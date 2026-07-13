Университатя - МЛ Витебск, 15 июля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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В среду, 15 июля, пройдут четыре ответных матча первого квалификационного раунда Лиге чемпионов УЕФА. Новичок турнира, «МЛ Витебск», сыграет на выезде с румынской «Университатей» из Крайовы. Рассказываем о наиболее интересных вариантах для пари в этом противостоянии.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Университатя» (Крайова, Румыния)
15.07.2026, Ср
20:30 МСК
«МЛ Витебск» (Беларусь)
|П1 - 1.26
Турнир: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Первый матч: 4:1
Стадион: «Крайова» (Крайова, Румыния)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Университатя»
|1
|0
|0
|4-1
|«МЛ Витебск»
|0
|0
|1
|1-4
Последние пять матчей «Университати»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2026
|«Университатя» Крайова
1:1, пен. 5:3
«Университатя» Клуж
Суперкубок Румынии
|08.07.2026
|«МЛ Витебск»
1:4
«Университатя»
Лига чемпионов
|29.06.2026
|«Университатя»
4:3
«Полесье»
Товарищеский матч
|29.06.2026
|«Университатя»
1:1
«Сабах»
Товарищеский матч
|25.05.2026
|«Рапид»
0:0
«Университатя»
Лига 1
Последние пять матчей «МЛ Витебск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.07.2026
|«МЛ Витебск»
1:4
«Университатя»
Лига чемпионов
|01.07.2026
|«Славия»
2:4
«МЛ Витебск»
Высшая лига
|27.06.2026
|«МЛ Витебск»
2:1
«Нафтан»
Высшая лига
|21.06.2026
|«Минск»
2:2
«МЛ Витебск»
Высшая лига
|17.06.2026
|СКА-1938
3:5
«МЛ Витебск»
Кубок Беларуси
14.07.2026, 18:00. «КуПС» (Куопио, Финляндия) – «Вардар» (Скопье, Северная Македония)
14.07.2026, 19:00. «Иберия 1999» (Тбилиси, Грузия) – «Флора» (Таллин, Эстония)
14.07.2026, 20:00. «Рига» (Рига, Латвия) – «Арарат-Армения» (Ереван, Армения)
14.07.2026, 20:00. «Дьер» (Дьер, Венгрия) – «Викингур» (Рейкьявик, Исландия)
14.07.2026, 20:30. «Левски» (София, Болгария) – «Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)
14.07.2026, 20:30. «Нью-Сейнтс» (Освестри, Уэльс) – «Сабах» (Баку, Азербайджан)
14.07.2026, 21:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Эскальдес-Энгордань, Андорра) – «Линкольн» (Гибралтар)
14.07.2026, 21:00. «Дрита» (Гнилане, Косово) – «Кауно Жальгирис» (Каунас, Литва)
14.07.2026, 22:00. «Шэмрок Роверс» (Дублин, Ирландия) – «Флориана» (Флориана, Мальта)
14.07.2026, 22:00. «Ларн» (Ларн, Северная Ирландия) – «Тре Фиори» (Монтеджардино, Сан-Марино)
15.07.2026, 20:30. «Университатя» (Крайова, Румыния) – «МЛ Витебск» (Витебск, Беларусь)
15.07.2026, 21:15. «Атерт Биссен» (Биссен, Люксембург) – «КИ Клаксвик» (Клаксвуйк, Фарерские острова)
15.07.2026, 22:00. «Эгнатия» (Рогожина, Албания) – «Петрокуб» (Хынчешты, Молдавия)
15.07.2026, 22:00. «Сутьеска» (Никшич, Черногория) – «Кайрат» (Алматы, Казахстан)
В последнее время «МЛ Витебск» неожиданно замелькал в новостных лентах российских изданий. Виной тому скандальный разрыв с тренером Магомедом Адиевым. Контракт со специалистом был расторгнут досрочно 22 июня 2026 года после того, как клуб отстранил его от работы с основным составом и отправил к резервистам. Представители Адиева расценили действия клуба как создание невыносимых условий для труда и намерены обратиться в ФИФА с требованием признать увольнение незаконным и взыскать с «МЛ Витебск» компенсацию. Неудивительно, что на фоне этих дрязг дебют в еврокубках команда завалила. На нейтральном поле в Венгрии белорусы уступили румынам со счетом 1:4 и фактически обрекли себя на вылет из Лиги чемпионов. Трудно представить, что они выиграют в Крайове с крупным счетом.
Тем не менее и здесь можно отыскать интересные опции для пари. Понятно, что после столь крупной победы в первом матче парням Филипе Коэлью будет сложно сохранить максимальную концентрацию в ответной игре. Гостям же терять нечего, и они постараются красиво уйти из ЛЧ. Предпосылки для открытой и результативной игры налицо. Наш выбор на матч – обе забьют. «МАРАФОН» удвоит номинал успешной ставки на этот исход.
Следить за игрой в Крайове можно как на сайтах легальных букмекеров, так и на крупнейших спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАРАФОН»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Университатя»: Ямандаше, Исенко (оба - травмы)
«МЛ Витебск»: нет
Коэффициент на победу гостей почти в 10 раз превышает предложение на успех хозяев (12.50 против 1.26). Ничья идет в линии букмекера за 5.50.
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