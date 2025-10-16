Торпедо - Велес, 16 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Велес» сотворил одну из главных сенсаций предыдущей стадии Кубка, выбив из розыгрыша одного из лидеров Лиги PARI - «Ротор». Теперь его ждет еще один клуб с богатой историей, но он тем более не выглядит сейчас непреодолимой преградой для «крылатых быков». У «Торпедо» в последние месяцы дела идут не просто плохо - отвратительно. В команде меняются тренеры, менеджмент, а результаты только ухудшаются. За день до кубкового дерби в отставку был отправлен очередной наставник - Дмитрий Парфенов. А его место занял… уволенный из «Торпедо» два месяца назад Олег Кононов. Логику в этих увольнениях-назначениях уловить сложно.

Еще тяжелее спрогнозировать, как «пациент» отреагирует на очередной разряд «дефибриллятора». Но в том, что у парней Алексея Стукалова сейчас удобный момент для еще одной громкой победы, сомневаться не приходится. И они этим шансом заявить о себе постараются воспользоваться. Наш выбор на четверговое дерби: обе забьют.