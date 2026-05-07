Зенит – Сочи, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Сочи» - лучшая команда Премьер-лиги. Звучит как анекдот, но в контексте пяти последние туров подобное утверждение не выглядит фантастикой. На этом отрезке аутсайдер набрал больше всех очков в чемпионате - 12. Даже претенденты на чемпионство, «Зенит» с «Краснодаром», набрали на одно меньше. При этом обыграли сочинцы не только прямых конкурентов из Ростова-на-Дону, Самары и Оренбурга, но и ЦСКА на его поле. Резкая и неожиданная активизация последней команды сезона не может не вызывать беспокойства в Северной столице.

«Зениту» терять очки категорически нельзя. Один раз в этом году питерцы уже обожглись на аутсайдере, неожиданно уступив «Оренбургу» - 1:2. Еще одна неудача с высокой степенью поставит крест на чемпионских устремлениях сине-бело-голубых. Поэтому недооценки андердога фаворит точно не допустит.

Наш прогноз на воскресное противостояние: забьет только «Зенит». БК PARI оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.70.

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».