16
|39
|2. Факел
|18
|12
|3
|3
|22-11
|39
|3. Спартак Кострома
|18
|9
|6
|3
|29-20
|33
|4. Родина
|18
|8
|7
|3
|26-16
|31
|5. Ротор
|18
|8
|5
|5
|24-13
|29
|6. КАМАЗ
|18
|8
|5
|5
|32-20
|29
|7. Челябинск
|18
|7
|7
|4
|22-15
|28
|8. СКА-Хабаровск
|18
|6
|6
|6
|17-19
|24
|9. Арсенал
|18
|5
|8
|5
|26-23
|23
|10. Шинник
|18
|5
|7
|6
|13-16
|22
|11. Нефтехимик
|18
|4
|9
|5
|20-22
|21
|12. Енисей
|18
|5
|5
|8
|13-24
|20
|13. Уфа
|18
|4
|7
|7
|22-22
|19
|14. Волга
|18
|5
|3
|10
|21-32
|18
|15. Черноморец
|18
|4
|5
|9
|20-24
|17
|16. Сокол
|18
|2
|9
|7
|10-19
|15
|17. Торпедо
|18
|3
|6
|9
|14-27
|15
|18. Чайка
|18
|2
|5
|11
|14-35
|11
«Торпедо» в очередной раз переживает тяжелые времена. Летний скандал вокруг учредителя клуба и попытки подкупа судей постепенно утих, а спортивные дела команды по-прежнему плачевны. После 18 туров меньше очков набрала только «Чайка», укомплектованная преимущественно недавними спартаковскими дублерами.
Сетования торпедовских болельщиков на чудовищное невезение тоже отчасти справедливы. Например, в последнем туре автозаводцы на последних минутах упустили победу над саратовским соседом по таблице. В субботу москвичей ждет более квалифицированный соперник. Хотя «Ротору» в этом сезоне тоже свойственны перепады: то крупно «влетит» «Факелу» (0:4), то сам разгромит крепкий «Шинник» (3:0).
Очевидно, что в Химках оба тренера постараются прежде всего построже сыграть в обороне. Веселого открытого футбола в Подмосковье не предвидится. Рискнем на комбинированный прогноз на матч: «Торпедо» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Химок пройдет на официальном сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Ротор»: нет
PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы. Домашняя победа торпедовцев котируется за 2.30. На ничью можно поставить за 3.10, а на успех южан - за 3.40.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики установили на нулевую ничью и минимальную победу хозяев - 1:0.
PARI покажет игру в прямом эфире. Для доступа к трансляции достаточно зарегистрироваться в системе.
Билеты на матч продаются на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей, максимальная - 600. Fan ID не нужен.