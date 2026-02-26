Ведомости
Зенит - Балтика, 27 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Первый матч 2026 года в России - и сразу такой интригующий!
Валентин Васильев

Право открыть вторую часть футбольного сезона в России Премьер-лига предоставила вице-чемпиону страны и команде-сенсации прошлого года - идеальное сочетание для рестарта! Все второе полугодие 2025-го «Балтика» приятно удивляла - удастся ли ей преподнести сюрприз «Зениту» на его территории?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

27.02.2026, Пт

19:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 1.57

Х - 3.90

П2 - 7.30

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.02.2026«Краснодар»

0:1

«Зенит»

Товарищеский матч

10.02.2026«Зенит»

2:2, пен. 3:4

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

06.02.2026«Краснодар»

3:0

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

03.02.2026«Зенит»

2:1

«Динамо» Москва

Winline Зимний Кубок РПЛ

26.01.2026«Зенит»

6:0

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2026«Крылья Советов»

0:1

«Балтика»Товарищеский матч
18.02.2026«Балтика»

2:2

«Ахмат»

Товарищеский матч
18.02.2026«Балтика»

2:1

«Кайсар»

Товарищеский матч
12.02.2026«Балтика»

1:0

«Факел»

Товарищеский матч
05.02.2026«Балтика»

0:0

«Ордабасы»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

«Зенит» все еще не первый в таблице, но в минимум на сутки вернется на вершину в случае победы в пятницу. «Балтика» идет пятой и явно не собирается отступать с занятых позиций. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар18124237-1240
2Зенит18116134-1239
3Локомотив18107139-2337
4ЦСКА18113430-1736
5Балтика1898124-735
6Спартак1885526-2329
7Рубин1865716-2223
8Ахмат1864822-2522
9Акрон1856722-2621
10Динамо1856727-2621
11Ростов1856715-2021
12Крылья Советов1845920-3317
13Динамо-Махачкала183698-2115
14Пари НН18421212-2814
15Оренбург18261017-2912
16Сочи18231316-419

Прогноз на матч

По признанию генерального директора калининградского клуба Равиля Измайлова, именно победа в Петербурге перед стартом сезона прошлым летом (2:1) дала «Балтика» дополнительную уверенность и импульс для яркого старта в РПЛ. После были два памятных выезда в столице, к «Динамо» и «Спартаку», с которых новичок лиги увез четыре очка и море комплиментов. В пятницу «Балтике» снова играть на берегах Невы, но теперь не в контрольном, а в официальном матче. И тут цена результата несопоставимо выше. И степень концентрации футболистов, соответственно, тоже.

В первом круге в Калининграде соперники победителя не выявили. Причем в большей степени та нулевая ничья вызвала сожаления у хозяев поля. Нет оснований считать, что концептуально предстоящая игра будет сильно отличаться от прошлой.  Сергей Семак прекрасно знает, как опасна талалаевская «Балтика» в контригре. Поэтому ждать открытого футбола с обилием голов на «Газпром Арена», пожалуй, не стоит. Хорошо, если один-два сообща забьют.

Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. «БЕТСИТИ» дает на этот исход коэффициент 1.59.

Свернуть
Трансляции

Видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

«Балтика»: Оффор (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Балтика»:

Позиция«Зенит»«Балтика»Позиция
Вратарь16. Адамов67. БорискоВратарь
Защитник31. Мантуан2. ВаратыновЗащитник
Защитник78. Дивеев16. АндрадеЗащитник
Защитник33. Нино25. ФилинЗащитник
Защитник3. Дуглас23. БевеевПолузащитник
Полузащитник5. Барриос15. ЙеннеПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел26. БеликовПолузащитник 
Полузащитник20. Педро73. М. ПетровПолузащитник
Полузащитник11. Луис Энрике10. И. ПетровПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков22. ТитковПолузащитник
Нападающий9. Дуран91. ХильНападающий
Главный тренерСергей СемакАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

В БК «БЕТСИТИ» поставить на вице-чемпиона можно по коэффициенту 1.57. Ничья котируется за 3.90, победа гостей - за 7.30.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Балтика»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона составляет около 63%.  

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Балтика»?

«Матч ТВ» покажет игру в Санкт-Петербурге в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч  «Зенит» - «Балтика»?

Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или  на официальном сайте «Зенита». Помимо футболистов перед зрителями выступит группа «Моя Мишель».

Сколько стоит билет на матч «Зенит» - «Балтика»?

Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге начинается с 300 рублей. 

