Никита Цзю — Лулзим Исмаили, 20 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

У обоих спортсменов идеальные профессиональные рекорды, но коэффициенты абсолютно разгромные. Дело в том, что уровень оппозиции у Цзю был относительно скромен, но не настолько, как у Исмаили. Да и в пассиве немца поражение нокаутом в последнем поединке, которое не вошло в официальный рекорд. Зато тот бой явно показал уровень Исмаили — и Цзю на бумаге гораздо сильнее.

Австралиец наверняка вновь навяжет агрессивный прессинг и будет активно разбивать соперника. На помощь придет и домашняя публика, что наверняка дополнительно зарядит Цзю. Исмаили же, полагаем, в лучшем случае сможет сопротивляться в первых раундах. При этом бой рассчитан на десять, а немец никогда не бился больше шести.

Вполне возможно, что к экватору Исмаили просядет функционально, и уже тогда Цзю поставит точку. В любом случае ждем досрочную победу австралийца. Коэффициенты вынуждают рисковать, поэтому попробуем заиграть комбинацию.