Уэльс - Бельгия, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сразу три команды в равной степени претендуют на победу в группе J отбора ЧМ-2026 по футболу. Один из ключевых матчей с точки зрения итогового распределения мест грядет в понедельник, 13 октября. Анализируем шансы сборных Уэльса и Бельгии на успех в очной встрече.
Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 8-й тур
Стадион: «Кардифф Сити» (Кардифф, Уэльс)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Уэльс
|5
|5
|8
|27-28
|Бельгия
|8
|5
|5
|28-27
Последние пять матчей сборной Уэльса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.10.2025
|Англия
3:0
Уэльс
Товарищеский матч
|09.09.2025
|Уэльс
0:1
Канада
Товарищеский матч
|04.09.2025
|Казахстан
0:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Бельгия
4:3
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Уэльс
3:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Бельгии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.10.2025
|Бельгия
0:0
Северная Македония
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Бельгия
6:0
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Лихтенштейн
0:6
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Бельгия
4:3
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Северная Македония
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
Перед очной встречей соперников разделяет всего одно очко в таблице.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Северная Македония
|6
|3
|3
|0
|11-2
|12
|2. Бельгия
|5
|3
|2
|0
|17-4
|11
|3. Уэльс
|5
|3
|1
|1
|11-6
|10
|4. Казахстан
|6
|2
|0
|4
|7-11
|6
|5. Лихтенштейн
|6
|0
|0
|6
|0-23
|0
Сразу две команды сохраняют ноль в графе «поражения» в этой группе - Северная Македония и Бельгия. «Красные дьяволы» пока отстают от конкурента, но по потерянным очкам именно они лидируют в своей отборочной пятерке.
Валлийцы прошлый тур пропускали, поскольку в этой группе нечетное количество команд. Свободный слот они заполнили земляческим дерби с Англией, но положительных эмоций оно гостям не доставило. Англичане ошарашили соперника тройкой безответных мячей за первые 20 минут и довели дело до крупной победы.
Естественно, дома валлийцы постараются реабилитироваться. В первом круге эти команды выдали шоу с семью забитыми мячами (Бельгия выиграла - 4:3). Полагаем, что и в понедельник нули на табло не сохранятся до финального свистка.
В онлайн-кинотеатре Okko найдутся трансляции почти всех матчей европейского кластера отбора ЧМ-2026.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери:
Уэльс: нет
Бельгия: Салемакерс, Де Кетеларе (оба - травмы)
Аналитики БК «Бетсити» оценили вероятность победы бельгийцев коэффициентом 1.75. Котировка на сборную Уэльса в два с половиной раза выше. Ничья идет в конторе за 4.10.
Аналитики отдают предпочтение в паре гостям. Последняя победа Уэльса над Бельгией случилась еще на Евро-2016 (3:1). Впоследствии три встречи команд закончились в пользу «красных дьяволов» и два вничью.
Два варианта счета котируются за 7.00 в линии «Бетсити» - 0:1 и 1:1.
Игру покажет в прямом эфире онлайн-кинотеатр Okko.