Торпедо - Урал, 18 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Футбольная национальная лига вынесла самый статусный матч пятого тура Лиги PARI на понедельник. Еще не побеждавшее в новом сезоне «Торпедо» принимает одного из лидеров первенства - «Урал». Посмотрим, взбодрит ли москвичей отставка Олега Кононова, о которой говорили с весны.
Турнир: Лига PARI, 5-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|9
|6
|17
|34-50
|«Урал»
|17
|6
|9
|50-34
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.08.2025
|«Торпедо»
0:1
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|03.08.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|27.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Торпедо»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Торпедо»
2:3
«Челябинск»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Спартак»
3:1
«Торпедо»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.08.2025
|«Енисей»
0:2
«Урал»
Лига PARI
|02.08.2025
|«Урал»
2:1
«Родина»
Лига PARI
|28.07.2025
|«Урал»
3:2
«Черноморец»
Лига PARI
|19.07.2025
|«Шинник»
0:1
«Урал»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Урал»
Товарищеский матч
Перед пятым туром уральцы делили первое место по очкам с «Факелом». «Торпедо» пока третье с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|4
|4
|0
|0
|8-3
|12
|2. Факел
|4
|4
|0
|0
|5-1
|12
|3. Челябинск
|4
|3
|0
|1
|6-4
|9
|4. СКА-Хабаровск
|4
|2
|2
|0
|5-3
|8
|5. Спартак Кострома
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|6. КАМАЗ
|4
|2
|1
|1
|6-5
|7
|7. Ротор
|4
|2
|1
|1
|3-2
|7
|8. Чайка
|4
|1
|3
|0
|5-2
|6
|9. Нефтехимик
|4
|1
|3
|0
|3-1
|6
|10. Арсенал
|4
|1
|3
|0
|5-4
|6
|11. Уфа
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|12. Сокол
|4
|0
|3
|1
|1-2
|3
|13. Черноморец
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|14. Родина
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|15. Волга
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|16. Торпедо
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|17. Шинник
|4
|0
|1
|3
|1-5
|1
|18. Енисей
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
Возможно, вы удивитесь, но по итогам четырех туров «Торпедо» лидировало в лиге PARI по проценту владения мячом (62%). Но с реализацией игрового преимущества команда испытывала огромные проблемы. Три «холостых» матча в плане результативности совсем не красят команду, которая по идее должна стремиться к возвращению в РПЛ. Слухи об отставке кружили над головой Олега Кононова еще с весны и в пятницу наконец-то вылились в приказ об увольнении. Новый тренер пока не назначен. К понедельничному матчу команду готовит бывший ассистент Кононова Павел Кирильчик. Обычно такие события бодряще воздействуют на футболистов. Поэтому для гостей последние новости вряд ли можно считать хорошими.
«Урал» с Мирославом Ромащенко еще не потерял ни одного очка. Но в Химках продлить победную серию екатеринбуржцам будет очень сложно - ввиду повышенного настроя хозяев поля. И именно по этой причине среди обилия вариантов в линии PARI мы выбрали не самый очевидный - обе команды забьют.
Прямая трансляция игры запланирована на федеральном канале «Матч ТВ», а также на платформе БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Урал»: Филипенко (травма)
Аналитики PARI установили очень щедрый коэффициент на хозяев поля - 3.25. На ничью он всего на 0.10 ниже. Победа лидера котируется в конторе за 2.18.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи нулевую ничью (коэффициент - 5.50).
Бесплатно игру покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
После отставки Олега Кононова функции исполняющего обязанности главного тренера команды исполняет Павел Кирильчик.
Билеты на игру доступны онлайн на официальном сайте «Арены Химки». Минимальная стоимость составляет 1 300 рублей.