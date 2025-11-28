Зенит - Рубин, 30 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Последний по хронологии матч осени-2025 в российском футболе пройдет в Санкт-Петербурге. «Зенит» примет казанский «Рубин». Легальные букмекеры уже представили широкие линии на это любопытное противостояние. Изучаем их в поиске перспективных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
30.03.2025, Вс
19:30 МСК
«Рубин» (Казань)
|П1 - 1.35
Турнир: чемпионат России по футболу, 17-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: главный – Артем Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Артур Федоров; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|28
|11
|14
|97-62
|«Рубин»
|14
|11
|28
|62-97
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Зенит»
Кубок России
|23.11.2025
|«Пари НН»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|09.11.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Зенит»
РПЛ
|05.11.2025
|«Зенит»
1:3
«Динамо» Москва
Кубок России
|01.11.2025
|«Зенит»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.11.2025
|«Арсенал»
0:0, пен. 3:2
«Рубин»
Кубок России
|22.11.2025
|«Рубин»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
|26.10.2025
|«Краснодар»
1:0
«Рубин»
РПЛ
Последние пять матчей «Зенита» и «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.09.2025
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
|12.08.2025
|«Зенит»
3:0
«Рубин»
РПЛ
|27.07.2025
|«Рубин»
2:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2024
|«Зенит»
2:0
«Рубин»
Кубок России
|14.08.2024
|«Рубин»
0:1
«Зенит»
Кубок России
После 16 туров «Зенит» всего на одно очко отстает от лидирующего «Краснодара». «Рубин» идет седьмым.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|16
|10
|4
|2
|29-10
|34
|2. ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|3. Зенит
|16
|9
|6
|1
|31-12
|33
|4. Локомотив
|16
|8
|7
|1
|32-20
|31
|5. Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|6. Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|7. Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|8. Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|9. Динамо Москва
|16
|5
|5
|6
|25-23
|20
|10. Ростов
|16
|4
|6
|6
|12-17
|18
|11. Крылья Советов
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|12. Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|13. Динамо Махачкала
|16
|3
|5
|8
|8-20
|14
|14. Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|15. Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|16. Пари НН
|16
|2
|2
|12
|9-27
|8
Посреди недели обе команды не проиграли в Кубке, но остались разочарованы: казанцы - поражением в серии пенальти от тульского «Арсенала» и вылетом из розыгрыша, питерцы - недостаточно крупной победой над московским «Динамо» и спуском из верхней половины сетки в нижнюю.
С рахимовским «Рубином» никому из соперников не приходится просто. Но для «Зенита» это в последние годы удобный противник. Беспроигрышная серия сине-бело-голубых в паре насчитывает уже семь матчей, шесть из которых - победные.
Под конец года казанцам очень натужно даются забитые - всего один за пять матчей. Травма Даку резко снизила атакующий потенциал команды. Сила «Рубина» - в обороне. Полагаем, что если голы на Крестовском острове и будут, то только в исполнении одной команды. Наш прогноз на матч: обе забьют - нет.
Прямая трансляция из Петербурга запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». Также следить за игрой можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|WINLINE
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Нино, Шилов, Караваев, Дуглас, Москвичев (все - травмы)
«Рубин»: Дрезгич, Даку, Ломовицкий, Мальдонадо, Швец (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» - «Рубин»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|31. Мантуан
|98. Лобов
|Защитник
|Защитник
|6. Дркушич
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|28. Алип
|51. Рожков
|Защитник
|Защитник
|66. Вега
|23. Безруков
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|12. Арройо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|14. Кузяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Жерсон
|8. Йокич
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Мостовой
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|43. Сиве
|Нападающий
|Нападающий
|11. Луис Энрике
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Более чем 10-кратный выигрыш обещает удачная ставка на победу «Рубина». Котировка на ничью в БК «МАРАФОН» совсем немного не дотягивает до пятерки (4.95). Коэффициент на успех вице-чемпиона составляет 1.36.
В линии на точный счет ниже всех котируются два варианта победы хозяев - 1:0 (5.40) и 2:0 (5.35).
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты на игру уже поступили в онлайн-кассу на сайте «Зенита». Стоимость начинается от 300 рублей. Fan ID для прохода на арену не нужен. В стоимость билета входит сет группы «Чиж и Ко».