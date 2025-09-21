Велес - Ротор, 24 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России, прогноз, составы

Партнерский проект
10 матчей 1/32 финала FONBET Кубка России по футболу пройдут в среду, 23 сентября. В Подмосковье «Велес» примет «Ротор». Вашему вниманию превью и прогноз на игру.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/32 финала
Стадион: «Труд» (Подольск, Россия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Велес»
|3
|1
|2
|12-9
|«Ротор»
|2
|1
|3
|9-12
Последние пять матчей «Велеса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.09.2025
«Текстильщик»
0:0
«Велес»
Вторая лига
14.09.2025
«Велес»
1:2
«Сибирь»
Вторая лига
10.09.2025
«Космос»
1:4
«Велес»
Вторая лига
06.09.2025
«Динамо-2»
0:2
«Велес»
Вторая лига
31.08.2025
«Тюмень»
2:3
«Велес»
Вторая лига
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.09.2025
|«Урал»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Ротор»
3:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Ротор»
1:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Чайка»
0:6
«Ротор»
Лига PARI
|30.08.2025
|«Ротор»
1:2
«Спартак» Кострома
Лига PARI
Представители разных лиг сойдутся в Подмосковье. «Велес» идет вторым в группе «Золото» второй лиги. «Ротор» подбирается к лидерам первого дивизиона.
Волгоградский клуб набрал приличный ход: четыре матча подряд не проигрывает и не пропускает мячей. В ходе этой серии парни Бояринцева всухую обыграли «Чайку» (6:0), «СКА-Хабаровск» (1:0) и «КАМАЗ» (3:0). Нулевая ничья в последнем туре чуть подпортила южанам статистику. Но если учесть, что добыта она была на поле фаворита лиги - «Урала», этот результат тоже занести в актив «Ротору».
У обеих команд из последних 10 матчей шесть было «низовых». Кажется, что ив среду в Подольске голевого шоу ожидать не стоит. Тренер гостей наверняка даст проявить себя игрокам ротации, и это обстоятельство, наряду с фактором поля, уравновесит шансы сторон.
Спортивный портал «Советский спорт» расскажет что такое фрибет, как его получить и использовать в ставках на спорт.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Велес»: Маклаков (дисквалификация)
«Ротор»: нет
Коэффициент 6.60 на победу хозяев поля красноречиво говорит, кто в паре фаворит. Котировка на гостей более чем в четыре раза ниже - 1.55. Ничья по итогам 90 минут идет в прематче за 3.50.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 7.00 - FONBET установил на два варианта - 0:1 и 1:1.
Встреча состоится на стадионе «Труд» в Подольске.
Официальный букмекер Кубка России показывает игры турнира на своем сайте.
У руля столичной команды стоит Алексей Стукалов. Волгоградцев наставляет Денис Бояринцев.