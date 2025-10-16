Ведомости
Торпедо - Велес, 16 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Кононов снова у руля автозаводцев!
Валентин Васильев

На четверг, 16 октября, в Кубке России по футболу запланировано три матча 1/16 финала. Особую пикантность столичному дерби «Торпедо» и «Велеса» придает возвращение на тренерскую лавку автозаводцев Олега Кононова, уволенного из клуба всего два месяца назад. Как отреагирует на удивительный камбэк своего нового-старого главного команда?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Торпедо» (Москва) 

16.10.2025, Чт

17:30 МСК

«Велес» (Москва) 

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Торпедо»52120-11
«Велес»12511-20

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Арсенал»

2:2

«Торпедо»

Лига PARI

05.10.2025«Торпедо»

1:4

«Черноморец»

Лига PARI

29.09.2025«Енисей»

0:1

«Торпедо»

Лига PARI

24.09.2025«Кристалл»

1:3

«Торпедо»

Кубок России

20.09.2025«Сокол»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

Последние пять матчей «Велеса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025

«Велес»

1:1

«Динамо» Киров

Вторая лига

05.10.2025

«Волгарь»

1:0

«Велес»

Вторая лига

28.09.2025

«Велес»

1:2

«Ленинградец»

Вторая лига

24.09.2025

«Велес»

2:1

«Ротор»

Кубок России

20.09.2025

«Текстильщик»

0:0

«Велес»

Вторая лига

Календарь матчей

15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

Прогноз на матч

«Велес» сотворил одну из главных сенсаций предыдущей стадии Кубка, выбив из розыгрыша одного из лидеров Лиги PARI - «Ротор». Теперь его ждет еще один клуб с богатой историей, но он тем более не выглядит сейчас непреодолимой преградой для «крылатых быков». У «Торпедо» в последние месяцы дела идут не просто плохо - отвратительно. В команде меняются тренеры, менеджмент, а результаты только ухудшаются. За день до кубкового дерби в отставку был отправлен очередной наставник - Дмитрий Парфенов. А его место занял… уволенный из «Торпедо» два месяца назад Олег Кононов. Логику в этих увольнениях-назначениях уловить сложно.

Еще тяжелее спрогнозировать, как «пациент» отреагирует на очередной разряд «дефибриллятора». Но в том, что у парней Алексея Стукалова сейчас удобный момент для еще одной громкой победы, сомневаться не приходится. И они этим шансом заявить о себе постараются воспользоваться. Наш выбор на четверговое дерби: обе забьют. 

Бонусы на матч

Трансляции

В прямом эфире игру в Подмосковье покажет «Матч Премьер».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Торпедо»: нет

«Велес»: нет

Коэффициенты букмекеров

