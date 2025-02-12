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12 февраля 13:32ГлавнаяПрогнозыХоккейТурнир четырех наций

США — Финляндия, 13 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

Американцы будут фаворитами встречи с финнами
Руслан Ипполитов

 

В ночь с четверга на среду, 14 февраля, в Монреале будет сыгран второй матч на турнире четырех наций. На лед выйдут сборные США и Финляндии. Начало матча в 04:00 по Москве. Четыре команды спорят за трофей, который будет разыгран в финале 21 февраля. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

США

14.02.2025, Пт

04:00 МСК

Финляндия

П1 - 1.47

Х - 5.50

П2 - 5.20

Турнир: Турнир четырех наций

Стадион: «Белл-центр» (Монреаль, Канада)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
США91257-54
Финляндия12954-57

Последние пять официальных матчей сборной США:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
23.05.2024США0:1ЧехияЧМ-2024
21.05.2024Латвия3:6СШАЧМ-2024
19.05.2024США10:1КазахстанЧМ-2024
17.05.2024Польша1:4СШАЧМ-2024
16.05.2024США5:0ФранцияЧМ-2024

Последние пять официальных матчей сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
09.02.2025Швеция1:4ФинляндияЕвротур
08.02.2025Финляндия3:0ЧехияЕвротур
06.02.2025Швейцария0:1 БФинляндияЕвротур
15.12.2024Швейцария1:0ФинляндияЕвротур
14.12.2024Финляндия3:0ШвецияЕвротур

Последние пять матчей США и Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир
12.05.2023Финляндия1:4СШАЧМ-2023
28.05.2022Финляндия4:3СШАЧМ-2022
16.05.2022Финляндия4:1СШАЧМ-2022
22.05.2021Финляндия2:1СШАЧМ-2021
13.05.2019США3:2 ОТФинляндияЧМ-2019

Календарь

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13.02.2025: Канада - Швеция

14.02.2025: США - Финляндия

15.02.2025: Финляндия - Швеция

16.02.2025: США - Канада

17.02.2025: Канада - Финляндия

18.02.2025: Швеция - США

21.02.2025: Финал

Лидеры

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США: Остон Мэттьюс (капитан). Чапли Макэвой, Мэттью Ткачук (помощники капитана).

Финляндия: Александр Барков (капитан). Себастьян Ахо, Миккко Рантанен, Микаэль Гранлунд (помощники капитана).

Прогноз на матч

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У финнов приличная статистика личных встреч с американцами, но последняя игра этих соперников завершилась уверенной победой сборной США (4:1). Случилось это на групповом этапе чемпионата мира-2023.

На своем льду американцы будут бесспорными фаворитами, да и состав у «звездно-полосатых» подобран серьезный. Эксперты называют американцев и канадцев основными претендентами на выход в бостонский финал турнира. Ставим на победу команды США в основное время. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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По мнению аналитиков шансы США на победу заметно выше. Вероятность успеха хозяев площадки в основное время эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 1.47. На ничью можно поставить за 5.50. Заключить пари на победу финнов предлагается за 5.20.

Вопросы и ответы

Какой формат турнира?

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Четыре сборные сыграют на групповом этапе по три матча по системе «каждый с каждым». Две лучшие команды первого раунда разыграют трофей в финале.

Кто займет первое место в группе?

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Вероятность победы канадцев на групповом этапе эксперты оценивают коэффициентом 2.13. Поставить на то, что лучший результат в первом раунде турнира покажут американцы можно за 2.55. Заключить пари на первенство шведов предлагается за 5.50. Сыгравшая ставка на то, что первую строчку займут финны, будет умножена на 8.50.

Кто выиграет турнир четырех наций?

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Котировки от аналитиков PARI выглядят следующим образом:

Канада - 2.70

США - 3.00

Швеция - 4.50 

Финляндия - 7.70

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