Зенит - Динамо, 3 января: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Во вторник, 3 февраля, в Абу-Даби стартует четвертый по счету розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ по футболу. Откроет его встреча давних принципиальных соперников - «Зенита» и «Динамо». Попробуем предугадать характер стартовой встречи турнира, исходя из истории личных встреч команд и новостей, поступающих из их тренировочных лагерей.
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур
Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|58
|45
|71
|198-242
|«Динамо»
|71
|45
|58
|242-198
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2026
|«Зенит»
6:0
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
|22.01.2026
|«Зенит»
4:1
«Шанхай Порт»
Товарищеский матч
|06.12.2025
|«Зенит»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|30.11.2025
|«Зенит»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|27.11.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Зенит»
Кубок России
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2026
|«Динамо» Москва
1:1, пен. 2:3
«Чэнду Жунчэн»
Товарищеский матч
|23.01.2026
|«Динамо» Москва
2:2, пен. 5:3
«Шанхай Шэньхуа»
Товарищеский матч
|06.12.2025
|«Спартак»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|30.11.2025
|«Ахмат»
2:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|27.11.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Зенит»
Кубок России
Winline Зимний Кубок РПЛ
Обе команды за два первых месяца зимы избежали серьезных кадровых потрясений. Если будущее Сергея Семака в «Зените» никем и не подвергалось сомнениям, то решение «верхушки» «Динамо» продлить руководящие полномочия Ролана Гусева многих удивило. В то же время состав питерского клуба претерпел более значительные изменения, чем у соперника. Команда лишилась сразу двух нападающих, Лусиано и Кассьерры, и до сих пор не восполнила нарушенный баланс в атаке. Новички Дивеев и Джон Джон - игроки совсем другого профиля.
У москвичей на одну потерю (вингер Макаров) приходится одно приобретение - в лице бразильского защитника Давида Рикардо.
Сине-бело-голубые провели на сборах два спарринга, и оба - с клубом «Шанхай Порт». За три часа игрового времени «зенитовцы» забили китайскому коллективу десяток мячей, а в ответ пропустили лишь один (4:1, 6:0).
Динамовцы в этом году еще не побеждали - дважды сыграли вничью в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge - 2:2 с «Шанхай Шэньхуа» и 1:1 «Чэнду Жунчэн».
Полагаем, что обе команды постараются как можно ярче стартовать на Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби. Трудно представить, что премьера обойдется совсем без голов. Наш прогноз: забьют и те, и другие. Если соответствующая ставка сыграет, Winline умножит ее номинал на 1.63.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложениях Winline и FONBET.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Sports.ru
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Динамо»: Глебов, Зайнутдинов, Чавес, Александров, Артур (все - травмы)
В БК Winline поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.64. Успешная ставка на ничью в основное время будет рассчитана по котировке 3.56. На динамовцев можно поставить за 6.32.
По расчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона составляет более 60%.
«Матч ТВ» покажет все игры турнира в прямом эфире. Альтернативу телевизионной трансляции предложит титульный букмекер РПЛ.