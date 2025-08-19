Ведомости
Никита Цзю — Лулзим Исмаили, 20 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Проходной бой для сына Кости Цзю?
Александр Бокулёв
Источник: No Limit Boxing
Источник: No Limit Boxing

В среду, 20 августа, в Сиднее пройдет вечер профессионального бокса, который возглавит бой с участием Никиты Цзю. Представитель Австралии оспорит с немцем Лулзином Исмаили пояс WBO Inter-Continental в первом среднем весе (до 69,85 кг). Сумеет ли сын легендарного Кости Цзю сохранить идеальный рекорд и защитить титул? 

Статистика

Цзю

 

Исмаили

Австралия

Страна

Германия / Северная Македония

27

Возраст

28

10

Бои

12

10 (8)

Победы (нокауты)

12 (7)

0

Поражения (нокауты)

0

24

Место в рейтинге первого среднего дивизиона BoxRec

Неактивен

177

Рост (см)

174

178

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Никита Цзю

Младший брат бывшего чемпиона WBO в первом среднем весе Тимофея (Тима) Цзю. Занимается боксом с детства, но после юниорских успехов в 16 лет ушел из спорта, после чего возобновил карьеру в 23-летнем возрасте. С 2022 года провел десять боев и все выиграл. В последнем поединке в августе прошлого года нокаутировал Коэна Мазудье в девятом раунде.

Лулзим Исмаили

На профессиональном ринге выступает с 2019 года. Большую часть карьеры провел в Германии и Северной Македонии. В последнем официальном поединке в июле прошлого года победил Флориана Вильденхофа единогласным решением. В октябре нокаутом в пятом раунде уступил Сумбу Нсаси на турнире IBA, но результат не вошел в официальный рекорд.

Сравнение коэффициентов

 Победа ЦзюПобеда ИсмаилиДосрочное завершениеПолный бой
FONBET1,0215,001,164,50

Прогноз на бой

У обоих спортсменов идеальные профессиональные рекорды, но коэффициенты абсолютно разгромные. Дело в том, что уровень оппозиции у Цзю был относительно скромен, но не настолько, как у Исмаили. Да и в пассиве немца поражение нокаутом в последнем поединке, которое не вошло в официальный рекорд. Зато тот бой явно показал уровень Исмаили — и Цзю на бумаге гораздо сильнее.

Австралиец наверняка вновь навяжет агрессивный прессинг и будет активно разбивать соперника. На помощь придет и домашняя публика, что наверняка дополнительно зарядит Цзю. Исмаили же, полагаем, в лучшем случае сможет сопротивляться в первых раундах. При этом бой рассчитан на десять, а немец никогда не бился больше шести.

Вполне возможно, что к экватору Исмаили просядет функционально, и уже тогда Цзю поставит точку. В любом случае ждем досрочную победу австралийца. Коэффициенты вынуждают рисковать, поэтому попробуем заиграть комбинацию.

Где смотреть бой Цзю Исмаили

Турнир на арене «ICC Sydney Theatre» в Сиднее (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) начнется в среду, 20 августа, в 10:00 по московскому времени. Главный бой Цзю — Исмаили стоит ожидать не ранее 12:00 мск.

В России легальная бесплатная прямая трансляция не будет доступна.

Полный кард

  • Никита Цзю (Австралия) — Лулзим Исмаили (Германия / Северная Македония). Первый средний вес. Бой за титул WBO Inter-Continental;
  • Майкл Зерафа (Австралия) — Майки Далман (США). Средний вес. Бой за титул WBO Inter-Continental;
  • Брок Джарвис (Австралия) — Сэм Бэк (Новая Зеландия). Средний вес;
  • Ахмад Реда (Австралия) — Бруно Таримо (Танзания). Первый полусредний вес. Бой за титул чемпиона Австралии;
  • Джаззи Парр (Австралия) — Ифаша Камарудин (Сингапур). Второй наилегчайший вес;
  • Джейкоб Клиншоу (Австралия) — Исайяс Сетт (Австралия). Полусредний вес;
  • Наки Сагуба (Папуа-Новая Гвинея) — Блейр Герати (Австралия). Первый полусредний вес;
  • Эшли Хил (Австралия) — Шеннон Роуз (Австралия). Второй средний вес.

