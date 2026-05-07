Зенит – Сочи, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Еще месяц назад встреча «Зенита» с «Сочи» не вызвала бы не то что ажиотажа, но даже сколько-нибудь серьезного интереса у нейтральной публики. Чего интересного ожидать от игры кандидата в чемпионы с безнадежным аутсайдером? Но ситуация изменилась. Последняя команда сезона неожиданно восстала против своей турнирной судьбы и принялась методично набирать очки. Заключительный домашний матч сезона совершенно точно не будет проходным для вице-чемпиона России. Рассмотрим его в контексте статистики и букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Зенит» (Санкт-Петербург)
10.05.2026, Вс
15:00 МСК
«Сочи»
|П1 - 1.16
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Зенит»
|10
|3
|1
|34-10
|«Сочи»
|1
|3
|10
|10-34
Последние пять матчей «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|ЦСКА
1:3
«Зенит»
РПЛ
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|19.04.2026
|«Динамо» (Махачкала)
0:1
«Зенит»
РПЛ
|12.04.2026
|«Зенит»
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0, пен. 6:7
«Спартак»
Кубок России
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Сочи»
3:1
«Оренбург»
РПЛ
|26.04.2026
|«Динамо» Москва
2:0
«Сочи»
РПЛ
|21.04.2026
|«Сочи»
2:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
После 28 туров «Зенит» занимает вторую позицию в таблице, а «Сочи» - последнюю.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо-Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
«Сочи» - лучшая команда Премьер-лиги. Звучит как анекдот, но в контексте пяти последние туров подобное утверждение не выглядит фантастикой. На этом отрезке аутсайдер набрал больше всех очков в чемпионате - 12. Даже претенденты на чемпионство, «Зенит» с «Краснодаром», набрали на одно меньше. При этом обыграли сочинцы не только прямых конкурентов из Ростова-на-Дону, Самары и Оренбурга, но и ЦСКА на его поле. Резкая и неожиданная активизация последней команды сезона не может не вызывать беспокойства в Северной столице.
«Зениту» терять очки категорически нельзя. Один раз в этом году питерцы уже обожглись на аутсайдере, неожиданно уступив «Оренбургу» - 1:2. Еще одна неудача с высокой степенью поставит крест на чемпионских устремлениях сине-бело-голубых. Поэтому недооценки андердога фаворит точно не допустит.
Наш прогноз на воскресное противостояние: забьет только «Зенит». БК PARI оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.70.
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 руб. в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Зенит»: Шилов (травма)
«Сочи»: Ежов, Чирков (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Сочи»:
|Позиция
|«Зенит»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|16. Адамов
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|6. Дркушич
|33. Алвес
|Защитник
|Защитник
|33. Нино
|4. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|78. Дивеев
|82. Волков
|Защитник
|Защитник
|3. Сантос
|27. Заика
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барриос
|28. Магаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вендел
|16. Мухин
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Педро
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Глушенков
|8. Игнатов
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Энрике
|59. Барт
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Соболев
|98. Ильин
|Нападающий
|Главный тренер
|Сергей Семак
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили шансы петербуржцев на победу коэффициент 1.16. Победа гостей котируется почти в 15 раз выше - за 17.00! Ничья идет в линии букмекера за 7.70.
Аналитики не сомневаются в успехе фаворита.
Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Зенита».