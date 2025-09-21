Ведомости
Велес - Ротор, 24 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Волгоградцы закрыли ворота на замок
Валентин Васильев

10 матчей 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу пройдут в среду, 23 сентября. В Подмосковье «Велес» примет «Ротор». Вашему вниманию превью и прогноз на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Велес» (Москва)

24.09.2025, Ср

14:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 6.60

Х - 3.50

П2 - 1.55

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала

Стадион: «Труд» (Подольск, Россия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Велес»31212-9
«Ротор»2139-12

Последние пять матчей «Велеса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025

«Текстильщик»

0:0

«Велес»

Вторая лига

14.09.2025

«Велес»

1:2

«Сибирь»

Вторая лига

10.09.2025

«Космос»

1:4

«Велес»

Вторая лига

06.09.2025

«Динамо-2»

0:2

«Велес»

Вторая лига

31.08.2025

«Тюмень»

2:3

«Велес»

Вторая лига

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.09.2025«Урал»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

14.09.2025«Ротор»

3:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

07.09.2025«Ротор»

1:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

03.09.2025«Чайка»

0:6

«Ротор»

Лига PARI

30.08.2025«Ротор»

1:2

«Спартак» Кострома

Лига PARI

Прогноз на матч

Свернуть

Представители разных лиг сойдутся в Подмосковье. «Велес» идет вторым в группе «Золото» второй лиги. «Ротор» подбирается к лидерам первого дивизиона.

Волгоградский клуб набрал приличный ход: четыре матча подряд не проигрывает и не пропускает мячей. В ходе этой серии парни Бояринцева всухую обыграли «Чайку» (6:0), «СКА-Хабаровск» (1:0) и «КАМАЗ» (3:0). Нулевая ничья в последнем туре чуть подпортила южанам статистику. Но если учесть, что добыта она была на поле фаворита лиги - «Урала», этот результат тоже занести в актив «Ротору».

У обеих команд из последних 10 матчей шесть было «низовых». Кажется, что ив среду в Подольске голевого шоу ожидать не стоит. Тренер гостей наверняка даст проявить себя игрокам ротации, и это обстоятельство, наряду с фактором поля, уравновесит шансы сторон. 

 

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Велес»: Маклаков (дисквалификация)

«Ротор»: нет

Коэффициент 6.60 на победу хозяев поля красноречиво говорит, кто в паре фаворит. Котировка на гостей более чем в четыре раза ниже - 1.55. Ничья по итогам 90 минут идет в прематче за 3.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Велес» - «Ротор»?

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 7.00 - FONBET установил на два варианта - 0:1 и 1:1.

Где играют «Велес» и «Ротор»?

Встреча состоится на стадионе «Труд» в Подольске.

Где смотреть бесплатно матч «Велес» - «Ротор»?

Официальный букмекер Кубка России  показывает игры турнира на своем сайте

Кто тренирует «Велес» и «Ротор»?

У руля столичной команды стоит Алексей Стукалов. Волгоградцев наставляет Денис Бояринцев.

