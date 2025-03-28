Вашингтон — Баффало, 30 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

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30 марта состоится хоккейный матч «Вашингтон» - «Баффало». Лучшая команда лиги принимает худший клуб Восточной конференции. Встреча с аутсайдером станет хорошей возможностью для Александра Овечкина сократить отставание до рекорда Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ. Ови осталось забросить всего пять шайб.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Вашингтон Кэпиталз»
30.03.2025, Вс
22:00 МСК
«Баффало Сейбрз»
|П1 - 1.73
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Вашингтон»
|37
|23
|190-168
|«Баффало»
|23
|37
|168-190
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.03.2025
|«Миннесота»
4:2
«Вашингтон»
|26.03.2025
|«Виннипег»
3:2 ОТ
«Вашингтон»
|23.03.2025
|«Вашингтон»
6:3
«Флорида»
|21.03.2025
|«Вашингтон»
3:2
«Филадельфия»
|19.03.2025
|«Вашингтон»
4:1
«Детройт»
Последние пять матчей «Баффало» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|28.03.2025
|«Баффало»
7:3
«Питтсбург»
|26.03.2025
|«Баффало»
3:2
«Оттава»
|23.03.2025
|«Виннипег»
3:5
«Баффало»
|22.03.2025
|«Миннесота»
4:1
«Баффало»
|21.03.2025
|«Юта»
5:2
«Баффало»
Последние пять матчей «Вашингтона» и «Баффало»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.01.2025
|«Баффало»
4:3 Б
«Вашингтон»
|15.12.2024
|«Вашингтон»
4:2
«Баффало»
|12.04.2024
|«Баффало»
4:2
«Вашингтон»
|03.04.2024
|«Баффало»
6:2
«Вашингтон»
|23.11.2023
|«Вашингтон»
4:3 ОТ
«Баффало»
«Вашингтон»
|Показатель
«Баффало»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Строум
|68
Томпсон
63
|Снайпер (голы)
|Овечкин
|36
Томпсон
36
|Ассистент (передачи)
|Строум
|45
Далин
43
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Томпсон
|2.31
Лууконен
3.19
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|72
|40
|6
|1
|3
|6
|16
|261-188
|103
|2. Каролина
|71
|38
|5
|0
|2
|2
|24
|228-191
|90
|3. Торонто
|72
|35
|7
|1
|2
|2
|25
|236-216
|90
|4. Флорида
|71
|35
|3
|5
|0
|3
|25
|229-193
|89
|5. Тампа-Бэй
|72
|36
|4
|2
|2
|3
|25
|259-192
|89
|6. Нью-Джерси
|73
|34
|3
|1
|2
|5
|28
|219-193
|83
|7. Оттава
|71
|29
|8
|1
|2
|3
|28
|208-206
|81
|8. Монреаль
|71
|24
|7
|2
|3
|6
|29
|215-240
|75
|9. Айлендерс
|71
|25
|5
|2
|2
|8
|29
|195-214
|74
|10. Рейнджерс
|72
|31
|2
|1
|0
|6
|32
|214-216
|74
|11. Коламбус
|70
|23
|4
|5
|1
|8
|29
|225-233
|73
|12. Детройт
|72
|25
|5
|3
|0
|6
|33
|208-231
|72
|13. Бостон
|73
|23
|7
|0
|1
|8
|34
|192-242
|69
|14. Питтсбург
|74
|20
|8
|1
|6
|5
|34
|217-274
|69
|15. Филадельфия
|74
|18
|6
|5
|3
|6
|36
|207-258
|67
|16. Баффало
|71
|24
|3
|3
|1
|5
|35
|227-249
|66
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Баффало»: Гринвей, Норрис (оба - травма)
«Баффало», потеряв шансы пробиться в плей-офф и лишившись груза ответственности за результат, начал активно набирать очки. В трех последних встречах регулярки безнадежный аутсайдер Восточной конференции одержал три победы, обыграв в том числе предельно мотивированную «Оттаву» и одолев на выезде мощный «Виннипег».
У «Вашингтона» картина иная - два поражения подряд. Вряд ли можно поставить «Столичным» в укор выездные поражения от лучшей команды Запада - «Виннипега» - и неуступчивой «Миннесоты», но «Кэпиталз», разменяв сотню очков, явно сбавили темп.
На бумаге безоговорочным фаворитом являются хозяева льда, но динамика прохождения соперниками турнирной дистанции за последнюю неделю говорит об обратном. Сделаем рисковый выбор, предположив, что победа достанется в этот вечер гостям. За это предложен очень вкусный коэффициент.
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Лидер «Столичных» обязательно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 60 (36+24) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Миннесотой» - 4:2) лидер «Кэпиталз» результативных действий не совершил. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 889 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на пять голов.
В заявке «Сейбрз» нет игроков с паспортами РФ.
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