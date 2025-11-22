Ведомости
Урал - Спартак, 22 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Пожалуй, главное событие тура
Валентин Васильев

Субботний игровой день в Лиге PARI откроется крайне любопытным противостоянием в Екатеринбурге. Фаворит турнира, «Урал», принимает команду-сенсацию сезона - костромской «Спартак». Изучаем линии легальных букмекеров в поиске перспективного варианта для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

22.11.2025, Сб

13:30 МСК

«Спартак» (Кострома)

П1 - 1.70

Х - 3.60

П2 - 5.30

Турнир: Лига PARI, 20-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург)

Главный судья: Прокопов (Ярославль)
 

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»0101-1
«Спартак»0101-1

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2025

«Нефтехимик»

1:0

«Урал»

Лига PARI

09.11.2025

«СКА-Хабаровск»

0:2

«Урал»

Лига PARI

05.11.2025

«Урал»

1:0

«Челябинск»

Лига PARI

01.11.2025

«Урал»

2:0

«Сокол»

Лига PARI

24.10.2025

«Арсенал»

1:2

«Урал»

Лига PARI

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.11.2025«Спартак»

0:2

«Родина»

Лига PARI

10.11.2025«Факел»

3:2

«Спартак»

Лига PARI

02.11.2025«Спартак»

3:1

«Черноморец»

Лига PARI

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

19.10.2025«Енисей»

1:0

«Спартак»

Лига PARI

После 16 туров «Урал» на три очка отстает от «Факела» и на шесть опережает костромской «Спартак». 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел19133323-1142
2. Урал19123429-1739
3. Родина1997328-1634
4. Спартак Кострома1996429-2233
5. КАМАЗ1986535-2330
6. Челябинск1978425-1829
7. Ротор1985624-1529
8. Арсенал1968528-2426
9. СКА-Хабаровск1967618-2025
10. Шинник1967617-1725
11. Нефтехимик1959521-2224
12. Енисей1956814-2521
13. Черноморец1955922-2520
14. Уфа1947823-2419
15. Волга19531122-3418
16. Торпедо1946916-2718
17. Сокол1929810-2015
18. Чайка19251215-3911

Обе команды входят в топ-3 дивизиона по результативности (по 29 голов), уступая только «КАМАЗу». За 10 последних матчей и одни, и другие провели по шесть «верховых» игр. У хозяев на этом отрезке набралось четыре «сухаря», у гостей - два. 

Понятно, что фаворит в паре - «Урал». Но у костромичей есть определенное психологическое преимущество перед соперником: они высоких задач не преследуют - соответственно, повышенного давления не испытывают. Спартаковцы постараются показать себя во всей красе одному из самых «футбольных» городов страны. Поэтому вероятность обмена голами в этой паре достаточно высока, несмотря на солидный коэффициент от PARI.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Бесплатно посмотреть встречу онлайн можно на платформах PARI при наличии акккунта в системе БК.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Урал»: Прищепа (травма), Бардачев (дисквалификация)

«Спартак»: Рубцов (травма)

БК PARI установила коэффициент 1.70 на победу фаворита и более чем в три раза выше - на гостей. Ничья котируется за 3.60.

Получить до 25 000 рублей от PARI

С каким счетом завершится матч «Урал» - «Спартак»?

По мнению аналитиков, самым реальным исходом встречи в Екатеринбурге является минимальная победа хозяев поля. Варианту 1:0 PARI присвоила коэффициент 6.00.

Матч «Урал» - «Спартак» будет результативным?

Коэффициент 2.25 на тотал больше 2.5 свидетельствует о высокой вероятности «низа» на Урале. 

Где смотреть бесплатно матч «Урал» - «Спартак»?

БК PARI транслирует все матчи дивизиона на своем сайте. 

Где купить билеты на  матч «Урал» - «Спартак»?

Оформить билет на матч можно еа сайте футбольного «Урала». Минимальная стоимость составляет 250 рублей.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
