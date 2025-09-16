Зенит - Ахмат, 17 сентября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Зенит» никак не может занять подобающее статусу и амбициям клуба место в чемпионате России - только в Кубке все у него безоблачно. Три победы в трех турах практически гарантируют сине-бело-голубым досрочный выход в плей-офф. Но пока он не оформлен официально, расслабляться рано. Тем более за свежий матч РПЛ в Калининграде питерские футболисты вместе с тренерским штабом получили много критики, причем в значительной степени обоснованной. Болельщики Северной столицы ждут от команды адекватной реакции на нее - качественной игры против «Ахмата». И, конечно же, победы. Воспоминания о недавнем поражении в Грозном должны дополнительно мотивировать хозяев поля.

«Ахмат» едва ли строит долгосрочные планы на кубковый турнир. Но для Черчесова не уступить «Зениту» - вопрос профессиональной гордости. Экс-тренер сборной России постарается доказать, что недавняя победа над питерцами была не случайностью.

«Ахмат» с Черчесовым забивал во всех семи играх. На ноль сыграл дважды, но оба раза - дома. Обмен голами на «Газпром Арене» совсем не кажется чем-то из области фантастики. А коэффициент в FONBET на этот исход весьма симпатичный.