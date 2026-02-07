Ювентус - Лацио, 8 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С приходом Спалетти дела «Ювентуса» пошли в гору. За небольшой отрезок «старая синьора» поднялась на четвертое место в таблице, потеряв очки лишь в двух из девяти последних матчей. Примечательно, что, несмотря на смену тренера, «Ювентус» остался верен себе в обороне, зачастую сохраняя ворота в неприкосновенности.

«Лацио» в новом году показывает нестабильные результаты. Во многом это связано из-за не самой глубокой скамейки римлян. Так, за минувшие семь игр «орлы» одержали лишь одну победу, существенно оставшись позади от еврокубковой шестерки.

В середине недели «Ювентус» сбросив груз с плеч, уступив без борьбы «Аталанте» (0:3) в Кубке Италии. Скорее всего, банда Спалетти сделает ставку на борьбу в национальном первенстве. При этом не ожидаем, что встреча получится результативной. Ожидаем победу «Ювентуса» и не более трех забитых мячей в матче.