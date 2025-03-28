Вашингтон — Баффало, 30 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

«Баффало», потеряв шансы пробиться в плей-офф и лишившись груза ответственности за результат, начал активно набирать очки. В трех последних встречах регулярки безнадежный аутсайдер Восточной конференции одержал три победы, обыграв в том числе предельно мотивированную «Оттаву» и одолев на выезде мощный «Виннипег».

У «Вашингтона» картина иная - два поражения подряд. Вряд ли можно поставить «Столичным» в укор выездные поражения от лучшей команды Запада - «Виннипега» - и неуступчивой «Миннесоты», но «Кэпиталз», разменяв сотню очков, явно сбавили темп.

На бумаге безоговорочным фаворитом являются хозяева льда, но динамика прохождения соперниками турнирной дистанции за последнюю неделю говорит об обратном. Сделаем рисковый выбор, предположив, что победа достанется в этот вечер гостям. За это предложен очень вкусный коэффициент.