Трактор - Авангард, прогноз на 14 октября: ставки и коэффициенты на матч КХЛ

Сезон в Континентальной хоккейной лиге разогнался. Игры идут буквально в режиме нон-стоп. В программе вторника советуем обратить внимание на противостояние в Челябинске. «Трактор» пришел в чувство после серии неудач и преисполнен желания развить последние успехи в игре с «Авангардом». Удастся ли?
Турнир: чемпионат КХЛ
Стадион: «Трактор» им. В. Белоусова (Челябинск, Россия)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Трактор»
|25
|4
|23
|128-124
|«Авангард»
|23
|4
|25
|124-128
Последние пять игр «Трактора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Трактор»
3:1
«Локомотив»
КХЛ
|09.10.2025
|«Трактор»
3:2 ОТ
«Барыс»
КХЛ
|06.10.2025
|«Динамо» Мн
4:1
«Трактор»
КХЛ
|04.10.2025
|«Шанхайские драконы»
5:4 ОТ
«Трактор»
КХЛ
|02.10.2025
|«Динамо» Москва
3:2 Б
«Трактор»
КХЛ
Последние пять игр «Авангарда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.10.2025
|«Металлург»
1:5
«Авангард»
КХЛ
|10.10.2025
|«Автомобилист»
3:0
«Авангард»
КХЛ
|06.10.2025
|«Авангард»
1:4
«Автомобилист»
КХЛ
|03.10.2025
|«Авангард»
4:1
«Локомотив»
КХЛ
|01.10.2025
|«Авангард»
6:1
«Адмирал»
КХЛ
Соперники расположились по соседству в таблице восточной конференции: хозяева идут четвертыми, гости - третьими.
|Место
|Команда
|И
|В (ВО)
|П (ПО)
|Ш
|О
|1.
|Металлург
|15
|9 (2)
|2 (2)
|57-37
|24
|2.
|Автомобилист
|15
|8 (2)
|4 (1)
|48-34
|21
|3.
|Авангард
|14
|8 (2)
|4 (0)
|50-33
|20
|4.
|Трактор
|15
|5 (2)
|4 (4)
|43-46
|18
|5.
|Ак Барс
|14
|8 (0)
|5 (1)
|38-41
|17
|6.
|Нефтехимик
|15
|6 (1)
|7 (1)
|37-44
|15
|7.
|Барыс
|15
|3 (2)
|7 (3)
|36-44
|13
|8.
|Амур
|13
|5 (0)
|6 (2)
|26-31
|12
|9.
|Адмирал
|11
|3 (2)
|4 (2)
|26-29
|12
|10.
|Сибирь
|13
|1 (5)
|7 (0)
|27-35
|12
|11.
|Салават Юлаев
|12
|2 (1)
|7 (2)
|26-37
|8
В прошлом сезоне «Трактор» второй раз в этом десятилетии и в клубной истории достиг финала Кубка Гагарина. Но, как и тремя годами ранее, завладеть трофеем не сумел. В 2022 году путь челябинцам преградил «Металлург» из Магнитогорска, а этой весной - «Локомотив». Разумеется, команда Бенуа Гру по умолчанию входит в топ фаворитов как своей конференции, так и чемпионата в целом.
Правда, пока «трактористы» выступают с переменным успехом. В конце сентября - начале октября они вообще умудрились проиграть четырежды подряд. Справедливости ради нужно отметить, что эта серия пришлась на выездные матчи. По возвращении домой челябинцы снова начали побеждать - 3:2 у «Барыса», 3:1 у «Локомотива». Естественно, они рассчитывают и во вторник сполна воспользоваться всеми преимуществами родного льда.
«Авангард» в сентябре выдал шесть побед подряд и в целом выступает пока успешнее своего соперника. Из шести выездных матчей сезона две трети омичи выиграли. Так что «заруба» обещает быть крайне напряженной.
Личные встречи команд в последнее время отличает высокая результативность. В пяти из шести предыдущих «личек» клубы сообща забрасывали от шести шайб и больше. Есть надежда, что и в этот вторник хоккеисты порадуют зрителя искрометным и результативным хоккеем.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|БЕТСИТИ
|До 100 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру покажут тематические каналы «KHL» и «KHL Prime». Также посмотреть трансляцию в высоком качестве можно на «Кинопоиске» и «Okko».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«KHL», «KHL Prime»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Оkko»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Кинопоиск»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|AllHockey
|Текстовая
|-
Аналитики БЕТСИТИ дают коэффициент 2.80 на выигрыш «Трактора» и 2.23 - на его соперника. Ничья идет в конторе с котировкой 4.30.
Эксперты ожидают конкурентное противостояние, но отдают небольшое предпочтение гостям. Три последних матча завершились в пользу челябинцев, причем сентябрьский - крупной победой 5:1.
Билеты стоимостью от 1070 до 2270 рублей еще есть в продаже. Полную информацию о билетной программе можно найти на официальном сайте КХЛ.
У руля обоих коллективов стоят канадские специалисты - соответственно, Бенуа Гру и Ги Буше.