17 декабря 13:24

Тоттенхэм - Ливерпуль, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чемпион Англии вернулся на «путь истинный»?
Валентин Васильев

На субботу, 20 декабря, в английской Премьер-лиге запланировано сразу восемь матчей. Среди них сразу обращает на себя внимание противостояние в столице. В гости к «Тоттенхэму» едет действующий чемпион страны - «Ливерпуль». Рассказываем о самых интересных вариантах для пари в этой игре. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон)

20.12.2025, Сб

20:30 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 3.40

Х - 3.80

П2 - 2.10

Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)

Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»504692214-310
«Ливерпуль»924650310-214

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Ноттингем Форест»

3:0

«Тоттенхэм»

АПЛ

09.12.2025«Тоттенхэм»

3:0

«Копенгаген»

Лига чемпионов

06.12.2025«Тоттенхэм»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

02.12.2025«Ньюкасл»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

29.11.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Ливерпуль»

2:0

«Брайтон»

АПЛ

09.12.2025«Интер»

0:1

«Ливерпуль»

АПЛ

06.12.2025«Лидс»

3:3

«Ливерпуль»

АПЛ

03.12.2025«Ливерпуль»

1:1

«Сандерленд»

АПЛ

30.11.2025«Вест Хэм»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

В турнирной таблице соперников разделяют всего четыре очка. Другое дело, что пока оба участника Лиги чемпионов занимают совсем не те места, на которые нацеливаются. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал16113230-1036
2. Манчестер Сити16111438-1634
3. Астон Вилла16103325-1733
4. Челси1684427-1528
5. Манчестер Юнайтед1675430-2626
6. Кристал Пэлас1675420-1526
7. Ливерпуль1682626-2426
8. Сандерленд1675419-1726
9. Эвертон1673618-1924
10. Брайтон1665525-2323
11. Тоттенхэм1664625-2122
12. Ньюкасл1664621-2022
13. Борнмут1656525-2821
14. Фулхэм1662823-2620
15. Брентфорд1662822-2520
16. Ноттингем Форест1653817-2518
17. Лидс1644820-3016
18. Вест Хэм1634919-3213
19. Бернли16311218-3310
20. Вулверхэмптон1602149-352

Прогноз на матч

«Тоттенхэм» - возможно, самая взбалмошная банда АПЛ. Никогда не знаешь наперед, чего от них ожидать. Осень лондонцы закрыли тремя поражениями подряд, зиму открыли тремя же матчами без поражений. И только на душе у болельщиков «шпор» потеплело,  как последовал очередной обескураживающий удар - 0:3 от «Ноттингем Форест».

В «Ливерпуле» тоже неспокойно: отголоски конфликта между Арне Слотом и Мо Салахом еще долго будут преследовать команду. Но результаты уже заметно улучшились. После трех крупных (!) поражений чемпион Англии взял себя в руки и начал новую серию, беспроигрышную. После победы над «Брайтоном» (2:0) она достигла уже пяти матчей. 

В противостоянии столь непостоянных команд прогнозы - особо рискованная вещь. Поразмыслим логически: хозяевам нужно «отмываться» после 0:3. Естественно, они будут идти вперед. Но «Ливер» потихоньку нащупал свою игру. Так что обмен голами в Лондоне представляется более реальным исходом.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Тоттенхэм»: Биссума, Кулушевски, Мэддисон (все - травмы)

«Ливерпуль»: Эндо, Гомес, Гакпо, Собослаи,  Байчетич, Леони, Фримпонг (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал»«Тоттенхэм»:

Позиция«Тоттенхэм»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Викарио1. БекерВратарь
Защитник24. Спенс26. РобертсонЗащитник
Защитник37. ван де Вен5. КонатеЗащитник
Защитник17. Ромеро4. ван ДейкЗащитник
Защитник23. Порро6. КеркезЗащитник
Полузащитник6. Пальинья38. ГравенбергПолузащитник
Полузащитник 30. Бентанкур17. ДжонсПолузащитник 
Полузащитник29. Сарр10. Мак АллистерПолузащитник
Нападающий7. Симонс7. ВирцПолузащитник
Нападающий20. Кудус11. СалахПолузащитник
Нападающий39. Коло-Муани22. ЭкитикеНападающий
Главный тренерТомас ФранкАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» установила высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи. Победа хозяев котируется за 3.40, гостей - за 2.10. На ничью можно поставить за 3.80.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»?

В соответствующей линии «БЕТСИТИ» ниже всего - за 6.70 - котируется результативная ничья - 1:1. 

Где смотреть матч «Тоттенхэм» - «Ливерпуль»?

В России матчи АПЛ официально не транслируются. Следить за ходом игры онлайн можно на сайте «БЕТСИТИ».

Кто выиграет АПЛ?

В топе фаворитов сезона  «Ливерпуль» занимает третье место. Удачная ставка на второе подряд чемпионство «красных» обещает 25-кратный выигрыш. Топ фаворитов АПЛ возглавляет «Арсенал» (коэффициент на победу - 1.67).

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

Топы букмекеров
