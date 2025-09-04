Ведомости
Альберт Туменов — Винисиус Круз, 5 сентября: прогноз на главный бой турнира ACA, трансляция и полный кард

Дуэль ударников
Александр Бокулёв
Источник: ACA
Источник: ACA

Турнир ACA 191 возглавит рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг) между россиянином Альбертом Туменовым и бразильцем Винисиусом Крузом. Сумеет ли бывший чемпион вернуться на победную тропу?

Статистика

Туменов

 

Круз

Россия

Страна

Бразилия

33

Возраст

35

30

Бои

21

24 (15 / 0 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (8 / 1 / 5)

6 (0 / 2 / 4)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

6 (3 / 0 / 3)

0

Ничьи

1

1

Место в рейтинге полусреднего дивизиона ACA

10

180

Рост (см)

185

184

Размах рук (см)

187

Альберт Туменов

Уроженец Кабардино-Балкарской Республики, по национальности — балкарец. Старший брат бойца Биберта Туменова. В пятилетнем возрасте начал заниматься каратэ кёкусинкай, впоследствии освоил армейский рукопашный бой, бокс и боевое самбо. В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м непобежденным пришел в UFC, где выиграл пять боев и уступил в трех. С 2017 года выступает в ACB, выиграл пояс в полусреднем весе. После преобразования лиги в ACA стал первым чемпионом в этой же категории. Один раз защитил титул, после чего покинул организацию. В 2022 году вернулся в ACA, вновь забрал пояс в полусреднем весе. В последнем поединке в феврале уступил Абубакару Вагаеву единогласным решением судей, потерял титул и прервал серию из восьми побед. Занимает девятое место в рейтинге лучших бойцов ACA вне зависимости от весовой категории.

Винисиус Круз

В профессиональных ММА выступает с 2009 года. Бился в Jungle Fight, Brave CF и других промоушенах. В ACA дебютировал в 2022-м и в этой лиге выиграл четыре раз и уступил дважды. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в июне одолел Николая Алексахина единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

 Победа ТуменоваПобеда КрузаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,078,252,551,45

Прогноз на бой

Противостояние двух ярких ударников. Главный козырь Туменова — отменный бокс. Прошлый бой с Вагаевым проявил проблемы с борьбой, но вряд ли до нее дойдет в предстоящем поединке. Круз тоже предпочитает решать вопросы на верхнем этаже, вот только хуже защищается и держит удар.

При этом важно, что бразилец, как правило, действует в менее агрессивном стиле. Он умеет работать на дистанции, хорошо раскладывает силы. Полагаем, Туменов далеко не сразу приспособится к сопернику и в целом не будет рисковать. Есть все основания ожидать, что бой затянется, но в итоге общее преимущество россиянина в классе всё же скажется.

Полный кард, где смотреть бой Туменов — Круз

Турнир АСА 191 стартует в Краснодаре в «Баскет-Холле» в пятницу, 5 сентября, в 18:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 21:00 мск, поэтому главный бой Туменов Круз стоит ожидать около 23:00 мск.

В полном объеме турнир покажут официальные ресурсы лиги ACA (там же можно приобрести билеты) и кабельный канал «Матч! Боец». На федеральном «Матч ТВ» прямая трансляция начнется в 21:55 мск.

Основной кард

  • Альберт Туменов (Россия) Винисиус Круз (Бразилия). Полусредний вес;
  • Мухамед Коков (Россия) — Дави Рамос (Бразилия). Легкий вес;
  • Андрей Кошкин (Россия) — Элиас Сильверио (Бразилия). Полусредний вес;
  • Никола Дипчиков (Болгария) — Ибрагим Магомедов (Россия). Средний вес;
  • Адам Богатырев (Россия) — Клидсон Абреу (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Абдул-Рахман Темиров (Россия) — Аурел Пиртеа (Румыния). Легкий вес;

Прелимы

  • Айк Казарян (Армения) — Чарльз Энрике (Бразилия). Легчайший вес;
  • Ислам Мешев (Россия) — Гегам Манавазян (Армения). Полулегкий вес;
  • Амазасп Мартиросян (Россия) — Херберт Батиста (Бразилия). Полусредний вес;
  • Алексей Мешков (Россия) — Вадим Огарь (Россия). Тяжелый вес;
  • Висхад Кадиров (Россия) — Луис Рафаэль (Бразилия). Полулегкий вес.

