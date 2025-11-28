Зенит - Рубин, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Посреди недели обе команды не проиграли в Кубке, но остались разочарованы: казанцы - поражением в серии пенальти от тульского «Арсенала» и вылетом из розыгрыша, питерцы - недостаточно крупной победой над московским «Динамо» и спуском из верхней половины сетки в нижнюю.

С рахимовским «Рубином» никому из соперников не приходится просто. Но для «Зенита» это в последние годы удобный противник. Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в паре насчитывает уже семь матчей, шесть из которых - победные.

Под конец года казанцам очень натужно даются забитые - всего один за пять матчей. Травма Даку резко снизила атакующий потенциал команды. Сила «Рубина» - в обороне. Полагаем, что если голы на Крестовском острове и будут, то только в исполнении одной команды. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.