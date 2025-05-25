Урал — Локомотив, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В кубковом матче “Урал” обыграл “Локо” только в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время, а в чемпионате на своем поле не побеждал его очень давно - с 2015 года. И вообще этой осенью екатеринбуржцы пока выигрывают только в кубковом турнире.

А “Локомотив” набрал неплохой ход после серии неубедительных матчей: одолел “Зенит” и “Пари” в чемпионате, “Ростов” - в Кубке и может уже в этом туре сравняться по очкам с “Крыльями” (в случае поражения самарцев). Возможно, москвичи и не фавориты в этом матче, но есть ощущение, что как минимум не проиграют. Стимулы у них посильнее.