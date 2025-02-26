Зенит — ЦСКА, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В начале февраля «Зенит» с ЦСКА соперничали на зимнем турнире в теплых Эмиратах и, несмотря на товарищеский статус встречи, выдали настоящий футбольный экшн. По ходу второго тайма армейцы и проигрывали, и вели в счете, но все же не удержали победу, получив гол от Соболева уже в компенсированные минуты. А в серии пенальти удачливее оказались петербуржцы. Они в итоге и забрали главный приз Зимнего Кубка РПЛ, но чуть позже.

В чемпионате России команды разделяют целых восемь очков. Но, судя по заявлениям из расположения красно-синих, роль крепкого середняка их совершенно не устраивает. Они стремятся обратно на пьедестал и намерены доказывать обоснованность своих амбиций с первого же весеннего тура. Для «Зенита» этот матч обещает быть одним из самых напряженных и сложных во второй части сезона.

Матчи этих команд редко бывают результативными. Последнее столкновение в ОАЭ - исключение из правил. До этого четыре официальные игры подряд топы РПЛ забивали на пару не больше двух мячей. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. FONBET дает неплохой коэффициент на ТМ 2.5 - 1.88.