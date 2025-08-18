Ведомости
Торпедо - Урал, 18 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Отставка Кононова встряхнет черно-белых?
Валентин Васильев

Футбольная национальная лига вынесла самый статусный матч пятого тура Лиги PARI на понедельник. Еще не побеждавшее в новом сезоне «Торпедо» принимает одного из лидеров первенства - «Урал». Посмотрим, взбодрит ли москвичей отставка Олега Кононова, о которой говорили с весны. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва) 

18.08.2025, Пн

19:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 3.25

Х - 3.15

П2 - 2.18

Турнир: Лига PARI, 5-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)

Главный судья: Матвеев (Троицк)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»961734-50
«Урал»176950-34

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.08.2025«Торпедо»

0:1

«Спартак» Кострома

Лига PARI

03.08.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

27.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Торпедо»

Лига PARI

20.07.2025«Торпедо»

2:3

«Челябинск»

Лига PARI

29.06.2025«Спартак»

3:1

«Торпедо»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.08.2025«Енисей»

0:2

«Урал»

Лига PARI

02.08.2025«Урал»

2:1

«Родина»

Лига PARI

28.07.2025«Урал»

3:2

«Черноморец»

Лига PARI

19.07.2025«Шинник»

0:1

«Урал»

Лига PARI

12.07.2025«Рубин»

1:0

«Урал»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Перед пятым туром уральцы делили первое место по очкам с «Факелом». «Торпедо» пока третье с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал44008-312
2. Факел44005-112
3. Челябинск43016-49
4. СКА-Хабаровск42205-38
5. Спартак Кострома42115-37
6. КАМАЗ42116-57
7. Ротор42113-27
8. Чайка41305-26
9. Нефтехимик41303-16
10. Арсенал41305-46
11. Уфа41122-34
12. Сокол40311-23
13. Черноморец40225-72
14. Родина40224-72
15. Волга40133-61
16. Торпедо40132-51
17. Шинник40131-51
18. Енисей40131-71

Прогноз на матч

Возможно, вы удивитесь, но по итогам четырех туров «Торпедо» лидировало в лиге PARI по проценту владения мячом (62%). Но с реализацией игрового преимущества команда испытывала огромные проблемы. Три «холостых» матча в плане результативности совсем не красят команду, которая по идее должна стремиться к возвращению в РПЛ. Слухи об отставке кружили над головой Олега Кононова еще с весны и в пятницу наконец-то вылились в приказ об увольнении. Новый тренер пока не назначен. К понедельничному матчу команду готовит бывший ассистент Кононова Павел Кирильчик. Обычно такие события бодряще воздействуют на футболистов. Поэтому для гостей последние новости вряд ли можно считать хорошими.

«Урал» с Мирославом Ромащенко еще не потерял ни одного очка. Но в Химках продлить победную серию екатеринбуржцам будет очень сложно - ввиду повышенного настроя хозяев поля. И именно по этой причине среди обилия вариантов в линии PARI мы выбрали не самый очевидный - обе команды забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция игры запланирована на федеральном канале «Матч ТВ», а также на платформе БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Торпедо»: нет

«Урал»: Филипенко (травма)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили очень щедрый коэффициент на хозяев поля - 3.25. На ничью он всего на 0.10 ниже. Победа лидера котируется в конторе за 2.18.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Торпедо» - «Урал»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи нулевую ничью (коэффициент - 5.50).

Где смотреть бесплатно матч «Торпедо» - «Урал»?

Бесплатно игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

Кто тренирует «Торпедо»?

После отставки Олега Кононова функции исполняющего обязанности главного тренера команды исполняет Павел Кирильчик.

Где купить билеты на  матч «Торпедо» - «Урал»?

Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Арены Химки». Минимальная стоимость составляет 1 300 рублей. 

