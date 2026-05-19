Урал - Динамо Махачкала, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

В прошлом году «Урал» уже участвовал в межлиговом плей-офф. Начинался он для «шмелей» обнадеживающе (волевая победа дома за счет дубля Мартина Секулича - 2:1), но закончился грустно. В Грозном «Ахмат» выиграл крупнее (2:0) и удержался в РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» в «стыки» зашло впервые. И тоже вылетать, как можно понять по боевому настрою Вадима Евсеева, не собирается. В последнем туре чемпионата России представитель Дагестана не пустил на пьедестал почета «Спартак», принудив его к нулевой ничьей. В выигрыше от этого остался не чужой Евсееву «Локомотив», финишировавший в тройке.

«Урал» крайне нестабилен. Из последних четырех матчей он проиграл половину, причем не прямым конкурентам, а середняку из Ярославля и покинувшему Лигу PARI «Черноморцу». Так что причин для оптимизма у екатеринбуржцев не слишком много.

По всей видимости, Евсеев постарается в первом матче прагматично сыграть на результат. Березуцкий тоже в авантюры ввязываться вряд ли станет - слишком высока цена каждой ошибки, в том числе в контексте его собственного тренерского будущего.

Рискнем предположить, что аура родной арены поможет «Уралу» не уступить.

