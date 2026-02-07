Амин Аюб – Маккашарип Зайнуков, 7 февраля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Аюб – крепкий боец с солидным опытом. Он обладает довольно универсальными навыками высокого качества. Но соперников уровня Зайнукова у француза было маловато. Россиянин ожидаемо идет фаворитом у букмекеров – во многом за счет борцовской базы. Представитель команды Хабиба умеет подолгу контролировать соперников и работать на очки. Неслучайно все три его боя в PFL дошли до судейских решений.

Учитывая, что и Аюба, и Зайнукова крайне сложно финишировать, ожидаем затяжное противостояние. Заиграем ставку на полный бой – коэффициент появится ближе к турниру.