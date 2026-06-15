США - Австралия, 19 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Результаты последних контрольных матчей не способствовали приливу позитива у поклонников звездно-полосатой сборной. Из четырех спаррингов в 2026 году команда США проиграла три, причем все - европейцам: Бельгии (2:5), Португалии (0:2) и Германии (1:2). Единственная победа была одержана над Сенегалом (3:2).

Тем не менее первый за долгое время официальный матч парни Маурисио Почеттино провели очень мощно - со счетом 4:1 разгромили Парагвай, с дублем одноклубника Александра Головина по «Монако» - Фоларина Болагуна.

Победа в первом туре - важнейшее подспорье для быстротечного чемпионата. Успех во втором туре может досрочно вывести сборную США в плей-офф. Впрочем, последнее утверждение и к ее сопернику в полной мере относится.

Последние пять матчей сборной США: