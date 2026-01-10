Тоттенхэм - Астон Вилла, 10 января: где смотреть матч Кубка Англии, прогноз, составы

Партнерский проект
Эти выходные в Великобритании пройдут под знаком старейшего футбольного турнира на планете - Кубка Англии. В обширном расписании третьего раунда обращает на себя внимание лондонская афиша. В гости к «Тоттенхэму» едет сенсационная «Астон Вилла». Анализируем встречу в столице на основании актуальных трендов и исторических тенденций.
Турнир: Кубок Англии, 3-й раунд
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|79
|36
|63
|296-243
|«Астон Вилла»
|63
|36
|79
|243-296
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2026
|«Борнмут»
3:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|04.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|01.01.2026
|«Брентфорд»
0:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|28.12.2025
|«Кристал Пэлас»
0:1
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.12.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.01.2026
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|03.01.2026
|«Астон Вилла»
3:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|30.12.2026
|«Арсенал»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|27.12.2025
|«Челси»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
|21.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
3-й раунд
Начиная с середины декабря «Астон Вилла» гостит только в Лондоне. На два домашних матча у нее пришлось сразу четыре выезда в столицу - к «Вест Хэму», «Челси», «Арсеналу» и «Кристал Пэлас». Два последних команде Эмери не слишком удались - 1:4, 0:0. И вот пятый - на встречу с «Тоттенхэмом».
«Тоттенхэм» из шести предыдущих матчей половину проиграл и только раз победил - 1:0 «Кристал Пэлас».
Бирмингемский клуб зачастую играет результативно, стабильно не только забивая, но и пропуская. Полагаем, что и в этот раз «Вилла» останется верна себе, а зрители увидят голы с обеих сторон.
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Тоттенхэм»: Соланке, Мэддисон (оба - травмы)
«Астон Вилла»: Мингс, Баркли, Онана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|31. Кински
|40. Бизот
|Вратарь
|Защитник
|4. Дансо
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|3. Дрэгушин
|3. Линделеф
|Защитник
|Защитник
|13. Удоджи
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|23. Порро
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Пальинья
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Тель
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Симонс
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Бергвалль
|10. Буэндиа
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Ришарлисон
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Трейдеры PARI установили коэффициент 2.60 на победу обеих команд. Котировка на ничью составляет 3.55.
Удачная ставка на точный счет 1:1 обещает беттору семикратный выигрыш относительно номинала пари.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.85, а на противоположный вариант - за 1.95. Иными словами, эксперты не исключают ни «низового», ни «верхового» исхода матча.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как PARI .