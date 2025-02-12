США — Финляндия, 13 февраля: где смотреть матч Турнира четырех наций, прогноз, статистика

У финнов приличная статистика личных встреч с американцами, но последняя игра этих соперников завершилась уверенной победой сборной США (4:1). Случилось это на групповом этапе чемпионата мира-2023.

На своем льду американцы будут бесспорными фаворитами, да и состав у «звездно-полосатых» подобран серьезный. Эксперты называют американцев и канадцев основными претендентами на выход в бостонский финал турнира. Ставим на победу команды США в основное время.