Зенит - Ахмат, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Чем теперь удивит Черчесов Семака?
Валентин Васильев

Главный фаворит FONBET Кубка России по футболу начинает второй круг групповой стадии домашним матчем с «Ахматом». Сумеет ли Черчесов второй раз за полсезона поставить перед Семаком неразрешимые задачи?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

17.09.2025, Ср

20:30 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.68

Х - 3.70

П2 - 5.40

Турнир:  FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 4-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»2412978-38
«Ахмат»9122438-78

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2025«Балтика»

0:0

«Зенит»

РПЛ

06.09.2025«Зенит»

5:3

«Сьон»

Товарищеский матч

30.08.2025«Зенит»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

26.08.2025«Оренбург»

3:5

«Зенит»

FONBET Кубок России

23.08.2025«Зенит»

4:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

30.08.2025«Ростов» 

1:1

«Ахмат»

РПЛ

26.08.2025«Ахмат»

2:0

«Рубин»

FONBET Кубок России

22.08.2025«Оренбург» 

2:2

«Ахмат»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита» и «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.08.2025«Ахмат»

1:0

«Зенит»

РПЛ

30.07.2025«Ахмат»

1:2

«Зенит»

FONBET Кубок России

24.05.2025«Зенит»

3:0

«Ахмат»

РПЛ

27.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

FONBET Кубок России

10.11.2024«Ахмат»

1:2

«Зенит»

РПЛ

Место в таблице

«Зенит» остается единственным участником Пути РПЛ, не потерявшим еще ни одного очка. Остальные команды группы на троих набрали столько же.

КомандыИВНПМО
1. Зенит330010-49
2. Ахмат31024-43
3. Оренбург31025-83
4. Рубин31022-53

Прогноз на матч

«Зенит» никак не может занять подобающее статусу и амбициям клуба место в чемпионате России - только в Кубке все у него безоблачно. Три победы в трех турах практически гарантируют сине-бело-голубым досрочный выход в плей-офф. Но пока он не оформлен официально, расслабляться рано. Тем более за свежий матч РПЛ в Калининграде питерские футболисты вместе с тренерским штабом получили много критики, причем в значительной степени обоснованной. Болельщики Северной столицы ждут от команды адекватной реакции на нее - качественной игры против  «Ахмата». И, конечно же, победы. Воспоминания о недавнем поражении в Грозном должны дополнительно мотивировать хозяев поля.

«Ахмат» едва ли строит долгосрочные планы на кубковый турнир. Но для Черчесова не уступить «Зениту» - вопрос профессиональной гордости. Экс-тренер сборной России постарается доказать, что недавняя победа над питерцами была не случайностью.

«Ахмат» с Черчесовым забивал во всех семи играх. На ноль сыграл дважды, но оба раза - дома. Обмен голами на «Газпром Арене» совсем не кажется чем-то из области фантастики. А коэффициент в FONBET на этот исход весьма симпатичный. 

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Онлайн-видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Москвичев, Караваев (оба - травмы)

«Ахмат»: Силва (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ахмат»:

Позиция«Зенит»«Ахмат»Позиция
Вратарь1. Латышонок1. УльяновВратарь
Защитник31. Мантуан5. ШатараЗащитник
Защитник33. Нино4. ИбишевЗащитник
Защитник28. Алип6. СидоровЗащитник
Полузащитник3. Дуглас55. ТодоровичПолузащитник
Полузащитник5. Барриос18. КамиловПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел23. ШвецПолузащитник 
Полузащитник10. Глущенков21. КелиануПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой14. ТалалПолузащитник
Нападающий30. Кассьерра77. МелкадзеНападающий
Нападающий32. Гонду10. СадулаевНападающий
Главный тренерСергей СемакСтанислав ЧерчесовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики FONBET  установили коэффициент  1.68 на победу фаворита. На гостей котировка в разы выше - 5.40. Ничья по итогам основного времени идет в конторе за 3.70. На итоговую победу «Зенита» (с учетом серии пенальти) кэф еще скромнее - 1.35. Вероятность успеха «Ахмата» оценена котировкой 2.95. 

💰 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Ахмат»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы питерского клуба в основное время составляет почти 60%. 

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Ахмат»?

Общедоступный канал «Матч» покажет игру «Зенит» - «Ахмат» в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Ахмат»

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Зенита». Минимальная стоимость - 300 рублей.

Кто выиграет Кубок России в сезоне-2025/26?

«Зенит» считается главным фаворитом турнира. Ставка на триумф команды Семака в турнире обещает трехкратный выигрыш относительно номинала пари. Коэффициент на победу «Спартака» составляет 5.50, а «Краснодара» - 6.00.

