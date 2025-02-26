Зенит — ЦСКА, 1 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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В первом же весеннем туре 2025 года любителей отечественного футбола ожидает суперматч. Мимо вывески «Зенит» - ЦСКА трудно пройти любителю РПЛ, за кого бы он ни болел. Анализируем шансы сторон на успех в субботнем противостоянии.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
04.02.2025, Вт
20:45 МСК
ЦСКА (Москва)
|П1 - 1.57
Турнир: чемпионат России по футболу, 19-й тур
Стадион: Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|44
|51
|69
|175-243
|ЦСКА
|69
|51
|44
|243-175
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2025
|«Зенит»
3:1
«Урал»
Товарищеский матч
|11.02.2025
|«Спартак»
0:3
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|11.02.2025
|«Зенит»
2:0
«Пюник»
Товарищеский матч
|07.02.2025
|«Ростов»
1:2
«Зенит»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
1:1
«Факел»
Товарищеский матч
|17.02.2025
|ЦСКА
0:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|10.02.2025
|ЦСКА
1:2
«Краснодар»
Winline Зимний Кубок РПЛ
|07.02.2025
|«Циндао»
1:2
ЦСКА
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Зенита» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Зимний Кубок РПЛ
|14.09.2024
|ЦСКА
0:1
«Зенит»
РПЛ
|15.05.2024
|«Зенит»
0:0, пен. 5:4
ЦСКА
FONBET Кубок России
|11.05.2024
|«Зенит»
0:1
ЦСКА
РПЛ
|02.05.2025
|ЦСКА
1:1
«Зенит»
FONBET Кубок России
После осенней части сезона команды занимают немного не те места, на которые рассчитывают. Чемпион, пусть и по дополнительным показателям, уступает «Краснодару». ЦСКА же крайне неуютно чувствует себя на шестой позиции.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|7. Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|8. Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|9. Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|10. Крылья Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|11. Динамо Махачкала
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|12. Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|13. Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|14. Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|15. Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|16. Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
В начале февраля «Зенит» с ЦСКА соперничали на зимнем турнире в теплых Эмиратах и, несмотря на товарищеский статус встречи, выдали настоящий футбольный экшн. По ходу второго тайма армейцы и проигрывали, и вели в счете, но все же не удержали победу, получив гол от Соболева уже в компенсированные минуты. А в серии пенальти удачливее оказались петербуржцы. Они в итоге и забрали главный приз Зимнего Кубка РПЛ, но чуть позже.
В чемпионате России команды разделяют целых восемь очков. Но, судя по заявлениям из расположения красно-синих, роль крепкого середняка их совершенно не устраивает. Они стремятся обратно на пьедестал и намерены доказывать обоснованность своих амбиций с первого же весеннего тура. Для «Зенита» этот матч обещает быть одним из самых напряженных и сложных во второй части сезона.
Матчи этих команд редко бывают результативными. Последнее столкновение в ОАЭ - исключение из правил. До этого четыре официальные игры подряд топы РПЛ забивали на пару не больше двух мячей. Ждем чего-то подобного и в эту субботу. FONBET дает неплохой коэффициент на ТМ 2.5 - 1.88.
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Прямая трансляция из Санкт-Петербурга запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора Премьер-лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
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|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Волков, Васильев, Караваев (все - травмы), Вендел (дисквалификация)
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - ЦСКА:
|Позиция
|«Зенит»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Латышонок
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|70. Мимович
|27. Мойзес
|Защитник
|Защитник
|25. Эракович
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Зделар
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|25. Бистрович
|Полузащитник
|Нападающий
|32. Гонду
|20 Койта
|Нападающий
|Нападающий
|7. Соболев
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Марко Николич
|Главный тренер
БК «Фонбет» установила коэффициент 1.57 на победу чемпиона. Котировка на его соперника в три с половиной раза выше - 5.90. На ничью предлагается поставить за 4.05.
По мнению аналитиков, самый реальный исход этой встречи - минимальная победа хозяев со счетом 1:0. Этот вариант идет в линии FONBET с коэффициентом 7.00. На 2:0 и 1:1 котировка на 0.5 выше.
Бесплатную прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».
|«Зенит»
|Пришли:
|Ушли:
|п. Зделар (ЦСКА)
|п. Клаудиньо («Аль-Садд», Катар)
|н. Луис Энрике («Ботафого», Бразилия)
|п. Артур («Ботафого», Бразилия)
|з. Мимович, в аренду («Црвена Звезда», Сербия)
|н. Изидор («Сандерленд», Англия)
|п. Ду Кейруш, из аренды («Гремио», Бразидия)
|з. Дркушич из аренды («Црвена Звезда», Сербия)
|в. Гойло, из аренды («Динамо» Махакала)
|н. Изидор, из аренды («Сандерленд», Англия)
|ЦСКА
|Пришли:
|Ушли:
|н. Алеррандро («РБ Брагантино», Бразилия)
|з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия)
|п. Мендес, из аренды («Крылья Советов»)
|п. Мендес («Коло Коло», Чили)
|з. Фукс, из аренды («Атлетико Минейро»)
|п. Зделар («Зенит»)
|з. Рядно, из аренды («Родина»)
|з. Агапов, в аренду («Пари НН»)
|з. Рейванди, из аренды («Бухара», Узбекистан)
|в. Помазун («Спартак»)
|п. Мендес, из аренды («Крылья Советов»)
|п. Айссауи, в аренду («МК Алжир», Алжир)
|п. Айссауи, из аренды («Шериф», Молдова)
|н. Яковлев («Урарту», Армения)
|з. Рейванди, из аренды («Ярун», Хорватия)
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