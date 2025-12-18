Тоттенхэм - Ливерпуль, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На субботу, 20 декабря, в английской Премьер-лиге запланировано сразу восемь матчей. Среди них сразу обращает на себя внимание противостояние в столице. В гости к «Тоттенхэму» едет действующий чемпион страны - «Ливерпуль». Рассказываем о самых интересных вариантах для пари в этой игре.
Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|50
|46
|92
|214-310
|«Ливерпуль»
|92
|46
|50
|310-214
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Ноттингем Форест»
3:0
«Тоттенхэм»
АПЛ
|09.12.2025
|«Тоттенхэм»
3:0
«Копенгаген»
Лига чемпионов
|06.12.2025
|«Тоттенхэм»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|02.12.2025
|«Ньюкасл»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|29.11.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Брайтон»
АПЛ
|09.12.2025
|«Интер»
0:1
«Ливерпуль»
АПЛ
|06.12.2025
|«Лидс»
3:3
«Ливерпуль»
АПЛ
|03.12.2025
|«Ливерпуль»
1:1
«Сандерленд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Вест Хэм»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
В турнирной таблице соперников разделяют всего четыре очка. Другое дело, что пока оба участника Лиги чемпионов занимают совсем не те места, на которые нацеливаются.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|16
|11
|3
|2
|30-10
|36
|2. Манчестер Сити
|16
|11
|1
|4
|38-16
|34
|3. Астон Вилла
|16
|10
|3
|3
|25-17
|33
|4. Челси
|16
|8
|4
|4
|27-15
|28
|5. Манчестер Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|30-26
|26
|6. Кристал Пэлас
|16
|7
|5
|4
|20-15
|26
|7. Ливерпуль
|16
|8
|2
|6
|26-24
|26
|8. Сандерленд
|16
|7
|5
|4
|19-17
|26
|9. Эвертон
|16
|7
|3
|6
|18-19
|24
|10. Брайтон
|16
|6
|5
|5
|25-23
|23
|11. Тоттенхэм
|16
|6
|4
|6
|25-21
|22
|12. Ньюкасл
|16
|6
|4
|6
|21-20
|22
|13. Борнмут
|16
|5
|6
|5
|25-28
|21
|14. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|15. Брентфорд
|16
|6
|2
|8
|22-25
|20
|16. Ноттингем Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|17. Лидс
|16
|4
|4
|8
|20-30
|16
|18. Вест Хэм
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|19. Бернли
|16
|3
|1
|12
|18-33
|10
|20. Вулверхэмптон
|16
|0
|2
|14
|9-35
|2
«Тоттенхэм» - возможно, самая взбалмошная банда АПЛ. Никогда не знаешь наперед, чего от них ожидать. Осень лондонцы закрыли тремя поражениями подряд, зиму открыли тремя же матчами без поражений. И только на душе у болельщиков «шпор» потеплело, как последовал очередной обескураживающий удар - 0:3 от «Ноттингем Форест».
В «Ливерпуле» тоже неспокойно: отголоски конфликта между Арне Слотом и Мо Салахом еще долго будут преследовать команду. Но результаты уже заметно улучшились. После трех крупных (!) поражений чемпион Англии взял себя в руки и начал новую серию, беспроигрышную. После победы над «Брайтоном» (2:0) она достигла уже пяти матчей.
В противостоянии столь непостоянных команд прогнозы - особо рискованная вещь. Поразмыслим логически: хозяевам нужно «отмываться» после 0:3. Естественно, они будут идти вперед. Но «Ливер» потихоньку нащупал свою игру. Так что обмен голами в Лондоне представляется более реальным исходом.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Матч в Лондоне покажут в прямом эфире некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Тоттенхэм»: Биссума, Кулушевски, Мэддисон (все - травмы)
«Ливерпуль»: Эндо, Гомес, Гакпо, Собослаи, Байчетич, Леони, Фримпонг (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Викарио
|1. Бекер
|Вратарь
|Защитник
|24. Спенс
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|37. ван де Вен
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|17. Ромеро
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|23. Порро
|6. Керкез
|Защитник
|Полузащитник
|6. Пальинья
|38. Гравенберг
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Бентанкур
|17. Джонс
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Сарр
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Симонс
|7. Вирц
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Кудус
|11. Салах
|Полузащитник
|Нападающий
|39. Коло-Муани
|22. Экитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Томас Франк
|Арне Слот
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» установила высокие коэффициенты на все базовые исходы встречи. Победа хозяев котируется за 3.40, гостей - за 2.10. На ничью можно поставить за 3.80.
В соответствующей линии «БЕТСИТИ» ниже всего - за 6.70 - котируется результативная ничья - 1:1.
В России матчи АПЛ официально не транслируются. Следить за ходом игры онлайн можно на сайте «БЕТСИТИ».
В топе фаворитов сезона «Ливерпуль» занимает третье место. Удачная ставка на второе подряд чемпионство «красных» обещает 25-кратный выигрыш. Топ фаворитов АПЛ возглавляет «Арсенал» (коэффициент на победу - 1.67).
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет, что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.