Урал - Ротор, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В программе 11-го тура Лиги PARI выделяется екатеринбургская афиша. «Урал» принимает «Ротор», фаворит сезона - против одного из кандидатов на повышение. Заглянем в историю встреч соперников и линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 11-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|13
|11
|11
|50-40
|«Ротор»
|11
|11
|13
|14-17
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.09.2025
«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
08.09.2025
«Урал»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
04.09.2025
«Спартак» Кострома
1:1
«Урал»
Лига PARI
31.08.2025
«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
25.08.2025
«Урал»
4:0
«Волга»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак» Кострома
Лига PARI
|25.08.2025
|«Ротор»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
«Урал» делит первое-второе места по набранным очкам с сенсацией сезона - костромским «Спартаком». Но и «Ротор» - уже недалеко, всего в четырех пунктах.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|10
|7
|2
|1
|19-8
|23
|2. Спартак Кострома
|10
|7
|2
|1
|16-9
|23
|3. Факел
|10
|7
|1
|2
|9-6
|22
|4. Ротор
|10
|6
|2
|2
|18-5
|20
|5. КАМАЗ
|10
|5
|3
|2
|16-12
|18
|6. Челябинск
|10
|5
|3
|2
|14-10
|18
|7. Родина
|10
|4
|4
|2
|17-9
|16
|8. Арсенал
|10
|3
|4
|3
|15-12
|13
|9. Шинник
|10
|3
|4
|3
|7-7
|13
|10. Волга
|10
|3
|2
|5
|10-16
|11
|11. Нефтехимик
|10
|2
|5
|3
|8-12
|11
|12. СКА-Хабаровск
|10
|2
|4
|4
|9-12
|10
|13. Уфа
|10
|2
|3
|5
|11-12
|9
|14. Черноморец
|10
|2
|3
|5
|13-15
|9
|15. Енисей
|10
|2
|3
|5
|6-12
|9
|16. Торпедо
|10
|1
|3
|6
|6-15
|6
|17. Чайка
|10
|1
|3
|6
|7-22
|6
|18. Сокол
|10
|0
|5
|5
|4-11
|5
«Ротор» не очень удачно стартовал в первенстве, но как-то незаметно подобрался к лидерам. Последние результаты команды Дениса Бояринцева вызывают уважение: четыре победы в пяти турах с суммарным счетом 13:0! Правда, между ними вкралось домашнее поражение от «Спартака» (1:2), но в целом динамика выступлений у волжан положительная. За последние пять туров больше очков собрали только «Родина» и Кострома (по 13).
«Урал» на этом отрезке не проигрывал, но выступил хуже. Как это возможно? А у него две подряд ничьи случились. Из-за них екатеринбуржцы чуть сбавили темп и позволили себя настичь спартаковцам.
По всем признакам в Екатеринбурге намечается встреча равных соперников. Потенциально - прямых конкурентов. Следовательно, оба тренера по максимуму настроят подопечных. Игра обещает быть упорной и достаточно закрытой. При таких вводных перспективным кажется комбо: 1Х и тотал меньше 2.5.
В прямом эфире по ТВ игру покажет «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть встречу онлайн можно на платформах БК PARI, предварительно зарегистрировавшись в системе.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Железнов (травма)
«Ротор»: нет
БК PARI присвоила коэффициент 1.78 победе уральцев и 4.80 - успеху волгоградцев. Предложение на ничью, как это часто бывает, примерно посередине - на отметке 3.20.
Пятикратный выигрыш сулит успешная ставка на минимальную победу хозяев со счетом 1:0. Аналитики находят этот результат наиболее вероятным.
Коэффициент 1.52 на тотал меньше 2.5 скорее предвещает «низовой» футбол, нежели «верховой».
Билеты доступны на сайте футбольного клуба «Урал». Цены начинаются с 250 рублей. Паспорт болельщика в Лиге PARI не нужен.
Напрямую в классе повысятся два первых призера Лиги PARI. Третья и четвертая команды первенства сыграют в стыковых матчах.