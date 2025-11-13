Торпедо - Ротор, 15 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

«Торпедо» в очередной раз переживает тяжелые времена. Летний скандал вокруг учредителя клуба и попытки подкупа судей постепенно утих, а спортивные дела команды по-прежнему плачевны. После 18 туров меньше очков набрала только «Чайка», укомплектованная преимущественно недавними спартаковскими дублерами.

Сетования торпедовских болельщиков на чудовищное невезение тоже отчасти справедливы. Например, в последнем туре автозаводцы на последних минутах упустили победу над саратовским соседом по таблице. В субботу москвичей ждет более квалифицированный соперник. Хотя «Ротору» в этом сезоне тоже свойственны перепады: то крупно «влетит» «Факелу» (0:4), то сам разгромит крепкий «Шинник» (3:0).

Очевидно, что в Химках оба тренера постараются прежде всего построже сыграть в обороне. Веселого открытого футбола в Подмосковье не предвидится. Рискнем на комбинированный прогноз на матч: «Торпедо» не проиграет при тотал меньше 2.5 голов.