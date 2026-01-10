Тоттенхэм - Астон Вилла, 10 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Начиная с середины декабря «Астон Вилла» гостит только в Лондоне. На два домашних матча у нее пришлось сразу четыре выезда в столицу - к «Вест Хэму», «Челси», «Арсеналу» и «Кристал Пэлас». Два последних команде Эмери не слишком удались - 1:4, 0:0. И вот пятый - на встречу с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» из шести предыдущих матчей половину проиграл и только раз победил - 1:0 «Кристал Пэлас».

Бирмингемский клуб зачастую играет результативно, стабильно не только забивая, но и пропуская. Полагаем, что и в этот раз «Вилла» останется верна себе, а зрители увидят голы с обеих сторон.