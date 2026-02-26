Зенит - Балтика, 27 февраля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

По признанию генерального директора калининградского клуба Равиля Измайлова, именно победа в Петербурге перед стартом сезона прошлым летом (2:1) дала «Балтика» дополнительную уверенность и импульс для яркого старта в РПЛ. После были два памятных выезда в столице, к «Динамо» и «Спартаку», с которых новичок лиги увез четыре очка и море комплиментов. В пятницу «Балтике» снова играть на берегах Невы, но теперь не в контрольном, а в официальном матче. И тут цена результата несопоставимо выше. И степень концентрации футболистов, соответственно, тоже.

В первом круге в Калининграде соперники победителя не выявили. Причем в большей степени та нулевая ничья вызвала сожаления у хозяев поля. Нет оснований считать, что концептуально предстоящая игра будет сильно отличаться от прошлой. Сергей Семак прекрасно знает, как опасна талалаевская «Балтика» в контригре. Поэтому ждать открытого футбола с обилием голов на «Газпром Арена», пожалуй, не стоит. Хорошо, если один-два сообща забьют.

Прогноз редакции: тотал меньше 2.5. «БЕТСИТИ» дает на этот исход коэффициент 1.59.