Урал — Пари НН, 29 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В субботу, 29 июля, в рамках второго тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» примет нижегородский «Пари НН». Анализируем расклады и выбираем варианты для ставок на этот матч.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)
Судьи: Артем Чистяков (главный арбитр), Алексей Стипиди, Варанцо Петросян (ассистенты), Иван Сиденков (резервный), Евгений Буланов (VAR), Арам Петросян (AVAR).
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Урал»
|2
|2
|3
|6-4
|«Пари НН»
|3
|2
|2
|4-6
Последние пять игр «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2023
|«Локомотив»
2:1
«Урал»
Кубок России
|22.07.2023
|«Урал»
2:1
ЦСКА
РПЛ
|16.07.2023
|«Крылья Советов»
1:1
«Урал»
Товарищеский матч
|13.07.2023
|«Урал»
3:0
«Нефтчи»
Товарищеский матч
|06.07.2023
|«Нефтчи»
0:0
«Урал»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Пари НН»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2023
|«Пари НН»
1:1 (4:3 пен.)
«Динамо»
Кубок России
|22.07.2023
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|14.07.2023
|«Динамо»
4:3
«Пари НН»
Товарищеский матч
|14.07.2023
|«Динамо»
1:0
«Пари НН»
Товарищеский матч
|04.07.2023
|«Пари НН»
2:0
|«Текстильщик»
Товарищеский матч
Команды полярно начали новый чемпионат: «Урал» сенсационно обыграл ЦСКА, а «Пари НН» ожидаемо уступил «Зениту».
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2. Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3. Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|5. Крылья Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6. Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7. Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8. Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|9. Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|10. Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|11. Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12. ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13. Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14. Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15. Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|16. Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
«Урал», несмотря на кадровые проблемы, на старте сезона выглядит более цельной и системной командой, способной стабильно конкурировать с сильнейшими клубами РПЛ. У «Пари НН» же заметно проседает атака, где многое зависит не от структуры и созидания, а от локальных индивидуальных всплесков у качественных футболистов вроде Севикяна.
Учитывая, что все пять очных матчей команд на уровне РПЛ и Кубка России получились низовыми, считаем вполне резонной ставку ТМ (2,5). А для большего интереса дополним её Двойным шансом в пользу хозяев, которые, повторимся, на данном этапе выглядят попросту сильнее.
Смотреть игру «Урал» - «Пари НН» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компани на своих ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Лига Ставок»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Урал»: Газинский, Влут, Шатов, Сиссе, Итало (все - травмы), Филипенко, Бикфалви (оба - под вопросом).
«Пари НН»: Александров (дисквалификация).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Пари НН»:
|Позиция
|«Урал»
|«Пари НН»
|Вратарь
|1. Помазун
|25. Нигматуллин
|Защитник
|46. Мамин
|24. Гоцук
|Защитник
|2. Бегич
|22. Каккоев
|Защитник
|25. Кики
|26. Тихий
|Полузащитник
|15. Кулаков
|27. Живоглядов
|Полузащитник
|22. Бевеев
|10. Трошечкин
|Полузащитник
|19. Мишкич
|8. Майга
|Полузащитник
|55. Аюпов
|78. Калинский
|Полузащитник
|5. Егорычев
|11. Стаматов
|Полузащитник
|7. Юшин
|7. Севикян
|Нападающий
|79. Каштанов
|93. Сулейманов
|Главный тренер
|Виктор Гончаренко
|Сергей Юран
Эксперты компании PARI оценили высокими котировками вероятность всех трех базовых исходов основного времени. На победу «Урала» можно поставить с коэффициентом 2,05, на ничью - за 3,30, на выигрыш «Пари НН» - за 3,90.
Букмекеры ожидают конкурентную игру, но выделяют хозяев как фаворитов встречи.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline).
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала».
Да, этот документ требуется для посещений всех игр РПЛ.
Наша ставка выиграла. Матч завершился нулевой ничьей.