Уэльс - Бельгия, 13 октября: где смотреть матч отбора ЧМ-2026, прогноз, составы

Сразу две команды сохраняют ноль в графе «поражения» в этой группе - Северная Македония и Бельгия. «Красные дьяволы» пока отстают от конкурента, но по потерянным очкам именно они лидируют в своей отборочной пятерке.

Валлийцы прошлый тур пропускали, поскольку в этой группе нечетное количество команд. Свободный слот они заполнили земляческим дерби с Англией, но положительных эмоций оно гостям не доставило. Англичане ошарашили соперника тройкой безответных мячей за первые 20 минут и довели дело до крупной победы.

Естественно, дома валлийцы постараются реабилитироваться. В первом круге эти команды выдали шоу с семью забитыми мячами (Бельгия выиграла - 4:3). Полагаем, что и в понедельник нули на табло не сохранятся до финального свистка.