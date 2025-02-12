США — Финляндия, 13 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

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В ночь с четверга на среду, 14 февраля, в Монреале будет сыгран второй матч на турнире четырех наций. На лед выйдут сборные США и Финляндии. Начало матча в 04:00 по Москве. Четыре команды спорят за трофей, который будет разыгран в финале 21 февраля.
Турнир: Турнир четырех наций
Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|США
|9
|12
|57-54
|Финляндия
|12
|9
|54-57
Последние пять официальных матчей сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|23.05.2024
|США
|0:1
|Чехия
|ЧМ-2024
|21.05.2024
|Латвия
|3:6
|США
|ЧМ-2024
|19.05.2024
|США
|10:1
|Казахстан
|ЧМ-2024
|17.05.2024
|Польша
|1:4
|США
|ЧМ-2024
|16.05.2024
|США
|5:0
|Франция
|ЧМ-2024
Последние пять официальных матчей сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|09.02.2025
|Швеция
|1:4
|Финляндия
|Евротур
|08.02.2025
|Финляндия
|3:0
|Чехия
|Евротур
|06.02.2025
|Швейцария
|0:1 Б
|Финляндия
|Евротур
|15.12.2024
|Швейцария
|1:0
|Финляндия
|Евротур
|14.12.2024
|Финляндия
|3:0
|Швеция
|Евротур
Последние пять матчей США и Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|Турнир
|12.05.2023
|Финляндия
|1:4
|США
|ЧМ-2023
|28.05.2022
|Финляндия
|4:3
|США
|ЧМ-2022
|16.05.2022
|Финляндия
|4:1
|США
|ЧМ-2022
|22.05.2021
|Финляндия
|2:1
|США
|ЧМ-2021
|13.05.2019
|США
|3:2 ОТ
|Финляндия
|ЧМ-2019
13.02.2025: Канада - Швеция
14.02.2025: США - Финляндия
15.02.2025: Финляндия - Швеция
16.02.2025: США - Канада
17.02.2025: Канада - Финляндия
18.02.2025: Швеция - США
21.02.2025: Финал
США: Остон Мэттьюс (капитан). Чапли Макэвой, Мэттью Ткачук (помощники капитана).
Финляндия: Александр Барков (капитан). Себастьян Ахо, Миккко Рантанен, Микаэль Гранлунд (помощники капитана).
У финнов приличная статистика личных встреч с американцами, но последняя игра этих соперников завершилась уверенной победой сборной США (4:1). Случилось это на групповом этапе чемпионата мира-2023.
На своем льду американцы будут бесспорными фаворитами, да и состав у «звездно-полосатых» подобран серьезный. Эксперты называют американцев и канадцев основными претендентами на выход в бостонский финал турнира. Ставим на победу команды США в основное время.
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|Условия
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|Текстовая
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|Текстовая
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
По мнению аналитиков шансы США на победу заметно выше. Вероятность успеха хозяев площадки в основное время эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.47. На ничью можно поставить за 5.50. Заключить пари на победу финнов предлагается за 5.20.
Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.
Вероятность победы канадцев на групповом этапе эксперты оценивают коэффициентом 2.13. Поставить на то, что лучший результат в первом раунде турнира покажут американцы можно за 2.55. Заключить пари на первенство шведов предлагается за 5.50. Сыгравшая ставка на то, что первую строчку займут финны, будет умножена на 8.50.
Котировки от аналитиков PARI выглядят следующим образом:
Канада - 2.70
США - 3.00
Швеция - 4.50
Финляндия - 7.70
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