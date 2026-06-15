США - Австралия, 19 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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Сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу. Заявка на выход в плей-офф сделана. Американские любители «соккера» ждут от своей команды развития дебютного успеха. Во втором туре ей играть с командой Австралии. Вашему вниманию лучшие предложения легальных букмекеров на игру группы D в Сиэтле.
Результаты последних контрольных матчей не способствовали приливу позитива у поклонников звездно-полосатой сборной. Из четырех спаррингов в 2026 году команда США проиграла три, причем все - европейцам: Бельгии (2:5), Португалии (0:2) и Германии (1:2). Единственная победа была одержана над Сенегалом (3:2).
Тем не менее первый за долгое время официальный матч парни Маурисио Почеттино провели очень мощно - со счетом 4:1 разгромили Парагвай, с дублем одноклубника Александра Головина по «Монако» - Фоларина Болагуна.
Победа в первом туре - важнейшее подспорье для быстротечного чемпионата. Успех во втором туре может досрочно вывести сборную США в плей-офф. Впрочем, последнее утверждение и к ее сопернику в полной мере относится.
Последние пять матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.06.2026
|США
4:1
Парагвай
ЧМ-2026
|06.06.2026
|США
1:2
Германия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|США
3:2
Сенегал
Товарищеский матч
|01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
|28.03.2026
|США
2:5
Бельгия
Товарищеский матч
Сборная Австралии выдала локальную сенсацию на старте Кубка мира, одолев турок, стоящих на пять позиций выше в рейтинге ФИФА. Европейцы нанесли 30 ударов по воротам соперника, но не довели до ума ни одного. «Соккеруз» своими моментами распорядились бережнее: девять попыток - два гола. После такого начала другой задачи, кроме места в проходной двойке, Тони Попович перед своими футболистами не может и не станет ставить.
Последние пять матчей сборной Австралии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.06.2026
|Австралия
2:0
Турция
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австралия
5:1
Кюрасао
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Австралия
1:0
Камерун
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|США
|2
|1
|1
|5-3
|Австралия
|1
|1
|2
|3-5
Редакция сформировала три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Очевидно, что сборная США - пусть и не явный, но все-таки фаворит в паре. В ее пользу говорят не только более высокая позиция в рейтинге ФИФА (16-я против 27-й) и поддержка своих трибун, но и результат последней очной встречи. Осенью прошлого года американцы обыграли австралийцев со счетом 2:1. Самый высокий коэффициент на победу США в ближайшую пятницу установил «Бетбум» - 1.64.
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Сбалансированный. Матчи сборной США отличает высокая результативность. Из 10 последних игр хозяев ЧМ-2026 восемь были с обменом голами и семь - на тотал больше 2.5. Американцы девять матчей не играют на ноль в обороне, поэтому остановимся на варианте «обе забьют».
В «Бетбум» поставить на этот исход можно по высокой котировке 1.98.
Рискованный. Задел первого тура оставляет командам больше места для стратегического маневра во втором-третьем. И те, и другие постараются в первую очередь не проиграть. Поэтому вероятность ничьей автоматически повышается.
В «Бетбум» мирный расход идет с повышенным коэффициентом - 4.32.
Аналитики находят наиболее вероятной минимальную победу США со счетом 1:0 (коэффициент 6.35). Мы же позволим себе в этом усомниться. Исходя из выше сказанного, результативная ничья в Сиэтле выглядит вполне реальной.
Ожидаемый счет — 1:1.
«Бетбум» присвоил этому варианту коэффициент 8.10.