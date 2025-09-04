Альберт Туменов — Винисиус Круз, 5 сентября: прогноз на главный бой турнира ACA, трансляция и полный кард

Противостояние двух ярких ударников. Главный козырь Туменова — отменный бокс. Прошлый бой с Вагаевым проявил проблемы с борьбой, но вряд ли до нее дойдет в предстоящем поединке. Круз тоже предпочитает решать вопросы на верхнем этаже, вот только хуже защищается и держит удар.

При этом важно, что бразилец, как правило, действует в менее агрессивном стиле. Он умеет работать на дистанции, хорошо раскладывает силы. Полагаем, Туменов далеко не сразу приспособится к сопернику и в целом не будет рисковать. Есть все основания ожидать, что бой затянется, но в итоге общее преимущество россиянина в классе всё же скажется.