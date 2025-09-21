Велес - Ротор, 24 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Представители разных лиг сойдутся в Подмосковье. «Велес» идет вторым в группе «Золото» второй лиги. «Ротор» подбирается к лидерам первого дивизиона.

Волгоградский клуб набрал приличный ход: четыре матча подряд не проигрывает и не пропускает мячей. В ходе этой серии парни Бояринцева всухую обыграли «Чайку» (6:0), «СКА-Хабаровск» (1:0) и «КАМАЗ» (3:0). Нулевая ничья в последнем туре чуть подпортила южанам статистику. Но если учесть, что добыта она была на поле фаворита лиги - «Урала», этот результат тоже занести в актив «Ротору».

У обеих команд из последних 10 матчей шесть было «низовых». Кажется, что ив среду в Подольске голевого шоу ожидать не стоит. Тренер гостей наверняка даст проявить себя игрокам ротации, и это обстоятельство, наряду с фактором поля, уравновесит шансы сторон.