Урал — Пари НН, 29 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

«Урал», несмотря на кадровые проблемы, на старте сезона выглядит более цельной и системной командой, способной стабильно конкурировать с сильнейшими клубами РПЛ. У «Пари НН» же заметно проседает атака, где многое зависит не от структуры и созидания, а от локальных индивидуальных всплесков у качественных футболистов вроде Севикяна.

Учитывая, что все пять очных матчей команд на уровне РПЛ и Кубка России получились низовыми, считаем вполне резонной ставку ТМ (2,5). А для большего интереса дополним её Двойным шансом в пользу хозяев, которые, повторимся, на данном этапе выглядят попросту сильнее.