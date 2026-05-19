Партнерский проект

Урал - Динамо Махачкала, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Евсеев против Березуцкого - будет заруба!
  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

На этой неделе будет окончательно сформирован состав участников 35-го чемпионата России по футболу. В первом стыковом матче за право выступать в РПЛ  «Урал» примет махачкалинское «Динамо». Игра пройдет в Екатеринбурге 20 мая и начнет в 17:30 по московскому времени. Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих букмекеров на эту встречу. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

20.05.2026, Ср

17:30 МСК

«Динамо» (Махачкала)

П1 - 2.40

Х - 3.10

П2 - 3.25

Турнир: стыковой матч за право играть в РПЛ

Стадион: «Екатеринбург Арена»  (Екатеринбург, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал» 0000-0
«Динамо» Махачкала0000-0

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2026«Черноморец»

2:1

«Урал»

Лига PARI

11.05.2026«Урал»

2:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.05.2026«Урал»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

26.04.2026«Челябинск»

1:2

«Урал»

Лига PARI

22.04.2026«Урал»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Спартак»

РПЛ

10.05.2026«Ахмат»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.05.2026«Динамо» (Махачкала)

1:2

«Ростов»

РПЛ

26.04.2026«Краснодар»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Прогноз на матч

В прошлом году «Урал» уже участвовал в межлиговом плей-офф. Начинался он для «шмелей» обнадеживающе (волевая победа дома за счет дубля Мартина Секулича - 2:1), но закончился грустно. В Грозном «Ахмат» выиграл крупнее (2:0) и удержался в РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» в «стыки» зашло впервые. И тоже вылетать, как можно понять по боевому настрою Вадима Евсеева, не собирается. В последнем туре чемпионата России представитель Дагестана не пустил на пьедестал почета «Спартак», принудив его к нулевой ничьей. В выигрыше от этого остался не чужой Евсееву «Локомотив», финишировавший в тройке.

«Урал» крайне нестабилен. Из последних четырех матчей он проиграл половину, причем не прямым конкурентам, а середняку из Ярославля и покинувшему Лигу PARI «Черноморцу». Так что причин для оптимизма у екатеринбуржцев не слишком много. 

По всей видимости, Евсеев постарается в первом матче  прагматично сыграть на результат. Березуцкий тоже в авантюры ввязываться вряд ли станет - слишком высока цена каждой ошибки, в том числе в контексте его собственного тренерского будущего.

Рискнем предположить, что аура родной арены поможет «Уралу» не уступить. Комбинация из 1Х и тотал меньше 2.5 идет в линии PARI с коэффициентом 1.90.

Трансляции

Эксклюзивным партнером трансляций всех стыковых матчей выступает платформа VK Видео.

ВещательТип трансляцииУсловия
VK ВидеоВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Иванисеня (дисквалификация), Акбашев, Мосин, Харин, Прищепа (все - травмы)

«Динамо»: Глушков (дисквалификация), Шумахов (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Динамо» (Махачкала):

Позиция«Урал»«Динамо»Позиция
Вратарь57. Селихов27. ВолкВратарь
Защитник2. Бегич13. КагермазовЗащитник
Защитник16. Итало43. АхмедовЗащитник
Защитник46. Мамин99. АлибековЗащитник
Защитник6. Сунгатулин77. СундуковЗащитник
Полузащитник 18. Морозов16. МрезигПолузащитник
Полузащитник 14. Железнов6. МубарикПолузащитник 
Полузащитник37. Бондарев22. АззиПолузащитник
Полузащитник44. Малькевич9. МагомедовПолузащитник
Нападающий97. Ишков7. МастуриПолузащитник
Нападающий10. Секулич25. АгаларовНападающий
Главный тренерВасилий БерезуцкийВадим ЕвсеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI установили коэффициент 2.40 на победу хозяев поля и 3.25- на гостей.   Ничья котируется за 3.10.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Динамо» (Махачкала)?

Посмотреть игру без оплаты можно на платформе VK Видео.

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Динамо» (Махачкала)?

Сделать это можно онлайн на официальном сайте уральского клуба. Минимальная стоимость - 250 рублей. 

Когда стыковые матчи РПЛ?

Стыковые матчи за право выступать в Российской Премьер-лиге сезона-2026/27 запланированы на 20 и 23 мая 2026 года. «Урал» сыграет с махачкалинским «Динамо», «Ротор» - с «Акроном». Первые встречи пройдут на полях представителей Лиги PARI.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
