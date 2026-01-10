Ведомости
Тоттенхэм - Астон Вилла, 10 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Эмери зачастил в Лондон
Валентин Васильев

Эти выходные в Великобритании пройдут под знаком старейшего футбольного турнира на планете - Кубка Англии. В обширном расписании третьего раунда обращает на себя внимание лондонская афиша. В гости к «Тоттенхэму» едет сенсационная «Астон Вилла». Анализируем встречу в столице  на основании актуальных трендов и исторических тенденций.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

10.01.2026, Сб

20:45 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 2.60

Х - 3.55

П2 - 2.60

Турнир:  Кубок Англии, 3-й раунд

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»   (Лондон, Англия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»793663296-243
«Астон Вилла»633679243-296

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026«Борнмут»

3:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

04.01.2026«Тоттенхэм»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

01.01.2026«Брентфорд»

0:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

28.12.2025«Кристал Пэлас»

0:1

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.12.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.01.2026«Кристал Пэлас»

0:0

«Астон Вилла»

АПЛ

03.01.2026«Астон Вилла»

3:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

30.12.2026«Арсенал»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

27.12.2025«Челси»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

21.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

Календарь матчей

Свернуть

3-й раунд

  • 09.01.2026, 22:30. «Милтон-Кинс Донс» – «Оксфорд Юнайтед»
  • 09.01.2026, 22:30. «Престон Норт Энд» – «Уиган Атлетик»
  • 09.01.2026, 22:30. «Рексем» – «Ноттингем Форест»
  • 09.01.2026, 22:30. «Порт Вейл» – «Флитвуд Таун»
  • 10.01.2026, 15:15. «Эвертон» – «Сандерленд»
  • 10.01.2026, 15:15. «Маклсфилд Таун» – «Кристал Пэлас»
  • 10.01.2026, 15:15. «Челтнем Таун» – «Лестер Сити»
  • 10.01.2026, 15:15. «Вулверхэмптон» – «Шрусбери Таун»
  • 10.01.2026, 18:00. «Фулхэм» – «Мидлсбро»
  • 10.01.2026, 18:00. «Шеффилд Уэнсдей» – «Брентфорд»
  • 10.01.2026, 18:00. «Сток Сити» – «Ковентри Сити»
  • 10.01.2026, 18:00. «Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут»
  • 10.01.2026, 18:00. «Солфорд Сити» – «Суиндон Таун»
  • 10.01.2026, 18:00. «Манчестер Сити» – «Эксетер Сити»
  • 10.01.2026, 18:00. «Донкастер Роверс» – «Саутгемптон»
  • 10.01.2026, 18:00. «Бернли» – «Милуолл»
  • 10.01.2026, 18:00. «Ипсвич Таун» – «Блэкпул»
  • 10.01.2026, 18:00. «Борхэм Вуд» – «Бертон Альбион»
  • 10.01.2026, 20:45. «Кембридж Юнайтед» – «Бирмингем Сити»
  • 10.01.2026, 20:45. «Бристоль Сити» – «Уотфорд»
  • 10.01.2026, 20:45. «Гримсби Таун» – «Уэстон-сьюпер-Мэр»
  • 10.01.2026, 20:45. «Тоттенхэм Хотспур» – «Астон Вилла»
  • 10.01.2026, 23:00. «Чарльтон Атлетик» – «Челси»
  • 11.01.2026, 15:00. «Дерби Каунти» – «Лидс Юнайтед»
  • 11.01.2026, 17:00. «Портсмут» – «Арсенал»
  • 11.01.2026, 17:30. «Шеффилд Юнайтед» – «Мэнсфилд Таун»
  • 11.01.2026, 17:30. «Суонси Сити» – «Вест Бромвич Альбион»
  • 11.01.2026, 17:30. «Вест Хэм Юнайтед» – «Куинз Парк Рейнджерс»
  • 11.01.2026, 17:30. «Халл Сити» – «Блэкберн Роверс»
  • 11.01.2026, 17:30. «Норвич Сити» – «Уолсолл»
  • 11.01.2026, 19:30. «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон энд Хоув Альбион»
  • 12.01.2026, 22:45. «Ливерпуль» – «Барнсли»

Прогноз на матч

Свернуть

Начиная с середины декабря «Астон Вилла» гостит только в Лондоне. На два домашних матча у нее пришлось сразу четыре выезда в столицу - к  «Вест Хэму», «Челси», «Арсеналу» и «Кристал Пэлас». Два последних команде Эмери не слишком удались - 1:4, 0:0. И вот пятый - на встречу с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» из шести предыдущих матчей половину проиграл и только раз победил - 1:0 «Кристал Пэлас».

Бирмингемский клуб зачастую играет результативно, стабильно не только забивая, но и пропуская. Полагаем, что и в этот раз «Вилла» останется верна себе, а зрители увидят голы с обеих сторон.

Трансляции

Свернуть

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Тоттенхэм»:  Соланке, Мэддисон  (оба - травмы)

«Астон Вилла»: Мингс, Баркли, Онана (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»:

Позиция«Тоттенхэм»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь31. Кински40. БизотВратарь
Защитник4. Дансо12. ДиньЗащитник
Защитник3. Дрэгушин3. ЛинделефЗащитник
Защитник13. Удоджи4. КонсаЗащитник
Защитник23. Порро2. КэшЗащитник
Полузащитник 30. Бентанкур8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 6. Пальинья44. КамараПолузащитник 
Полузащитник11. Тель27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник7. Симонс7. МакгиннПолузащитник
Полузащитник15. Бергвалль10. БуэндиаПолузащитник
Нападающий9. Ришарлисон11. УоткинсНападающий
Главный тренерТомас ФранкУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры PARI установили коэффициент 2.60 на победу обеих команд. Котировка на ничью составляет 3.55.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»?

Удачная ставка на точный счет 1:1 обещает беттору семикратный выигрыш относительно номинала пари. 

Будет ли много голов в матче «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.85, а на противоположный вариант - за 1.95. Иными словами, эксперты не исключают ни «низового», ни «верхового» исхода матча.  

Где бесплатно смотреть матч «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как PARI . 

