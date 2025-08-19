Никита Цзю — Лулзим Исмаили, 20 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В среду, 20 августа, в Сиднее пройдет вечер профессионального бокса, который возглавит бой с участием Никиты Цзю. Представитель Австралии оспорит с немцем Лулзином Исмаили пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,85 кг). Сумеет ли сын легендарного Кости Цзю сохранить идеальный рекорд и защитить титул?
Цзю
Исмаили
Австралия
Страна
Германия / Северная Македония
27
Возраст
28
10
Бои
12
10 (8)
Победы (нокауты)
12 (7)
0
Поражения (нокауты)
0
24
Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec
Неактивен
177
Рост (см)
174
178
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Правша
Младший брат бывшего чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея (Тима) Цзю. Занимается боксом с детства, но после юниорских успехов в 16 лет ушел из спорта, после чего возобновил карьеру в 23-летнем возрасте. С 2022 года провел десять боев и все выиграл. В последнем поединке в августе прошлого года нокаутировал Коэна Мазудье в девятом раунде.
На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел в Германии и Северной Македонии. В последнем официальном поединке в июле прошлого года победил Флориана Вильденхофа единогласным решением. В октябре нокаутом в пятом раунде уступил Сумбу Нсаси на турнире IBA, но результат не вошел в официальный рекорд.
У обоих спортсменов идеальные профессиональные рекорды, но коэффициенты абсолютно разгромные. Дело в том, что уровень оппозиции у Цзю был относительно скромен, но не настолько, как у Исмаили. Да и в пассиве немца поражение нокаутом в последнем поединке, которое не вошло в официальный рекорд. Зато тот бой явно показал уровень Исмаили — и Цзю на бумаге гораздо сильнее.
Австралиец наверняка вновь навяжет агрессивный прессинг и будет активно разбивать соперника. На помощь придет и домашняя публика, что наверняка дополнительно зарядит Цзю. Исмаили же, полагаем, в лучшем случае сможет сопротивляться в первых раундах. При этом бой рассчитан на десять, а немец никогда не бился больше шести.
Вполне возможно, что к экватору Исмаили просядет функционально, и уже тогда Цзю поставит точку. В любом случае ждем досрочную победу австралийца. Коэффициенты вынуждают рисковать, поэтому попробуем заиграть комбинацию.
Турнир на арене «ICC Sydney Theatre» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) начнется в среду, 20 августа, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю — Исмаили стоит ожидать не ранее 12:00 мск.
В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.
