Зенит - Балтика, 27 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Право открыть вторую часть футбольного сезона в России Премьер-лига предоставила вице-чемпиону страны и команде-сенсации прошлого года - идеальное сочетание для рестарта! Все второе полугодие 2025-го «Балтика» приятно удивляла - удастся ли ей преподнести сюрприз «Зениту» на его территории?
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.02.2026
|«Краснодар»
0:1
«Зенит»
Товарищеский матч
|10.02.2026
|«Зенит»
2:2, пен. 3:4
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|06.02.2026
|«Краснодар»
3:0
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|03.02.2026
|«Зенит»
2:1
«Динамо» Москва
Winline Зимний Кубок РПЛ
|26.01.2026
|«Зенит»
6:0
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2026
|«Крылья Советов»
0:1
|«Балтика»
|Товарищеский матч
|18.02.2026
|«Балтика»
2:2
«Ахмат»
|Товарищеский матч
|18.02.2026
|«Балтика»
2:1
«Кайсар»
|Товарищеский матч
|12.02.2026
|«Балтика»
1:0
«Факел»
|Товарищеский матч
|05.02.2026
|«Балтика»
0:0
«Ордабасы»
|Товарищеский матч
«Зенит» все еще не первый в таблице, но в минимум на сутки вернется на вершину в случае победы в пятницу. «Балтика» идет пятой и явно не собирается отступать с занятых позиций.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|18
|12
|4
|2
|37-12
|40
|2
|Зенит
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|3
|Локомотив
|18
|10
|7
|1
|39-23
|37
|4
|ЦСКА
|18
|11
|3
|4
|30-17
|36
|5
|Балтика
|18
|9
|8
|1
|24-7
|35
|6
|Спартак
|18
|8
|5
|5
|26-23
|29
|7
|Рубин
|18
|6
|5
|7
|16-22
|23
|8
|Ахмат
|18
|6
|4
|8
|22-25
|22
|9
|Акрон
|18
|5
|6
|7
|22-26
|21
|10
|Динамо
|18
|5
|6
|7
|27-26
|21
|11
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|12
|Крылья Советов
|18
|4
|5
|9
|20-33
|17
|13
|Динамо-Махачкала
|18
|3
|6
|9
|8-21
|15
|14
|Пари НН
|18
|4
|2
|12
|12-28
|14
|15
|Оренбург
|18
|2
|6
|10
|17-29
|12
|16
|Сочи
|18
|2
|3
|13
|16-41
|9
По признанию генерального директора калининградского клуба Равиля Измайлова, именно победа в Петербурге перед стартом сезона прошлым летом (2:1) дала «Балтика» дополнительную уверенность и импульс для яркого старта в РПЛ. После были два памятных выезда в столице, к «Динамо» и «Спартаку», с которых новичок лиги увез четыре очка и море комплиментов. В пятницу «Балтике» снова играть на берегах Невы, но теперь не в контрольном, а в официальном матче. И тут цена результата несопоставимо выше. И степень концентрации футболистов, соответственно, тоже.
В первом круге в Калининграде соперники победителя не выявили. Причем в большей степени та нулевая ничья вызвала сожаления у хозяев поля. Нет оснований считать, что концептуально предстоящая игра будет сильно отличаться от прошлой. Сергей Семак прекрасно знает, как опасна талалаевская «Балтика» в контригре. Поэтому ждать открытого футбола с обилием голов на «Газпром Арена», пожалуй, не стоит. Хорошо, если один-два сообща забьют.
Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. «БЕТСИТИ» дает на этот исход коэффициент 1.59.
Видеотрансляция из Санкт-Петербурга будет доступна на федеральном телеканале «Матч ТВ». Следить за игрой в реальном времени можно на следующих ресурсах:
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Балтика»: Оффор (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Балтика»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|25. Филин
|Защитник
|Защитник
|3. Дуглас
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|15. Йенне
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|26. Беликов
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|73. М. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Луис Энрике
|10. И. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|22. Титков
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Дуран
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
В БК «БЕТСИТИ» поставить на вице-чемпиона можно по коэффициенту 1.57. Ничья котируется за 3.90, победа гостей - за 7.30.
По расчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона составляет около 63%.
«Матч ТВ» покажет игру в Санкт-Петербурге в прямом эфире.
Приобрести билеты на матч можно в кассах «Газпром Арены» или на официальном сайте «Зенита». Помимо футболистов перед зрителями выступит группа «Моя Мишель».
Стоимость билетов на игру в Санкт-Петербурге начинается с 300 рублей.