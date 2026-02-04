Ведомости
Зенит - Динамо, 3 января: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, прогноз, составы

Коэффициенты и бонусы на стартовый матч турнира
Валентин Васильев

Во вторник, 3 февраля, в Абу-Даби стартует четвертый по счету розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ по футболу. Откроет его встреча давних принципиальных соперников - «Зенита» и «Динамо». Попробуем предугадать характер стартовой встречи турнира, исходя из истории личных встреч команд и новостей, поступающих из их тренировочных лагерей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

03.02.2026, Вт

15:00 МСК

«Динамо» (Москва)

П1 - 1.64

Х - 3.56

П2 - 6.32

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, 1-й тур

Стадион: «Аль-Нахайян» Абу-Даби (ОАЭ)

Судьи: еще не назначены

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»584571198-242
«Динамо»714558242-198

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2026«Зенит»

6:0

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

22.01.2026«Зенит»

4:1

«Шанхай Порт»

Товарищеский матч

06.12.2025«Зенит»

2:0

«Акрон»

РПЛ

30.11.2025«Зенит»

1:0

«Рубин»

РПЛ

27.11.2025«Динамо» Москва

0:1

«Зенит»

Кубок России

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2026«Динамо» Москва

1:1, пен. 2:3

«Чэнду Жунчэн»

Товарищеский матч

23.01.2026«Динамо» Москва

2:2, пен. 5:3

«Шанхай Шэньхуа»

Товарищеский матч

06.12.2025«Спартак»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

30.11.2025«Ахмат»

2:1

«Динамо» Москва

РПЛ

27.11.2025«Динамо» Москва

0:1

«Зенит»

Кубок России

Расписание матчей

Winline Зимний Кубок РПЛ

  • 03.02.2026, 15:00. «Зенит» – «Динамо»
  • 03.02.2026, 19:15. ЦСКА – «Краснодар»
  • 06.02.2026, 15:00. ЦСКА – «Динамо М»
  • 06.02.2026, 19:15. «Краснодар» – «Зенит»
  • 10.02.2026, 10:00. «Зенит» – ЦСКА
  • 10.02.2026, 16:00. «Динамо» – «Краснодар»

Прогноз на матч

Обе команды за два первых месяца зимы избежали серьезных кадровых потрясений. Если будущее Сергея Семака в «Зените» никем и не подвергалось сомнениям, то решение «верхушки» «Динамо» продлить руководящие полномочия Ролана Гусева многих удивило. В то же время состав питерского клуба претерпел более значительные изменения, чем у соперника. Команда лишилась сразу двух нападающих, Лусиано и Кассьерры, и до сих пор не восполнила нарушенный баланс в атаке. Новички Дивеев и Джон Джон - игроки совсем другого профиля. 

У москвичей на одну потерю (вингер Макаров) приходится одно приобретение - в лице бразильского защитника Давида Рикардо.

Сине-бело-голубые провели на сборах два спарринга, и оба - с клубом «Шанхай Порт». За три часа игрового времени «зенитовцы» забили китайскому коллективу десяток мячей, а в ответ пропустили лишь один (4:1, 6:0). 

Динамовцы в этом году еще не побеждали - дважды сыграли вничью в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge - 2:2 с «Шанхай Шэньхуа» и 1:1 «Чэнду Жунчэн».

Полагаем, что обе команды постараются как можно ярче стартовать на Зимнем Кубке РПЛ в Абу-Даби. Трудно представить, что премьера обойдется совсем без голов. Наш прогноз: забьют и те, и другие.  Если соответствующая ставка сыграет, Winline умножит ее номинал на 1.63.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложениях Winline и FONBET. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Шилов (травма)

«Динамо»: Глебов, Зайнутдинов, Чавес, Александров, Артур (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

В БК Winline поставить на фаворита можно по коэффициенту 1.64. Успешная ставка на ничью в основное время будет рассчитана по котировке 3.56.  На динамовцев можно поставить за 6.32.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Динамо»?

По расчетам аналитиков, вероятность победы вице-чемпиона составляет более 60%.  

Где смотреть бесплатно матч «Зенит» - «Динамо»?

«Матч ТВ» покажет все игры турнира в прямом эфире. Альтернативу телевизионной трансляции предложит титульный букмекер РПЛ. 

