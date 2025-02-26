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26 февраля 10:30ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Зенит — ЦСКА, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Меньше месяца назад команды выдали драму в Эмиратах
Валентин Васильев

В первом же весеннем туре 2025 года любителей отечественного футбола ожидает суперматч. Мимо вывески «Зенит» - ЦСКА трудно пройти любителю РПЛ, за кого бы он ни болел. Анализируем шансы сторон на успех в субботнем противостоянии.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

04.02.2025, Вт

20:45 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.57

Х - 4.05

П2 - 5.90

Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур

Стадион: Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»445169175-243
ЦСКА695144243-175

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2025«Зенит»

3:1

«Урал»

Товарищеский матч

11.02.2025«Спартак»

0:3

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

11.02.2025«Зенит»

2:0

«Пюник»

Товарищеский матч

07.02.2025«Ростов»

1:2

«Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

1:1

«Факел»

Товарищеский матч

17.02.2025ЦСКА

0:0

«Сочи»

Товарищеский матч

10.02.2025ЦСКА

1:2

«Краснодар»

Winline Зимний Кубок РПЛ

07.02.2025«Циндао»

1:2

ЦСКА

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ

14.09.2024ЦСКА

0:1

«Зенит»

РПЛ

15.05.2024«Зенит»

0:0, пен. 5:4

ЦСКА

FONBET Кубок России

11.05.2024«Зенит»

0:1

ЦСКА

 РПЛ

02.05.2025ЦСКА

1:1

«Зенит»

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

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После осенней части сезона команды занимают немного не те места, на которые рассчитывают. Чемпион, пусть и по дополнительным показателям, уступает «Краснодару». ЦСКА же крайне неуютно чувствует себя на шестой позиции.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431
7. Ростов1875629-2826
8. Рубин1875625-2626
9. Акрон1864822-3422
10. Крылья Советов18531019-2918
11. Динамо Махачкала1838711-1717
12. Пари НН18441015-3416
13. Химки1837822-3516
14. Факел1828811-2514
15. Ахмат1827916-3213
16. Оренбург18151216-338

Прогноз на матч

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В начале февраля «Зенит» с ЦСКА соперничали на зимнем турнире в теплых Эмиратах и, несмотря на товарищеский статус встречи, выдали настоящий футбольный экшн. По ходу второго тайма армейцы и проигрывали, и вели в счете, но все же не удержали победу, получив гол от Соболева уже в компенсированные минуты. А в серии пенальти удачливее оказались петербуржцы. Они в итоге и забрали главный приз Зимнего Кубка РПЛ, но чуть позже.

В чемпионате России команды разделяют целых восемь очков. Но, судя по заявлениям из расположения красно-синих, роль крепкого середняка их совершенно не устраивает. Они стремятся обратно на пьедестал и намерены доказывать обоснованность своих амбиций с первого же весеннего тура. Для «Зенита» этот матч обещает быть одним из самых напряженных и сложных во второй части сезона.

Матчи этих команд редко бывают результативными. Последнее столкновение в ОАЭ - исключение из правил. До этого четыре официальные игры подряд топы РПЛ забивали на пару не больше двух мячей. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. FONBET дает неплохой коэффициент  на ТМ 2.5 - 1.88.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Санкт-Петербурга запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора Премьер-лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы), Вендел (дисквалификация)

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:

Позиция«Зенит»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Латышонок35. АкинфеевВратарь
Защитник70. Мимович27. МойзесЗащитник
Защитник25. Эракович4. РошаЗащитник
Защитник6. Дркушич78. ДивеевЗащитник
Защитник3. Сантос 3. КруговойЗащитник
Полузащитник5. Барриос31. КислякПолузащитник
Полузащитник 17. Мостовой10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник14. Зделар15. ПьяничПолузащитник
Нападающий11. Луис Энрике25. БистровичПолузащитник
Нападающий32. Гонду20 КойтаНападающий
Нападающий7. Соболев11. МусаевНападающий
Главный тренерСергей СемакМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК «Фонбет» установила коэффициент 1.57 на победу чемпиона. Котировка на его соперника в три с половиной раза выше - 5.90. На ничью предлагается поставить за 4.05.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Зенит» - ЦСКА?

По мнению аналитиков, самый реальный исход этой встречи - минимальная победа хозяев со счетом 1:0. Этот вариант идет в линии FONBET с коэффициентом 7.00. На 2:0 и 1:1 котировка на 0.5 выше.

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - ЦСКА?

Бесплатную прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ». 

Зимние трансферы команд 

«Зенит» 
Пришли:Ушли:
п. Зделар (ЦСКА)п. Клаудиньо («Аль-Садд», Катар)
н. Луис Энрике («Ботафого», Бразилия)п. Артур («Ботафого», Бразилия)
з. Мимович, в аренду («Црвена Звезда», Сербия)н. Изидор («Сандерленд», Англия)
п. Ду Кейруш, из аренды («Гремио», Бразидия) 
з. Дркушич  из аренды («Црвена Звезда», Сербия) 
в. Гойло, из аренды («Динамо» Махакала) 
н. Изидор,  из аренды («Сандерленд», Англия) 
ЦСКА 
Пришли:Ушли:
н. Алеррандро («РБ Брагантино», Бразилия) з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия) 
п. Мендес, из аренды («Крылья Советов»)п. Мендес («Коло Коло», Чили)
 з. Фукс, из аренды («Атлетико Минейро») п. Зделар («Зенит»)
 з. Рядно, из аренды («Родина»)з. Агапов, в аренду («Пари НН»)
з. Рейванди, из аренды («Бухара», Узбекистан)в. Помазун («Спартак») 
п. Мендес, из аренды («Крылья Советов»)п. Айссауи, в аренду («МК Алжир», Алжир)
 п. Айссауи, из аренды («Шериф», Молдова) н. Яковлев  («Урарту», Армения) 
 з. Рейванди, из аренды («Ярун», Хорватия)
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