Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 ноября 14:37ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Торпедо - Ротор, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Выкарабкаются ли автозаводцы из зоны вылета?
Валентин Васильев

Это РПЛ всякий раз встает на паузу во время «окон ФИФА» - в Лиге PARI игры продолжаются в режиме нон-стоп. В субботней программе турнира обращает на себя внимание противостояние двух клубов, в 1990-е представлявших серьезную силу в нашем футболе. Здесь обсуждаем шансы сторон в паре «Торпедо» - «Ротор».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва)

15.11.2025, Сб

15:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 2.30

Х - 3.10

П2 - 3.40

Турнир: Лига PARI, 19-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»31171386-55
«Ротор»13173155-86

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Торпедо»

1:1

«Сокол»

Лига PARI

03.11.2025«Факел»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

29.10.2025«Торпедо»

1:1, пен. 3:1

«Кубань Холдинг»

Кубок России

25.10.2025«Торпедо»

3:2

«Чайка»

Лига PARI

20.10.2025«Торпедо»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2025«Ротор»

3:0

«Шинник»

Лига PARI

03.11.2025«Ротор»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

20.10.2025«Факел»

4:0

«Ротор»

Лига PARI

12.10.2025«Ротор»

2:0

«Черноморец»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 18 туров «Ротор» идет пятым в таблице, «Торпедо» - предпоследним.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал18123329-1639
2. Факел18123322-1139
3. Спартак Кострома1896329-2033
4. Родина1887326-1631
5. Ротор1885524-1329
6. КАМАЗ1885532-2029
7. Челябинск1877422-1528
8. СКА-Хабаровск1866617-1924
9. Арсенал1858526-2323
10. Шинник1857613-1622
11. Нефтехимик1849520-2221
12. Енисей1855813-2420
13. Уфа1847722-2219
14. Волга18531021-3218
15. Черноморец1845920-2417
16. Сокол1829710-1915
17. Торпедо1836914-2715
18. Чайка18251114-3511

Прогноз на матч

Свернуть

«Торпедо» в очередной раз переживает тяжелые времена. Летний скандал вокруг учредителя клуба и попытки подкупа судей постепенно утих, а спортивные дела команды по-прежнему плачевны. После 18 туров меньше очков набрала только «Чайка», укомплектованная преимущественно недавними спартаковскими дублерами.

Сетования торпедовских болельщиков на чудовищное невезение тоже отчасти справедливы. Например, в последнем туре автозаводцы на последних минутах упустили победу над саратовским соседом по таблице. В субботу москвичей ждет более квалифицированный соперник. Хотя «Ротору» в этом сезоне тоже свойственны перепады: то крупно «влетит» «Факелу» (0:4), то сам разгромит крепкий «Шинник» (3:0). 

Очевидно, что в Химках оба тренера постараются прежде всего построже сыграть в обороне. Веселого открытого футбола в Подмосковье не предвидится. Рискнем на комбинированный прогноз на матч: «Торпедо» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из Химок пройдет на официальном сайте PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Торпедо»: нет

«Ротор»: нет

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI  дает высокие коэффициенты на все основные исходы. Домашняя победа торпедовцев котируется за 2.30. На ничью можно поставить за 3.10, а на успех южан - за 3.40. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Торпедо» - «Ротор»

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 5.50 - аналитики установили на нулевую ничью и минимальную победу хозяев - 1:0.

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Ротор»?

PARI покажет игру в прямом эфире. Для доступа к трансляции достаточно зарегистрироваться в системе.

Где купить билеты на матч «Торпедо» - «Ротор»?

Билеты на матч продаются на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость - 300 рублей, максимальная - 600. Fan ID не нужен.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer79 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer413 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer34 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/winline_freebet_8c9b6d0ef7.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer413 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer48 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё