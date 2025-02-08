ЦСКА - Краснодар, 10 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

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Московский ЦСКА на групповой стадии Winline Зимнего Кубка РПЛ 2025 ни разу не уступил в основное время, однако достиг только «малого финала». За третье место в ОАЭ армейцы поспорят с лидером РПЛ - «Краснодаром». Выбираем ставку на игру.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|ЦСКА (Москва
10.02.2025, Пн
19:30 МСК
«Краснодар»
|П1 - 3.15
Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за третье место
Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|11
|10
|13
|41-43
|«Краснодар»
|13
|10
|11
|43-41
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Зенит»
2:2, пен. 4:1
ЦСКА
Winline Кубок РПЛ
|31.01.2025
|ЦСКА
1:0
«Ростов»
Winline Кубок РПЛ
|23.01.2025
|«Ордабасы»
0:3
ЦСКА
Товарищеский матч
|19.01.2025
|АГМК
1:4
ЦСКА
Товарищеский матч
|08.12.2024
|«Факел»
0:1
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.02.2025
|«Краснодар»
1:0
«Динамо»
Winline Кубок РПЛ
|30.11.2024
|«Спартак»
3:2
«Краснодар»
Winline Кубок РПЛ
|25.01.2025
|«Краснодар»
1:1
«Чэнду»
Товарищеский матч
|08.12.2024
|«Краснодар»
0:0
«Локомотив»
РПЛ
|01.12.2024
|«Краснодар»
0:3
«Спартак»
РПЛ
Группа A
|Команды
И
В
Н
П
М
О
|1. Спартак
2
2
0
0
4-2
6
|2. Краснодар
2
1
0
1
3-3
3
|3. Динамо
2
0
0
2
0-2
0
Группа B
|Клуб
И
В
Н
П
М
О
|1. Зенит
2
2
0
0
4-1
5
|2. ЦСКА
2
1
0
1
3-2
4
|3. Ростов
2
0
0
2
1-3
0
В чемпионате России догнать южан ЦСКА уже будет сложно (между командами восемь очков), а в рамках зимнего турнира они вполне могут их опередить. Вроде бы не самый мощный стимул, но для команды, находящейся в стадии строительства, любой успех такого рода работает в плюс, добавляет уверенности в правильности совершаемых шагов. У москвичей наверняка осталась досада на самих себя за выступление в групповой стадии - ведя в счете, на последних секундах «отпустили» «Зенит», а затем еще и в серии пенальти уступили. Победа над «Ростовом» подняла красно-синим настроение, но для выхода в главный финал ее оказалось недостаточно. Вне всяких сомнений, ЦСКА постарается выиграть и напоследок.
«Краснодар» тоже в первом туре отдал, казалось, выигрышный матч, и тоже пропустил в концовке. Ему даже до одиннадцатиметровых дотянуть не удалось. После была минимальная победа над «Ростовом» - и вот матч за третье место.
Большой турнирной ценности игра не представляет, поэтому обе команды просто постараются показать лучшее, на что они в нынешних кондициях способны. Есть основания понадеяться на зрелищный и результативный футбол. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5.
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Прямой эфир из Абу-Даби будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте главного спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Айссауи, Жемалетдинов (оба - травмы)
«Краснодар»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Краснодар»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|27. Мойзес
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|3. Тормена
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|15. Оласа
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Гаич
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Бистрович
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Койта
|11. Батчи
|Нападающий
|Нападающий
|21. Файзуллаев
|7. Са
|Нападающий
|Нападающий
|11. Мусаев
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
БК Winline предложила коэффициент 3.15 на успех московской команды. Котировка на южную команду составляет 2.14. Ставка на ничью оценивается в 3.77.
Как следует из котировок букмекеров, шансы южан на успех выше. Хотя последний официальный матч команд - в Кубке России - завершился победой москвичей со счетом 2:0.
Телеканал «Матч ТВ» организует бесплатную прямую трансляцию из Абу-Даби.
В соответствии с правилами турнира, при ничьей по окончании основного времени незамедлительно следует серия пенальти.
В матче за главный приз 12 февраля встретятся «Зенит» и «Спартак».
Партнерский проект