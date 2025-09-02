Торпедо - Уфа, 3 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Восьмой тур Лиги PARI пройдет посреди недели. Столичное «Торпедо» в среду, 3 сентября, примет «Уфу». Рассказываем о коэффициентах букмекеров на матч в ближнем Подмосковье и интересных вариантах для пари.
Турнир: Лига PARI, 8-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|1
|7
|4
|8-14
|«Уфа»
|4
|7
|1
|14-8
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|18.08.2025
|«Торпедо»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
Последние пять матчей «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Уфа»
4:0
«Чайка»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
|10.08.2025
|«Ротор»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Уфа»
1:0
«Шинник»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
После очередного поражения «Торпедо» спустилось в зону вылета. «Уфа» занимает девятое место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|6
|6
|0
|0
|7-1
|18
|2. Спартак-Кострома
|7
|5
|1
|1
|11-6
|16
|3. Урал
|6
|5
|0
|1
|12-4
|15
|4. КАМАЗ
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|5. Челябинск
|7
|4
|1
|2
|11-8
|13
|6. Ротор
|7
|3
|2
|2
|8-5
|11
|7. Арсенал
|7
|2
|4
|1
|11-8
|10
|8. СКА-Хабаровск
|7
|2
|3
|2
|7-7
|9
|9. Уфа
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|10. Шинник
|7
|2
|2
|3
|5-7
|8
|11. Енисей
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|12. Волга
|7
|2
|1
|4
|6-11
|7
|13. Родина
|7
|1
|4
|2
|8-8
|7
|14. Нефтехимик
|7
|1
|4
|2
|5-6
|7
|15. Чайка
|7
|1
|3
|3
|6-11
|6
|16. Торпедо
|7
|1
|1
|5
|3-11
|4
|17. Сокол
|7
|0
|4
|3
|3-7
|4
|18. Черноморец
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
Казалось, отставка Олега Кононова встряхнула «Торпедо». В первом же матче после «шоковой терапии» автозаводцы обыграли лидера сезона - «Урал». Но затем последовали два подряд крупных поражения со счетом 0:3 - от «Ротора» и «Родины». После них самый титулованный участник турнира свалился в «зону вылета». Третье с конца место не красит трехкратного чемпиона Советского Союза и семикратного обладателя Кубка СССР и России. Футболистам срочно нужно исправлять ситуацию.
«Уфа» в новом сезоне обходится без потрясений. Если и проигрывает, то минимально, в один мяч. За два предыдущих тура команда Омари Тетрадзе не пропустила вообще ни мяча, а на выходные неожиданно разгромила «Чайку» - 4:0.
Обе команды тяготеют к «низовым» результатам. У хозяев таких набралось шесть за 10 последних матчей, у гостей - семь. Полагаем, что этот тренд продолжится в среду, и москвичи не проиграют. В PARI такая комбинация идет за 1.78.
В прямом эфире игру в Подмосковье покажут сайты «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Уфа»: нет
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.70. Успех гостей котируется за 2.40, а ничья - за 3.25.
В линии PARI на точный счет минимальная победа черно-белых 1:0 котируются за 5.50.
БК PARI покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 300 до 600 рублей доступны на официальном сайте «Торпедо». Паспорт болельщика в Лиге PARI не нужен.