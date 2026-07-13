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ГлавнаяПрогнозыУниверситатя - МЛ Витебск, 15 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Университатя - МЛ Витебск, 15 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Первый раунд ЛЧ станет одновременно и последним для белорусского дебютанта
Валентин Васильев

Полное содержание

  • Форма команд
  • Календарь всех матчей
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В среду, 15 июля, пройдут четыре ответных матча первого квалификационного раунда Лиге чемпионов УЕФА. Новичок турнира,  «МЛ Витебск», сыграет на выезде с румынской «Университатей» из Крайовы.  Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари в этом противостоянии. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Университатя» (Крайова, Румыния) 

15.07.2026, Ср

20:30 МСК

«МЛ Витебск» (Беларусь) 

П1 - 1.26

Х - 5.50

П2 - 12.50

Турнир:  Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч

Первый матч: 4:1 

Стадион: «Крайова»   (Крайова, Румыния)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Университатя»1004-1
«МЛ Витебск»0011-4

Последние пять матчей «Университати»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2026«Университатя» Крайова

1:1, пен. 5:3

«Университатя» Клуж

Суперкубок Румынии

08.07.2026«МЛ Витебск»

1:4

«Университатя»

Лига чемпионов

29.06.2026«Университатя»

4:3

«Полесье»

Товарищеский матч

29.06.2026«Университатя»

1:1

«Сабах»

Товарищеский матч

25.05.2026«Рапид»

0:0

«Университатя»

Лига 1

Последние пять матчей «МЛ Витебск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.07.2026«МЛ Витебск»

1:4

«Университатя»

Лига чемпионов

01.07.2026«Славия»

2:4

«МЛ Витебск»

Высшая лига

27.06.2026«МЛ Витебск»

2:1

«Нафтан»

Высшая лига

21.06.2026«Минск»

2:2

«МЛ Витебск»

Высшая лига

17.06.2026СКА-1938

3:5

«МЛ Витебск»

Кубок Беларуси

Календарь всех матчей

14.07.2026, 18:00. «КуПС» (Куопио, Финляндия) – «Вардар» (Скопье, Северная Македония)

14.07.2026, 19:00. «Иберия 1999» (Тбилиси, Грузия) – «Флора» (Таллин, Эстония)

14.07.2026, 20:00. «Рига» (Рига, Латвия) – «Арарат-Армения» (Ереван, Армения)

14.07.2026, 20:00. «Дьер» (Дьер, Венгрия) – «Викингур» (Рейкьявик, Исландия)

14.07.2026, 20:30. «Левски» (София, Болгария) – «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

14.07.2026, 20:30. «Нью-Сейнтс» (Освестри, Уэльс) – «Сабах» (Баку, Азербайджан)

14.07.2026, 21:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Эскальдес-Энгордань, Андорра) – «Линкольн» (Гибралтар)

14.07.2026, 21:00. «Дрита» (Гнилане, Косово) – «Кауно Жальгирис» (Каунас, Литва)

14.07.2026, 22:00. «Шэмрок Роверс» (Дублин, Ирландия) – «Флориана» (Флориана, Мальта)

14.07.2026, 22:00. «Ларн» (Ларн, Северная Ирландия) – «Тре Фиори» (Монтеджардино, Сан-Марино)

15.07.2026, 20:30. «Университатя» (Крайова, Румыния) – «МЛ Витебск» (Витебск, Беларусь)

15.07.2026, 21:15. «Атерт Биссен» (Биссен, Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Клаксвуйк, Фарерские острова)

15.07.2026, 22:00. «Эгнатия» (Рогожина, Албания) – «Петрокуб» (Хынчешты, Молдавия)

15.07.2026, 22:00. «Сутьеска» (Никшич, Черногория) – «Кайрат» (Алматы, Казахстан)

Прогноз на матч

В последнее время «МЛ Витебск» неожиданно замелькал в новостных лентах российских изданий. Виной тому скандальный разрыв с тренером Магомедом Адиевым. Контракт со специалистом был расторгнут досрочно 22 июня 2026 года после того, как клуб отстранил его от работы с основным составом и отправил к резервистам. Представители Адиева расценили действия клуба как создание невыносимых условий для труда и намерены обратиться в ФИФА с требованием признать увольнение незаконным и взыскать с «МЛ Витебск» компенсацию. Неудивительно, что на фоне этих дрязг дебют в еврокубках команда завалила. На нейтральном поле в Венгрии белорусы уступили румынам со счетом 1:4 и фактически обрекли себя на вылет из Лиги чемпионов. Трудно представить, что они выиграют в Крайове с крупным счетом.

Тем не менее и здесь можно отыскать интересные опции для пари. Понятно, что после столь крупной победы в первом матче парням Филипе Коэлью будет сложно сохранить максимальную концентрацию в ответной игре. Гостям же терять нечего, и они постараются красиво уйти из ЛЧ. Предпосылки для открытой и результативной игры налицо. Наш выбор на матч – обе забьют. «МАРАФОН» удвоит номинал успешной ставки на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

Следить за игрой в Крайове  можно как на сайтах легальных букмекеров, так и на крупнейших спортивных порталах. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАРАФОН»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Университатя»: Ямандаше, Исенко (оба - травмы)

«МЛ Витебск»: нет

Коэффициенты букмекеров

Коэффициент на победу гостей почти в 10 раз превышает предложение на успех хозяев (12.50 против 1.26). Ничья идет в линии букмекера за 5.50.

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