Мухаммад Якубов — Уильям Фостер-третий, 16 августа: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

В ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени на профессиональный ринг вернется Мухаммадхуча Якубов — один из самых известных боксеров Таджикистана. Ему предстоит поединок во втором полулегком весе (до 59 кг) с американцем Уильямом Фостером-третьим. Чья победная серия продлится?
Якубов
Фостер-третий
Таджикистан
Страна
США
30
Возраст
31
23
Бои
21
22 (12)
Победы (нокауты)
19 (11)
1 (0)
Поражения (нокауты)
2 (0)
18
Место в рейтинге второго полулегкого дивизиона BoxRec
59
165
Рост (см)
178
171
Размах рук (см)
177
Левша
Стойка
Правша
На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Владел поясами WBC Asian Continental и WBO Youth в легком весе. В 2018-м забрал титул WBC International во второй полулегкой категории, после чего защитил его пять раз. Затем бился за пояс WBC Silver в этом же весе, но потерпел единственное поражение в карьере — от О'Шаки Фостера. После этого вышел на серию из четырех побед. В последнем поединке в декабре одолел Зафара Парпиева после отказа соперника продолжать борьбу после четвертого раунда.
На профессиональном ринге выступает с 2015 года. Был молодежным чемпионом Североамериканской боксерской федерации во втором полулегком весе. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем поединке в апреле одолел Брэндона Леона Бенитеса единогласным решением судей и забрал пояс WBA America Gold во второй полулегкой категории.
В декабре прошлого года Якубов заключил контракт с менеджером Джимом Камбососом, что открыло новые горизонты для статусных боев в Северной Америке. Однако для дальнейшего развития карьеры на топовом уровне необходима не только качественная работа промоутера, но и результаты. И уже в следующем поединке таджикистанца ждет серьезная проверка.
Фостер не хватает звезд с неба, но является довольно качественным боксером. Он любит работать в агрессивном стиле и обладает хорошей технической подготовкой. Наверняка проблемы у Якубова будут, хотя на бумаге таджикистанец всё-таки выше уровнем.
Вряд ли предстоящий бой получится односторонним, поэтому ждем конкурентное противостояние. Полагаем, Якубов все-таки одержит победу, но высока вероятность того, что это будет судейское решение по итогам всех десяти раундов — причем отнюдь не факт, что единогласное.
Боксерский вечер пройдет на стадионе «ProBox Event Center» в Плант-Сити (штат Флорида, США). Турнир начнется в субботу, 16 августа, в 03:00 по московскому времени. Главный бой Якубов — Фостер-третий стоит ожидать не ранее 05:00 мск.
Легальная прямая трансляция в России не предусмотрена.
Полный кард