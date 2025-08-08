Урал — Ахмат, 2 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
В субботу, 2 сентября, екатеринбургский «Урал» в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу примет грозненский «Ахмат». Сумеет ли команда Виктора Гончаренко реабилитироваться за два подряд поражения?
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Судьи: Алексей Амелин (главный арбитр), Михаил Иванов, Игорь Князев (ассистенты), Андрей Фисенко (резервный), Виталий Мешков (VAR), Антон Фролов (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|13
|13
|10
|45-40
|«Ахмат»
|10
|13
|13
|40-45
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.08.2023
|«Рубин»
2:1
«Урал»
Кубок России
|26.08.2023
|«Зенит»
4:0
«Урал»
РПЛ
|19.08.2023
|«Балтика»
0:1
«Урал»
РПЛ
|11.08.2023
|«Урал»
3:2
«Спартак»
РПЛ
|08.08.2023
|«Урал»
1:0
«Ростов»
Кубок России
Последние пять игр «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2023
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
Кубок России
|26.08.2023
|«Спартак»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
|20.08.2023
|«Ахмат»
4:0
«Оренбург»
РПЛ
|14.08.2023
|«Пари НН»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|10.08.2023
|«Ахмат»
0:2
«Балтика»
Кубок России
После шести туров «Урал» остается в топ-3, тогда как «Ахмат» находится в середине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|2. Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|3. Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|4. Крылья Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|5. Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|6. ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|7. Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|8. Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|9. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|10. Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|11. Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|12. Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|13. Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|14. Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|15. Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|16. Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
«Урал» получил серьезнейший удар в Санкт-Петербурге, а затем последовало поражение в Кубке России, поэтому екатеринбуржцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более что команда в нынешнем сезоне успешно выступает дома - три победы и ничья во всех турнирах.
Полагаем, хозяева постараются действовать с позиции силы, но нет уверенности, что это принесет максимум очков в матче с «Ахматом», перезагрузившимся после смены главного тренера. Ставка на исход здесь видится чересчур рискованной.
Зато можем предположить, что агрессия команды Гончаренко в атаке приведет к её преимуществу по числу угловых. «Урал» в трех из шести встреч РПЛ был лучше соперников по этому показателю, «Ахмат» - только дважды. Вдобавок у екатеринбуржцев выше среднее число угловых за игру в нынешнем чемпионате - 5 против 3,8.
Смотреть игру «Урал» - «Ахмат» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на ресурсах титульного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
Потери
«Урал»: Щербицкий, Газинский, Филипенко, Влут (все - травмы)
«Ахмат»: Сатара, Швец, Садулаев, Гбамбле (все - травмы), Агаларов (под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Урал»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|88. Шелия
|Вратарь
|Защитник
|2. Бегич
|55. Тодорович
|Защитник
|Защитник
|16. Итало
|6. Челикович
|Защитник
|Защитник
|25. Кики
|15. Семенов
|Защитник
|Полузащитник
|15. Кулаков
|8. Богосавац
|Защитник
|Полузащитник
|22. Бевеев
|94. Тимофеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мишкич
|16. Рейжерс де Оливера
|Полузащитник
|Полузащитник
|44. Сиссе
|21. Олейников
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Егорычев
|7. Бериша
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Юшин
|29. Ильин
|Нападающий
|Нападающий
|79. Каштанов
|13. Конате
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Мирослав Ромащенко
|Главный тренер
Эксперты БК PARI дают высокие котировки на все три исхода. Так, коэффициент победу «Урала» равен 2,35. На ничью можно поставить за 3,40, а на выигрыш «Ахмата» - за 3,20.
Аналитики букмекерских контор ожидают конкурентную игру, но выделяют хозяев в качестве фаворитов.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline). Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала».
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
Наша ставка выиграла. «Урал» уступил «Ахмату» со счетом 1:0 из-за гола Конате с пенальти (44 минута), но был лучше по числу угловых - 11:4.