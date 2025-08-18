Торпедо - Урал, 18 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Возможно, вы удивитесь, но по итогам четырех туров «Торпедо» лидировало в лиге PARI по проценту владения мячом (62%). Но с реализацией игрового преимущества команда испытывала огромные проблемы. Три «холостых» матча в плане результативности совсем не красят команду, которая по идее должна стремиться к возвращению в РПЛ. Слухи об отставке кружили над головой Олега Кононова еще с весны и в пятницу наконец-то вылились в приказ об увольнении. Новый тренер пока не назначен. К понедельничному матчу команду готовит бывший ассистент Кононова Павел Кирильчик. Обычно такие события бодряще воздействуют на футболистов. Поэтому для гостей последние новости вряд ли можно считать хорошими.

«Урал» с Мирославом Ромащенко еще не потерял ни одного очка. Но в Химках продлить победную серию екатеринбуржцам будет очень сложно - ввиду повышенного настроя хозяев поля. И именно по этой причине среди обилия вариантов в линии PARI мы выбрали не самый очевидный - обе команды забьют.