Урал - Ротор, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Волгоградцы мощно включились в борьбу за лидерство
Валентин Васильев

В программе 11-го тура Лиги PARI выделяется екатеринбургская афиша. «Урал» принимает «Ротор», фаворит сезона - против одного из кандидатов на повышение. Заглянем в историю встреч соперников и линии легальных букмекеров на игру в поиске перспективных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

20.09.2025, Сб

12:00 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 1.78

Х - 3.20

П2 - 4.80

Турнир: Лига PARI, 11-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»13111150-40
«Ротор»11111314-17

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2025

«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

08.09.2025

«Урал»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

04.09.2025

«Спартак» Кострома

1:1

«Урал»

Лига PARI

31.08.2025

«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

25.08.2025

«Урал»

4:0

«Волга»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак» Кострома

Лига PARI

25.08.2025«Ротор»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Урал» делит первое-второе места по набранным очкам с сенсацией сезона - костромским «Спартаком». Но и «Ротор» - уже недалеко, всего в четырех пунктах.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал1072119-823
2. Спартак Кострома1072116-923
3. Факел107129-622
4. Ротор1062218-520
5. КАМАЗ1053216-1218
6. Челябинск1053214-1018
7. Родина1044217-916
8. Арсенал1034315-1213
9. Шинник103437-713
10. Волга1032510-1611
11. Нефтехимик102538-1211
12. СКА-Хабаровск102449-1210
13. Уфа1023511-129
14. Черноморец1023513-159
15. Енисей102356-129
16. Торпедо101366-156
17. Чайка101367-226
18. Сокол100554-115

Прогноз на матч

«Ротор» не очень удачно стартовал в первенстве, но как-то незаметно подобрался к лидерам. Последние результаты команды Дениса Бояринцева вызывают уважение: четыре победы в пяти турах с суммарным счетом 13:0! Правда, между ними вкралось домашнее поражение от «Спартака» (1:2), но в целом динамика выступлений у волжан положительная. За последние пять туров больше очков собрали только «Родина» и Кострома (по 13).

«Урал» на этом отрезке не проигрывал, но выступил хуже. Как это возможно? А у него две подряд ничьи случились. Из-за них екатеринбуржцы чуть сбавили темп и позволили себя настичь спартаковцам.

По всем признакам в Екатеринбурге намечается встреча равных соперников. Потенциально - прямых конкурентов. Следовательно, оба тренера по максимуму настроят подопечных. Игра обещает быть упорной и достаточно закрытой. При таких вводных перспективным кажется комбо: 1Х и тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире по ТВ игру покажет «Матч Премьер».  Бесплатно посмотреть встречу онлайн можно на платформах БК PARI, предварительно зарегистрировавшись в системе.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Урал»: Железнов (травма)

«Ротор»: нет

Коэффициенты букмекеров

БК PARI присвоила коэффициент 1.78 победе уральцев и 4.80 - успеху волгоградцев. Предложение на ничью, как это часто бывает, примерно посередине - на отметке 3.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Урал» - «Ротор»?

Пятикратный выигрыш сулит успешная ставка на минимальную победу хозяев со счетом 1:0. Аналитики находят этот результат наиболее вероятным.

Матч «Урал» - «Ротор» будет результативным?

Коэффициент 1.52 на тотал меньше 2.5 скорее предвещает «низовой» футбол, нежели «верховой».

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Ротор»?

БК PARI  показывает все игры одноименной лиги на своем сайте. 

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Ротор»?

Билеты доступны на сайте футбольного клуба «Урал». Цены начинаются с 250 рублей. Паспорт болельщика в Лиге PARI не нужен.

Сколько команд выходит в РПЛ?

Напрямую в классе повысятся два первых призера Лиги PARI. Третья и четвертая команды первенства сыграют в стыковых матчах. 

