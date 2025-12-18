Тоттенхэм - Ливерпуль, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

«Тоттенхэм» - возможно, самая взбалмошная банда АПЛ. Никогда не знаешь наперед, чего от них ожидать. Осень лондонцы закрыли тремя поражениями подряд, зиму открыли тремя же матчами без поражений. И только на душе у болельщиков «шпор» потеплело, как последовал очередной обескураживающий удар - 0:3 от «Ноттингем Форест».

В «Ливерпуле» тоже неспокойно: отголоски конфликта между Арне Слотом и Мо Салахом еще долго будут преследовать команду. Но результаты уже заметно улучшились. После трех крупных (!) поражений чемпион Англии взял себя в руки и начал новую серию, беспроигрышную. После победы над «Брайтоном» (2:0) она достигла уже пяти матчей.

В противостоянии столь непостоянных команд прогнозы - особо рискованная вещь. Поразмыслим логически: хозяевам нужно «отмываться» после 0:3. Естественно, они будут идти вперед. Но «Ливер» потихоньку нащупал свою игру. Так что обмен голами в Лондоне представляется более реальным исходом.