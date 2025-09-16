Зенит - Ахмат, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Главный фаворит FONBET Кубка России по футболу начинает второй круг групповой стадии домашним матчем с «Ахматом». Сумеет ли Черчесов второй раз за полсезона поставить перед Семаком неразрешимые задачи?
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь РПЛ, группа A, 4-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|24
|12
|9
|78-38
|«Ахмат»
|9
|12
|24
|38-78
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.09.2025
|«Балтика»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|06.09.2025
|«Зенит»
5:3
«Сьон»
Товарищеский матч
|30.08.2025
|«Зенит»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|26.08.2025
|«Оренбург»
3:5
«Зенит»
FONBET Кубок России
|23.08.2025
|«Зенит»
4:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|26.08.2025
|«Ахмат»
2:0
«Рубин»
FONBET Кубок России
|22.08.2025
|«Оренбург»
2:2
«Ахмат»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита» и «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.08.2025
|«Ахмат»
1:0
«Зенит»
РПЛ
|30.07.2025
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
FONBET Кубок России
|24.05.2025
|«Зенит»
3:0
«Ахмат»
РПЛ
|27.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
FONBET Кубок России
|10.11.2024
|«Ахмат»
1:2
«Зенит»
РПЛ
«Зенит» остается единственным участником Пути РПЛ, не потерявшим еще ни одного очка. Остальные команды группы на троих набрали столько же.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Зенит
|3
|3
|0
|0
|10-4
|9
|2. Ахмат
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|3. Оренбург
|3
|1
|0
|2
|5-8
|3
|4. Рубин
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
«Зенит» никак не может занять подобающее статусу и амбициям клуба место в чемпионате России - только в Кубке все у него безоблачно. Три победы в трех турах практически гарантируют сине-бело-голубым досрочный выход в плей-офф. Но пока он не оформлен официально, расслабляться рано. Тем более за свежий матч РПЛ в Калининграде питерские футболисты вместе с тренерским штабом получили много критики, причем в значительной степени обоснованной. Болельщики Северной столицы ждут от команды адекватной реакции на нее - качественной игры против «Ахмата». И, конечно же, победы. Воспоминания о недавнем поражении в Грозном должны дополнительно мотивировать хозяев поля.
«Ахмат» едва ли строит долгосрочные планы на кубковый турнир. Но для Черчесова не уступить «Зениту» - вопрос профессиональной гордости. Экс-тренер сборной России постарается доказать, что недавняя победа над питерцами была не случайностью.
«Ахмат» с Черчесовым забивал во всех семи играх. На ноль сыграл дважды, но оба раза - дома. Обмен голами на «Газпром Арене» совсем не кажется чем-то из области фантастики. А коэффициент в FONBET на этот исход весьма симпатичный.
Онлайн-видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Москвичев, Караваев (оба - травмы)
«Ахмат»: Силва (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Ахмат»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Ахмат»
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|1. Ульянов
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|5. Шатара
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|4. Ибишев
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|6. Сидоров
|Защитник
|Полузащитник
|3. Дуглас
|55. Тодорович
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|18. Камилов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|23. Швец
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глущенков
|21. Келиану
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|14. Талал
|Полузащитник
|Нападающий
|30. Кассьерра
|77. Мелкадзе
|Нападающий
|Нападающий
|32. Гонду
|10. Садулаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Станислав Черчесов
|Главный тренер
Аналитики FONBET установили коэффициент 1.68 на победу фаворита. На гостей котировка в разы выше - 5.40. Ничья по итогам основного времени идет в конторе за 3.70. На итоговую победу «Зенита» (с учетом серии пенальти) кэф еще скромнее - 1.35. Вероятность успеха «Ахмата» оценена котировкой 2.95.
По расчетам аналитиков, вероятность победы питерского клуба в основное время составляет почти 60%.
Общедоступный канал «Матч» покажет игру «Зенит» - «Ахмат» в прямом эфире.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Зенита». Минимальная стоимость - 300 рублей.
«Зенит» считается главным фаворитом турнира. Ставка на триумф команды Семака в турнире обещает трехкратный выигрыш относительно номинала пари. Коэффициент на победу «Спартака» составляет 5.50, а «Краснодара» - 6.00.