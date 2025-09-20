Урал - Ротор, 20 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Ротор» не очень удачно стартовал в первенстве, но как-то незаметно подобрался к лидерам. Последние результаты команды Дениса Бояринцева вызывают уважение: четыре победы в пяти турах с суммарным счетом 13:0! Правда, между ними вкралось домашнее поражение от «Спартака» (1:2), но в целом динамика выступлений у волжан положительная. За последние пять туров больше очков собрали только «Родина» и Кострома (по 13).

«Урал» на этом отрезке не проигрывал, но выступил хуже. Как это возможно? А у него две подряд ничьи случились. Из-за них екатеринбуржцы чуть сбавили темп и позволили себя настичь спартаковцам.

По всем признакам в Екатеринбурге намечается встреча равных соперников. Потенциально - прямых конкурентов. Следовательно, оба тренера по максимуму настроят подопечных. Игра обещает быть упорной и достаточно закрытой. При таких вводных перспективным кажется комбо: 1Х и тотал меньше 2.5.