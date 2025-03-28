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28 марта 9:49ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Вашингтон — Баффало, 30 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Овечкин в пяти голах от рекорда Гретцки
Руслан Ипполитов

 

30 марта состоится хоккейный матч «Вашингтон» - «Баффало». Лучшая команда лиги принимает худший клуб Восточной конференции. Встреча с аутсайдером станет хорошей возможностью для Александра Овечкина сократить отставание до рекорда Уэйна Гретцки, пока еще возглавляющего список лучших снайперов НХЛ. Ови осталось забросить всего пять шайб. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Вашингтон Кэпиталз»

30.03.2025, Вс

22:00 МСК

«Баффало Сейбрз»

П1 - 1.73

Х - 4.70

П2 - 3.85

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Вашингтон»3723190-168
«Баффало»2337168-190

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.03.2025«Миннесота»

4:2

«Вашингтон»

26.03.2025«Виннипег»

3:2 ОТ

«Вашингтон»

23.03.2025«Вашингтон»

6:3

«Флорида»

21.03.2025«Вашингтон»

3:2

«Филадельфия»

19.03.2025«Вашингтон»

4:1

«Детройт»

Последние пять матчей «Баффало» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

28.03.2025«Баффало»

7:3

«Питтсбург»

26.03.2025«Баффало»

3:2

«Оттава»

23.03.2025«Виннипег»

3:5

«Баффало»

22.03.2025«Миннесота»

4:1

«Баффало»

21.03.2025«Юта»

5:2

«Баффало»

Последние пять матчей «Вашингтона» и «Баффало»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.01.2025«Баффало»

4:3 Б

«Вашингтон»

15.12.2024«Вашингтон»

4:2

«Баффало»

12.04.2024«Баффало»

4:2

«Вашингтон»

03.04.2024«Баффало»

6:2

«Вашингтон»

23.11.2023«Вашингтон»

4:3 ОТ

«Баффало»

Лидеры

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«Вашингтон»

Показатель

«Баффало»

Показатель

Бомбардир (очки)Строум68

Томпсон

63

Снайпер (голы)Овечкин36

Томпсон

36

Ассистент (передачи)Строум45

Далин

43

Вратарь (коэфф. надежности)Томпсон2.31

Лууконен

3.19

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон7240613616261-188103
2. Каролина7138502224228-19190
3. Торонто7235712225236-21690
4. Флорида7135350325229-19389
5. Тампа-Бэй7236422325259-19289
6. Нью-Джерси7334312528219-19383
7. Оттава7129812328208-20681
8. Монреаль7124723629215-24075
9. Айлендерс7125522829195-21474
10. Рейнджерс7231210632214-21674
11. Коламбус7023451829225-23373
12. Детройт7225530633208-23172
13. Бостон7323701834192-24269
14. Питтсбург7420816534217-27469
15. Филадельфия7418653636207-25867
16. Баффало7124331535227-24966

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Баффало»:  Гринвей, Норрис (оба - травма)

Прогноз на матч

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«Баффало», потеряв шансы пробиться в плей-офф и лишившись груза ответственности за результат, начал активно набирать очки. В трех последних встречах регулярки безнадежный аутсайдер Восточной конференции одержал три победы, обыграв в том числе предельно мотивированную «Оттаву» и одолев на выезде мощный «Виннипег».

У «Вашингтона» картина иная - два поражения подряд. Вряд ли можно поставить «Столичным» в укор выездные поражения от лучшей команды Запада - «Виннипега» - и неуступчивой «Миннесоты», но «Кэпиталз», разменяв сотню очков, явно сбавили темп.

На бумаге безоговорочным фаворитом являются хозяева льда, но динамика прохождения соперниками турнирной дистанции за последнюю неделю говорит об обратном. Сделаем рисковый выбор, предположив, что победа достанется в этот вечер гостям. За это предложен очень вкусный коэффициент.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают шансы «Вашингтона» на победу в основное время коэффициентом 1.73. Вероятность успеха гостей котируется за солидные 3.85. На ничью можно заключить пари за 4.70.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Столичных» обязательно примет участие в игре. На счету форварда в текущем сезоне 60 (36+24) результативных баллов. В предыдущей встрече (с «Миннесотой» - 4:2) лидер «Кэпиталз» результативных действий не совершил. За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 889 шайб. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги всех времен, отставая от Уэйна Гретцки всего на пять голов.

Какие российские хоккеисты выступают за «Баффало»?

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В заявке «Сейбрз» нет игроков с паспортами РФ.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков FONBET, выглядит следующим образом:

«Даллас» - 6.50 

«Флорида» - 7.00

«Колорадо»/«Вегас»/«Эдмонтон»/«Вашингтон» - по 9.00

На победу в плей-офф «Баффало» ставки не принимаются. 

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