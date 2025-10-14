Ведомости
Трактор - Авангард, прогноз на 14 октября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Канадская тренерская дуэль в Челябинске
Валентин Васильев

Сезон в Континентальной хоккейной лиге разогнался. Игры идут буквально в режиме нон-стоп. В программе вторника советуем обратить внимание на противостояние в Челябинске. «Трактор» пришел в чувство после серии неудач и преисполнен желания развить последние успехи в игре с «Авангардом». Удастся ли? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Трактор» (Челябинск)

14.10.2025, Вт

17:00 МСК

«Авангард» (Омск)

П1 - 2.80

Х - 4.30

П2 - 2.23

Турнир: чемпионат КХЛ

Стадион: «Трактор» им. В. Белоусова (Челябинск, Россия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Трактор»25423128-124
«Авангард» 23425124-128

Последние пять игр «Трактора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Трактор»

3:1

«Локомотив»

КХЛ

09.10.2025«Трактор»

3:2 ОТ

«Барыс»

КХЛ

06.10.2025«Динамо» Мн

4:1

«Трактор»

КХЛ

04.10.2025«Шанхайские драконы»

5:4 ОТ

«Трактор»

КХЛ

02.10.2025«Динамо» Москва

3:2 Б

«Трактор»

КХЛ

Последние пять игр «Авангарда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.10.2025«Металлург»

1:5

«Авангард» 

КХЛ

10.10.2025«Автомобилист» 

3:0

«Авангард» 

КХЛ

06.10.2025«Авангард» 

1:4

«Автомобилист» 

КХЛ

03.10.2025«Авангард» 

4:1

«Локомотив»

КХЛ

01.10.2025«Авангард»

6:1

«Адмирал»

КХЛ

Место в турнирной таблице

Соперники расположились по соседству в таблице восточной конференции: хозяева идут четвертыми, гости - третьими.

МестоКомандаИВ (ВО)П (ПО)ШО
1.Металлург159 (2)2 (2)57-3724
2.Автомобилист158 (2)4 (1)48-3421
3.Авангард148 (2)4 (0)50-3320
4.Трактор155 (2)4 (4)43-4618
5.Ак Барс148 (0)5 (1)38-4117
6.Нефтехимик156 (1)7 (1)37-4415
7.Барыс153 (2)7 (3)36-4413
8.Амур135 (0)6 (2)26-3112
9.Адмирал113 (2)4 (2)26-2912
10.Сибирь131 (5)7 (0)27-3512
11.Салават Юлаев122 (1)7 (2)26-378

Прогноз на матч

В прошлом сезоне «Трактор» второй раз в этом десятилетии и в клубной истории достиг финала Кубка Гагарина. Но, как и тремя годами ранее, завладеть трофеем не сумел. В 2022 году путь челябинцам преградил «Металлург» из Магнитогорска, а этой весной - «Локомотив». Разумеется, команда Бенуа Гру по умолчанию входит в топ фаворитов как своей конференции, так и чемпионата в целом.

Правда, пока «трактористы» выступают с переменным успехом. В конце сентября - начале октября они вообще умудрились проиграть четырежды подряд. Справедливости ради нужно отметить, что эта серия пришлась на выездные матчи. По возвращении домой челябинцы снова начали побеждать -  3:2 у «Барыса», 3:1 у «Локомотива». Естественно, они рассчитывают и во вторник сполна воспользоваться всеми преимуществами родного льда.

«Авангард» в сентябре выдал шесть побед подряд и в целом выступает пока успешнее своего соперника. Из шести выездных матчей сезона две трети омичи выиграли. Так что «заруба» обещает быть крайне напряженной. 

Личные встречи команд в последнее время отличает высокая результативность. В пяти из шести предыдущих «личек» клубы сообща забрасывали от шести шайб и больше. Есть надежда, что и в этот вторник хоккеисты порадуют зрителя искрометным и результативным хоккеем.

Трансляции

В прямом эфире игру покажут тематические каналы «KHL» и «KHL Prime». Также посмотреть трансляцию в высоком качестве можно на «Кинопоиске» и «Okko». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«KHL», «KHL Prime»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Оkko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Кинопоиск»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
AllHockeyТекстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БЕТСИТИ  дают коэффициент 2.80 на выигрыш «Трактора» и 2.23 - на его соперника. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Трактор» - «Авангард»?

Эксперты ожидают конкурентное противостояние, но отдают небольшое предпочтение гостям. Три последних матча завершились в пользу челябинцев, причем сентябрьский - крупной победой 5:1.  

Где купить билет на матч «Трактор» - «Авангард»?

Билеты стоимостью от 1070 до 2270 рублей еще есть в продаже. Полную информацию о билетной программе можно найти на официальном сайте КХЛ.

Кто тренирует «Трактор» и «Авангард»?

У руля обоих коллективов стоят канадские специалисты - соответственно, Бенуа Гру и Ги Буше.

