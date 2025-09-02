Торпедо - Уфа, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Казалось, отставка Олега Кононова встряхнула «Торпедо». В первом же матче после «шоковой терапии» автозаводцы обыграли лидера сезона - «Урал». Но затем последовали два подряд крупных поражения со счетом 0:3 - от «Ротора» и «Родины». После них самый титулованный участник турнира свалился в «зону вылета». Третье с конца место не красит трехкратного чемпиона Советского Союза и семикратного обладателя Кубка СССР и России. Футболистам срочно нужно исправлять ситуацию.

«Уфа» в новом сезоне обходится без потрясений. Если и проигрывает, то минимально, в один мяч. За два предыдущих тура команда Омари Тетрадзе не пропустила вообще ни мяча, а на выходные неожиданно разгромила «Чайку» - 4:0.

Обе команды тяготеют к «низовым» результатам. У хозяев таких набралось шесть за 10 последних матчей, у гостей - семь. Полагаем, что этот тренд продолжится в среду, и москвичи не проиграют. В PARI такая комбинация идет за 1.78.