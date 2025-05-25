Урал — Локомотив, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

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Меньше трех недель назад “Урал” с “Локомотивом” соперничали в Екатеринбурге в рамках Кубка России, а теперь откроют 11-й тур РПЛ. Кому улыбнется удача на этот раз?
Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Судьи: главный - Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|11
|8
|22
|42-70
|«Локомотив»
|22
|8
|11
|70-42
Последние пять игр «Урала»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.10.2023
|«Урал»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|29.09.2023
|«Ростов»
2:2
«Урал»
РПЛ
|24.09.2023
|«Краснодар»
2:0
«Урал»
РПЛ
|20.09.2023
|«Урал»
0:0 пен. 4:2
«Локомотив»
Кубок России
|17.09.2023
|«Урал»
0:0
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.10.2023
|«Локомотив»
3:1
«Ростов»
Кубок России
|30.09.2023
|«Локомотив»
1:0
«Пари НН»
РПЛ
|24.09.2023
|«Зенит»
1:2
«Локомотив»
РПЛ
|20.09.2023
|«Урал»
0:0, пен. 4:2
«Локомотив»
Кубок России
|17.09.2023
|«Локомотив»
0:2
«Оренбург»
РПЛ
Две победы подряд в чемпионате позволили “Локомотиву” подняться в топ-3 чемпионата, обойдя в числе прочих “Зенит”. “Урал” вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|2. Крылья Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|3. Локомотив
|10
|5
|3
|2
|16-14
|18
|4. Зенит
|10
|5
|2
|3
|20-11
|17
|5. Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|6. ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|7. Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|8. Урал
|10
|4
|3
|3
|10-12
|15
|9. Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|10. Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|11. Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|12. Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|13. Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|14. Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|15. Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|16. Сочи
|10
|2
|0
|8
|9-16
|6
В кубковом матче “Урал” обыграл “Локо” только в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время, а в чемпионате на своем поле не побеждал его очень давно - с 2015 года. И вообще этой осенью екатеринбуржцы пока выигрывают только в кубковом турнире.
А “Локомотив” набрал неплохой ход после серии неубедительных матчей: одолел “Зенит” и “Пари” в чемпионате, “Ростов” - в Кубке и может уже в этом туре сравняться по очкам с “Крыльями” (в случае поражения самарцев). Возможно, москвичи и не фавориты в этом матче, но есть ощущение, что как минимум не проиграют. Стимулы у них посильнее.
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Потери
«Урал»: Газинский, Влут (оба - травмы), Егорычев (дисквалификация).
«Локомотив»: Магкеев (травма).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Урал»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|1. Помазун
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|15. Кулаков
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|46. Мамин
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|2. Бегич
|3. Фассон
|Защитник
|Полузащитник
|25. Кики
|45. Сильянов
|Полузащитник
|Полузащитник
|75. Сунгатулин
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Мишкич
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|55. Аюпов
|11. Миранчук
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Дмитриев
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Юшин
|7. Дзюба
|Нападающий
|Нападающий
|79. Каштанов
|15. Глушенков
|Нападающий
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Эксперты БК PARI установили совершенно одинаковые коэффициенты на победу “Урала” и “Локомотива” (2.70) и 3.40 - на ничью.
Аналитики букмекерских контор считают шансы сторон в этом противостоянии абсолютно равными. Один из самых непредсказуемых матчей тура.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров. Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 100 до 10 000 (VIP) рублей.
Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.
Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 2:2. У «Урала» отличились Бегич (12 минута) и Бикфалви (53), у «Локомотива» - Дзюба (5) и Сулейманов (90+6).
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