Мухаммад Якубов — Уильям Фостер-третий, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Таджикистанец идет на серии из четырех побед
Александр Бокулёв
Источник: ProBox TV

В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени на профессиональный ринг вернется Мухаммадхуча Якубов — один из самых известных боксеров Таджикистана. Ему предстоит поединок во втором полулегком весе (до 59 кг) с американцем Уильямом Фостером-третьим. Чья победная серия продлится?

Статистика

Якубов

 

Фостер-третий

Таджикистан

Страна

США

30

Возраст

31

23

Бои

21

22 (12)

Победы (нокауты)

19 (11)

1 (0)

Поражения (нокауты)

2 (0)

18

Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec

59

165

Рост (см)

178

171

Размах рук (см)

177

Левша

Стойка

Правша

Мухаммадхуча Якубов

На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Владел поясами WBC Asian Continental и WBO Youth в легком весе. В 2018-м забрал титул WBC International во второй полулегкой категории, после чего защитил его пять раз. Затем бился за пояс WBC Silver в этом же весе, но потерпел единственное поражение в карьере — от О'Шаки Фостера. После этого вышел на серию из четырех побед. В последнем поединке в декабре одолел Зафара Парпиева после отказа соперника продолжать борьбу после четвертого раунда.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Уильям Фостер-третий

На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Был молодежным чемпионом Североамериканской боксерской федерации во втором полулегком весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в апреле одолел Брэндона Леона Бенитеса единогласным решением судей и забрал пояс WBA America Gold во второй полулегкой категории.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на бокс с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа ЯкубоваПобеда ФостераТМ (8,5)ТБ (8,5)
PARI1,752,304,051,20

Прогноз на бой

В декабре прошлого года Якубов заключил контракт с менеджером Джимом Камбососом, что открыло новые горизонты для статусных боев в Северной Америке. Однако для дальнейшего развития карьеры на топовом уровне необходима не только качественная работа промоутера, но и результаты. И уже в следующем поединке таджикистанца ждет серьезная проверка.

Фостер не хватает звезд с неба, но является довольно качественным боксером. Он любит работать в агрессивном стиле и обладает хорошей технической подготовкой. Наверняка проблемы у Якубова будут, хотя на бумаге таджикистанец всё-таки выше уровнем.

Вряд ли предстоящий бой получится односторонним, поэтому ждем конкурентное противостояние. Полагаем, Якубов все-таки одержит победу, но высока вероятность того, что это будет судейское решение по итогам всех десяти раундов — причем отнюдь не факт, что единогласное.

Где смотреть бой Якубов Фостер-третий

Боксерский вечер пройдет на стадионе «ProBox Event Center» в Плант-Сити (штат Флорида, США). Турнир начнется в субботу, 16 августа, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Якубов — Фостер-третий стоит ожидать не ранее 05:00 мск.

Легальная прямая трансляция в России не предусмотрена.

Полный кард

  • Мухаммадхуча Якубов (Таджикистан) — Уильям Фостер-третий (США). Второй полулегкий вес;
  • Старлинг Кастильо (Доминиканская Республика) — Шинард Банч (США). Полусредний вес;
  • Элайджа Флорес (США) — Элайджа Вайнс (США). Первый средний вес;
  • Гэри Антонио Расселл (США) — Дервин Родригес (Венесуэла). Второй легчайший вес;
  • Маркес Валле (США) — Луис Джорджес (Доминиканская Республика). Средний вес;
  • Доминик Валле (США) — Айрон Альварес (США). Второй полулегкий вес;
  • Велджон Миндоро (Филиппины) — Дормедес Потес (Колумбия). Средний вес;
  • Нарек Ованесян (Армения) — Кеннет Сене (США). Легкий вес.

