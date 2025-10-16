Торпедо - Велес, 16 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

На четверг, 16 октября, в Кубке России по футболу запланировано три матча 1/16 финала. Особую пикантность столичному дерби «Торпедо» и «Велеса» придает возвращение на тренерскую лавку автозаводцев Олега Кононова, уволенного из клуба всего два месяца назад. Как отреагирует на удивительный камбэк своего нового-старого главного команда?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: еще не определен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Торпедо»
|5
|2
|1
|20-11
|«Велес»
|1
|2
|5
|11-20
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Арсенал»
2:2
«Торпедо»
Лига PARI
|05.10.2025
|«Торпедо»
1:4
«Черноморец»
Лига PARI
|29.09.2025
|«Енисей»
0:1
«Торпедо»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Кристалл»
1:3
«Торпедо»
Кубок России
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
Последние пять матчей «Велеса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
11.10.2025
«Велес»
1:1
«Динамо» Киров
Вторая лига
05.10.2025
«Волгарь»
1:0
«Велес»
Вторая лига
28.09.2025
«Велес»
1:2
«Ленинградец»
Вторая лига
24.09.2025
«Велес»
2:1
«Ротор»
Кубок России
20.09.2025
«Текстильщик»
0:0
«Велес»
Вторая лига
«Велес» сотворил одну из главных сенсаций предыдущей стадии Кубка, выбив из розыгрыша одного из лидеров Лиги PARI - «Ротор». Теперь его ждет еще один клуб с богатой историей, но он тем более не выглядит сейчас непреодолимой преградой для «крылатых быков». У «Торпедо» в последние месяцы дела идут не просто плохо - отвратительно. В команде меняются тренеры, менеджмент, а результаты только ухудшаются. За день до кубкового дерби в отставку был отправлен очередной наставник - Дмитрий Парфенов. А его место занял… уволенный из «Торпедо» два месяца назад Олег Кононов. Логику в этих увольнениях-назначениях уловить сложно.
Еще тяжелее спрогнозировать, как «пациент» отреагирует на очередной разряд «дефибриллятора». Но в том, что у парней Алексея Стукалова сейчас удобный момент для еще одной громкой победы, сомневаться не приходится. И они этим шансом заявить о себе постараются воспользоваться. Наш выбор на четверговое дерби: обе забьют.
В прямом эфире игру в Подмосковье покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Торпедо»: нет
«Велес»: нет
Несмотря на все потрясения в столичном клубе, аналитики PARI продолжают верить в него. Коэффициент на успех гостей в основное время почти в четыре раза превышает котировку на «Торпедо»! Вероятность ничьей трейдеры оценили коэффициентом 4.20.
