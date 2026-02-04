Ведомости
Спорт

1 февраля 4:31

Тоттенхэм - Манчестер Сити, 1 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

У участников плей-офф Лиги чемпионов всего одна победа на двоих в 2026 году в АПЛ!
Валентин Васильев

На первый день февраля в английской Премьер-лиге запланировано четыре матча. Самый поздний временной слот отдан потенциально увлекательной игре в Лондоне. «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити». Рассказываем, чего ждать от столичного противостояния любителям британского футбола. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Тоттенхэм» (Лондон) 

01.02.2026, Вс

19:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 4.70

Х - 4.20

П2 - 1.72

Турнир: английская Премьер-лига, 24-й тур

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Тоттенхэм»663564231-249
«Манчестер Сити»643566249-231

Последние пять матчей «Тоттенхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Айнтрахт»

0:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

24.01.2026«Бернли»

2:2

«Тоттенхэм»

АПЛ

20.01.2026«Тоттенхэм»

2:0

«Боруссия»

Лига чемпионов

17.01.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Вест Хэм»

АПЛ

10.01.2026«Тоттенхэм»

1:2

«Астон Вилла»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Галатасарай»

Лига чемпионов

24.01.2026«Манчестер Сити»

2:0

«Вулверхэмптон»

    АПЛ

20.01.2026«Буде-Глимт»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

17.01.2026«Манчестер Юнайтед»

2:0

«Манчестер Сити»

АПЛ

13.01.2026«Ньюкасл»

0:2

«Манчестер Сити»

    Кубок лиги

Место в турнирной таблице

По итогам субботних матчей таблица АПЛ приняла следующий вид:

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал24165346-1753
2Манчестер Сити23144547-2146
3Астон Вилла23144535-2546
4Челси24117642-2740
5Ливерпуль24116739-3339
6Манчестер Юнайтед23108541-3438
7Фулхэм23104932-3234
8Эвертон2497826-2734
9Брентфорд231031035-3233
10Ньюкасл2496933-3333
11Борнмут2489740-4333
12Сандерленд2389624-2633
13Брайтон24710734-3231
14Тоттенхэм2377933-3128
15Кристал Пэлас2377924-2828
16Лидс24681031-4226
17Ноттингем Форест23741223-3425
18Вест Хэм24551429-4820
19Бернли23361425-4415
20Вулверхэмптон24151815-458

Прогноз на матч

Положение команд в турнирной таблице вроде бы однозначно говорит о соотношении сил. Разумеется, «Манчестер Сити» - фаворит. Однако «Тоттенхэм» заведомым аутсайдером не назовешь. Между прочим, в другой таблице, лигочемпионской, лондонцы завершили Общий этап выше «горожан»! При этом обе команды квалифицировались в 1/8 финала напрямую: «Тоттенхэм» - с четвертой позиции, «Сити» - с восьмой.

Возможно, для успешных выступлений в двух тяжелейших турнирах ресурсов команде Томаса Франка не хватает. В АПЛ она в этом году вообще еще не побеждала - всего три очка (все - за счет ничьих) за пять туров. 

Впрочем, у парней Гвардиолы в январе дела шли в Премьер-лиге немногим лучше: три ничьи, поражение в дерби от «Юнайтед». Лишь неделю тому один из фаворитов сезона наконец-то выиграл - 2:0 у скромного «Вулверхэмптона».

Так что к личной встрече команды подходят в схожем игровом и психологическом состоянии. На наш взгляд, кому-либо из них сегодня сложно будет сохранить ворота в неприкосновенности.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Тоттенхэм»: Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)

«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Савиньо (все – травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Тоттенхэм»«Манчестер Сити»
ВратарьГульельмо ВикариоДжанлуиджи Доннарумма
ЗащитникБен ДэвисМатеуш Нунеш
ЗащитникМикки ван де ВенАбдукодир Хусанов
ЗащитникКристиан РомероНатан Аке
ЗащитникДестени УдоджиНико О’Райли
ПолузащитникАрчи ГрэйТиджани Рейндерс
ПолузащитникКонор ГаллахерФил Фоден
ПолузащитникМатис ТельБернанду Силва
ПолузащитникХави СимонсРаян Шерки
ПолузащитникВильзон ОдоберЖереми Доку
НападающийРандаль Коло-МуаниЭрлинг Холанд
Главный тренерТомас ФранкХосеп Гвардиола

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу хозяев поля в «БЕТСИТИ» совсем немного не дотягивает до пятерки (4.70). Ничья котируется немного ниже - за 4.20. Выигрыш гостей идет за 1.72.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»?

На тотал больше 2.5 больше дают 1.67. ТМ 2.5 котируется за 2.23.

Где смотреть матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»?

На территории РФ матчи АПЛ легально не транслируются.

