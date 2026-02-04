Зенит - Динамо, 3 января: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Обе команды за два первых месяца зимы избежали серьезных кадровых потрясений. Если будущее Сергея Семака в «Зените» никем и не подвергалось сомнениям, то решение «верхушки» «Динамо» продлить руководящие полномочия Ролана Гусева многих удивило. В то же время состав питерского клуба претерпел более значительные изменения, чем у соперника. Команда лишилась сразу двух нападающих, Лусиано и Кассьерры, и до сих пор не восполнила нарушенный баланс в атаке. Новички Дивеев и Джон Джон - игроки совсем другого профиля.

У москвичей на одну потерю (вингер Макаров) приходится одно приобретение - в лице бразильского защитника Давида Рикардо.

Сине-бело-голубые провели на сборах два спарринга, и оба - с клубом «Шанхай Порт». За три часа игрового времени «зенитовцы» забили китайскому коллективу десяток мячей, а в ответ пропустили лишь один (4:1, 6:0).

Динамовцы в этом году еще не побеждали - дважды сыграли вничью в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge - 2:2 с «Шанхай Шэньхуа» и 1:1 «Чэнду Жунчэн».

Полагаем, что обе команды постараются как можно ярче стартовать на Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби. Трудно представить, что премьера обойдется совсем без голов. Наш прогноз: забьют и те, и другие. Если соответствующая ставка сыграет, Winline умножит ее номинал на 1.63.