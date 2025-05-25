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6 октября 5:17ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Урал — Локомотив, 7 октября: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Шансы абсолютно равны!
Валентин Васильев

Меньше трех недель назад “Урал” с “Локомотивом” соперничали в Екатеринбурге в рамках Кубка России, а теперь откроют 11-й тур РПЛ. Кому улыбнется удача на этот раз?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург) 

07.10.2023, Сб

12:00 МСК

«Локомотив» (Москва)

П1 - 2.70

Х - 3.40

П2 - 2.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 11-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Судьи:  главный - Сергей Карасев, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»1182242-70
«Локомотив»2281170-42

Последние пять игр «Урала»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.10.2023«Урал»

2:0

«Рубин»

Кубок России

29.09.2023«Ростов»

2:2

«Урал»

РПЛ

24.09.2023«Краснодар»

2:0

«Урал»

РПЛ

20.09.2023«Урал»

0:0 пен. 4:2

«Локомотив»

Кубок России

17.09.2023«Урал»

0:0

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.10.2023«Локомотив»

3:1

«Ростов»

Кубок России

30.09.2023«Локомотив»

1:0

«Пари НН»

РПЛ

24.09.2023«Зенит»

1:2

«Локомотив»

РПЛ

20.09.2023«Урал»

0:0, пен. 4:2

«Локомотив»

Кубок России

17.09.2023«Локомотив»

0:2

«Оренбург»

РПЛ

Турнирная таблица

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Две победы подряд в чемпионате позволили “Локомотиву” подняться в топ-3 чемпионата, обойдя в числе прочих “Зенит”. “Урал” вполне комфортно себя чувствует в середине таблицы.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар1073016-324
2. Крылья Советов1063125-1221
3. Локомотив1053216-1418
4. Зенит1052320-1117
5. Спартак1051414-1616
6. ЦСКА1044220-1516
7. Динамо1044217-1516
8. Урал1043310-1215
9. Пари НН104249-914
10. Ахмат1033412-1112
11. Оренбург1032513-1711
12. Ростов1024415-2110
13. Рубин1023510-209
14. Факел102267-148
15. Балтика102179-167
16. Сочи102089-166

Прогноз на матч

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В кубковом матче “Урал” обыграл “Локо” только в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время, а в чемпионате на своем поле не побеждал его очень давно - с 2015 года. И вообще этой осенью екатеринбуржцы пока выигрывают только в кубковом турнире. 

А “Локомотив” набрал неплохой ход после серии неубедительных матчей: одолел “Зенит” и “Пари” в чемпионате, “Ростов” - в Кубке и может уже в этом туре сравняться по очкам с “Крыльями” (в случае поражения самарцев). Возможно, москвичи и не фавориты в этом матче, но есть ощущение, что как минимум не проиграют. Стимулы у них посильнее.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Посмотреть игру «Урал» - «Локомотив» можно будет на кабельном телеканале «Матч Премьер» и на официальном сайте беттингового спонсора РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
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Составы команд

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Потери

«Урал»: Газинский, Влут (оба - травмы), Егорычев (дисквалификация).

«Локомотив»: Магкеев (травма).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Локомотив»:

Позиция«Урал»«Локомотив»Позиция
Вратарь1. Помазун22. ЛантратовВратарь
Защитник15. Кулаков24. НенаховЗащитник
Защитник46. Мамин85. МорозовЗащитник
Защитник2. Бегич3. ФассонЗащитник
Полузащитник25. Кики45. СильяновПолузащитник
Полузащитник75. Сунгатулин6. БариновПолузащитник
Полузащитник 8. Мишкич93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник55. Аюпов11. МиранчукПолузащитник
Полузащитник21. Дмитриев9. ПиняевПолузащитник
Нападающий7. Юшин7. ДзюбаНападающий
Нападающий79. Каштанов15. ГлушенковНападающий
Главный тренерВиктор ГончаренкоМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты БК PARI установили совершенно одинаковые коэффициенты на победу “Урала” и “Локомотива” (2.70) и 3.40 - на ничью.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Урал» - «Локомотив»?

Аналитики букмекерских контор считают шансы сторон в этом противостоянии абсолютно равными. Один из самых непредсказуемых матчей тура. 

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Локомотив»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров. Также игру покажет платный канал «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Урал» - «Локомотив»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». Стоимость - от 100 до 10 000 (VIP) рублей.

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется на всех играх РПЛ.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 2:2. У «Урала» отличились Бегич (12 минута) и Бикфалви (53), у «Локомотива» - Дзюба (5) и Сулейманов (90+6).  

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных