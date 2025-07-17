Маккашарип Зайнуков — Такеси Изуми, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Это бойцы разного уровня. Изуми только в 2022 году начал профессиональную карьеру в ММА и пока выиграл лишь шесть из девяти боев. При этом он старше Зайнукова, у которого гораздо больше опыта. Причем россиянин активно выступает и в грэпплинге, а его база — это борьба.

В общем, с высокой вероятностью Зайнуков будет доминировать в партере. Нельзя исключать, что он превзойдет соперника и в стойке, но всё же изобретать велосипед вряд ли целесообразно. Россиянин чаще побеждает по очкам, чем досрочно, поэтому букмекеры ждут полный бой и в этот раз. Но мы рискнем предположить, что такого соперника Зайнуков все-таки финиширует.