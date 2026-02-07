Ведомости
Амин Аюб – Маккашарип Зайнуков, 7 февраля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Представитель команды Хабиба Нурмагомедова идет на серии из семи побед
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Россиянин Маккашарип Зайнуков выиграл все три боя в PFL. Продлить эту серию он попробует в поединке с французом Амином Аюбом. Кто окажется сильнее в этом противостоянии в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг)?

Статистика



Аюб

 

Зайнуков

Франция

Страна

Россия

30

Возраст

35

31

Бои

22

24 (7 / 8 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (5 / 2 / 11)

6 (1 / 0 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (1 / 0 / 3)

1

Ничьи

0

178

Рост (см)

178

173

Размах рук (см)

183

99

Размах ног (см)

104

Амин Аюб



В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Бился в UAE Warriors, Brave CF, Ares и других промоушенах. Идет на серии из восьми побед. В последнем поединке в сентябре дебютировал в PFL и нокаутировал Кевени Лопеса в третьем раунде.

Маккашарип Зайнуков



Уроженец Махачкалы, тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2013 г. Бился преимущественно в российских промоушенах. На данный момент идет на серии из семи побед. В PFL дебютировал в октябре 2024 г., под эгидой промоушена выиграл все три боя. В последнем поединке в октябре победил Джона Митчелла единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов


 Победа АюбаПобеда ЗайнуковаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,601,502,951,35

Прогноз на бой



Аюб – крепкий боец с солидным опытом. Он обладает довольно универсальными навыками высокого качества. Но соперников уровня Зайнукова у француза было маловато. Россиянин ожидаемо идет фаворитом у букмекеров – во многом за счет борцовской базы. Представитель команды Хабиба умеет подолгу контролировать соперников и работать на очки. Неслучайно все три его боя в PFL дошли до судейских решений.

Учитывая, что и Аюба, и Зайнукова крайне сложно финишировать, ожидаем затяжное противостояние. Заиграем ставку на полный бой – коэффициент появится ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой Аюб – Зайнуков



Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Бой Аюб – Зайнуков стоит ожидать около 18:00 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Амру Магомедов (Россия) Колтон Ингланд (США). Легкий вес;
  • Тейлор Лапилус (Франция) Касум Касумов (Россия). Легчайший вес;
  • Ренат Хавалов (Россия) Эдгарс Шкриверс (Латвия). Легчайший вес;
  • Амин Аюб (Франция) Маккашарип Зайнуков (Россия). Легкий вес;
  • Антония Силванейде (Бразилия) Денизе Килхольц (Нидерланды). Женский наилегчайший вес;
  • Люк Трейнер (Англия) Роб Уилкинсон (Австралия). Полутяжелый вес;
  • Хабиб Набиев (Россия) Ахмед Сами (Египет). Полутяжелый вес;
  • Хейдер Хан (Англия) Джони Грегори (Бразилия). Средний вес.


