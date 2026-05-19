Урал - Динамо Махачкала, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

На этой неделе будет окончательно сформирован состав участников 35-го чемпионата России по футболу. В первом стыковом матче за право выступать в РПЛ «Урал» примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в Екатеринбурге 20 мая и начнет в 17:30 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих букмекеров на эту встречу.
Турнир: стыковой матч за право играть в РПЛ
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|0
|0
|0
|0-0
|«Динамо» Махачкала
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Черноморец»
2:1
«Урал»
Лига PARI
|11.05.2026
|«Урал»
2:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.05.2026
|«Урал»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Челябинск»
1:2
«Урал»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Урал»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Спартак»
РПЛ
|10.05.2026
|«Ахмат»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.05.2026
|«Динамо» (Махачкала)
1:2
«Ростов»
РПЛ
|26.04.2026
|«Краснодар»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
В прошлом году «Урал» уже участвовал в межлиговом плей-офф. Начинался он для «шмелей» обнадеживающе (волевая победа дома за счет дубля Мартина Секулича - 2:1), но закончился грустно. В Грозном «Ахмат» выиграл крупнее (2:0) и удержался в РПЛ.
Махачкалинское «Динамо» в «стыки» зашло впервые. И тоже вылетать, как можно понять по боевому настрою Вадима Евсеева, не собирается. В последнем туре чемпионата России представитель Дагестана не пустил на пьедестал почета «Спартак», принудив его к нулевой ничьей. В выигрыше от этого остался не чужой Евсееву «Локомотив», финишировавший в тройке.
«Урал» крайне нестабилен. Из последних четырех матчей он проиграл половину, причем не прямым конкурентам, а середняку из Ярославля и покинувшему Лигу PARI «Черноморцу». Так что причин для оптимизма у екатеринбуржцев не слишком много.
По всей видимости, Евсеев постарается в первом матче прагматично сыграть на результат. Березуцкий тоже в авантюры ввязываться вряд ли станет - слишком высока цена каждой ошибки, в том числе в контексте его собственного тренерского будущего.
Рискнем предположить, что аура родной арены поможет «Уралу» не уступить. Комбинация из 1Х и тотал меньше 2.5 идет в линии PARI с коэффициентом 1.90.
Эксклюзивным партнером трансляций всех стыковых матчей выступает платформа VK Видео.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|VK Видео
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Иванисеня (дисквалификация), Акбашев, Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)
«Динамо»: Глушков (дисквалификация), Шумахов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Динамо» (Махачкала):
|Позиция
|«Урал»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|57. Селихов
|27. Волк
|Вратарь
|Защитник
|2. Бегич
|13. Кагермазов
|Защитник
|Защитник
|16. Итало
|43. Ахмедов
|Защитник
|Защитник
|46. Мамин
|99. Алибеков
|Защитник
|Защитник
|6. Сунгатулин
|77. Сундуков
|Защитник
|Полузащитник
|18. Морозов
|16. Мрезиг
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Железнов
|6. Мубарик
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Бондарев
|22. Аззи
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Малькевич
|9. Магомедов
|Полузащитник
|Нападающий
|97. Ишков
|7. Мастури
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Секулич
|25. Агаларов
|Нападающий
|Главный тренер
|Василий Березуцкий
|Вадим Евсеев
|Главный тренер
Аналитики PARI установили коэффициент 2.40 на победу хозяев поля и 3.25- на гостей. Ничья котируется за 3.10.
Посмотреть игру без оплаты можно на платформе VK Видео.
Сделать это можно онлайн на официальном сайте уральского клуба. Минимальная стоимость - 250 рублей.
Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 запланированы на 20 и 23 мая 2026 года. «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ротор» - с «Акроном». Первые встречи пройдут на полях представителей Лиги PARI.