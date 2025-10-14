Трактор - Авангард, прогноз на 14 октября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

В прошлом сезоне «Трактор» второй раз в этом десятилетии и в клубной истории достиг финала Кубка Гагарина. Но, как и тремя годами ранее, завладеть трофеем не сумел. В 2022 году путь челябинцам преградил «Металлург» из Магнитогорска, а этой весной - «Локомотив». Разумеется, команда Бенуа Гру по умолчанию входит в топ фаворитов как своей конференции, так и чемпионата в целом.

Правда, пока «трактористы» выступают с переменным успехом. В конце сентября - начале октября они вообще умудрились проиграть четырежды подряд. Справедливости ради нужно отметить, что эта серия пришлась на выездные матчи. По возвращении домой челябинцы снова начали побеждать - 3:2 у «Барыса», 3:1 у «Локомотива». Естественно, они рассчитывают и во вторник сполна воспользоваться всеми преимуществами родного льда.

«Авангард» в сентябре выдал шесть побед подряд и в целом выступает пока успешнее своего соперника. Из шести выездных матчей сезона две трети омичи выиграли. Так что «заруба» обещает быть крайне напряженной.

Личные встречи команд в последнее время отличает высокая результативность. В пяти из шести предыдущих «личек» клубы сообща забрасывали от шести шайб и больше. Есть надежда, что и в этот вторник хоккеисты порадуют зрителя искрометным и результативным хоккеем.