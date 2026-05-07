Зенит – Сочи, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Удастся ли аутсайдеру еще одно чудо?
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Еще месяц назад встреча  «Зенита» с  «Сочи» не вызвала бы не то что ажиотажа, но даже сколько-нибудь серьезного интереса у нейтральной публики. Чего интересного ожидать от игры кандидата в чемпионы с безнадежным аутсайдером? Но ситуация изменилась. Последняя команда сезона неожиданно восстала против своей турнирной судьбы и принялась методично набирать очки. Заключительный домашний матч сезона совершенно точно не будет проходным для вице-чемпиона России. Рассмотрим его в контексте статистики и букмекерских котировок. 

«Зенит» (Санкт-Петербург)

10.05.2026, Вс

15:00 МСК

«Сочи» 

П1 - 1.16

Х - 7.70

П2 - 17.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Зенит» 103134-10
«Сочи» 131010-34

Последние пять матчей «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026ЦСКА

1:3

«Зенит»

РПЛ

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

19.04.2026«Динамо» (Махачкала)

0:1

«Зенит»

РПЛ

12.04.2026«Зенит»

1:1

«Краснодар»

РПЛ

08.04.2026«Зенит»

0:0, пен. 6:7

«Спартак»

Кубок России

Последние пять матчей «Сочи»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Сочи»

3:1

«Оренбург»

РПЛ

26.04.2026«Динамо» Москва

2:0

«Сочи»

РПЛ

21.04.2026«Сочи»

2:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 28 туров «Зенит» занимает вторую позицию в таблице, а «Сочи» - последнюю.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо-Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

«Сочи» - лучшая команда Премьер-лиги. Звучит как анекдот, но в контексте пяти последние туров подобное утверждение не выглядит фантастикой. На этом отрезке аутсайдер набрал больше всех очков в чемпионате - 12. Даже претенденты на чемпионство, «Зенит» с «Краснодаром», набрали на одно меньше. При этом обыграли сочинцы не только прямых конкурентов из Ростова-на-Дону, Самары и Оренбурга, но и ЦСКА на его поле. Резкая и неожиданная активизация последней команды сезона не может не вызывать беспокойства в Северной столице.

«Зениту» терять очки категорически нельзя. Один раз в этом году питерцы уже обожглись на аутсайдере, неожиданно уступив «Оренбургу» - 1:2. Еще одна неудача с высокой степенью поставит крест на чемпионских устремлениях сине-бело-голубых.  Поэтому недооценки андердога фаворит точно не допустит. 

Наш прогноз на воскресное противостояние: забьет только «Зенит». БК PARI оценила вероятность этого исхода коэффициентом 1.70.

Трансляции

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 руб. в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

«Зенит»: Шилов (травма)

«Сочи»: Ежов, Чирков (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Зенит» – «Сочи»:

Позиция«Зенит»«Сочи»Позиция
Вратарь16. Адамов35. ДегтевВратарь
Защитник6. Дркушич33. АлвесЗащитник
Защитник33. Нино4. ЛитвиновЗащитник
Защитник78. Дивеев82. ВолковЗащитник
Защитник3. Сантос27. ЗаикаПолузащитник
Полузащитник5. Барриос28. МагальПолузащитник
Полузащитник8. Вендел16. МухинПолузащитник
Полузащитник20. Педро14. КравцовПолузащитник
Полузащитник10. Глушенков8. ИгнатовПолузащитник
Полузащитник11. Энрике59. БартПолузащитник
Нападающий7. Соболев98. ИльинНападающий
Главный тренерСергей СемакИгорь ОсинькинГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили шансы петербуржцев на победу коэффициент 1.16. Победа гостей котируется почти в 15 раз выше - за 17.00! Ничья идет в линии букмекера за 7.70.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Зенит» - «Сочи»?

Аналитики не сомневаются в успехе фаворита. 

Где бесплатно смотреть матч «Зенит» - «Сочи»?

Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Зенит» - «Сочи»? 

Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на  официальном сайте «Зенита».

