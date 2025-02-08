ЦСКА - Краснодар, 10 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

В чемпионате России догнать южан ЦСКА уже будет сложно (между командами восемь очков), а в рамках зимнего турнира они вполне могут их опередить. Вроде бы не самый мощный стимул, но для команды, находящейся в стадии строительства, любой успех такого рода работает в плюс, добавляет уверенности в правильности совершаемых шагов. У москвичей наверняка осталась досада на самих себя за выступление в групповой стадии - ведя в счете, на последних секундах «отпустили» «Зенит», а затем еще и в серии пенальти уступили. Победа над «Ростовом» подняла красно-синим настроение, но для выхода в главный финал ее оказалось недостаточно. Вне всяких сомнений, ЦСКА постарается выиграть и напоследок.

«Краснодар» тоже в первом туре отдал, казалось, выигрышный матч, и тоже пропустил в концовке. Ему даже до одиннадцатиметровых дотянуть не удалось. После была минимальная победа над «Ростовом» - и вот матч за третье место.

Большой турнирной ценности игра не представляет, поэтому обе команды просто постараются показать лучшее, на что они в нынешних кондициях способны. Есть основания понадеяться на зрелищный и результативный футбол. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5.