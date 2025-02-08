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8 февраля 7:19ГлавнаяПрогнозыФутболWinline Зимний Кубок РПЛ

ЦСКА - Краснодар, 10 февраля: прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция, составы

Матч за третье место
Валентин Васильев

Московский ЦСКА на групповой стадии Winline Зимнего Кубка РПЛ 2025 ни разу не уступил в основное время, однако достиг только «малого финала». За третье место в ОАЭ армейцы поспорят с лидером РПЛ - «Краснодаром». Выбираем ставку на игру. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва

10.02.2025, Пн

19:30 МСК

«Краснодар»  

П1 - 3.15

Х - 3.77

П2 - 2.14

Турнир: Winline Зимний Кубок РПЛ, матч за третье место

Стадион: «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА11101341-43
«Краснодар»  13101143-41

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Зенит»

2:2, пен. 4:1

ЦСКА

Winline Кубок РПЛ

31.01.2025ЦСКА

1:0

«Ростов»

Winline Кубок РПЛ

23.01.2025«Ордабасы»

0:3

ЦСКА

Товарищеский матч

19.01.2025АГМК

1:4

ЦСКА

Товарищеский матч

08.12.2024«Факел»

0:1

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.02.2025«Краснодар»

1:0

«Динамо» 

Winline Кубок РПЛ

30.11.2024«Спартак»

3:2

«Краснодар»

Winline Кубок РПЛ

25.01.2025«Краснодар»

1:1

«Чэнду» 

Товарищеский матч

08.12.2024«Краснодар»

0:0

«Локомотив» 

РПЛ

01.12.2024«Краснодар»

0:3

«Спартак» 

РПЛ

Календарь игр

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  • 30.01.2025.  19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар» - 3:2
  • 31.01.2025.  19:30. ЦСКА – «Ростов» - 1:0
  • 04.02.2025.  15:00. «Краснодар» – «Динамо» - 1:0
  • 04.02.2025.  19:30. «Зенит» – ЦСКА - 2:2, пен. - 4:1
  • 07.02.2025.  15:00. «Ростов» – «Зенит» - 1:2
  • 07.02.2025.  19:30. «Динамо» – «Спартак» - 0:1
  • 10.02.2025.  15:00. За пятое место. «Ростов» - «Динамо»
  • 10.02.2025.  19:00. За третье место. ЦСКА - «Краснодар»
  • 11.02.2025.  19:30. Финал. «Зенит» - «Спартак»

Турнирные таблицы

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Группа A

Команды

И

В

Н

П

М

О

1. Спартак

2

2

0

0

4-2

6

2. Краснодар

2

1

0

1

3-3

3

3. Динамо

2

0

0

2

0-2

0

Группа B

Клуб

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

2

2

0

0

4-1

5

2. ЦСКА

2

1

0

1

3-2

4

3. Ростов

2

0

0

2

1-3

0

Прогноз на матч

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В чемпионате России догнать южан ЦСКА уже будет сложно (между командами восемь очков), а в рамках зимнего турнира они вполне могут их опередить. Вроде бы не самый мощный стимул, но для команды, находящейся в стадии строительства, любой успех такого рода работает в плюс, добавляет уверенности в правильности совершаемых шагов. У москвичей наверняка осталась досада на самих себя за выступление в групповой стадии - ведя в счете, на последних секундах «отпустили» «Зенит», а затем еще и в серии пенальти уступили. Победа над «Ростовом» подняла красно-синим настроение, но для выхода в главный финал ее оказалось недостаточно. Вне всяких сомнений, ЦСКА постарается выиграть и напоследок.

«Краснодар» тоже в первом туре отдал, казалось, выигрышный матч, и тоже пропустил в концовке. Ему даже до одиннадцатиметровых дотянуть не удалось. После была минимальная победа над «Ростовом» - и вот матч за третье место. 

Большой турнирной ценности игра не представляет, поэтому обе команды просто постараются показать лучшее, на что они в нынешних кондициях способны. Есть основания понадеяться на зрелищный и результативный футбол. Наш прогноз: тотал голов больше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из Абу-Даби будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте главного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: Айссауи, Жемалетдинов (оба - травмы)

«Краснодар»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч  ЦСКА - «Краснодар»:

ПозицияЦСКА«Краснодар»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. АгкацевВратарь
Защитник27. Мойзес98. ПетровЗащитник
Защитник4. Роша4. КостаЗащитник
Защитник78. Дивеев3. ТорменаЗащитник
Полузащитник3. Круговой15. ОласаПолузащитник
Полузащитник22. Гаич6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 25. Бистрович53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник31. Кисляк10. СперцянПолузащитник
Полузащитник20. Койта11. БатчиНападающий
Нападающий21. Файзуллаев7. СаНападающий
Нападающий11. Мусаев9. КордобаНападающий
Главный тренерМарко НиколичМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline предложила коэффициент 3.15 на успех московской команды. Котировка на южную команду составляет 2.14. Ставка на ничью оценивается в 3.77.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»?

Как следует из котировок букмекеров, шансы южан на успех выше. Хотя последний официальный матч команд - в Кубке России - завершился победой москвичей со счетом 2:0.

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Краснодар»?

Телеканал «Матч ТВ» организует бесплатную прямую трансляцию из Абу-Даби.

Будут ли пенальти?

В соответствии с правилами турнира, при ничьей по окончании основного времени незамедлительно следует серия пенальти.

Кто сыграет в финале?

В матче за главный приз 12 февраля встретятся «Зенит» и «Спартак».

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