Университатя - МЛ Витебск, 15 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В последнее время «МЛ Витебск» неожиданно замелькал в новостных лентах российских изданий. Виной тому скандальный разрыв с тренером Магомедом Адиевым. Контракт со специалистом был расторгнут досрочно 22 июня 2026 года после того, как клуб отстранил его от работы с основным составом и отправил к резервистам. Представители Адиева расценили действия клуба как создание невыносимых условий для труда и намерены обратиться в ФИФА с требованием признать увольнение незаконным и взыскать с «МЛ Витебск» компенсацию. Неудивительно, что на фоне этих дрязг дебют в еврокубках команда завалила. На нейтральном поле в Венгрии белорусы уступили румынам со счетом 1:4 и фактически обрекли себя на вылет из Лиги чемпионов. Трудно представить, что они выиграют в Крайове с крупным счетом.

Тем не менее и здесь можно отыскать интересные опции для пари. Понятно, что после столь крупной победы в первом матче парням Филипе Коэлью будет сложно сохранить максимальную концентрацию в ответной игре. Гостям же терять нечего, и они постараются красиво уйти из ЛЧ. Предпосылки для открытой и результативной игры налицо. Наш выбор на матч – обе забьют. «МАРАФОН» удвоит номинал успешной ставки на этот исход.