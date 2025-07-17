Маккашарип Зайнуков — Такеси Изуми, 19 июля: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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В основном карде ближайшего турнира PFL россиянин Маккашарип (Артур) Зайнуков проведет поединок в легком весе (до 70,3 кг) против японца Такеси Изуми. Сумеет ли отечественный боец продлить серию побед?
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Зайнуков
Изуми
Россия
Страна
Япония
34
Возраст
36
20
Бои
9
16 (5 / 2 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
6 (0 / 0 / 6)
4 (1 / 0 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (2 / 0 / 1)
178
Рост (см)
175
183
Размах рук (см)
175
104
Размах ног (см)
101,5
Уроженец Махачкалы, тренировался у Абдулманапа Нурмагомедова. В профессиональных ММА выступает с 2013 года. Бился преимущественно в российских промоушенах. На данный момент идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в октябре дебютировал в PFL и одолел Дедрека Сандерса единогласным решением судей.
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В профессиональных ММА выступает с 2022 года. Бился в лигах Rizin FF и Deep. В последнем поединке в марте победил Спайка Карлайла единогласным решением судей. Предстоящий бой станет для Изуми дебютным в PFL.
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Это бойцы разного уровня. Изуми только в 2022 году начал профессиональную карьеру в ММА и пока выиграл лишь шесть из девяти боев. При этом он старше Зайнукова, у которого гораздо больше опыта. Причем россиянин активно выступает и в грэпплинге, а его база — это борьба.
В общем, с высокой вероятностью Зайнуков будет доминировать в партере. Нельзя исключать, что он превзойдет соперника и в стойке, но всё же изобретать велосипед вряд ли целесообразно. Россиянин чаще побеждает по очкам, чем досрочно, поэтому букмекеры ждут полный бой и в этот раз. Но мы рискнем предположить, что такого соперника Зайнуков все-таки финиширует.
Основная часть турнира стартует на арене «GrandWest» в Кейптауне (ЮАР) в субботу, 19 июля, в 21:00 по московскому времени. Бой Макки — Магомедов стоит ожидать около 21:30 мск.
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Основной кард