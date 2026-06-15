Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыСША - Австралия, 19 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

США - Австралия, 19 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Хозяева турнира досрочно выйдут из группы?
Валентин Васильев
BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

США - Австралия

Команды

19 июня 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Люмен Филд»  (Сиэтл, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - да
Прогноз

1.98
Коэффициент

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: США - Австралия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: США - Австралия

Свернуть

Сборная США уверенно стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу. Заявка на выход в плей-офф сделана. Американские любители «соккера» ждут от своей команды развития дебютного успеха. Во втором туре ей играть с командой Австралии. Вашему вниманию лучшие предложения легальных букмекеров на игру группы D в Сиэтле. 

Коэффициенты букмекеров

Свернуть
КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
«Бетбум»1.644.325.171.991.83
PARI 1.624.205.201.971.83
БЕТСИТИ1.604.305.301.971.85

США

Свернуть

Результаты последних контрольных матчей не способствовали приливу позитива у поклонников звездно-полосатой сборной. Из четырех спаррингов в 2026 году команда США проиграла три, причем все - европейцам: Бельгии (2:5), Португалии (0:2) и Германии (1:2). Единственная победа была одержана над Сенегалом (3:2).

Тем не менее первый за долгое время официальный матч парни Маурисио Почеттино провели очень мощно - со счетом 4:1 разгромили Парагвай, с дублем одноклубника Александра Головина по «Монако» - Фоларина Болагуна. 

Победа в первом туре - важнейшее подспорье для быстротечного чемпионата. Успех во втором туре может досрочно вывести сборную США в плей-офф. Впрочем, последнее утверждение и к ее сопернику в полной мере относится. 

Последние пять матчей сборной  США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.06.2026США

4:1

Парагвай

ЧМ-2026

06.06.2026США

1:2

Германия

Товарищеский матч

31.05.2026США

3:2

Сенегал

Товарищеский матч

01.04.2026США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

28.03.2026США

2:5

Бельгия

Товарищеский матч

Австралия

Свернуть

Сборная Австралии выдала локальную сенсацию на старте Кубка мира, одолев турок, стоящих на пять позиций выше в рейтинге ФИФА. Европейцы нанесли 30 ударов по воротам соперника, но не довели до ума ни одного. «Соккеруз» своими моментами распорядились бережнее: девять попыток - два гола. После такого начала другой задачи, кроме места в проходной двойке, Тони Попович перед своими футболистами не может и не станет ставить.

Последние пять матчей сборной Австралии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.06.2026Австралия 

2:0

Турция

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия 

Товарищеский матч

31.05.2026Мексика

1:0

Австралия 

Товарищеский матч

31.03.2026Австралия 

5:1

Кюрасао

Товарищеский матч

27.03.2026Австралия 

1:0

Камерун

Товарищеский матч

Личные встречи

Свернуть

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
США2115-3
Австралия1123-5

Прогнозы на матч

Свернуть

Редакция сформировала три варианта прогноза на матч: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Очевидно, что сборная США - пусть и не явный, но все-таки фаворит в паре. В ее пользу говорят не только более высокая позиция в рейтинге ФИФА (16-я против 27-й) и поддержка своих трибун, но и результат последней очной встречи. Осенью прошлого года американцы обыграли австралийцев со счетом 2:1. Самый высокий коэффициент на победу  США в ближайшую пятницу установил «Бетбум» - 1.64.

Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.

Сбалансированный. Матчи сборной США отличает высокая результативность. Из 10 последних игр хозяев ЧМ-2026 восемь были с обменом голами и семь - на тотал больше 2.5. Американцы девять матчей не играют на ноль в обороне, поэтому остановимся на варианте «обе забьют».

В «Бетбум» поставить на этот исход можно по высокой котировке 1.98.

Рискованный. Задел первого тура оставляет командам больше места для стратегического маневра во втором-третьем. И те, и другие постараются в первую очередь не проиграть. Поэтому вероятность ничьей автоматически повышается.

В «Бетбум» мирный расход идет с повышенным коэффициентом - 4.32.

Прогноз на точный счет

Свернуть

Аналитики находят наиболее вероятной минимальную победу США со счетом 1:0 (коэффициент 6.35). Мы же позволим себе в этом усомниться. Исходя из выше сказанного, результативная ничья в Сиэтле выглядит вполне реальной.

Ожидаемый счет — 1:1.

«Бетбум» присвоил этому варианту коэффициент 8.10.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer13 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer197 дней 0 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading