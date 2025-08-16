Мухаммад Якубов — Уильям Фостер-третий, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В декабре прошлого года Якубов заключил контракт с менеджером Джимом Камбососом, что открыло новые горизонты для статусных боев в Северной Америке. Однако для дальнейшего развития карьеры на топовом уровне необходима не только качественная работа промоутера, но и результаты. И уже в следующем поединке таджикистанца ждет серьезная проверка.

Фостер не хватает звезд с неба, но является довольно качественным боксером. Он любит работать в агрессивном стиле и обладает хорошей технической подготовкой. Наверняка проблемы у Якубова будут, хотя на бумаге таджикистанец всё-таки выше уровнем.

Вряд ли предстоящий бой получится односторонним, поэтому ждем конкурентное противостояние. Полагаем, Якубов все-таки одержит победу, но высока вероятность того, что это будет судейское решение по итогам всех десяти раундов — причем отнюдь не факт, что единогласное.