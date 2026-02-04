Тоттенхэм - Манчестер Сити, 1 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Положение команд в турнирной таблице вроде бы однозначно говорит о соотношении сил. Разумеется, «Манчестер Сити» - фаворит. Однако «Тоттенхэм» заведомым аутсайдером не назовешь. Между прочим, в другой таблице, лигочемпионской, лондонцы завершили Общий этап выше «горожан»! При этом обе команды квалифицировались в 1/8 финала напрямую: «Тоттенхэм» - с четвертой позиции, «Сити» - с восьмой.

Возможно, для успешных выступлений в двух тяжелейших турнирах ресурсов команде Томаса Франка не хватает. В АПЛ она в этом году вообще еще не побеждала - всего три очка (все - за счет ничьих) за пять туров.

Впрочем, у парней Гвардиолы в январе дела шли в Премьер-лиге немногим лучше: три ничьи, поражение в дерби от «Юнайтед». Лишь неделю тому один из фаворитов сезона наконец-то выиграл - 2:0 у скромного «Вулверхэмптона».

Так что к личной встрече команды подходят в схожем игровом и психологическом состоянии. На наш взгляд, кому-либо из них сегодня сложно будет сохранить ворота в неприкосновенности.