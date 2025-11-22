Урал - Спартак, 22 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды входят в топ-3 дивизиона по результативности (по 29 голов), уступая только «КАМАЗу». За 10 последних матчей и одни, и другие провели по шесть «верховых» игр. У хозяев на этом отрезке набралось четыре «сухаря», у гостей - два.

Понятно, что фаворит в паре - «Урал». Но у костромичей есть определенное психологическое преимущество перед соперником: они высоких задач не преследуют - соответственно, повышенного давления не испытывают. Спартаковцы постараются показать себя во всей красе одному из самых «футбольных» городов страны. Поэтому вероятность обмена голами в этой паре достаточно высока, несмотря на солидный коэффициент от PARI.