Ювентус - Лацио, 8 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 24-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Лацио». Туринцы ответственно подходят к матчам с прямыми конкурентами по таблице. В случае победы команда Лучано Спаллетти может обойти в таблице «Наполи». Подбираем лучшую ставку на противостояние.
Турнир: Серия А, 24-й тур
Стадион: «Альянц» (Турин, Италия)
Главный судья:
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ювентус»
|103
|45
|51
|342-221
|«Лацио»
|51
|45
|103
|221-342
Последние пять матчей «Ювентуса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
05.02.2026
«Аталанта»
3:0
«Ювентус»
Кубок Италии
01.02.2026
«Парма»
1:4
«Ювентус»
Серия А
28.01.2026
«Монако»
0:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
25.01.2026
«Ювентус»
3:0
«Наполи»
Серия А
21.01.2026
«Ювентус»
2:0
«Бенфика»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Лацио»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
30.01.2026
«Лацио»
3:2
«Дженоа»
Серия А
24.01.2026
«Лечче»
0:0
«Лацио»
Серия А
19.01.2026
«Лацио»
0:3
«Комо»
Серия А
11.01.2026
«Верона»
0:1
«Лацио»
Серия А
07.01.2026
«Лацио»
2:2
«Фиорентина»
Серия А
Перед началом встречи «Ювентус» располагается на четвертом месте в таблице, «Лацио» замыкает топ-8.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Интер
|23
|18
|1
|4
|52-19
|55
|2
|Милан
|23
|14
|8
|1
|39-18
|50
|3
|Наполи
|23
|14
|4
|5
|33-21
|46
|4
|Ювентус
|23
|13
|6
|4
|39-18
|45
|5
|Рома
|23
|14
|1
|8
|27-14
|43
|6
|Комо
|23
|11
|8
|4
|37-16
|41
|7
|Аталанта
|23
|9
|9
|5
|30-20
|36
|8
|Лацио
|23
|8
|8
|7
|24-21
|32
|9
|Удинезе
|23
|9
|5
|9
|26-34
|32
|10
|Болонья
|23
|8
|6
|9
|32-30
|30
|11
|Сассуоло
|23
|8
|5
|10
|27-29
|29
|12
|Кальяри
|23
|7
|7
|9
|28-31
|28
|13
|Торино
|23
|7
|5
|11
|22-40
|26
|14
|Дженоа
|23
|5
|8
|10
|27-34
|23
|15
|Кремонезе
|23
|5
|8
|10
|20-31
|23
|16
|Парма
|23
|5
|8
|10
|15-30
|23
|17
|Лечче
|23
|4
|6
|13
|13-30
|18
|18
|Фиорентина
|23
|3
|8
|12
|25-36
|17
|19
|Пиза
|23
|1
|11
|11
|19-40
|14
|20
|Верона
|23
|2
|8
|13
|18-41
|14
С приходом Спалетти дела «Ювентуса» пошли в гору. За небольшой отрезок «старая синьора» поднялась на четвертое место в таблице, потеряв очки лишь в двух из девяти последних матчей. Примечательно, что, несмотря на смену тренера, «Ювентус» остался верен себе в обороне, зачастую сохраняя ворота в неприкосновенности.
«Лацио» в новом году показывает нестабильные результаты. Во многом это связано из-за не самой глубокой скамейки римлян. Так, за минувшие семь игр «орлы» одержали лишь одну победу, существенно оставшись позади от еврокубковой шестерки.
Тематический канал «Матч! Футбол 1» проведет трансляцию из Турина.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|BETBOOM
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ювентус»: Милик, Влахович (оба - травма)
«Лацио»: Жиго, Патрик (оба - травма), Пеллегрини (перебор желтых), Романьоли (неактивный)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ювентус» - «Лацио»:
|Позиция
|«Ювентус»
|«Лацио»
|Позиция
|Вратарь
|16. ди Грегорио
|94. Проведель
|Вратарь
|Защитник
|3. Бремер
|77. Марушич
|Защитник
|Защитник
|6. Келли
|13. Романьоли
|Защитник
|Защитник
|15. Калюлю
|34. Гила
|Защитник
|Полузащитник
|27. Камбьязо
|29. Лаццари
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Локателли
|26. Башич
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Тюрам
|5. Весино
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Костич
|24. Тейлор
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Консейсау
|10. Цакканьи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Йылдыз
|19. Диа
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Дэвид
|22. Кансельери
|Нападающий
|Главный тренер
|Лучано Спаллетти
|Маурицио Сарри
|Главный тренер
Эксперты BETBOOM считают, что наиболее вероятным исходом этой встречи станет победа хозяев за коэффициент 1,44. Успех «Лацио» котируется за 7,57, а ничья - 4,39.
Наиболее вероятным точным счетом является 1:0 - на этот маркет доступен коэффициент 5,40.
Букмекеры не ждут обилия голов в этом матче. Коэффициент на тотал больше 2 составляет 1,62.
По мнению аналитиков, наибольшие шансы забрать главный трофей сезона имеет «Интер». После 23-го тура коэффициент на чемпионство миланского клуба составляет 1,25. Котировка на триумф «Ювентуса» заметно выше - 22,00.