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17 июля 20:48ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Маккашарип Зайнуков — Такеси Изуми, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Проходной соперник для россиянина?
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

В основном карде ближайшего турнира PFL россиянин Маккашарип (Артур) Зайнуков проведет поединок в легком весе (до 70,3 кг) против японца Такеси Изуми. Сумеет ли отечественный боец продлить серию побед?

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Статистика

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Зайнуков

 

Изуми

Россия

Страна

Япония

34

Возраст

36

20

Бои

9

16 (5 / 2 / 9)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

6 (0 / 0 / 6)

4 (1 / 0 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (2 / 0 / 1)

178

Рост (см)

175

183

Размах рук (см)

175

104

Размах ног (см)

101,5

Маккашарип Зайнуков

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Уроженец Махачкалы, тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Бился преимущественно в российских промоушенах. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в октябре дебютировал в PFL и одолел Дедрека Сандерса единогласным решением судей.

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Такеси Изуми

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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Бился в лигах Rizin FF и Deep. В последнем поединке в марте победил Спайка Карлайла единогласным решением судей. Предстоящий бой станет для Изуми дебютным в PFL.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ЗайнуковаПобеда ИзумиТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,126,253,051,33

Прогноз на бой

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Это бойцы разного уровня. Изуми только в 2022 году начал профессиональную карьеру в ММА и пока выиграл лишь шесть из девяти боев. При этом он старше Зайнукова, у которого гораздо больше опыта. Причем россиянин активно выступает и в грэпплинге, а его база — это борьба.

В общем, с высокой вероятностью Зайнуков будет доминировать в партере. Нельзя исключать, что он превзойдет соперника и в стойке, но всё же изобретать велосипед вряд ли целесообразно. Россиянин чаще побеждает по очкам, чем досрочно, поэтому букмекеры ждут полный бой и в этот раз. Но мы рискнем предположить, что такого соперника Зайнуков все-таки финиширует.

Полный кард, где смотреть бой Зайнуков — Изуми

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Основная часть турнира стартует на арене «GrandWest» в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля, в 21:00 по московскому времени. Бой Макки — Магомедов стоит ожидать около 21:30 мск.

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Основной кард

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