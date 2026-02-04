Тоттенхэм - Манчестер Сити, 1 февраля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
На первый день февраля в английской Премьер-лиге запланировано четыре матча. Самый поздний временной слот отдан потенциально увлекательной игре в Лондоне. «Тоттенхэм» сразится с «Манчестер Сити». Рассказываем, чего ждать от столичного противостояния любителям британского футбола.
Турнир: английская Премьер-лига, 24-й тур
Стадион: «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Тоттенхэм»
|66
|35
|64
|231-249
|«Манчестер Сити»
|64
|35
|66
|249-231
Последние пять матчей «Тоттенхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Айнтрахт»
0:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Бернли»
2:2
«Тоттенхэм»
АПЛ
|20.01.2026
|«Тоттенхэм»
2:0
«Боруссия»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Вест Хэм»
АПЛ
|10.01.2026
|«Тоттенхэм»
1:2
«Астон Вилла»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Манчестер Сити»
2:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|20.01.2026
|«Буде-Глимт»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|17.01.2026
|«Манчестер Юнайтед»
2:0
«Манчестер Сити»
АПЛ
|13.01.2026
|«Ньюкасл»
0:2
«Манчестер Сити»
Кубок лиги
По итогам субботних матчей таблица АПЛ приняла следующий вид:
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|24
|16
|5
|3
|46-17
|53
|2
|Манчестер Сити
|23
|14
|4
|5
|47-21
|46
|3
|Астон Вилла
|23
|14
|4
|5
|35-25
|46
|4
|Челси
|24
|11
|7
|6
|42-27
|40
|5
|Ливерпуль
|24
|11
|6
|7
|39-33
|39
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|10
|8
|5
|41-34
|38
|7
|Фулхэм
|23
|10
|4
|9
|32-32
|34
|8
|Эвертон
|24
|9
|7
|8
|26-27
|34
|9
|Брентфорд
|23
|10
|3
|10
|35-32
|33
|10
|Ньюкасл
|24
|9
|6
|9
|33-33
|33
|11
|Борнмут
|24
|8
|9
|7
|40-43
|33
|12
|Сандерленд
|23
|8
|9
|6
|24-26
|33
|13
|Брайтон
|24
|7
|10
|7
|34-32
|31
|14
|Тоттенхэм
|23
|7
|7
|9
|33-31
|28
|15
|Кристал Пэлас
|23
|7
|7
|9
|24-28
|28
|16
|Лидс
|24
|6
|8
|10
|31-42
|26
|17
|Ноттингем Форест
|23
|7
|4
|12
|23-34
|25
|18
|Вест Хэм
|24
|5
|5
|14
|29-48
|20
|19
|Бернли
|23
|3
|6
|14
|25-44
|15
|20
|Вулверхэмптон
|24
|1
|5
|18
|15-45
|8
Положение команд в турнирной таблице вроде бы однозначно говорит о соотношении сил. Разумеется, «Манчестер Сити» - фаворит. Однако «Тоттенхэм» заведомым аутсайдером не назовешь. Между прочим, в другой таблице, лигочемпионской, лондонцы завершили Общий этап выше «горожан»! При этом обе команды квалифицировались в 1/8 финала напрямую: «Тоттенхэм» - с четвертой позиции, «Сити» - с восьмой.
Возможно, для успешных выступлений в двух тяжелейших турнирах ресурсов команде Томаса Франка не хватает. В АПЛ она в этом году вообще еще не побеждала - всего три очка (все - за счет ничьих) за пять туров.
Впрочем, у парней Гвардиолы в январе дела шли в Премьер-лиге немногим лучше: три ничьи, поражение в дерби от «Юнайтед». Лишь неделю тому один из фаворитов сезона наконец-то выиграл - 2:0 у скромного «Вулверхэмптона».
Так что к личной встрече команды подходят в схожем игровом и психологическом состоянии. На наш взгляд, кому-либо из них сегодня сложно будет сохранить ворота в неприкосновенности.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!
Следить за ходом матчей АПЛ онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
Потери
«Тоттенхэм»: Бергвалль, Порро, Ришарлисон, Мэддисон, Бентанкур, Кудус (все - травмы)
«Манчестер Сити»: Диаш, Ковачич, Гвардиол, Стоунз, Савиньо (все – травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Тоттенхэм»
|«Манчестер Сити»
|Вратарь
|Гульельмо Викарио
|Джанлуиджи Доннарумма
|Защитник
|Бен Дэвис
|Матеуш Нунеш
|Защитник
|Микки ван де Вен
|Абдукодир Хусанов
|Защитник
|Кристиан Ромеро
|Натан Аке
|Защитник
|Дестени Удоджи
|Нико О’Райли
|Полузащитник
|Арчи Грэй
|Тиджани Рейндерс
|Полузащитник
|Конор Галлахер
|Фил Фоден
|Полузащитник
|Матис Тель
|Бернанду Силва
|Полузащитник
|Хави Симонс
|Раян Шерки
|Полузащитник
|Вильзон Одобер
|Жереми Доку
|Нападающий
|Рандаль Коло-Муани
|Эрлинг Холанд
|Главный тренер
|Томас Франк
|Хосеп Гвардиола
Коэффициент на победу хозяев поля в «БЕТСИТИ» совсем немного не дотягивает до пятерки (4.70). Ничья котируется немного ниже - за 4.20. Выигрыш гостей идет за 1.72.
На тотал больше 2.5 больше дают 1.67. ТМ 2.5 котируется за 2.23.
На территории РФ матчи АПЛ легально не транслируются.