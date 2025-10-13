Ведомости
Уэльс - Бельгия, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Ждем повторения брюссельской феерии
Валентин Васильев

Сразу три команды в равной степени претендуют на победу в группе J отбора ЧМ-2026 по футболу. Один из ключевых матчей с точки зрения итогового распределения мест грядет в понедельник, 13 октября. Анализируем шансы сборных Уэльса и Бельгии на успех в очной встрече.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Уэльс

Место в рейтинге ФИФА: 30

13.10.2025, Пн

21:45 МСК

Бельгия

Место в рейтинге ФИФА: 8

П1 - 4.50

Х - 4.10

П2 - 1.75

Турнир: квалификация ЧМ-2026, группа J, 8-й тур

Стадион:  «Кардифф Сити»   (Кардифф, Уэльс)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Уэльс55827-28
Бельгия85528-27

Последние пять матчей  сборной Уэльса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.10.2025Англия

3:0

Уэльс

Товарищеский матч

09.09.2025Уэльс

0:1

Канада

Товарищеский матч

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Бельгия

4:3

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Уэльс

3:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Бельгии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.10.2025Бельгия

0:0

Северная Македония

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Бельгия

6:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Лихтенштейн

0:6

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Бельгия

4:3

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Северная Македония

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей соперников разделяет всего одно очко в таблице.

КомандыИВНПМО
1. Северная Македония633011-212
2. Бельгия532017-411
3. Уэльс531111-610
4. Казахстан62047-116
5. Лихтенштейн60060-230

Прогноз на матч

Свернуть

Сразу две команды сохраняют ноль в графе «поражения» в этой группе - Северная Македония и Бельгия. «Красные дьяволы» пока отстают от конкурента, но по потерянным очкам именно они лидируют в своей отборочной пятерке.   

Валлийцы прошлый тур пропускали, поскольку в этой группе нечетное количество команд. Свободный слот они заполнили земляческим дерби с Англией, но положительных эмоций оно гостям не доставило. Англичане ошарашили соперника тройкой безответных мячей за первые 20 минут и довели дело до крупной победы.

Естественно, дома валлийцы постараются реабилитироваться. В первом круге эти команды выдали шоу с семью забитыми мячами (Бельгия выиграла - 4:3). Полагаем, что и в понедельник нули на табло не сохранятся до финального свистка. 

