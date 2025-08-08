Ведомости
Урал — Ахмат, 2 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Пробуем ставку на статистику
Александр Бокулёв

В субботу, 2 сентября, екатеринбургский «Урал» в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу примет грозненский «Ахмат». Сумеет ли команда Виктора Гончаренко реабилитироваться за два подряд поражения?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург) 

02.09.2023, Сб

13:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 2,35

Х - 3,40

П2 - 3,20

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Судьи: Алексей Амелин (главный арбитр), Михаил Иванов, Игорь Князев (ассистенты), Андрей Фисенко (резервный), Виталий Мешков (VAR), Антон Фролов (AVAR)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»13131045-40
«Ахмат»10131340-45

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.08.2023«Рубин»

2:1

«Урал»

Кубок России

26.08.2023«Зенит»

4:0

«Урал»

РПЛ

19.08.2023«Балтика»

0:1

«Урал»

РПЛ

11.08.2023«Урал»

3:2

«Спартак»

РПЛ

08.08.2023«Урал»

1:0

«Ростов»

Кубок России

Последние пять игр «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2023«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

Кубок России

26.08.2023«Спартак»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

20.08.2023«Ахмат»

4:0

«Оренбург»

РПЛ

14.08.2023«Пари НН»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

10.08.2023«Ахмат»

0:2

«Балтика»

Кубок России

После шести туров «Урал» остается в топ-3, тогда как «Ахмат» находится в середине таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар64209-214
2. Зенит641114-513
3. Урал64118-713
4. Крылья Советов632114-911
5. Динамо632113-1111
6. ЦСКА631213-910
7. Спартак631212-1010
8. Локомотив623110-99
9. Ахмат62139-87
10. Пари НН62133-57
11. Ростов62137-127
12. Сочи62048-86
13. Рубин61328-136
14. Факел61145-104
15. Балтика61054-103
16. Оренбург60244-132

«Урал» получил серьезнейший удар в Санкт-Петербурге, а затем последовало поражение в Кубке России, поэтому екатеринбуржцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более что команда в нынешнем сезоне успешно выступает дома - три победы и ничья во всех турнирах.

Полагаем, хозяева постараются действовать с позиции силы, но нет уверенности, что это принесет максимум очков в матче с «Ахматом», перезагрузившимся после смены главного тренера. Ставка на исход здесь видится чересчур рискованной.

Зато можем предположить, что агрессия команды Гончаренко в атаке приведет к её преимуществу по числу угловых. «Урал» в трех из шести встреч РПЛ был лучше соперников по этому показателю, «Ахмат» - только дважды. Вдобавок у екатеринбуржцев выше среднее число угловых за игру в нынешнем чемпионате - 5 против 3,8.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 50 тысяч рублейКэшбек, программа лояльности
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
Смотреть игру «Урал» - «Ахмат» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на ресурсах титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая 
Потери

«Урал»: Щербицкий, Газинский, Филипенко, Влут (все - травмы)

«Ахмат»: Сатара, Швец, Садулаев, Гбамбле (все - травмы), Агаларов (под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Ахмат»:

Позиция«Урал»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Помазун88. ШелияВратарь
Защитник2. Бегич55. ТодоровичЗащитник
Защитник16. Итало6. ЧеликовичЗащитник
Защитник25. Кики15. СеменовЗащитник
Полузащитник15. Кулаков8. БогосавацЗащитник
Полузащитник22. Бевеев94. ТимофеевПолузащитник
Полузащитник 8. Мишкич16. Рейжерс де ОливераПолузащитник 
Полузащитник44. Сиссе21. ОлейниковПолузащитник
Полузащитник5. Егорычев7. БеришаПолузащитник
Нападающий7. Юшин29. ИльинНападающий
Нападающий79. Каштанов13. КонатеНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоМирослав РомащенкоГлавный тренер

Эксперты БК PARI дают высокие котировки на все три исхода. Так, коэффициент победу «Урала» равен 2,35. На ничью можно поставить за 3,40, а на выигрыш «Ахмата» - за 3,20.

Кто победит в матче «Урал» - «Ахмат»?

Аналитики букмекерских контор ожидают конкурентную игру, но выделяют хозяев в качестве фаворитов.

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Ахмат»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Урал» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

Наша ставка выиграла. «Урал» уступил «Ахмату» со счетом 1:0 из-за гола Конате с пенальти (44 минута), но был лучше по числу угловых - 11:4.

