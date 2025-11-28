Ведомости
Зенит - Рубин, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Рахимов только раз побеждал Семака тренером
Валентин Васильев

Последний по хронологии матч осени-2025 в российском футболе пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет казанский «Рубин». Легальные букмекеры уже представили широкие линии на это любопытное противостояние. Изучаем их в поиске перспективных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Зенит» (Санкт-Петербург)

30.03.2025, Вс

19:30 МСК

«Рубин» (Казань) 

П1 - 1.35

Х - 4.95

П2 - 10.25

Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур

Стадион: «Газпром Арена»  (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: главный Артем Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артур Федоров; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит»28111497-62
«Рубин»14112862-97

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2025«Динамо» Москва

0:1

«Зенит»

Кубок России

23.11.2025«Пари НН»

0:2

«Зенит»

РПЛ

09.11.2025«Крылья Советов»

1:1

«Зенит»

РПЛ

05.11.2025«Зенит»

1:3

«Динамо» Москва

Кубок России

01.11.2025«Зенит»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.11.2025«Арсенал»

0:0, пен. 3:2

«Рубин»

Кубок России

22.11.2025«Рубин»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

26.10.2025«Краснодар»

1:0

«Рубин»

РПЛ

Последние пять матчей «Зенита» и «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.09.2025«Рубин»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

12.08.2025«Зенит»

3:0

«Рубин»

РПЛ

27.07.2025«Рубин»

2:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2024«Зенит»

2:0

«Рубин»

 Кубок России

14.08.2024«Рубин»

0:1

«Зенит»

 Кубок России

Турнирная таблица

После 16 туров «Зенит» всего на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Рубин» идет седьмым.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар16104229-1034
2. ЦСКА16103326-1433
3. Зенит1696131-1233
4. Локомотив1687132-2031
5. Балтика1678121-729
6. Спартак1684425-2128
7. Рубин1665516-1923
8. Акрон1656521-2221
9. Динамо Москва1655625-2320
10. Ростов1646612-1718
11. Крылья Советов1645720-2617
12. Ахмат1644819-2416
13. Динамо Махачкала163588-2014
14. Оренбург1626817-2612
15. Сочи16221214-378
16. Пари НН1622129-278

Прогноз на матч

Посреди недели обе команды не проиграли в Кубке, но остались разочарованы: казанцы - поражением в серии пенальти от тульского «Арсенала» и вылетом из розыгрыша, питерцы - недостаточно крупной победой над московским «Динамо» и спуском из верхней половины сетки в нижнюю.

С рахимовским «Рубином» никому из соперников не приходится просто. Но для «Зенита» это в последние годы удобный противник. Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в паре насчитывает уже семь матчей, шесть из которых - победные. 

Под конец года казанцам очень натужно даются забитые - всего один за пять матчей. Травма Даку резко снизила атакующий потенциал команды. Сила «Рубина» - в обороне. Полагаем, что если голы на Крестовском острове и будут, то только в исполнении одной команды. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«МАРАФОН»До 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта». 

Трансляции

Прямая трансляция из Петербурга запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WINLINEВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Зенит»: Нино, Шилов, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)

«Рубин»: Дрезгич, Даку, Ломовицкий, Мальдонадо, Швец (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Рубин»:

Позиция«Зенит»«Рубин»Позиция
Вратарь16. Адамов38. СтаверВратарь
Защитник31. Мантуан98. ЛобовЗащитник
Защитник6. Дркушич27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник28. Алип51. РожковЗащитник
Защитник66. Вега23. БезруковПолузащитник
Полузащитник5. Барриос12. АрройоПолузащитник
Полузащитник 8. Вендел14. КузяевПолузащитник 
Полузащитник9. Жерсон8. ЙокичПолузащитник
Полузащитник17. Мостовой22. ХоджаПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков43. СивеНападающий
Нападающий11. Луис Энрике99. ШабанхаджайНападающий
Главный тренерСергей СемакРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Более чем 10-кратный выигрыш обещает удачная ставка на победу «Рубина». Котировка на ничью в БК «МАРАФОН» совсем немного не дотягивает до пятерки (4.95). Коэффициент на успех вице-чемпиона составляет 1.36.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Зенит» - «Рубин»?

В линии на точный счет ниже всех котируются два варианта победы хозяев - 1:0 (5.40) и 2:0 (5.35).

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Рубин»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билет на матч «Зенит» - «Рубин»?

Билеты на игру уже поступили в онлайн-кассу на сайте «Зенита». Стоимость начинается от 300 рублей. Fan ID для прохода на арену не нужен. В стоимость билета входит сет группы «Чиж и Ко».

