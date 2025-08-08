Урал — Ахмат, 2 сентября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

«Урал» получил серьезнейший удар в Санкт-Петербурге, а затем последовало поражение в Кубке России, поэтому екатеринбуржцам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более что команда в нынешнем сезоне успешно выступает дома - три победы и ничья во всех турнирах.

Полагаем, хозяева постараются действовать с позиции силы, но нет уверенности, что это принесет максимум очков в матче с «Ахматом», перезагрузившимся после смены главного тренера. Ставка на исход здесь видится чересчур рискованной.

Зато можем предположить, что агрессия команды Гончаренко в атаке приведет к её преимуществу по числу угловых. «Урал» в трех из шести встреч РПЛ был лучше соперников по этому показателю, «Ахмат» - только дважды. Вдобавок у екатеринбуржцев выше среднее число угловых за игру в нынешнем чемпионате - 5 против 3,8.