28 июля 7:59

Урал — Пари НН, 29 июля: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

В очных встречах этих команд очевиден тренд на низовой футбол
Александр Бокулёв

В субботу, 29 июля, в рамках второго тура Российской премьер-лиги екатеринбургский «Урал» примет нижегородский «Пари НН». Анализируем расклады и выбираем варианты для ставок на этот матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Урал» (Екатеринбург)

29.07.2023, Сб

17:30 МСК

«Пари НН» (Нижний Новгород) 

П1 - 2,05

Х - 3,30

П2 - 3,90

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург, Россия)

Судьи: Артем Чистяков (главный арбитр), Алексей Стипиди, Варанцо Петросян (ассистенты), Иван Сиденков (резервный), Евгений Буланов (VAR), Арам Петросян (AVAR).

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Урал»2236-4
«Пари НН»3224-6

Последние пять игр «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2023«Локомотив»

2:1

«Урал»

Кубок России

22.07.2023«Урал»

2:1

ЦСКА

РПЛ

16.07.2023«Крылья Советов»

1:1

«Урал»

Товарищеский матч

13.07.2023«Урал»

3:0

«Нефтчи»

Товарищеский матч

06.07.2023«Нефтчи»

0:0

«Урал»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Пари НН»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2023«Пари НН»

1:1 (4:3 пен.)

«Динамо»

Кубок России

22.07.2023«Пари НН»

0:2

«Зенит»

РПЛ

14.07.2023«Динамо»

4:3

«Пари НН»

Товарищеский матч

14.07.2023«Динамо»

1:0

«Пари НН»

Товарищеский матч

04.07.2023«Пари НН»

2:0

«Текстильщик»

Товарищеский матч

Турнирная таблица

Команды полярно начали новый чемпионат: «Урал» сенсационно обыграл ЦСКА, а «Пари НН» ожидаемо уступил «Зениту».

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар11003-13
2. Зенит11002-03
3. Сочи11002-03
4. Спартак11003-23
5. Крылья Советов11002-13
6. Урал11002-13
7. Ростов11002-13
8. Рубин10102-21
9. Локомотив10102-21
10. Оренбург10012-30
11. Факел10011-20
12. ЦСКА10011-20
13. Ахмат10011-20
14. Динамо10011-30
15. Балтика10010-20
16. Пари НН10010-20

Прогноз на матч

«Урал», несмотря на кадровые проблемы, на старте сезона выглядит более цельной и системной командой, способной стабильно конкурировать с сильнейшими клубами РПЛ. У «Пари НН» же заметно проседает атака, где многое зависит не от структуры и созидания, а от локальных индивидуальных всплесков у качественных футболистов вроде Севикяна.

Учитывая, что все пять очных матчей команд на уровне РПЛ и Кубка России получились низовыми, считаем вполне резонной ставку ТМ (2,5). А для большего интереса дополним её Двойным шансом в пользу хозяев, которые, повторимся, на данном этапе выглядят попросту сильнее.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15% от суммы проигрышаКэшбек, программа лояльности
PARIДо миллиона рублейКонкурс, акция
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ

Трансляции

Смотреть игру «Урал» - «Пари НН» можно будет на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажут некоторые букмекерские компани на своих ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Урал»: Газинский, Влут, Шатов, Сиссе, Итало (все - травмы), Филипенко, Бикфалви (оба - под вопросом).

«Пари НН»: Александров (дисквалификация).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Урал» - «Пари НН»:

Позиция«Урал»«Пари НН»
Вратарь1. Помазун25. Нигматуллин
Защитник46. Мамин24. Гоцук
Защитник2. Бегич22. Каккоев
Защитник25. Кики26. Тихий
Полузащитник15. Кулаков27. Живоглядов
Полузащитник22. Бевеев10. Трошечкин
Полузащитник19. Мишкич8. Майга
Полузащитник55. Аюпов78. Калинский
Полузащитник5. Егорычев11. Стаматов
Полузащитник7. Юшин7. Севикян
Нападающий79. Каштанов93. Сулейманов
Главный тренерВиктор ГончаренкоСергей Юран

Коэффициенты букмекеров

Эксперты компании PARI оценили высокими котировками вероятность всех трех базовых исходов основного времени. На победу «Урала» можно поставить с коэффициентом 2,05, на ничью - за 3,30, на выигрыш «Пари НН» - за 3,90.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Урал» - «Пари НН»?

Букмекеры ожидают конкурентную игру, но выделяют хозяев как фаворитов встречи.

Где бесплатно смотреть матч «Урал» - «Пари НН»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах некоторых легальных букмекеров (например, у Winline).

Где купить билеты на матч «Урал» - «Пари НН»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «Екатеринбург Арена» или онлайн - на официальном сайте «Урала». 

Нужен ли FAN ID для прохода на матч?

Да, этот документ требуется для посещений всех игр РПЛ.

UPD: результат

Наша ставка выиграла. Матч завершился нулевой ничьей.

Топы букмекеров
