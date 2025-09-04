Альберт Туменов — Винисиус Круз, 5 сентября: прогноз на главный бой турнира ACA, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Турнир ACA 191 возглавит рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянином Альбертом Туменовым и бразильцем Винисиусом Крузом. Сумеет ли бывший чемпион вернуться на победную тропу?
Туменов
Круз
Россия
Страна
Бразилия
33
Возраст
35
30
Бои
21
24 (15 / 0 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (8 / 1 / 5)
6 (0 / 2 / 4)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
6 (3 / 0 / 3)
0
Ничьи
1
1
Место в рейтинге полусреднего дивизиона ACA
10
180
Рост (см)
185
184
Размах рук (см)
187
Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — балкарец. Старший брат бойца Биберта Туменова. В пятилетнем возрасте начал заниматься каратэ кёкусинкай, впоследствии освоил армейский рукопашный бой, бокс и боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех. С 2017 года выступает в ACB, выиграл пояс в полусреднем весе. После преобразования лиги в ACA стал первым чемпионом в этой же категории. Один раз защитил титул, после чего покинул организацию. В 2022 году вернулся в ACA, вновь забрал пояс в полусреднем весе. В последнем поединке в феврале уступил Абубакару Вагаеву единогласным решением судей, потерял титул и прервал серию из восьми побед. Занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.
В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Бился в Jungle Fight, Brave CF и других промоушенах. В ACA дебютировал в 2022-м и в этой лиге выиграл четыре раз и уступил дважды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Николая Алексахина единогласным решением судей.
Противостояние двух ярких ударников. Главный козырь Туменова — отменный бокс. Прошлый бой с Вагаевым проявил проблемы с борьбой, но вряд ли до нее дойдет в предстоящем поединке. Круз тоже предпочитает решать вопросы на верхнем этаже, вот только хуже защищается и держит удар.
При этом важно, что бразилец, как правило, действует в менее агрессивном стиле. Он умеет работать на дистанции, хорошо раскладывает силы. Полагаем, Туменов далеко не сразу приспособится к сопернику и в целом не будет рисковать. Есть все основания ожидать, что бой затянется, но в итоге общее преимущество россиянина в классе всё же скажется.
Турнир АСА 191 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 5 сентября, в 18:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Туменов — Круз стоит ожидать около 23:00 мск.
В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:55 мск.