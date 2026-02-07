Ведомости
Ювентус - Лацио, 8 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Готовы ли туринцы ворваться в тройку лидеров?
Валентин Васильев

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Лацио». Туринцы ответственно подходят к матчам с прямыми конкурентами по таблице. В случае победы команда Лучано Спаллетти может обойти в таблице «Наполи». Подбираем лучшую ставку на противостояние.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ювентус» (Турин)  

08.02.2026, Вс

22:45 МСК

 «Лацио» (Рим)

П1 - 1.44

Х - 4.39

П2 - 7.57

Турнир:  Серия А, 24-й тур

Стадион: «Альянц»  (Турин, Италия)

Главный судья: 

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ювентус»1034551342-221
«Лацио»5145103221-342

Последние пять матчей «Ювентуса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2026

«Аталанта»

3:0

«Ювентус»

Кубок Италии

01.02.2026

«Парма»

1:4

«Ювентус»

Серия А

28.01.2026

«Монако»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

25.01.2026

«Ювентус»

3:0

«Наполи»

Серия А

21.01.2026

«Ювентус»

2:0

«Бенфика»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Лацио»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.01.2026

«Лацио»

3:2

«Дженоа»

Серия А

24.01.2026

«Лечче»

0:0

«Лацио»

Серия А

19.01.2026

«Лацио»

0:3

«Комо»

Серия А

11.01.2026

«Верона»

0:1

«Лацио»

Серия А

07.01.2026

«Лацио»

2:2

«Фиорентина»

Серия А

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед началом встречи «Ювентус» располагается на четвертом месте в таблице, «Лацио» замыкает топ-8.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Интер23181452-1955
2Милан23148139-1850
3Наполи23144533-2146
4Ювентус23136439-1845
5Рома23141827-1443
6Комо23118437-1641
7Аталанта2399530-2036
8Лацио2388724-2132
9Удинезе2395926-3432
10Болонья2386932-3030
11Сассуоло23851027-2929
12Кальяри2377928-3128
13Торино23751122-4026
14Дженоа23581027-3423
15Кремонезе23581020-3123
16Парма23581015-3023
17Лечче23461313-3018
18Фиорентина23381225-3617
19Пиза231111119-4014
20Верона23281318-4114

Прогноз на матч

Свернуть

С приходом Спалетти дела «Ювентуса» пошли в гору. За небольшой отрезок «старая синьора» поднялась на четвертое место в таблице, потеряв очки лишь в двух из девяти последних матчей. Примечательно, что, несмотря на смену тренера, «Ювентус» остался верен себе в обороне, зачастую сохраняя ворота в неприкосновенности.

«Лацио» в новом году показывает нестабильные результаты. Во многом это связано из-за не самой глубокой скамейки римлян. Так, за минувшие семь игр «орлы» одержали лишь одну победу, существенно оставшись позади от еврокубковой шестерки. 

В середине недели «Ювентус» сбросив груз с плеч, уступив без борьбы «Аталанте» (0:3) в Кубке Италии. Скорее всего, банда Спалетти сделает ставку на борьбу в национальном первенстве. При этом не ожидаем, что встреча получится результативной. Ожидаем победу «Ювентуса» и не более трех забитых мячей в матче. Соответствующий маркер можно найти в линии BETBOOM.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
BETBOOMДо 10 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

Тематический канал «Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Турина.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
BETBOOMГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ювентус»: Милик, Влахович (оба - травма)

«Лацио»: Жиго, Патрик (оба - травма), Пеллегрини (перебор желтых), Романьоли (неактивный)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Лацио»:

Позиция«Ювентус»«Лацио»Позиция
Вратарь16. ди Грегорио94. ПроведельВратарь
Защитник3. Бремер77. МарушичЗащитник
Защитник6. Келли13. РоманьолиЗащитник
Защитник15. Калюлю34. ГилаЗащитник
Полузащитник 27. Камбьязо29. ЛаццариПолузащитник
Полузащитник 5. Локателли26. БашичПолузащитник
Полузащитник 19. Тюрам5. ВесиноПолузащитник 
Полузащитник18. Костич24. ТейлорПолузащитник
Полузащитник7. Консейсау10. ЦакканьиПолузащитник
Полузащитник10. Йылдыз19. ДиаПолузащитник
Нападающий30. Дэвид22. КансельериНападающий
Главный тренерЛучано СпаллеттиМаурицио СарриГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты BETBOOM считают, что наиболее вероятным исходом этой встречи станет победа хозяев за коэффициент 1,44. Успех «Лацио» котируется за 7,57, а ничья - 4,39.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч  «Ювентус» - «Лацио»?

Наиболее вероятным точным счетом является 1:0 - на этот маркет доступен коэффициент 5,40.

Матч  «Ювентус» - «Лацио» будет результативным?

Букмекеры не ждут обилия голов в этом матче. Коэффициент на тотал больше 2 составляет 1,62.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Кто станет чемпионом Италии?

По мнению аналитиков, наибольшие шансы забрать главный трофей сезона имеет  «Интер». После 23-го тура коэффициент на чемпионство миланского клуба составляет 1,25. Котировка на триумф «Ювентуса» заметно выше - 22,00.

