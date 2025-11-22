Урал - Спартак, 22 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в Лиге PARI откроется крайне любопытным противостоянием в Екатеринбурге. Фаворит турнира, «Урал», принимает команду-сенсацию сезона - костромской «Спартак». Изучаем линии легальных букмекеров в поиске перспективного варианта для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 20-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)
Главный судья: Прокопов (Ярославль)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|0
|1
|0
|1-1
|«Спартак»
|0
|1
|0
|1-1
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.11.2025
«Нефтехимик»
1:0
«Урал»
Лига PARI
09.11.2025
«СКА-Хабаровск»
0:2
«Урал»
Лига PARI
05.11.2025
«Урал»
1:0
«Челябинск»
Лига PARI
01.11.2025
«Урал»
2:0
«Сокол»
Лига PARI
24.10.2025
«Арсенал»
1:2
«Урал»
Лига PARI
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.11.2025
|«Спартак»
0:2
«Родина»
Лига PARI
|10.11.2025
|«Факел»
3:2
«Спартак»
Лига PARI
|02.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
|19.10.2025
|«Енисей»
1:0
«Спартак»
Лига PARI
После 16 туров «Урал» на три очка отстает от «Факела» и на шесть опережает костромской «Спартак».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|19
|13
|3
|3
|23-11
|42
|2. Урал
|19
|12
|3
|4
|29-17
|39
|3. Родина
|19
|9
|7
|3
|28-16
|34
|4. Спартак Кострома
|19
|9
|6
|4
|29-22
|33
|5. КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|35-23
|30
|6. Челябинск
|19
|7
|8
|4
|25-18
|29
|7. Ротор
|19
|8
|5
|6
|24-15
|29
|8. Арсенал
|19
|6
|8
|5
|28-24
|26
|9. СКА-Хабаровск
|19
|6
|7
|6
|18-20
|25
|10. Шинник
|19
|6
|7
|6
|17-17
|25
|11. Нефтехимик
|19
|5
|9
|5
|21-22
|24
|12. Енисей
|19
|5
|6
|8
|14-25
|21
|13. Черноморец
|19
|5
|5
|9
|22-25
|20
|14. Уфа
|19
|4
|7
|8
|23-24
|19
|15. Волга
|19
|5
|3
|11
|22-34
|18
|16. Торпедо
|19
|4
|6
|9
|16-27
|18
|17. Сокол
|19
|2
|9
|8
|10-20
|15
|18. Чайка
|19
|2
|5
|12
|15-39
|11
Обе команды входят в топ-3 дивизиона по результативности (по 29 голов), уступая только «КАМАЗу». За 10 последних матчей и одни, и другие провели по шесть «верховых» игр. У хозяев на этом отрезке набралось четыре «сухаря», у гостей - два.
Понятно, что фаворит в паре - «Урал». Но у костромичей есть определенное психологическое преимущество перед соперником: они высоких задач не преследуют - соответственно, повышенного давления не испытывают. Спартаковцы постараются показать себя во всей красе одному из самых «футбольных» городов страны. Поэтому вероятность обмена голами в этой паре достаточно высока, несмотря на солидный коэффициент от PARI.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Бесплатно посмотреть встречу онлайн можно на платформах PARI при наличии акккунта в системе БК.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Прищепа (травма), Бардачев (дисквалификация)
«Спартак»: Рубцов (травма)
БК PARI установила коэффициент 1.70 на победу фаворита и более чем в три раза выше - на гостей. Ничья котируется за 3.60.
Получить до 25 000 рублей от PARI
По мнению аналитиков, самым реальным исходом встречи в Екатеринбурге является минимальная победа хозяев поля. Варианту 1:0 PARI присвоила коэффициент 6.00.
Коэффициент 2.25 на тотал больше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности «низа» на Урале.
БК PARI транслирует все матчи дивизиона на своем сайте.
Оформить билет на матч можно еа сайте футбольного «Урала». Минимальная стоимость составляет 250 рублей.