Амин Аюб – Маккашарип Зайнуков, 7 февраля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Россиянин Маккашарип Зайнуков выиграл все три боя в PFL. Продлить эту серию он попробует в поединке с французом Амином Аюбом. Кто окажется сильнее в этом противостоянии в рамках легкого дивизиона (до 70,3 кг)?
Аюб
Зайнуков
Франция
Страна
Россия
30
Возраст
35
31
Бои
22
24 (7 / 8 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (5 / 2 / 11)
6 (1 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (1 / 0 / 3)
1
Ничьи
0
178
Рост (см)
178
173
Размах рук (см)
183
99
Размах ног (см)
104
В профессиональных ММА выступает с 2014 г. Бился в UAE Warriors, Brave CF, Ares и других промоушенах. Идет на серии из восьми побед. В последнем поединке в сентябре дебютировал в PFL и нокаутировал Кевени Лопеса в третьем раунде.
Уроженец Махачкалы, тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2013 г. Бился преимущественно в российских промоушенах. На данный момент идет на серии из семи побед. В PFL дебютировал в октябре 2024 г., под эгидой промоушена выиграл все три боя. В последнем поединке в октябре победил Джона Митчелла единогласным решением судей.
Аюб – крепкий боец с солидным опытом. Он обладает довольно универсальными навыками высокого качества. Но соперников уровня Зайнукова у француза было маловато. Россиянин ожидаемо идет фаворитом у букмекеров – во многом за счет борцовской базы. Представитель команды Хабиба умеет подолгу контролировать соперников и работать на очки. Неслучайно все три его боя в PFL дошли до судейских решений.
Учитывая, что и Аюба, и Зайнукова крайне сложно финишировать, ожидаем затяжное противостояние. Заиграем ставку на полный бой – коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир стартует на «Coca Cola Arena» в Дубае (ОАЭ) в субботу, 7 февраля, в 17:00 по московскому времени. Бой Аюб – Зайнуков стоит ожидать около 18:00 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
Основной кард
Предварительный кард